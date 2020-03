Nelle settimane segnate dall'emergenza covid-19 tornano in classifica non solo saggi di grande livello come "Spillover", ma anche libri che certo non si basano su fondamenta scientifiche, come "Profezie. Che cosa ci riserva il futuro" della sensitiva Sylvia Browne (1936-2013), tra l'altro una figura assai controversa

Nelle settimane segnate dall’emergenza covid-19, tra le novità a tema nelle classifiche dei libri più venduti, oltre a Spillover – L’evoluzione delle pandemie (Adelphi) di David Quammen, che racconta il contagio da una specie all’altra e che segue da vicino i cacciatori di virus in tutto il mondo, compare anche un libro decisamente meno scientifico… parliamo di Profezie. Che cosa ci riserva il futuro (Oscar Mondadori, traduzione di D. Restani e T. Pecunia Bassani). Nel volume, la sensitiva americana Sylvia Browne (1936-2013), insieme alla scrittrice Lindsay Harrisoned, rilegge (a modo suo) le predizioni, spesso contraddittorie o poco chiare, che nel corso della storia sono state fatte dai più celebri veggenti, dai profeti biblici a Nostradamus fino a George Washington e agli scienziati della NASA. Spiega ad esempio come fanno i profeti a conoscere il futuro e come smascherare i ciarlatani e risponde a vari interrogativi sul destino dell’umanità. Di certo, Profezie non certo un libro che poggia su basi scientifiche… Come ricorda Wikipedia, tra l’altro, l’autrice è stata una figura assai controversa e discussa. A seguito di verifica empirica, i 115 casi investigativi, in cui lei asseriva di aver fornito informazioni utili, si sono infatti rivelati essere in realtà tutti dei fallimenti completi con una percentuale di indicazioni corrette pari a zero. Sylvia Browne è stata processata e condannata per frode finanziaria (investment fraud) e appropriazione indebita (grand theft) nel 1992. Il sito Open ha ricostruito le polemiche attorno alle presunte profezie contenute nel libro. O