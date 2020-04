Leggere storie che trasportano in altri mondi può essere un buon modo per passare questo tempo sospeso, perché chi legge vive mille vite. Scarica gratuitamente lo speciale digitale del Libraio dedicato alla narrativa italiana e straniera. Con tanti consigli di lettura in cartaceo, ebook e audiolibro

Questo numero speciale di Il Libraio, in formato digitale, è stato pensato per farvi compagnia durante questi giorni di forzata inattività, in sostituzione del consueto appuntamento cartaceo di maggio. Nelle pagine che seguono troverete tanti consigli di lettura in cartaceo, ebook e audiolibro, per scegliere il libro giusto nel formato che più preferite. Leggere storie che trasportano in altri mondi può essere un buon modo per passare questo tempo sospeso, perché chi legge vive mille vite.

Tra le tante novità presentate, vi segnaliamo un’iniziativa alla quale noi del Libraio teniamo in maniera particolare: l’ebook Andrà tutto bene, che raccoglie i contributi di tanti nostri autori che si sono uniti per una buona causa: aiutare l’ospedale Papa Giovanni xxiii di Bergamo.

Ecco l’iniziativa spiegata da Stefano Mauri, presidente del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (e direttore del Libraio): «Una casa editrice è di chi la abita, proprio come una casa. Autori, collaboratori, tutta la squadra editoriale, amministratori, editori. In questo difficile momento siamo orfani dei librai. A loro dedichiamo questo ebook. Aspettiamo loro per ricominciare a pubblicare novità, la festa non può continuare senza di loro. Ma gli abitanti delle case editrici continuano a vivere e anzi hanno tanta voglia di raccontare questo strano momento, questo stato di guerra e coprifuoco e l’umanità che dalle difficoltà si sprigiona. Sono orgoglioso degli abitanti di queste case editrici, dei collaboratori, degli autori: tutti sanno che è dura, che questa situazione ci imporrà sacrifici economici, che sarà un anno in cui tutti dovremo tirare la cinghia, ma la creatività non si ferma per decreto. Per questo è stata accolta da tutti con entusiasmo l’idea di impegnarsi a descrivere un momento così speciale nella storia del nostro Paese e del mondo per aiutare l’ospedale Papa Giovanni xxiii di Bergamo ‒ epicentro di questo inferno ‒ al quale andranno tutti i ricavi non solo degli autori, ma anche dell’editore e di molti distributori e negozi online».

Buona lettura, buona scelta e a presto con un nuovo numero ricco di novità.