Il Pulitzer per la fiction è andato a Colson Whitehead per "I ragazzi della Nickel". Ecco tutti i vincitori dell'edizione 2020

Per i premio Pulitzer quella 2020 è stata inevitabilmente un’edizione diversa dalle altre, segnata dal rinvio causato dalla pandemia. Partiamo dalla lista completa dei premiati, che trovate qui.

Il Pulitzer per la fiction è andato a Colson Whitehead per I ragazzi della Nickel (Mondadori). Whitehead, classe 1969, aveva già vinto il Pulitzer per la narrativa con La Ferrovia Sotterranea (Sur), romanzo che gli era valso pure il National Book Award.

Per la non fiction il premio è stato assegnato a Anne Boyer (The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care) e a Greg Grandin (The End of the Myth: From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America).

Quanto al Pulitzer per la poesia, è andato a The Tradition di Jericho Brown.

Tra le testate giornalistiche premiate troviamo: Vice News, ProPublica, Associated Press, Reuters, New Yorker, Los Angeles Times, New York Times, Seattle Times e Washington Post.

Il premio statunitense, istituito da Joseph Pulitzer e gestito dalla Columbia University di New York, è considerato tra le più prestigiosa onorificenze per il giornalismo, la letteratura e la musica.