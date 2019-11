Dall’8 al 10 novembre si tiene a Roma la prima edizione di “Libri per le tue orecchie”, tre giornate dedicate al mondo degli audiolibri - I particolari e i protagonisti

Dall’8 al 10 novembre si tiene a Roma (nella cornice del WeGIL, lo storico palazzo di Trastevere hub culturale della Regione Lazio), la prima edizione di “Libri per le tue orecchie”, tre giornate dedicate al mondo degli audiolibri. La manifestazione è promossa da Emons edizioni, casa editrice specializzata in audiolibri in Italia.

Dati alla mano, quello degli audiolibri è un mercato in crescita, che sta appassionando lettori di ogni età, lettori forti ma non solo.

Saranno presenti grandi attori del cinema e del teatro italiano che da anni leggono i capolavori della letteratura e i maggiori operatori del settore per una riflessione sulle potenzialità della lettura ad alta voce.

L’obiettivo – si spiega nella presentazione – è quello di promuovere la lettura attraverso l’ascolto, cercando di sensibilizzare un pubblico trasversale in maniera innovativa e coinvolgente. Diversi gli incontri proposti tra reading di attori e scrittori che hanno prestato la voce ai loro romanzi, interviste agli attori sulla loro esperienza in sala di registrazione, laboratori dedicati ai bambini e una tavola rotonda sul mercato degli audiolibri.

Massimo Popolizio racconterà la sua esperienza di lettore di grandi classici in dialogo con Flavia Gentili, direttrice di produzione Emons; Iaia Forte sarà la protagonista di una lettura di La storia di Elsa Morante su cui interverrà la scrittrice Giulia Caminito; Neri Marcorè presterà la sua voce a Il libro dei perché di Gianni Rodari; Francesco Montanari leggerà Il complotto contro l’America di Philip Roth introdotto dallo scrittore Francesco Pacifico, Pino Insegno sarà la voce di un classico per ragazzi Il libro della giungla, Francesco Piccolo e Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Concita De Gregorio racconteranno la loro esperienza di scrittori che danno voce alle proprie opere, Lino Musella leggerà in anteprima uno dei racconti tratti da La ragazza dai capelli strani di David Foster Wallace e sarà introdotto dalla traduttrice e editor Martina Testa. Ci saranno inoltre incontri per gli addetti ai lavori con esperti della lettura ad alta voce: da Marino Sinibaldi e Fabiana Carobolante di Radio 3 a Gianluca Mazzitelli di Salani che si confronteranno con Sergio Polimene, direttore editoriale Emons e molti altri.