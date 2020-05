I lettori che dal 13 maggio si recheranno in una della librerie Giunti al Punto potranno ricevere in omaggio un testo inedito di Camus, "Esortazione ai medici della peste"

A partire dal 13 maggio, recandosi in libreria, i lettori delle librerie Giunti al Punto potranno ricevere in omaggio il testo Esortazione ai medicidella peste di Albert Camus, come regalo per inaugurare il nuovo rapporto lettori-librai dopo il lungo periodo di chiusura.

L’Esortazione ai medici della peste fu probabilmente scritta dal premio Nobel per la letteratura Albert Camus nel 1941 ed è uno dei lavori preparatori della Peste, il romanzo che in questi mesi molti hanno riletto e molti altri hanno scoperto per la sua capacità di parlare a tutti noi e di tutti noi.

L’Esortazione, inedita in Italia tradotta da Yasmina Melaouah e proposta da Bompiani suggerisce ai medici una serie di norme mutuate dal trattamento di contagi passati e li sprona a non aver paura ma ad assumere una linea di condotta filosofica: rispettare la misura, diventare padroni di se stessi, respingere lo sfinimento, mantenere la pace nell’animo.

Infine un invito che si estende a tutti noi: “Vi è chiesto di dimenticare un poco quel che siete senza tuttavia dimenticare mai quel che dovete a voi stessi. È questa la regola di una serena dignità.”

Il libro è disponibile anche in una versione ebook gratuita sul sito della casa editrice Bompiani.