Il dipartimento di Giustizia Usa fa causa a Edward Snowden, ex agente della CIA e consulente della NSA, per il suo libro "Errore di sistema" - I particolari

È uno dei libri più discussi del momento. Parliamo di Errore di Sistema di Edward Snowden, pubblicato in Italia da Longanesi.

L’autobiografia dell’ex tecnico della Cia e Nsa violerebbe gli accordi di non divulgazione di informazioni classificate Cia e Nsa. Per questo, come sottolinea Repubblica.it, la procura della Virginia ha intentato una causa civile contro l’ex analista della National Security Agency: in particolare, per il Dipartimento di Giustizia Usa Snowden avrebbe pubblicato il libro “senza sottoporlo alla revisione delle agenzie di intelligence per cui aveva lavorato, violando quindi gli accordi di riservatezza che aveva firmato”. Sotto accusa anche l’editore americano, Macmillan.

Nel 2013 Snowden ha scioccato il mondo quando ha rotto con l’establishment dell’intelligence americana, rivelando che il governo degli Stati Uniti stava segretamente cercando dei mezzi per raccogliere ogni telefonata, messaggio e mail inviati. Il risultato sarebbe stato un sistema di sorveglianza di massa senza precedenti, con la capacità di fare leva sulle vite private di ogni persona.

In questa autobiografia, Snowden racconta per la prima volta la sua storia, portando il lettore prima ad approfondire la creazione del sistema di sorveglianza, e poi la crisi di coscienza che lo ha portato alla denuncia pubblica.

“Edward ha deciso all’età di 29 anni di rinunciare al suo intero futuro per il bene del suo paese“, ha dichiarato nelle scorse settimane John Sargent, CEO di Macmillan Publishers. E ancora: “Ha mostrato un enorme coraggio nel farlo e, piaccia o no, la sua è un’incredibile storia americana. Non c’è dubbio che il mondo sia un posto migliore e più privato per le sue azioni”.