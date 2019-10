Nel 2016 l'autrice coreana Yudori inizia la pubblicazione del webtoon - tipologia di fumetto digitale nato in Sud Corea - "La scelta di Pandora". In poco tempo l'opera inizia a infiammare i social, fino a diventare una delle più seguite su Instagram. Nel suo dramma storico, Yudori racconta la commovente storia di una figlia e di suo padre, più dedito all'alcool che a lei. Pandora è una bambina per metà asiatica, orfana di madre, e per questo bersaglio della malevolenza della società americana del 19esimo

La storia di Pandora, bersaglio della malevolenza della società americana del 19esimo secolo per i suoi tratti asiatici, inizia a farsi conoscere. Nel 2018 il dramma storico di Yudori viene raccolto in due volumi in Corea, l’anno successivo arriva la prima edizione fuori dal suo paese d’origine, la pubblicazione italiana di edizioni Bd.

Un racconto di formazione a fumetti commovente di una figlia e di suo padre, che non la guarda mai negli occhi, non le parla, sembra non amarla. Pandora è una bambina per metà asiatica, orfana di madre e con un padre dedito più all’alcool che a lei. Cresciuta in una casa grande, con mobili coperti da lenzuola in ogni stanza, ha sempre avuto la consapevolezza di essere nata da una prostituta: la figlia di nessuno, un bersaglio per tutti quelli che la circondano, a causa dei suoi tratti e del suo carattere indomabile.

Nei salotti della buona società americana dell’epoca, dove segreti e ipocrisia riempiono gli spazi, Pandora diventa una mina vagante: candore, ironia, energia. Mentre cresce, il suo rapporto con il padre diventa un circolo vizioso, fatto di bisogno d’attenzione e cattiveria consapevole. “Papà si faceva inghiottire dalle parole per costruire una fortezza nel vuoto”.

Ma le domande su quella parte della sua famiglia che non ha mai conosciuto sono tante, e la protagonista è pronta a tutto pur di scoprire la verità, anche a sconsacrare la tomba della madre…

Per la presentazione de La scelta di Pandora Yudori sarà ospite al Lucca Comics & Games di quest’anno, mentre la casa editrice si impegnerà a regalare, a chi acquisterà il volume, un “paper doll book” da collezione.