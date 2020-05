Il libro illustrato "C’è una volta – La grande avventura della riproduzione assistita", disponibile in 4 lingue (italiano, spagnolo, inglese e francese), segna il debutto del progetto Matamua, che propone online volumi che "normalizzano" temi spesso vittime dei pregiudizi... - I dettagli

Sono settimane difficili anche per la filiera del libro, visto il pesante impatto della pandemia, e le case editrici e i lavoratori del settore guardano con preoccupazione ai prossimi mesi. Eppure ci sono anche dei segnali di speranza. Come la nascita di una nuova, piccola casa editrice per bambini: Matamua propone libri illustrati che “normalizzano” temi spesso vittime dei pregiudizi.

Matamua, inoltre, pubblica libri “personalizzabili”; ciascuno infatti può caratterizzare la storia in base, per esempio, alla composizione famigliare (etero/omo/monogenitoriale), vedere l’anteprima e procedere all’acquisto. La particolarità, infatti, è che i libri di di Matamua non si trovano in libreria, ma solo online: ogni titolo viene realizzato e stampato su richiesta.

C’è una volta – La grande avventura della riproduzione assistita, il primo libro illustrato (una storia pensata per bambini dai 2 ai 6 anni), in vendita da qualche giorno su Matamuabooks.com (dopo una campagna sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter), aiuta i genitori a raccontare ai figli la maniera in cui sono venuti al mondo. Il fine è quello di normalizzare una realtà che riguarda tante famiglie, ma che è ancora vittima di pregiudizi. Il libro tratta un argomento delicato che porta con sé molti timori, ma che può essere affrontato con semplicità fin dai primi anni di vita.

Le famiglie che si formano attraverso un percorso di fecondazione assistita sono tutte diverse: ci sono quelle con una mamma e un papà, con due mamme, con due papà, con un papà o con una mamma sola. Per raccontare tutti i colori di questa realtà, il libro “personalizzato” consente a ciascuno di costruire la propria storia attraverso pochi click sulla pagina web della casa editrice, vedere l’anteprima del racconto e infine acquistare il libro. Nello specifico, C’è una volta permette di personalizzare il libro attraverso la scelta delle figure genitoriali e i diversi trattamenti di fecondazione assistita (donazione di ovuli, di embrioni o di seme, FIVET, gestazione per altri), oltre al numero e al sesso dei bambini.

Oggi, nel mondo, sono oltre 8 milioni coloro che sono nati grazie alla fecondazione assistita e il numero cresce di mezzo milione ogni anno. Aumenta nel frattempo il numero delle cliniche specializzate nella riproduzione, mentre i loro costi diventano più accessibili e l’avanzamento della ricerca fa registrare un incremento del successo dei trattamenti.

C’è una volta è in vendita in 4 lingue (italiano, spagnolo, inglese e francese). A lavorare al progetto, Beatrice Mele, Raquel Gutierrez e Alvaro Duque, tre creativi divisi tra la Spagna e l’Italia. Insieme alla psicologa Martina Mele hanno unito le forze per realizzare questa storia illustrata.