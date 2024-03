Il 7 marzo. alle ore 18.30, un nuovo appuntamento sul profilo TikTok di ilLibraio.it: l’intervista ad Alessia D’Ambrosio, autrice dello sport romance You vs Me = US – I particolari

L’appuntamento, da non perdere, con Alessia D’Ambrioso, autrice di You vs Me = US (Tre60) è per giovedì 7 marzo alle 18:30 sul canale TikTok del sito ilLibraio.it.

You vs Me = US è uno sport romance, cioè una storia d’amore di sport, un trope amatissimo da chi segue il genere romance: enemies to lovers. I due protagonisti, di cui vediamo entrambi i punti di vista, Kassy e Jacob, hanno avuto una relazione che non è finita molto bene. E se Kassy è molto risoluta a farla rimanere tale, Jacob vorrebbe recuperare quella che considera la sua anima gemella…

Alessia D’Ambrosio è nata nel 1982 a Roma, dove vive insieme a suo marito, ai suoi due figli e il loro cane. È stata cantante e attrice e dal 2016 scrive romance self publish, spinta dal passaparola.

Con lei chiacchiereremo di You vs Me = US, il suo primo libro edito dalla casa editrice Tre60 dopo un lungo percorso come autrice autopubblicata. Intervistata da Silvia Cannarsa, redattrice del sito, durante la live scopriremo le passioni di D’Ambrosio come lettrice e scrittrice, e qualche retroscena sul mondo del self-publishing.