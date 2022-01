Come funziona la consecutio temporum? La guida

Che tempo verbale usare in una subordinata, se nella frase principale c’è un verbo al presente che descrive un’azione avvenuta in seguito? E se invece l’azione indicata è accaduta prima di quella della subordinata? A descrivere e regolare questi rapporti temporali è la cosiddetta consecutio temporum – Una guida (con esempi) per capire come applicarla in ogni situazione