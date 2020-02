A Cagliari, città che non smette di dimostrare la sua vivacità, soprattutto dal punto di vista culturale, riapre la storica libreria "Il Bastione"

La buona notizia arriva da Cagliari, città che non smette di dimostrare la sua vivacità dal punto di vista culturale. Come riporta SHmag, giovedì 13 febbraio, alle ore 18, Il Bastione riapre i battenti.

In pieno centro, al numero 4 di Piazza Costituzione, all’ombra del monumento di Saint Remy, la storica libreria del capoluogo sardo riprenderà la sua attività dopo un periodo di pausa.

I librai, Maria Luisa Siddi e Alessandro Berlucchi, sono pronti a scommettere su quello che amano più di tutto, i libri, e per questo hanno deciso di rimettersi in gioco, in una fase non certo facile per le librerie, non solo in Italia.

Durante l’evento organizzato per festeggiare il nuovo inizio, verrà presentato agli abitanti della città e ai residenti del quartiere un programma ricco di laboratori, incontri e presentazioni. Un’ottima occasione per conoscere una realtà che potrebbe diventare un bel luogo di incontro e di scambio per chi è appassionato di libri e di lettura.