LA PRIMAVERA DEI LIBRI

Dopo questo lungo inverno, passato da molti di noi in casa in un finto letargo, in realtà pieno di angosce e tutto fuorché riposante, finalmente ricomincia la primavera dei libri. Le librerie sono aperte, la festa può ripartire e arrivano le prime novità che ci accompagneranno per tutta la stagione estiva.

Qui abbiamo raccolto quelle che ci hanno ispirato in questi giorni della nuova era, il mondo dopo la pandemia. Perché una cosa è certa: ogni volta che l’umanità affronta un grosso problema, i libri diventano protagonisti di quella riflessione che ci aiuterà a superarlo a tutti i livelli. Tra i libri più venduti da chi è riuscito a farlo in questo periodo, troviamo quelli che ci aiutano a riflettere. Per questo Vito Mancuso, che definirei un maestro del saper vivere serenamente, merita la copertina. Il suo La forza di essere migliori (e non “i migliori”, come il modello competitivo e consumistico ci istiga a fare) è una lettura essenziale per crescere meglio. De Bortoli ci ricorda la forza del volontariato in Italia, un terzo settore fatto di bene che sarà importantissimo nella ricostruzione. A questo proposito, cari lettori, vi devo ringraziare. Grazie ad Andrà tutto bene, l’ebook che i nostri autori vi hanno voluto dedicare sulla loro quarantena, possiamo donare già 50.000 euro all’ospedale di Bergamo. Per un ebook è un risultato straordinario e dunque, considerato anche l’alto gradimento di questa opera che raccoglie le voci più amate del panorama narrativo italiano e straniero, pubblicheremo anche il libro di carta, già in maggio. Tenetelo d’occhio, perché non c’è regalo migliore in questo momento.

Ma vi devo anche ringraziare perché molti autori e molti editori hanno contribuito, e il fatto che abbiate dimostrato anche voi la voglia di unirvi a noi ci fa sentire una comunità invincibile in questa occasione drammatica: la comunità del libro. Il mitico Allenamento Alcatraz: è stato scritto da un carcerato che si è tenuto in forma per anni facendo esercizio in una piccola cella, senza quei costosissimi strumenti che popolano le palestre. Immaginando tanti lettori costretti in piccoli spazi dal lockdown, e immaginando che le torte che si fanno in questo periodo vadano anche smaltite, lo abbiamo pubblicato prima possibile.

Appuntamento a luglio, con un nuovo numero del Libraio cartaceo, che vi presenterà tante novità per un’estate che ci auguriamo tutti possa essere più serena.