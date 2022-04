Le saghe familiari sono un genere letterario da sempre molto amato da lettrici e lettori, tra i più longevi e apprezzati della letteratura. A renderle così avvincenti è la loro capacità di ripercorrere alcune pagine della storia da una diversa prospettiva, intrecciando vita, sentimenti e pensieri di personaggi indimenticabili.

Abbiamo selezionato tre nuove saghe arrivate di recente in libreria: il coinvolgente romanzo che ripercorre la storia della Cina moderna di Melissa Fu, l’avvincente storia con protagoniste delle donne pronte a tutto per proteggere ciò che hanno a cuore di Carolina Pobla e l’epico e intimo racconto di due donne coraggiose, tra amori, gelosie, gloria e cadute di Francesco Casolo.

Autrice: Melissa Fu è cresciuta in New Mexico, ma ha vissuto in Texas, Colorado, New York, Ohio e Washington. Dopo gli studi in fisica e letteratura inglese, ha lavorato per anni come insegnante e consulente scolastica. Attualmente abita vicino a Cambridge, nel Regno Unito, con il marito e i figli. Nella terra dei peschi in fiore è il suo romanzo d’esordio ed è ispirato alla vera storia della sua famiglia.

Editore: Nord, traduzione di Barbara Ronca.

Genere: saga familiare coinvolgente come Quando le montagne cantano.

Pagine: 432.

Trama: Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito, e adesso minaccia di toglierle tutto. Con la città in fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare Renshu, suo figlio di quattro anni, deve scappare da Changsha. Come unico ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un prezioso rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende tradizionali cinesi. Tanti anni dopo, Renshu, ormai cittadino americano, troverà finalmente il coraggio di condividere con la figlia il proprio passato e la storia della loro famiglia.

Consigliato a… chi vuole leggere un romanzo profondo, ispirato alle vicende politiche che, nel corso del secolo XX, hanno visto parte della popolazione cinese abbandonare i luoghi natii per ricrearsi una stabilità altrove.

Cosa ci è piaciuto di più: come l’autrice riesce a raccontare la tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, celebrando il potere dei legami familiari nel percorso per costruirsi un futuro migliore e trovare il proprio posto nel mondo.

Autrice: Carolina Pobla ha studiato pedagogia all’università di Barcellona e per più di trent’anni ha lavorato nel mondo della danza come docente, coreografa e regista. Dopo il suo romanzo d’esordio, I gerani di Barcellona (Garzanti), torna in libreria con I fiori di Monaco, una nuova saga familiare tratta da una storia vera.

Editore: Garzanti.

Genere: saga familiare in cui le protagoniste sono donne forti.

Pagine: 448.

Trama: Germania, 1942. Ilsa è convinta di aver preso la decisione giusta abbandonando la città per rifugiarsi nella casa di famiglia, insieme ai sei figli, un luogo dove l’ombra della guerra non sembra essere arrivata. Pensa di essere al sicuro, fino a quando al villaggio si presenta un bambino sporco e denutrito. Sa che offrirgli un rifugio la metterebbe contro il regime, e a farne le spese saranno soprattutto le figlie. Tutte hanno dei sogni. E sono decise a non arrendersi, nonostante a pochi passi da loro infuri una battaglia che sembra senza fine.

Consigliato a… chi ha voglia di leggere una storia avvincente, con protagoniste delle donne pronte a tutto per proteggere ciò che hanno a cuore.

Cosa ci è piaciuto di più: attraverso il racconto di una storia vera, Carolina Pobla offre uno sguardo inedito sulla Seconda Guerra Mondiale.

Autore: Francesco Casolo, autore milanese appassionato di viaggi e natura, è docente di Storia del cinema e nel 2018 ha scritto con Michele Freppaz I giorni della neve (Dea Planeta). Insieme ad Alì Ehsani ha scritto Stanotte guardiamo le stelle (Feltrinelli, 2016) e I ragazzi hanno grandi sogni (Feltrinelli, 2018).

Editore: Feltrinelli.

Genere: saga familiare in cui le donne si ritagliano il proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio.

Pagine: 416.

Trama: la Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di un castello poco lontano da Biella. Il padre di Carlo, Giuseppe, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra. Quando nel cielo sopra il castello esplodono i fuochi d’artificio che illuminano il cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, anche la sua secondogenita Eugenia, che tutti chiamano Genia, avrebbe qualcosa da domandargli: perché, qualche settimana prima, ha insistito perché fosse lei, e non le sue sorelle, ad accompagnarlo in montagna? E perché, raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che lei, a soli sei anni, assaggiasse la birra?

Consigliato a… chi vuole seguire le vicende e il destino di due donne coraggiose, tra amori, gelosie, gloria e cadute.

Cosa ci è piaciuto di più: attraverso un accurato lavoro di ricerca, Francesco Casolo ha costruito un’appassionante saga familiare, epica e intima al tempo stesso.

(articolo in collaborazione con Upday)