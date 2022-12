Un macrocosmo di solitudini: la metropoli, tra isolamento e tenerezza

“La metropoli non mi deresponsabilizza e non mi toglie il peso del corpo, però mi solleva dall’ingombro di un’identità”. Carolina Cavalli, sceneggiatrice e regista, ha esordito con il suo primo romanzo, “Metropolitania”, una storia ambientata in una città spaventosamente vasta. Su ilLibraio.it, la riflessione dell’autrice sulla metropoli, l’insieme dei nostri microcosmi, fatti di solitudine e di inaspettati momenti di tenerezza…

A me le metropoli ricordano gli aeroporti o i fast-food. Mi ricordano i pezzi che le compongono, come contenitori dentro a contenitori. Per me sono i posti in cui sei solo un corpo, non sei neanche un numero per dire, di certo non sei un nome – da Starbucks vogliono fartelo credere, ma si capisce che ti stanno dicendo una bugia.

E lì, in quel posto, non hai un passato, non hai futuro, non hai radici, non hai amici, a meno che non ti crei un microcosmo, una piccola tana fragile, che è così indifesa e piccolina, che si passa il tempo tra l’ansia di perderla e la claustrofobia. Quando però quel microcosmo si sgretola, o semplicemente hai la sensazione di averlo perso, o di non averlo ancora trovato, allora mi sembra si faccia l’esperienza più intima e viscerale della metropoli, è paurosa, per me è anche inebriante, così che non riesco più a farne a meno.

Quest’illusione, la sensazione di essere più che esserci, non credo sia davvero una condizione possibile per gli umani. E poi non so perché la sento così forte, come se mi fosse dentro più che intorno, come se ormai la riconoscessi dalla pancia o dalla gola. Mi sembra non invecchiare mai, i personaggi sono intercambiabili, i mezzi sono sempre gli stessi, i cantieri si alternano senza passare, e in questo modo allontana l’idea del tempo che scorre, fa dimenticare la morte. Com’è cambiata la città: non è vero, è sempre lei, forse ha solo un aspetto diverso, è come entrare da McDonald’s, in ogni parte del mondo, ogni tanto cambiano i colori o l’Happy Meal, ma l’odore è lo stesso, mi sembra talmente finta questa eternità, ma talmente comoda e rassicurante.

Non credo che valga per tutti, credo sia una questione di abitudine e di educazione, io sono abituata a identificare la mia libertà così, magari se fossi cresciuta tra le montagne o nella giungla, la mia idea di libertà sarebbe diversa, probabilmente migliore, ma sono cresciuta in città e sono sempre vissuta nelle metropoli, mi fa paura il silenzio e la natura.

La metropoli non mi deresponsabilizza e non mi toglie il peso del corpo, però mi solleva dall’ingombro di un’identità. È strano averla come amica, è un’amica? Non lo so è pazza. Mi isola, però non mi lascia mai sola, direi quasi che mi perseguita. Non mi lascia sola neanche di notte, i supermercati e i pronto soccorso, non puoi morire di fame né dissanguato se sei in una metropoli. Se la metropoli diventasse una persona per me avrebbe le cuffie nelle orecchie e un cappuccio in testa, che guarda sempre dove mette i piedi, guarda per terra e vede solo gli sputi, le cicche e le cacche, ma quando alza la testa, quello è il momento della tenerezza. Tutti uguali, con il cappuccio, con le cuffie nelle orecchie, come in un videogioco in cui c’è un unico player, sei tu. Gli altri sono disegnati ma non ci puoi interagire, fanno parte del background, dello sfondo, allora boh, dove si trova la tenerezza che sento?

Credo che sia la consapevolezza che siamo tutti player unici, l’empatia, quando torniamo ognuno dalla stessa giornata di merda oppure abbiamo appena baciato il ragazzo che ci piace, abbiamo un problema con l’affitto oppure ci è appena morto il cane, oppure nostro padre ci ha mandato un meme che non fa ridere, abbiamo la nausea o non abbiamo voglia di dormire, siamo così brutti sotto quelle stesse luci della metro, che sembriamo dei Simpson*. Da alcune finestre al terzo piano si intravedono le mensole, i microcosmi degli altri, da alcuni pianoterra esce l’odore della cena. Si può sbirciare il mondo delle persone per strada, anonime, indispensabili alla metropoli. Non sarebbe una metropoli se fosse vuota, neanche sopravviverebbe senza di noi, sembra non accorgersene.

* non vorrei dire che i Simpson sono brutti in senso assoluto, anzi, ma dico che come umani reali sarebbero un po’ bruttini, sotto le luci della metro i lineamenti degli umani reali secondo me cambiano e diventano un po’ così.

L’AUTRICE E IL LIBRO – Carolina Cavalli è nata a Milano, si è laureata in Lettere e Filosofia e lavora come sceneggiatrice e regista dal 2016. Ha vinto il San Francisco Film Society Rainin Filmaking Grant per la co-sceneggiatura del lungometraggio Fremont e il premio Solinas Experimenta per la scrittura della serie Mi hanno sputato nel milkshake. Nel 2022 ha realizzato il suo primo lungometraggio da regista, Amanda, presentato al Festival di Venezia e al Toronto film Festival.

Ma veniamo al suo primo romanzo, Metropolitania: la protagonista, Eddi, ha quasi trent’anni e abita in una metropoli. Passa settimane senza vedere né parlare con nessuno. Ha rapporti sessuali casuali, mangia panini di riso, ama la madonna, la droga, di lavoro dipinge quadri che poi brucia per una galleria d’arte contemporanea di zona. Fare sesso con Lou, il gemello identico al ragazzo di cui era innamorata, morto di overdose insieme alla migliore amica di Eddi (forse avevano un segreto?), è l’unico sollievo che prova. Accompagnata da dipendenze varie, va avanti nella vita spinta da quello che capita, senza scegliere, senza reagire. L’unico impulso vitale che le resta è la sua curiosità e la voglia di adrenalina. Per questo, quando in città – una città utopica e spaventosa nella sua vastità, dove tutto può succedere e niente è strano – arriva una sua coetanea, Masami, tutta rotta, più magra di lei e più pallida di lei, Eddi è pronta a tutto pur di vivere un’avventura e trovare un’alleata.

