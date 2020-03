Da settimane su ilLibraio.it stiamo raccontando l'impatto, molto pesante, di covid-19 sulla filiera del libro (sulle case editrici, sulle librerie, sugli autori e, in generale, su tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore). In questo "diario", giorno per giorno raccogliamo gli articoli a tema

Nel momento in cui cominciamo a scrivere questo articolo, è trascorso ormai un mese da quando su ilLibraio.it abbiamo scritto per la prima volta dell’impatto dell’emergenza covid-19 sul mondo del libro. Settore, che raccontiamo quotidianamente da anni, e che coinvolge decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, e le loro famiglie, da Nord a Sud.

Come abbiamo scritto in numerosi articoli e approfondimenti, anche l’intera filiera del libro è in seria difficoltà: si va dall’inevitabile calo delle vendite alle presentazioni e agli eventi annullati, passando per le case editrici costrette a rimandare le uscite – con le librerie fisiche chiuse per decreto. Tra l’altro, proprio in un momento in cui i libri rappresentano un’occasione di conforto, riflessione, informazione e, perché no, evasione.

Abbiamo deciso di raccogliere qui di seguito, giorno per giorno, tutti gli articoli pubblicati da ilLibraio.it che riguardano nello specifico proprio l’impatto del coronavirus su librai, editori, distributori… Una vita di mezzo tra un “diario” di questo periodo complicatissimo, da qualsiasi punto di vista lo si guardi, e anche una guida per chi, con i libri, lavora ogni giorno.

19 marzo 2020 – La Francia stanzia 5 milioni di euro per i libri. E l’Italia?

19 marzo 2020 –Lo stampatore di libri Grafica Veneta dona 2 milioni di mascherine

18 marzo 2020 – Compromessa la redditività dell’anno per le librerie. Le stime preoccupanti dell’Ali

18 marzo 2020 – Polemica per le diverse interpretazioni del decreto in relazione alle vendite nei supermercati di beni considerati non di prima necessità (tra cui libri e articoli di cancelleria)

16 marzo 2020 – Cresce la preoccupazione di librai ed editori, che si appellano al Governo

16 marzo 2020 – Ufficiale: rinviato il Salone del libro di Torino 2020

16 marzo 2020 – Da #ioleggoacasa a #leggiamounastoria, da Decameron a “Corona(VS)Comics!”: tante iniziative sui social

12 marzo 2020 – L’Associazione Italiana Editori: “Il governo sostenga la domanda di libri per aiutarci a ripartire”

12 marzo 2020 – “Le librerie devono restare chiuse. Consentita la consegna a casa attraverso corrieri”

11 marzo 2020 – La famiglia dello scrittore, alle prese con il coronavirus: “Sepúlveda non è in coma”

11 marzo 2020 – Annullata definitivamente Bologna Children’s Book Fair 2020

11 marzo 2020 – Impatto pesante sul mondo dell’editoria

10 marzo 2020 – “Decameron”, un festival letterario digitale nei giorni dell’emergenza Covid-19

10 marzo 2020 – I librai consegnano a domicilio e pensano a gruppi, letture e giochi virtuali

10 marzo 2020 – #iostoacasa: lettori, autori, bookinfluencer e librai condividono sui social le proprie letture

7 marzo 2020 – Saltano fiere e festival

7 marzo 2020 – L’impatto del virus sul mercato del libro: -25%, con punte del -50%. L’Aie chiede al Governo “urgenti provvedimenti”

4 marzo 2020 – La London Book Fair è stata annullata a causa del coronavirus

2 marzo 2020 – Cancellato il Salone del libro di Parigi. Il gruppo GeMS: “Ecco perché non saremo alla Fiera di Londra”

1 marzo 2020 – Coronavirus: Sepúlveda e la moglie ricoverati in isolamento in un ospedale spagnolo

28 febbraio 2020 – Autrici, autori e librai: sui social (e non solo) le iniziative sulla lettura nei giorni del virus

25 febbraio 2020 – Coronavirus: l’appello degli editori di Aie per posticipare l’entrata in vigore delle nuove norme della legge per il libro

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…)