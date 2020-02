Fare, dire, ascoltare, fermarsi, tacere, ripulire, accarezzare, danzare, cantare… 23 passi per superare le prove della vita e ritrovare l’equilibrio nel nuovo libro di MariaGiovanna Luini

Spesso, dopo la diagnosi di una malattia grave o dopo un lutto, ci sentiamo svuotati, smarriti, incapaci di ridare un senso alla vita. La cultura occidentale ci ha portato a credere che l’unica cura possibile sia quella operata dal medico attraverso la diagnosi prima e i medicinali poi, ignorando che l’essere umano sia energia e che il corpo fisico sia l’espressione di un sistema complesso che comprende le emozioni, l’interiorità e l’espressione di sé.

In quest’ottica la malattia, così come il lutto, devono trovare un senso all’interno del nostro equilibrio dinamico per permetterci di cooperare meglio con le terapie e riconquistare la salute. Impegnata all’Istituto Europeo di Oncologia da anni, molti dei quali a fianco di Umberto Veronesi nella lotta contro il tumore al seno, MariaGiovanna Luini ha via via integrato al suo percorso medico un approccio curativo che include contributi provenienti da altre culture.

Unendo rimedi scientifici, sciamanici, filosofici orientali e sudamericani, accompagna i suoi pazienti con l’ascolto, la comprensione e l’empatia, per aiutarli ad affrontare il loro percorso di malattia e guarigione. Ed è proprio grazie al suo sguardo olistico, secondo cui l’essere umano è un armonico connubio di psiche, energia e corpo, che nel libro La via della cura (Mondadori) traccia un vademecum per chi, di fronte al dolore, è chiamato a intraprendere un cammino unico e speciale.

Un viaggio interiore che richiede la capacità di ascoltarsi e di guardarsi dentro, di perdonare e amare chi ci sta accanto, di raggiungere la piena consapevolezza delle proprie emozioni e dei propri sentimenti e superare i blocchi e le rimozioni che alla lunga possono diventare nocivi. Tocca a noi dunque risvegliare il Guaritore nascosto che abbiamo dentro e che la mente razionale tende a zittire; ascoltarlo è fondamentale. Solo così potremo riscoprire l’energia che ci costituisce, camminare verso la luce e portare a compimento la nostra personale via della cura.