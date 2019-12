È in uscita "Brave persone" di Cosimo Buccarella, finalista del torneo letterario IoScrittore. Un romanzo che racconta la ricerca incessante di equilibrio, spesso precario, in una coppia sposata

Matteo è padre, marito, figlio. È un uomo compiuto, eppure costantemente sull’orlo di una precaria, difficile normalità mai del tutto raggiunta. L’amore tra lui e Lena, nato fra i banchi di scuola, è diventato, con il passare del tempo, come una sottile malattia che mina il loro legame e impedisce di vivere con pieno trasporto i sentimenti. Negli anni, infatti, tra Lena e Matteo è cresciuta una distanza fatta di rinunce e di dolore.

Poi, all’improvviso, Arianna entra nella vita di Matteo come un terremoto, compromettendo la calma apparente e precaria della relazione tra Lena e il marito. Da qui in avanti la vita quotidiana della coppia sarà sconvolta, anche per l’arrivo di un figlio nato nell’adulterio. Marito e moglie saranno costretti a fare i conti con la sofferenza e con gli aspetti più meschini, ma anche crudeli, della natura umana.

Un romanzo che racconta, con sensibilità e finezza di dettaglio, la ricerca incessante di equilibrio, spesso precario, in una coppia sposata. Ogni occasione, ogni possibilità che si prospetta nel corso della vita di tutti i giorni mette i protagonisti di questo libro – come forse quelli di ogni lunga storia d’amore – al cospetto di un fantasma, la solitudine, e dei modi per disperderlo.

Ma è anche la storia di due donne, rivali nell’amore per lo stesso uomo, in lotta tra loro per il diritto di crescere un figlio. Ed è la storia forte e commovente di quel figlio su cui si concentra l’egoismo degli adulti.

Cosimo Buccarella è autore di romanzi e racconti. Con Brave persone, in uscita in ebook, è arrivato in finale al torneo letterario gratuito IoScrittore, promosso dal Gruppo GeMS.

L’autore esordisce nel 2009 con il racconto La torre dell’orologio e nel 2012 vince il Premio Olivieri con La mossa più lunga. SexOring, il primo romanzo, vincitore della sezione letteratura del Festival Dieci Lune di Napoli, è pubblicato da Bel-Ami Edizioni nel 2013. Nel 2015 ha preso parte al laboratorio di scrittura creativa RAI ERI con Paola Gaglianone e Alessandro Salas. Vive a Lecce. Quando non è impegnato con la scrittura, progetta e realizza Escape Room per LeccEscape.