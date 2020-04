Stando a numerose ricerche leggere libri rende felici. Dall'1 al 16 maggio nei principali negozi online sarà possibile trovare in offerta le edizioni ebook di tanti di romanzi, saggi e manuali che ci aiutano a stare meglio

Stando a numerose ricerche leggere libri rende felici e in generale ci aiuta a stare meglio. Ci sono poi determinati libri, sia di narrativa sia di saggistica, che più di altri ci aiutano ad evadere con la mente o a superare i momenti difficili, o a dimenticare i problemi della quotidianità almeno per il tempo della lettura.

A questo proposito, dall’1 al 16 maggio nei principali negozi online sarà possibile trovare in offerta le edizioni ebook di tanti di questi romanzi e manuali…

Tra i tanti titoli in promozione, a che La misura della felicità di Gabrielle Zevin, Fai piano quando torni di Silvia Truzzi, Storia del cane che non voleva più amare di Monica Pais, L’ultima riga delle favole di Massimo Gramellini, Un ragazzo di Nick Hornby, La via della bellezza e altri saggi di Vito Mancuso, La felicità arriva quando scegli di cambiare vita e altri successi di Raphaëlle Giordano, Basta un attimo per tornare bambini di Enrico Galiano, Il nostro momento imperfetto e Ci vediamo un giorno di questi di Federica Bosco, Dell’arte della felicità di Christophe André, Il giardino dei fiori segreti di Cristina Caboni e classici come Come essere felici di Epicuro.