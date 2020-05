Romanzi sentimentali, d'avventura, suspense, manuali pratici, titoli di self-help e di psicologia divulgativa: in promozione nei principali negozi online fino al 31 maggio il catalogo della casa editrice tre60

Era la primavera del 2012 quando venne fondata la casa editrice Tre60, marchio editoriale di Tea:

“Come un camaleonte, che si distingue per avere una visione a 360° e la capacità di adattarsi all’ambiente circostante”, Tre60 propone “titoli pensati per un pubblico il più eterogeneo e vasto possibile, sia nel campo della narrativa sia della non fiction“.

E così in questi primi 8 anni di percorso la casa editrice milanese ha proposto romanzi sentimentali, d’avventura, suspense, manuali pratici, titoli di self-help e di psicologia divulgativa. Successi internazionali (come milk and honey e the sun and her flowers, le raccolte poetiche di Rupi Kaur) e opere di esordienti di talento, italiani e stranieri, il tutto a un prezzo contenuto.

Dal 17 al 31 maggio l’intero catalogo digitale della casa editrice sarà in offerta nei principali negozi online. Tra gli ebook in offerta, titoli come: La dieta persona di Tiziana Stallone, Qualcosa che somiglia al vero amore di Cristina Petit, Una coppia pericolosa, Il secondo marito e altri libri di James Patterson, La sciarpa ricamata e Il segreto di Isabel di Susan Meissner, Gente del Sud. Storia di una famiglia di Raffaello Mastrolonardo, Non chiedermi di amarti e altri romanzi di Megan Maxwell, I tarocchi ti raccontano di MariaGiovanna Luini, Cleopatra. L’ultima regina d’Egitto e Nefertiti. La regina del sole di Christian Jacq, Il diario di Mr. Darcy di Amanda Grange, La forma dell’acqua – The Shape of Water di Guillermo del Toro e Daniel Kraus, Parlando con il cielo di Theresa Cheung, Un cuore in tempesta di Françoise Bourdin e La casa sull’isola di Catherine Banner.