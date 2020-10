Leggere libri aiuta i ragazzi a migliorare i voti (anche in matematica): lo studio

La lettura è una competenza fondamentale da acquisire durante l’infanzia, non solo per un buon andamento del rendimento scolastico, ma anche perché buone capacità di lettura e comprensione sono necessarie per la vita da adulti. Un studio, sviluppato dai ricercatori dell’Università di Malaga e dell’University College di Londra, si è interrogato sulla possibilità che diversi tipi di lettura portino a risultati differenti.

Lo studio, in particolare, analizza la correlazione tra la lettura di differenti prodotti editoriali da parte di ragazzi nelle fasce di età 10-11 e 13-14 e i loro voti in prove standard riguardanti le capacità matematiche e di lettura.

Sono stati considerati fumetti, giornali, riviste, storie brevi e libri: è emerso che la lettura dei primi non comporta un miglioramento significativo dei voti, mentre il miglioramento c’è per ragazzi e ragazze che leggono libri. Per chi legge storie brevi il miglioramento si nota tra lettori e non lettori, mentre per chi legge libri è stata notata anche una correlazione tra il quantitativo di libri letti e il grado di miglioramento.

La novità mostrata da questo studio è che il progresso nei risultati scolastici di chi legge libri non si limita solo alle capacità linguistiche o di comprensione, ma anche nelle prove di ambito matematico.

Secondo gli autori dello studio, tra le motivazioni per cui questa differenza si nota con i libri e non con altri tipi di lettura, potrebbero esserci il fatto che i libri contengono di solito un vocabolario più ampio e frasi strutturate in modo più complesso e anche il maggior grado di attenzione e coinvolgimento che questi richiedono al lettore.

Lo studio comunque non è conclusivo: poiché i dati sono limitati a due fasce di età ristrette non si può escludere la possibilità che anche fumetti, riviste e giornali possano aiutare nello sviluppo delle facoltà cognitive e quindi contribuire al miglioramento scolastico in bambini più piccoli rispetto a quelli considerati.