Becoming: la mia storia", l'autobiografia-bestseller di Michelle Obama, arriva ora su Netflix con un documentario - I particolari

Becoming, l’autobiografia-bestseller di Michelle Obama, pubblicata in Italia da Garzanti, arriva ora su Netflix con un documentario intimo, che segue l’ex first lady nel suo tour mondiale per raccontare il libro, svelandone la vita, le speranze e i legami. Becoming: la mia storia è diretto dalla regista Nadia Hallgren.

Il libro omonimo che ha ispirato il documentario conduce il lettore (o l’ascolatore) in un viaggio dalle modeste cucine dell’Iowa alle sale da ballo di Buckingham Palace, tra momenti di indicibile dolore e prove di tenace resilienza, e svela l’animo di una donna unica e rivoluzionaria che lotta per vivere con autenticità, capace di mettere la sua forza e la sua voce al servizio di alti ideali. Nel raccontare con onestà e coraggio la sua storia, Michelle Obama, infatti, lancia una sfida a tutti noi: chi siamo davvero e chi vogliamo diventare?

Garzanti ha anche pubblicato Il diario di Becoming, basato sempre sull’autobiografia-bestseller, che guida in un viaggio per diventare chi siete veramente. Rispondete a tutte le domande una dopo l’altra o saltate avanti e indietro tra le pagine, riflettete sulla vostra storia personale e su quella della vostra famiglia, sugli obiettivi e le sfide che vi aspettano, su ciò che vi sprona e vi spinge ad andare avanti con speranza, sul futuro che immaginate per voi stessi e per la vostra comunità. Perché facendovi riscoprire il potere e la forza della vostra storia, le pagine di questo diario diventeranno per voi un fedele compagno