Ecco la “migliore biblioteca pubblica al mondo” (all’interno anche una “stanza dei sensi”)

La migliore biblioteca pubblica al mondo? Ha sede a Barcellona, ed è dedicata a Gabriel García Márquez e alla letteratura latinoamericana: a decretarlo, la Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie, riunitasi a Rotterdam.

Per la prima volta questo speciale riconoscimento va a una biblioteca spagnola.

Come racconta il Guardian, la biblioteca in questione, che si sviluppa su sei piani, è stata aperta il 28 maggio 2022 nel quartiere operaio di Sant Martí de Provençals, e ha una capienza di circa 800 persone (e una superficie di circa 4mila metri quadrati). Dall’architettura alla sostenibilità, fino all’approccio innovativo per avvicinare il quartiere alla biblioteca, sono tanti i punti di forza che hanno portato a questa scelta.

Esprime inevitabilmente soddisfazione Neus Castellano, direttore della biblioteca (progettata da Elena Orte e Guillermo Sevillano dello studio SUMA Arquitectura): “È stato premiato il modello che abbiamo adottato, in cui la biblioteca diventa un’estensione della casa“.

Non a caso la biblioteca premiata è apprezzata da bambini e anziani, oltre che dagli studenti. Tra i puniti di forza, la presenza di una “stanza dei sensi”, pensata per bambine e bambini con difficoltà di apprendimento.

In pochi mesi la biblioteca ha saputo conquistare un ampio pubblico: tra maggio 2022 e luglio 2023, ha infatti ricevuto più di 300mila visite, con una media di più di mille persone al giorno, e ha effettuato quasi 200mila prestiti. Nel corso del primo anno, inoltre, sono state realizzate più di 6mila nuove carte e sono stati ospitati oltre 100 laboratori. Da prendere a modello…

Fotografia header: Biblioteca Gabriel García Márquez - foto di Jesùs Granada, SUMA Arquitectura