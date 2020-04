Esistono giochi da tavolo di qualsiasi forma e tema, e non potevano mancare quelli ispirati alle grandi storie della letteratura. Per questo abbiamo preparato una lista di giochi da tavolo da regalare a un amante dei libri o da aggiungere alla propria collezione. Da "Harry Potter" e "Il trono di spade", passando per "Lo hobbit", Sherlock Holmes e "Assassino sull'Orient Express", fino a Lovecraft, "Il piccolo principe" e "Il giro del mondo in 80 giorni"...

I classici della letteratura hanno una capacità unica: quella di ispirare altre storie. E i giochi da tavolo, in fondo, sono un altro modo di sentirsi parte di un’avventura: perché allora non lanciarsi insieme agli amici in una sfida con cui condividere le proprie storie preferite?

I giochi da tavolo ispirati ai libri possono essere un’idea regalo per quell’amica o quell’amico amante della letteratura, a cui non sapete più che libri regalare perché quando ne desidera uno corre in libreria ad acquistarlo, oppure ancora per quella persona cara con cui condividete la passione per la lettura, che potrete finalmente mettere alla prova imbarcandovi insieme in un gioco a tema.

Ecco quindi una lista di giochi da tavolo ispirati ai libri tra cui scegliere, magari anche per un piccolo divertimento da concedere a voi stessi, magari da usare per sorprendere gli amici alla prossima serata.

Per gli appassionati della scuola di magia più famosa della letteratura, ecco una versione diTrivial Pursuit, uno dei giochi da tavolo classici, ispirato al mondo di Harry Potter. Perfetto per iniziare una sfida per scoprire chi tra i vostri amici è il più esperto dei libri di J.K. Rowling: sarà anche un’occasione per condividere i momenti preferiti della saga e sfoggiare i propri accessori a tema Hogwarts.

Nella saga de Il trono di spade nessuno è intoccabile: tutti i personaggi si guardano costantemente le spalle, nella consapevolezza che, in ogni momento, un agguato potrebbe giungere dal nemico, così come da un proprio alleato. La stessa tensione provata nella lettura delle Cronache del ghiaccio e del fuoco potrete riviverla in questa versione di Cluedo ispirata al Trono di Spade, andando alla ricerca dell’assassino, dell’arma e del luogo dell’uccisione…

Gli amanti de Lo hobbit grazie a questo gioco da tavolo fantasy potranno accompagnare Bilbo e i 13 nani alla conquista del tesoro difeso dal drago Smaug. Un’avventura che permette di immergersi nell’universo di J. R. R. Tolkien e affrontare le creature fantastiche che lo popolano, come Orchi, Mannari e Troll.

Questo gioco di carte è una variante a tema letterario di Munchkin, in cui si gioca per se stessi ma anche contro gli avversari, che si ispira alle numerose opere teatrali di Shakespeare. Ecco che allora giocando potremmo trovarci a tu per tu con Amleto, Macbeth o Portia, reinterpretati nelle divertenti illustrazioni di John Kovalic che hanno contribuito a rendere celebre il gioco.

Ispirato a 10 tra i celebri casi risolti da Sherlock Holmes, questo gioco da tavolo è l’occasione per mettere alla prova le proprie doti investigative e quelle dei propri amici. Grazie ai materiali presenti nel gioco, potrete immergervi nella Londra di epoca vittoriana, cercando indizi e testando l’intuito allenato dalla lettura delle avventure della penna di Arthur Conan Doyle.

Uno degli assassinii che ha fatto la storia dei gialli si unisce alle logiche da escape room, in questo gioco il cui scopo è trovare il colpevole dell’omicidio. I giocatori dovranno sfruttare gli indizi lasciati da Hercule Poirot, che prendono la forma di indovinelli e rompicapo, per svelare il mistero, prima che il treno giunga alla sua ultima tappa: Costantinopoli.

Basato sull’ambientazione fantastica ispirata allo Spazio, ideata da Antoine Saint Exupéry, un gioco da tavolo per famiglie che permette di condividere la passione per quest’opera anche con i più piccoli. Tramite le tessere a disposizione bisogna creare l’asteroide migliore per Il piccolo principe: la vittoria in mano a chi guadagna più punti tramite la propria fantasia.

Gli amanti del fantasy e dell’horror con questo gioco da tavolo per due (ampliabile con le espansioni) potranno sentirsi parte dell’immaginario horror di H. P Lovecraft. I partecipanti, che impersonano degli investigatori, devono collaborare per risolvere un mistero mentre affrontano mostri sovrannaturali. Alle campagne di gioco che portano ad affrontare le terrificanti creature ideate dallo scrittore di Providence, si può partecipare in coppia, allenando la cooperazione, o da soli, mettendo alla prova il proprio coraggio.

Riuscirà Phileas Fogg a completare la traversata del globo in tempo per lo scadere degli ottanta giorni? La riuscita dell’impresa, resa più complicata dall’obiettivo di dimostrare durante il viaggio la propria innocenza rispetto alla rapina della banca Londra, dipenderà dai giocatori. Chi riuscirà a completare per primo Il giro del mondo in 80 giorni?

