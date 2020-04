In queste difficili settimane di chiusura forzata sono tante le librerie italiane che propongono iniziative legate ai social. Tra queste, una delle più attive è la Libreria All'Arco Reggio Emilia. La testimonianza di Giulio Saltarelli, che conduce una sorta di "festival" virtuale

Come abbiamo raccontato in più occasioni, in queste difficili settimane di chiusura forzata sono tante le librerie italiane che, da Nord a Sud, in città e in provincia, propongono iniziative legate ai social. Tra queste, una delle più attive è la Libreria All’Arco Reggio Emilia, che ogni giorno organizza dirette con gli autori sulla pagina Facebook.

Su ilLibraio.it la testimonianza di Giulio Saltarelli, che cura questi incontri virtuali:

Mantenere viva la relazione con la nostra ampia comunità di clienti/lettori, creando contenuti stimolanti e interessanti anche nelle settimane di chiusura dovute all’emergenza sanitaria legata al coronavirus: è questo l’obiettivo che ci siamo dati nel costruire questo palinsesto di incontri con gli autori, che vengono trasmessi in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Una programmazione che, per quantità degli incontri previsti, nomi degli scrittori coinvolti e ambiti esplorati, è molto ricca: al momento sono 22 le interviste a calendario, cominciate il 22 marzo con Paola Barbato e pianificate fino al 13 aprile con Barbara Baraldi. In mezzo abbiamo avuto tra gli altri Alessandro Robecchi, Massimo Zamboni, Roberto Recchioni, Sandrone Dazieri, Massimo Carlotto, mentre questa settimana saranno fra i nostri ospiti Sara Rattaro, Viola Ardone, Vito Mancuso e Massimo Recalcati.

Stiamo spaziando dalla letteratura al fumetto (oltre a Recchioni, sono stati nostri ospiti Gianfranco Manfredi, il direttore editoriale di Panini Comics Marco Marcello Lupoi, Matteo Casali & Luca Genovese e altri ne arriveranno, fra cui la leggendaria Silvia Ziche), fino alla saggistica.

L’organizzazione di questa sorta di festival letterario online è interamente nostra (abbiamo contattato personalmente ogni autore) e siamo felici di constatare come la credibilità e la reputazione della Libreria All’Arco siano un biglietto da visita riconosciuto anche dagli autori che non abbiamo mai avuto il piacere di ospitare in negozio.

Il format prevede una chiacchierata informale di una quarantina di minuti con il sottoscritto, responsabile comunicazione della Libreria All’Arco, durante la quale gli utenti hanno la possibilità di fare domande agli autori utilizzando i commenti su Facebook. Un approccio che permette di rompere il ghiaccio con facilità e di poter spaziare fra gli argomenti più disparati. L’iniziativa è seguita da migliaia di persone, che ne stanno decretando il successo con una partecipazione sempre maggiore e un quantitativo di interazioni davvero confortante (fra like, commenti, condivisioni e visualizzazioni). Le interviste rimangono sempre disponibili sulla nostra pagina Facebook e possono essere facilmente rintracciabili con l’hashtag #allarcoONAIR. Per chi non ha Facebook, c’è la possibilità di usare YouTube (anche se abbiamo allargato l’iniziativa su questa piattaforma solo a partire dall’intervista del 3 aprile a Piergiorgio Paterlini).

Se alla libreria sarà consentito riaprire il 14 aprile, l’iniziativa avrà termine; in caso contrario, ci stiamo già organizzando per proseguire con altre interviste. Il calendario degli incontri, in continuo aggiornamento, è sempre disponibile sul nostro sito.