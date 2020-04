Leggi l'editoriale e scarica gratuitamente lo speciale del Libraio pensato per gli appassionati di gialli, thriller e avventura (e non solo). Nei giorni dell'#iostoacasa spazio a tanti consigli di lettura (con una dedica speciale a Clive Cussler)

Chi vuole i libri li trova anche in epoca di quarantena. Ci sono alcune librerie che fanno consegna a domicilio, c’è l’e-commerce, i bestseller nei supermercati, qualcosa si trova in edicola e ci sono gli ebook. Infine c’è l’articolo 21 della Costituzione che recita: «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Secondo la Costituzione i libri sono necessari alla democrazia e in un momento in cui siamo tutti chiusi in casa c’è bisogno che almeno questa respiri aria pulita. Comunque qui potete trovare le librerie e gli altri negozi in cui si possono comprare libri.

Molti nostri autori hanno sentito un senso di impotenza, orfani degli incontri con i loro lettori e si sono ritrovati con tanto tempo per scrivere. Così hanno tutti partecipato con entusiasmo al nostro progetto. Un ebook dal titolo Andrà tutto bene. Un progetto per dare ossigeno ai malati in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Infatti tutto il nostro ricavato (e anche gli store on line rinunciano alla loro commissione e li ringraziamo) andrà a questo ospedale, epicentro del cataclisma che ha avvolto il mondo. Una fotografia di questo momento strano, una serie di racconti al quale hanno partecipato 25 importanti scrittori. A chi è recluso questo libro offre le parole che solo loro sanno trovare. Parole bellissime che rubo senza attribuirne la paternità, contro ogni regola editoriale così se volete scoprire di chi sono vi resta solo da fare un’offerta comprando l’ebook ;-). In quarantena «lo spazio si restringe ma il tempo si dilata», «la pandemia ci ha riconsegnato il nostro tempo», «ha sollevato il velo dell’ipocrisia con cui pensavamo di proteggerci: siamo formiche, non giganti». «Abbiamo cominciato a dare peso alle parole», a chiederci chi siamo invece che cosa facciamo, «è tempo di ascoltare, di resistere, di mantenere serenità e un pizzico di leggerezza». «Uniti riusciremo a tirarci fuori anche da questo sfacelo». E intanto «la natura non è mai stata tanto in salute come da quando l’uomo si è ammalato». E ora che l’habitat ci presenta il conto dei nostri misfatti dobbiamo «trovare finalmente un modo per dare respiro alla Terra senza obbligarla a sviluppare un anticorpo al genere umano».

Le novità aspettano con pazienza che riaprano gli amici librai ma vogliamo rammentarvi quali sono i libri più letti tra quelli del Libraio in questo momento, perché chi legge libri continua a viaggiare. Anche grazie ai libri di Clive Cussler, grande mattatore dell’avventura al quale rendiamo omaggio con questo numero.