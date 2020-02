"Si è realizzato il nostro sogno. La libreria Il Bastione ha aperto i battenti ed è stata una bellissima festa" - La storia

“Giovedì (13 febbraio, ndr) si è realizzato il nostro sogno. La libreria Il Bastione ha aperto i battenti ed è stata una bellissima festa”. A parlare sono Maria Luisa Siddi, classe 1985, libraia da 17 anni, e Alessandro Berlucchi, classe 1981, imprenditore. Come racconta Maria Luisa, “mesi fa, di fronte a un caffè, abbiamo deciso di buttarci in questa pazzia, rilevare la libreria più antica di Cagliari. Il nostro obbiettivo è quello di farne nuovamente un punto di riferimento per i cagliaritani, con l’organizzazione di eventi, laboratori per bambini, professionalità e tanto amore per i libri”. A dar loro man forte in questo progetto, Roberta Baldi (libraia innamorata e socia minoritaria) e Sergio Matta, un esperto libraio. “In un periodo dove le librerie cadono come mosche d’autunno, noi scommettiamo sull’amore per i libri e sull’importanza di tessere e coltivare i rapporti, perché l’empatia e la professionalità sono fondamentali contro colossi come Amazon”.

Cagliari, quindi, conferma la sua vocazione culturale. All’ombra del monumento di Saint Remy, è appena rinata la libreria Il Bastione. Per conoscere la storia dell’attuale sede, bisogna risalire al 1946 quando, dalle ceneri della libreria Il Nuraghe di via Manno 8, inaugurata nel 1923, ma attiva già dall’anno precedente, e distrutta dalle bombe alleate nel 1943, nacque lo spazio di via Costituzione. A tenere a battesimo entrambi gli esercizi, l’intellettuale cagliaritano Raimondo Carta Raspi. Che in quegli spazi ospitò Emilio Lussu, Luigi Crespellani e Giuseppe Dessì, nonché la sede dell’omonimo circolo culturale, che condivideva il nome con la sua casa editrice.

nota: Da sinistra, nell’immagine grande, Roberta Baldi, Alessandro Berlucchi, e Maria Luisa Siddi – Foto di Alessandro Pili Photography