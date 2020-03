Ad aprile 2020 sono migliaia gli ebook in offerta. Scopri i dettagli sulle promozioni relative agli autori e le autrici più amate

Nelle settimane dell’#iostoacasa, i libri cartacei o digitali (e gli audiolibri) rappresentano un’occasione di conforto, riflessione e, perché no, di evasione.

In questo momento particolare molte lettrici e lettori stanno scegliendo (e in alcuni casi “scoprendo”) gli ebook. Per questo le case editrici del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (che edita ilLibraio.it) hanno pensato a una serie di promozioni riservate a romanzi, saggi, manuali in ebook per tutti il mese di aprile. Promozioni disponibili nei principali store.

In particolare, l’1 aprile prendono il via promozioni relative ai singoli autori più noti. Una grande opportunità per le lettrici e i lettori, per recuperare anche i titoli non letti dei propri scrittori preferiti, con tutti i loro libri in offerta in versione ebook per 48 ore ciascuno.

Ecco il calendario di questa speciale promozione:

– 1-2 aprile: Donato Carrisi

Kobo – Amazon /Giunti al Punto – Feltrinelli – IBS – Bookrepublic

-3-4 aprile: Alessia Gazzola

-5-6 aprile: J.K. Rowling con la serie di Robert Galbraith e Il seggio vacante

-7-8 aprile: Alice Basso

-9-10 aprile: Lee Child

-11-12 aprile: Andrea Vitali

-13-14: Margaret Atwood

-15-16: Clive Cussler

-17-18: Jonathan Safran Foer

-19-20 aprile: Marco Vichi