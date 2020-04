Torna in replica su Rai1, da domenica 19 aprile, in prima serata, la seconda stagione de "L'allieva", fiction tratta dalla serie firmata da Alessia Gazzola

Torna in replica su Rai1, da domenica 19 aprile, in prima serata, la seconda stagione de L’allieva, fiction tratta dalla serie bestseller firmata dalla scrittrice Alessia Gazzola. Come riporta Blastingnews, “le puntate della seconda stagione dovevano essere trasmesse questa estate, su Rai Premium, per poi dare spazio alla terza stagione, attualmente confermata e già in fase di lavorazione, ma a causa dello stop delle riprese per evitare la diffusione del contagio, la produzione ha pensato di accontentare i telespettatori continuando con la messa in onda delle repliche”.

L’amatissima fiction vede protagonista Alice Allevi, medico legale nato dalla penna della scrittrice messinese. Sui social ha circolato tanto l’hashtag #iorestoacasaconlallieva.