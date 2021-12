Stefania Spanò, dal torneo IoScrittore alla pubblicazione con l’ebook “Nannina o dell’arte del cuntare”

Un racconto non può cambiare il mondo, ma è necessario continuare a raccontare affinché il mondo che ci piace continui a esistere. Parliamo del romanzo “Nannina o dell’arte del cuntare” di Stefania Spanò, vincitore del torneo letterario IoScrittore, e che ora esce in ebook

Una città è fatta di strade e di case, di mura e di polvere, di incroci e sacrifici. Di storie. Una vita è fatta di nascite e di perdite, di passi e di sangue, di incroci e sacrifici. Di storie. Quante vite si impastano in una città e quanto una città si misura dalla vita che la percorre?

La risposta prova a darla Stefania Spanò nel romanzo Nannina o dell’arte del cuntare con la quale ha preso parte, vincendo, IoScrittore, il torneo letterario gratuito promosso dal gruppo GeMS.

La storia abbraccia un arco temporale che va dal secondo dopoguerra alla fine degli anni ’90. L’autrice Stefania Spanò, che si definisce una cantastorie, conduce da anni laboratori di teatro, scrittura creativa, comunicazione empatica e poesia visiva nelle periferie turbolente dell’hinterland napoletano. Ed è proprio qui che si sviluppa la trama del racconto: Secondigliano, periferia a Nord di Napoli, tristemente nota per le cruente rappresentazioni mediatiche legate alle faide camorristiche. Il romanzo vuole raccontare però l’altro lato della luna: il quartiere delle persone per bene che resistono ogni giorno alla violenza con la creatività e la necessità profonda di fare comunità.

Il fulcro della storia è il legame profondo tra nonna e nipote, fatto di parole e “cunti’’ che scavano a fondo e rendono difficile e sofferto il passaggio del testimone; perché perpetuare la tradizione vuol dire tradirla e ogni tradimento implica una buona dose di sofferenza. Nannina ci racconta di cinquant’anni di una città che cresce scomposta; nelle pause della sua esistenza, le ombre di un luogo dimenticato e ferito, dove il sangue sparso si fa silenzio. Ma sangue non significa solo male e nelle vene di Stephanie, la nipote con il nome di una principessa di carta, scorre potente la stessa necessità di trovare le parole per spiegare, per curare, per capire; per affrontare una realtà cruda e insensata.

L’autrice, che con IoScrittore pubblica il suo primo romanzo, nel 2021 ha pubblicato Avventure filofavolose, ovvero il viaggio di Giuditta dalla testa ai piedi (edito da Fabbrica dei Segni), un albo illustrato di favole di filosofia.