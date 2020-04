Paul Wade ha passato diversi anni in un carcere di massima sicurezza, ed è proprio lì che ha sviluppato il metodo per allenarsi a casa che spiega nella sua guida "Allenamento Alcatraz". Secondo Carofiglio, "pochi metodi per raggiungere la forma fisica sono efficaci come Allenamento Alcatraz. Nessuno è così originale"

In questi giorni in cui non si può uscire, fare esercizio fisico è diventato più complesso, perché non si hanno più a disposizione spazi aperti, parchi e palestre per potersi tenere in forma. Paul Wade, che ha passato vent’anni in un carcere di massima sicurezza ed è un esperto di calisthenics e di bodyweight, in Allenamento Alcatraz (Corbaccio, traduzione di Alessandro Mola) spiega come si può fare allenamento a casa in modo efficace.

In uscita in formato ebook, il libro ha già venduto più 750mila copie nel mondo e raccoglie programmi che comprendono esercizi come piegamenti sulle braccia, squat, trazioni al mento, sollevamenti delle gambe, ponte e piegamenti sulle braccia in verticale.

L’idea su cui si basa questo libro è che gran parte degli uomini e delle donne vivano ormai in condizione di sicurezza, e che allenarsi rappresenti più una questione di salute, di competizione o di estetica invece che di sopravvivenza, mentre in un ambiente come il carcere, soprattutto uno di massima sicurezza come quello in cui Wade ha scontato la sua pena, la forza e la potenza del proprio corpo possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Wade, dopo aver provato la necessità di acquisire più forza fisica, ha deciso di condividere con tutti il programma che ha sviluppato, perfetto anche per chi in questi giorno non può fare altro che allenarsi a casa.