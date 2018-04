Carthusia è una casa editrice indipendente per bambini e ragazzi con più di trent'anni di storia, che non ha paura di affrontare "temi difficili e coraggiosi" e che "dà spazio a valori e formati innovativi" - L'intervista de ilLibraio.it all'editrice Patrizia Zerbi

“Nel 1987, un anno dopo aver lasciato Fatatrac, che avevo fondato nel 1978 con altri soci, ho dato vita a Carthusia“, racconta a ilLibraio.it l’editrice Patrizia Zerbi.

Carthusia è una casa editrice indipendente per bambini e ragazzi con più di trent’anni di storia, che “dà spazio a valori e formati innovativi” e che continua, nonostante il trascorrere del tempo, a proporre libri che seguono “una linea editoriale precisa, perché l’editore ha anche una responsabilità sociale“. Aspetto, quest’ultimo, che traspare dai titoli in catalogo, che affrontano “temi complessi” attraverso storie e linguaggi adatti ai più piccoli.

Infatti, un obiettivo di Carthusia, racconta Zerbi a ilLibraio.it, è “offrire ai ragazzi gli strumenti per scoprire il mondo”. Un compito che viene portato avanti pubblicando libri “scritti da grandi autori per l’infanzia, tra cui Emanuela Nava, e definiti da un progetto grafico”. Il tutto senza aver paura di affrontare “temi difficili e coraggiosi”.

Un esempio della linea editoriale di Carthusia è rappresentato dalle nuove uscite in arrivo questa primavera. Titoli molto diversi tra loro, ma accomunati dall’attenzione per la qualità e dai temi affrontati.

Nella collana Magnifici Versi, pensata per far scoprire la grande poesia ai più piccoli, vengono proposti i versi di Emily Dickinson – accompagnati da illustrazioni – nel volume Angeli.

Tra le uscite di Carthusia c’è spazio anche per i silent book: in associazione con ABI è nato Che Capolavoro!, un albo illustrato senza parole in cui tramite le immagini viene raccontata la storia di un bambino la cui quotidianità è popolata da alcune tra le opere pittoriche e architettoniche più famose al mondo.

Anche Il Principe Azzurro. La Principessa Fuxia (finalista al Silent Book Contest 2017) è un libro senza parole che può essere letto dall’inizio alla fine per scoprire la storia del Principe e, dalla fine all’inizio, per svelare le vicende della Principessa.

Un’altra collana piuttosto innovativa è Musica Disegnata e un po’ Strampalata, dedicata alla scoperta delle sonorità attraverso parole e immagini per “vedere” la musica, il cui primo titolo è Tinotino Tinotina Tinotin Tin Tin curato dalla compositrice Elisabetta Garilli. Ad accompagnare il libro una serie di tracce musicali online.

L’attenzione per il sociale e le difficoltà che alcuni bambini possono sperimentare si riflette su alcuni titoli di Carthusia, come La storia di TopoLina. Protagonista del volume è una topina che non si esprime verbalmente, per riflettere la realtà di quei bimbi che affrontano la medesima situazione e devono imparare vie alternative per comunicare.

Una formidabile gara di ballo, invece, racconta le vicende di una gallinella che ogni giorno si esercita a ballare con l’aiuto dei suoi pulcini e del compagno, ma che inevitabilmente si trova a dover affrontare il Lupo Invisibile che la vuole ostacolare. Una storia, questa, dedicata a tutte quelle mamme che lottano contro la sclerosi multipla.

Un catalogo molto vario quello di Carthusia e attento a dare spazio a nuovi formati, perché “l’obiettivo della casa editrice è migliorare sempre”, ammette Patrizia Zerbi, che si augura anche di “sviluppare nuovi progetti su media diversi”. Intanto Carthusia può vantare “200 titoli vivi, mai andati quindi fuori catalogo, e una filiera completamente italiana”.