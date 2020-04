"Non dobbiamo chiedere che le scuole riaprano per le mamme. Vi prego, non facciamolo. Dobbiamo chiedere che il governo ci dia garanzie sulla sicurezza di una riapertura o che renda efficace un nuovo modello di scuola...". Nelle difficili settimane dell'emergenza covid-19, e in attesa di una possibile "fase 2", su ilLibraio.it la riflessione della scrittrice e insegnante Giusi Marchetta, che guarda anche alle battaglie femministe: "Se è vero che gli orrori di questo periodo si abbattono su tutti, sulle donne si accaniscono, come su tutte le fasce della popolazione che vivono normalmente una situazione di svantaggio..."

Dall’inizio dell’anno, il Covid-19 si è abbattuto sulle nostre vite inasprendole. Con l’esclusione di chi sta traendo un tornaconto personale dalla pandemia (in modi loschi o immorali sebbene legalissimi), per la maggioranza della popolazione questa situazione che si protrae da settimane non ha fatto che peggiorare la quotidianità e mettere in crisi i progetti per il futuro.

Per questo motivo questa tragedia collettiva non può essere commisurata al numero dei morti, per quanto spaventoso esso sia: il bollettino della sofferenza che stiamo accumulando è ancora più alto ed è vario perché ricade sulle diverse difficoltà che ciascuno di noi sta affrontando amplificandole.

Come si può misurare la frustrazione e la sensazione di impotenza di chi viene costretto a rimandare un’operazione o deve affrontare terapie pesantissime in un periodo in cui l’assistenza medica è messa a dura prova? Che quantità attribuire alla paura di chi vive da solo e si sente venir meno il respiro? In un’atmosfera irreale, di canti sui balconi e dirette governative, potete avvertire questa sofferenza circondarvi, elencarvi all’orecchio chi ha perso una persona cara, chi il lavoro, chi la libertà di stare meglio semplicemente camminando.

In questo momento per molti di noi è possibile che tutto quello che stava andando bene si sia interrotto, o sia stato rimandato; quello che andava male invece è diventato insopportabile. Ma se questo aggravarsi di tutto è dovuto al covid-19, al virus non è imputabile la situazione pregressa su cui il contagio va ad accanirsi. Di più: se il suo è infierire cieco, senza volontà, le situazioni di profonda disuguaglianza che viviamo nel nostro Paese, invece, hanno precise e umanissime responsabilità.

Fin dal primo diffondersi del contagio e dai conseguenti provvedimenti che ci hanno rinchiuso nelle nostre case, è sembrato evidente che la pandemia non avrebbe risparmiato nessuno. Con degli opportuni distinguo: a distanza di settimane è purtroppo sempre più palese che a subirla in modo più crudele sono le fasce della popolazione economicamente più svantaggiate e quelle a maggiore contatto col virus.

La differenza tra un lavoratore costretto allo smart working e uno che non ha la possibilità di lavorare a distanza è chiara. Drammatica è la distanza tra queste due categorie e chi lavora in nero. È una distanza in parte simile a quella che separa un alunno della didattica digitale che ha i mezzi per continuare a seguire le lezioni online e un altro privo di strumenti e di connessione, perennemente lasciato fuori dalla classe.

Infiniti divari ci allontanano dagli altri; il nostro monolocale, i troppi fratelli o la mancanza di fratelli, l’età avanzata dei nostri genitori, il contratto di lavoro che sta per scadere: sono tutti interstizi in cui la pandemia si infiltra, come viti allentate che non serve poi molto per svitare del tutto.

Eppure è in arrivo una fase 2, pare, con possibile riapertura di negozi, uffici e aziende. Non sta a me giudicare se ce ne siano le condizioni e mi auguro che verranno create per ognuna di queste attività nel modo più rispettoso possibile per la salute dei lavoratori (senza dimenticare, però, che siamo in un Paese in cui l’anno scorso le morti bianche sono state più di mille).

A rendermi perplessa sono le richieste di una riapertura delle scuole se messa in relazione a questo rientro dei genitori al lavoro in presenza. Non come richiesta di un diritto all’istruzione garantito per i propri figli, dunque, ma come la risoluzione a un problema di sorveglianza dei bambini. In particolare mi colpisce che si richieda questo intervento della scuola per aiutare le mamme. Non mi stupisce, ma mi fa riflettere.

In primo luogo mi sembra che il problema sia grave per le famiglie e che non debba esser sminuito. È evidente che il tempo che i bambini passano a scuola sia utile ai genitori che lavorano per portare avanti le loro attività e che questo lungo tempo passato in casa sia stato molto duro da diversi punti di vista, da quello meramente lavorativo a quello psicologico. Mi sento di riconoscerlo a pieno anche alla luce delle difficoltà che pone la didattica a distanza gestita in modo diverso e diversamente efficace da scuola a scuola.

Mi preme però riflettere sul fatto che la scuola è un ambito complesso e che, se una riapertura non viene pianificata in modo ineccepibile, c’è un forte rischio che il virus torni a circolare: il livello di esposizione di un docente è altissimo e gli stessi minori, con una malattia di cui non esiste ancora vaccino e di cui si sa ancora poco, non sarebbero al sicuro, trasformandosi velocemente in veicolo asintomatico o in potenziali vittime. Non è un caso, credo, che il discorso sia stato rimandato a settembre.

La richiesta però è di aiutare le famiglie, anzi le mamme, che devono rientrare al lavoro e non possono più occuparsi dei figli durante la giornata. Quindi la soluzione non è la scuola in sé (il cui problema è diventare realmente efficace e inclusiva anche a distanza o in forme miste distanza/presenza), ma uno Stato che sostiene i genitori con un piano di aiuti economici o istituendo una rete di supporto che funzioni davvero.

Questo diritto spetta ai minori in primo luogo, e poi ai loro genitori. Poiché questo supporto manca, però, a farsi carico di tutto restano mamma e papà. Anzi, a quanto pare solo mamma ed è logico che sia così. Anzi, è statistico.

In Italia le donne vengono pagate di meno dei colleghi maschi; il loro lavoro è meno prestigioso o offre meno possibilità di carriera rispetto a quello del marito; il congedo parentale retribuito per il padre non esiste; una donna che ha avuto figli ha probabilmente avuto meno tempo per fare carriera (è stata licenziata, assunta più tardi o a intermittenza per non pagarle la maternità) quindi a parità di età si trova ancora a un livello inferiore rispetto a un collega; sulle donne ricade ancora la maggior parte della cura della casa e dei bambini, anche in coppie emancipate e che vivono una situazione più paritaria di quella dei loro genitori; ancora troppo diffusi sono gli stereotipi che dipingono l’uomo che si occupa dei figli e del lavoro domestico come “mammo”.

Non stupisce, quindi, che a restare a casa anche in tempi di riapertura toccherà realisticamente alle madri: il loro di lavoro, conta di meno, quindi è più sacrificabile.

Se ci fosse ancora qualche dubbio su questo basterebbe guardare al comitato scientifico predisposto per il superamento dell’emergenza: sono tutti uomini ed è normale, perché quando c’è da comandare e decidere non c’è spazio per le donne e i bambini.

Non è notizia recente, comunque. Tutti i fattori di vulnerabilità che ho citato sono frutto di dati e statistiche che nel nostro Paese vedono solo una lenta progressione verso la parità. Contro questi dati e queste statistiche le femministe si battono e si battevano anche prima della pandemia. Se è vero, infatti, che gli orrori di questo periodo si abbattono su tutti, sulle donne si accaniscono, come su tutte le fasce della popolazione che vivono normalmente una situazione di svantaggio.

E questo aggravarsi della nostra condizione è evidente per tutto: dalla violenza domestica che tormenta quante stanno convivendo senza tregua col loro aguzzino, al diritto di aborto che rischia di essere negato perché troppo spesso non si può agire entro i termini di legge e sarebbe invece necessario una effettiva applicazione della 194 tramite intervento farmacologico (qui la petizione per chiederla).

In altre parole le viti che tengono su una donna nel nostro Paese sono già allentate. Quale sorpresa se veniamo giù più facilmente?

Non dobbiamo chiedere che le scuole riaprano per le mamme. Vi prego, non facciamolo. Dobbiamo chiedere che il governo ci dia garanzie sulla sicurezza di una riapertura o che renda efficace un nuovo modello di scuola; che affronti la questione del benessere psicologico di adulti e bambini senza mettere a rischio la loro salute fisica; che supporti le famiglie economicamente e mediando con le aziende per consentire un turn over degli impiegati, predisponendo strutture e personale di supporto per i minori e in particolare per quelli in situazione di disabilità.

Si tratta di interventi dovuti per la situazione che stiamo vivendo e necessarie per attutirne i danni. Ma non dobbiamo fermarci qui. Dobbiamo chiedere una rettifica di tutti gli elementi che rendono una donna un cittadino di serie B, sacrificabile appena la situazione diventa più difficile. In altre parole dobbiamo pretendere che disuguaglianze che in questo periodo diventano più evidenti smettano di mietere vittime che di solito restano invisibili solo perché non c’è una pandemia a renderne insostenibile la condizione.

Leggiamo da più parti che questi giorni di isolamento ci stanno insegnando a cucinare o a suonare la chitarra, ma la lezione più importante mi sembra proprio questa: non possiamo più fingere che le disuguaglianze sociali e la discriminazione di genere non ci riguardino. Si tratta di una pandemia antica, causata dall’uomo: vederla è il primo passo per combatterla.

L’AUTRICE – Giusi Marchetta, nata a Milano nel 1982, è cresciuta a Caserta, poi si è trasferita a Napoli. Oggi vive a Torino dove è insegnante. Per Terre di Mezzo ha pubblicato le raccolte di racconti Dai un bacio a chi vuoi tu (2008), con la quale ha vinto il Premio Calvino, e Napoli ore 11 (2010). Il suo primo romanzo, L’iguana non vuole, è stato pubblicato nel 2011 da Rizzoli. Nel 2015 è uscito, per Einaudi, Lettori si cresce. Il suo ultimo romanzo è Dove sei stata, Rizzoli. Per Add ha curato il libro collettivo Tutte le ragazze avanti!

Qui tutti gli articoli scritti da Giusi Marchetta per ilLibraio.it.