Dai TikTok Book Awards agli eventi al Lingotto: #BookTok protagonista al Salone del libro 2024

Dal 9 al 13 maggio, il mondo di #BookTok sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024. L’11 maggio, tra l’altro, si conosceranno i vincitori della prima edizione dei TikTok Book Awards. Tante le iniziative (in app e in presenza) e gli eventi, tra cui quello del 10 maggio organizzato dal nostro sito, dal titolo “A scuola da TikTok” – I dettagli

Come abbiamo raccontato, al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024 TikTok torna come official entertainment partner: dal 9 al 13 maggio, il mondo di #BookTok sarà protagonista, come lo scorso anno al Lingotto, in un apposito spazio (più grande rispetto a quello del 2023), sempre presso il padiglione Oval.

Inoltre, l’11 maggio proprio a Torino verranno annunciate le vincitrici e i vincitori dei TikTok Book Awards (qui i particolari), alla prima edizione italiana: a partire dalle 18.30, si terrà infatti un evento speciale, nella cornice del Centro Congressi Lingotto, condotto da Gianluca Gazzoli (conduttore radio e tv, podcaster, creator), con la partecipazione di diversi ospiti e creator e la performance musicale di Vasco Brondi, cantautore “che da sempre fa dei testi delle sue canzoni un luogo di relazione con la scrittura e i libri”. L’evento sarà trasmesso live su TikTok dal profilo di Salone, mentre ricordiamo che fino al 29 aprile la community potrà votare le categorie oggetto di valutazione…

Negli ultimi anni, come in svariate occasioni abbiamo raccontato, #BookTok ha catturato l’attenzione con quasi 32 milioni di post creati utilizzando l’hashtag, ma quest’anno “l’orizzonte si amplia per abbracciare l’intero ecosistema TikTok”: la piattaforma, infatti, “si sta rivelando un fulcro di intrattenimento e di conoscenza, offrendo l’opportunità di esplorare un’ampia varietà di argomenti, scoprire forme creative e condividere interessi e passioni”. Questo ambiente “dinamico promuove un coinvolgimento attivo nella cultura, rendendola più accessibile e avendo un impatto trasformativo sulla società“, ci tengono a sottolineare da TikTok Italia.

L’INCONTRO “A SCUOLA DA TIKTOK” VENERDI 10 MAGGIO

Non a caso, venerdì 10 maggio, alle ore 19, all’Arena Bookstock, il nostro sito (dall’ottobre del 2022 protagonista anche sulla piattaforma con un canale dedicato, che oggi può contare su oltre 56mila follower) ha organizzato l’incontro A scuola da TikTok, in cui si affronteranno proprio alcuni dei temi appena citati (qui i dettagli sul nostro incontro al Salone).

L’appuntamento (aperto al pubblico, e a cui è già possibile prenotarsi sul sito del Salone) che abbiamo costruito vedrà protagonisti Victor Diamandis (booktoker, creator del canale TikTok del sito ilLibraio.it e autore al debutto il 10 maggio con il romance Daylight, pubblicato da Magazzini Salani), Enrico Galiano (insegnante e scrittore, in uscita per Garzanti con Una vita non basta, protagonista anche su Facebook, Instagram e TikTok, anche sul nostro canale), Maura Gancitano (autrice, divulgatrice, editrice e co-fondatrice di Tlon), Giusi Marchetta (insegnante e scrittrice, attivista ed esperta di promozione della lettura), Eugenio Radin (divulgatore attivo online come Whitewhalecafe, autore per Ponte alle Grazie del saggio Argomentare, Watson! Come smascherare i cattivi ragionamenti e sopravvivere al dibattito pubblico). A moderare l’evento, Silvia Cannarsa, redattrice del sito ilLibraio.it.



Victor Diamandis e Galiano, tra l’altro, sono proprio due dei finalisti dei TikTok Book Awards.

UNA PROGRAMMAZIONE IN APP E FUORI DALL’APP

Restando a parlare della presenza al Salone di TikTok, la piattaforma video “si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico parallelo, intrecciandosi con le 7 aree tematiche del Salone”, arricchendo l’evento con “una programmazione in app e fuori dall’app di contenuti prima, durante e dopo la manifestazione”.

Per celebrare i libri, inoltre, il pubblico avrà la possibilità di votare per la copertina di libro preferito.