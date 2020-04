Una bella notizia per gli appassionati di fumetti e graphic novel (da leggere in ebook): in offerta nei negozi online tanti volumi pubblicati dalle case editrici Salani, Magazzini Salani e Guanda - I particolari

Una bella notizia per gli appassionati di fumetti e graphic novel: nei difficili giorni dell’#iostoacasa, lettrici e lettori di ogni età possono approfittare di diverse offerte che riguardano le edizioni ebook di tanti volumi pubblicati dalle case editrici Salani, Magazzini Salani e Guanda.

Le promozioni sono valide nei principali store online. In offerta a 1,99 euro tanti volumi, dai Peanuts a Mafalda, Lupo Alberto, passando per Stranger Things. Spazio anche per le poesie illustrate di Rupi Kaur (Milk and honey e The sun and her flowers). E per gli appassionati di gialli, anche Il commissario Bordelli – Graphic novel di Marco Vichi con Giancarlo Caligaris.

In queste settimane segnate dall’emergenza covid-19, del resto, del resto, i libri rappresentano un’occasione di riflessione e di evasione.