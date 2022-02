Pearson Italia presenta una ricerca sulla parità di genere in classe (secondo cui, tra le altre cose, il 57,61% dei docenti affronta il tema inserendo la parità di genere nella trattazione delle materie), e organizza un convegno, “Libere (di essere): per bambine, ragazze e donne protagoniste di domani”, in occasione della pubblicazione del volume “#GenerazioneParità: educare alla parità e alle differenze di genere” – I dettagli

Come viene trattato un tema complesso come la parità di genere a scuola? Dove si informano ragazze e ragazzi di oggi sul tema? Come i diversi contesti che i giovani vivono quotidianamente contribuiscono a influenzarli rispetto alla parità di genere?

Sono alcune delle domande a cui la casa editrice Pearson Italia ha cercato di dare risposta attraverso un’indagine che ha coinvolto oltre 3.500 docenti.

Al tema della parità di genere e al suo rapporto con la scuola, Pearson dedica anche un convegno, rivolto agli insegnanti di tutta Italia, e il libro #GenerazioneParità: educare alla parità e alle differenze di genere: tre strumenti del nuovo progetto #GenerazioneParità, lanciato dalla casa editrice per favorire la parità di genere e dedicato a docenti, studenti e famiglie.

LA RICERCA

Come si spiega nella presentazione, la ricerca sul tema della parità di genere nelle scuole italiane si è svolta con la collaborazione di oltre 3.500 insegnanti delle scuole primarie e secondarie, “con l’obiettivo di delineare il quadro di come questo macro tema sia percepito dai docenti, in particolare in relazione alle abilità, ai comportamenti e agli orientamenti di studentesse e studenti”.

Numerose le evidenze positive da sottolineare: il 57,61% dei docenti affronta il tema inserendo la parità di genere nella trattazione delle materie; il 30,81% ne discute con gli alunni in momenti specifici; il 32,13% ricorre a metodologie didattiche efficaci per l’inclusione di genere. L’80,43% degli insegnanti ritiene il tema di assoluta importanza, così come il 40,42% è convinto che sia altrettanto rilevante per alunne e alunni. In particolare, il 39,79% dei docenti sostiene che le studentesse siano particolarmente sensibili alla parità di genere su cui oggi c’è maggiore consapevolezza rispetto al passato: un’evidenza che vale sia tra i ragazzi che tra le ragazze, come evidenziato dal 70,37% degli insegnanti.

Un altro aspetto fa luce sulle modalità con cui gli studenti si informano sulla parità di genere: scuola (per il 71,47% degli intervistati), social network (65,24%) e famiglia (44,94%) sono i “luoghi” privilegiati dove i giovani si costruiscono una propria opinione e acquisiscono consapevolezza.

L’indagine si sofferma anche sull’interazione tra gli studenti, da cui emerge, con valori simili, che tanto i ragazzi quanto le ragazze non si sentono inferiori gli uni alle altre: secondo il 69,41% dei docenti, i ragazzi non si sentono inferiori, così come il 64,14% esprime la stessa opinione per le studentesse. Interessante anche il rapporto tra studenti e linguaggio: il 56,02% dei docenti pensa che i giovani utilizzino un linguaggio appropriato rispetto al concetto di parità di genere, mentre il restante 43,98% no.

IL LIBRO

Nell ambito del progetto #GenerazioneParità è stato appena pubblicato il libro Generazione parità – Educare alla parità e alle differenze di genere, pensato per tutti gli insegnanti a cui offre spunti, riflessioni, contenuti e attività didattiche da svolgere in classe con studentesse e studenti. L’obiettivo del volume è costruire concretamente una riflessione e una sensibilità attiva sul tema attraverso percorsi didattici da portare nelle classi, dedicati a tutti i gradi di scuola e ai diversi ambiti disciplinari. Percorsi educativi verso la parità̀ di genere da sviluppare in un luogo, la scuola, essenziale per formare i giovani di oggi e aiutarli a diventare, domani, donne e uomini liberi da pregiudizi e stereotipi.

IL CONVEGNO

Il tema della parità di genere verrà affrontato anche in un convegno online, organizzato da Pearson, dal titolo Libere (di essere): per bambine, ragazze e donne protagoniste di domani, in programma giovedì 17 febbraio, dalle 16:00 alle 18:30. Un momento di riflessione dedicato ai docenti di tutti gli ordini di scuole, online e gratuito. Il programma completo è disponibile a questo link a cui è anche possibile iscriversi per partecipare al convegno.

“La parità di genere è una conquista fondamentale per il mondo intero: serve lo sguardo delle donne e serve un nuovo pensiero”, commenta Mila Valsecchi, Direttrice Generale di Pearson Italia. “È uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per l’Agenda 2030 ed è cruciale per il raggiungimento di tutti gli altri. #GenerazioneParità è un grande progetto pensato per supportare i docenti nel portare questo grande tema in classe, aiutando le nuove generazioni a conquistare uno sguardo nuovo e una maggiore consapevolezza…”.