I libri di Felicia Kingsley e il fascino intramontabile delle commedie romantiche

Da New York a Londra, dalla Scozia alle colline toscane: i libri di Felicia Kingsley sono sempre diversi per ambientazioni, trame e personaggi, ma sono sempre accomunati da storie divertenti e piene di passione. Celata dietro il suo pseudonimo, l'architetta modenese classe 1987 si è fatta conoscere nel 2016 con il suo primo libro autopubblicato, "Matrimonio di convenienza", per poi diventare di bestseller in bestseller la scrittrice più letta in Italia nel 2023 e uno dei nomi più conosciuti sul #BookTok.

Brillanti, appassionati, divertenti: i libri di Felicia Kingsley catturano da anni lettrici e lettori con le loro trame romantiche e sempre diverse.

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artioli, architetta nata nel 1987 a Carpi (Emilia Romagna) e ora stanziata in provincia di Modena.

Ha cominciato la sua carriera da scrittrice con un’autopubblicazione: nel 2016 esce infatti il suo primo libro, Matrimonio di convenienza, poi ripubblicato nel 2017 da Newton Compton. È così che ha inizio una prolifica produzione di commedie romantiche, tra romanzi, romanzi brevi e novelle.

Come accade per molti autori e autrici sotto pseudonimo, inizialmente il pubblico non era a conoscenza dell’identità di Felicia Kingsley: tutto è cambiato gradualmente negli ultimi anni, anche grazie allo sbarco della scrittrice (seguitissima da chi ama il genere romance e i suoi molti sottogeneri) su TikTok.

Un canale importante (assieme ad Instagram) per comunicare con le lettrici e i lettori, che hanno accolto molto positivamente i suoi contenuti: al momento “Zia Felicia” (come viene affettuosamente chiamata) ha 145mila follower e 5 milioni di mi piace su TikTok, mentre su Instagram (altro social molto curato dall’autrice) ha un seguito di 115mila follower.

Un successo social che ricalca quello in libreria: l’autrice modenese è stata infatti l’autrice più letta nel 2023, anno in cui ha raggiunto 1 milione di copie vendute (tra cartaceo e ebook), rimanendo spesso in classifica con più titoli contemporaneamente.

Presentiamo quindi una panoramica di tutti i libri di Felicia Kingsley, dai romanzi (in ordine cronologico di uscita) ai romanzi brevi e alle novelle, senza dimenticare alcuni dei suoi progetti trasversali.

Tutti i libri di Felicia Kingsley in ordine cronologico

Matrimonio di convenienza

Il primo libro di Felicia Kingsley, autopubblicato nel 2016 e poi riproposto nel 2017 da Newton Compton, è Matrimonio di convenienza: racconta la storia di Jemma, truccatrice teatrale e animo libero cresciuto da una coppia di hippy, colpita da una fortuna inaspettata. La sua ricca nonna Catriona (la stessa che ha diseredato sua madre per essersi sposata con un uomo senza titolo nobiliare) le ha lasciato una grossa eredità, ma a una condizione: che sposi un duca, un marchese, o quanto meno un barone. L’occasione perfetta per Jemma sarebbe un matrimonio combinato con Ashford, duca di Burlingham, a cui l’eredità di Jemma farebbe decisamente comodo…

Stronze si nasce

Stronze si nasce (Newton Compton, 2018) ha per protagonista Allegra Hill, uno dei personaggi in cui Felicia Kingsley si rivede di più (come ha raccontato nella nostra intervista): onesta e altruista, Allegra finisce sempre per non farsi valere abbastanza. La sua nemesi è Sparkle Jones, splendida e popolare, capace di arrivare sempre prima di lei. Sparkle ritorna sul cammino di Allegra proprio quando la sua vita sembrava andare per il verso giusto: ha una casa tutta per sé, un lavoro nell’agenzia immobiliare più prestigiosa di Londra e una nuova conoscenza dagli occhi verdi. Questa volta Allegra riuscirà a non arrivare seconda?

Una cenerentola a Manhattan

Proseguiamo il cammino tra i libri di Felicia Kingsley con Una Cenerentola a Manhattan (Newton Compton, 2018), ambientato a New York tra feste, riviste e articoli. Nonostante svolga tre lavori contemporaneamente e debba gestire una famiglia acquisita caotica, Riley Moore non vuole rinunciare al suo sogno: pubblicare un romanzo tutto suo. Non le interessa scoprire chi si celi dietro a Ray Mulligan, il misterioso autore di articoli infuocati per la rivista XLnce: il suo unico obiettivo è trovare una persona disposta a pubblicare il suo libro. Forse alla festa in maschera della Metropolitan Opera House riuscirà a incontrare la persona giusta…

Due cuori in affitto

Come ben suggerisce il titolo, Due cuori in affitto (Newton Compton, 2019) ha due protagonisti: Summer (ventisette anni) e Blake (trentatré anni), costretti a condividere la stessa casa vacanze a causa di un equivoco. I due non potrebbero essere più diversi: Summer è una ragazza precisa, ordinata e mattiniera, fidanzata con un uomo più grande; Blake è un uomo caotico e disimpegnato, che passa da una conquista all’altra. Lei aspira a diventare sceneggiatrice, lui è uno scrittore di fama mondiale. Ma una cosa li accomuna: nessuno dei due vuole cedere il proprio posto nella casa. L’unica soluzione, allora, è improvvisare una convivenza, che con il passare dei giorni potrebbe rivelarsi insolitamente piacevole… Da questo libro bestseller sono nati un prequel e un sequel: Lo spezzacuori e Innamorati pazzi (Newton Compton)

La verità è che non ti odio abbastanza

La trama di La verità è che non ti odio abbastanza (Newton Compton, 2019) ha pochi elementi ben congegnati: Lexi, una ricca ereditiera amante delle feste e del lusso, un’indagine dell’FBI e uno stoico detective, Eric Chambers, pronto a distruggere la reputazione della famiglia di Lexi, accusata di una truffa da miliardi di dollari. Da un giorno all’altro la giovane si trova in mezzo a una strada, con tutti i suoi beni confiscati. Ma non si perde d’animo ed è pronta a tutto pur di ristabilire il nome della sua famiglia – anche se questo significa collaborare con l’odioso Chambers, l’uomo responsabile di tutti i suoi problemi. Riuscirà Lexi a lavorare assieme a lui senza mettere a rischio il suo cuore?

Prima regola: non innamorarsi

Continuiamo a parlare di Felicia Kingsley e dei suoi libri con Prima regola non innamorarsi (Newton Compton, 2020). Silvye vorrebbe avere un lavoro normale, ma la sua vita glielo ha impedito: è una truffatrice, figlia di una truffatrice che le ha insegnato ogni trucco del mestiere. Silvye viene contattata da un ricco collezionista per mettere in atto un colpo memorabile – ma c’è un problema: dovrà avere un complice. Nick Montecristo è avvenente, astuto e irresistibile, ma oltre ad avere diversi conti in sospeso con Silvye non è decisamente il suo compagno ideale, essendo l’uno l’opposto dell’altra. Ma la posta in gioco è troppo alta per rinunciare, così i due rivali devono trasformarsi in complici. L’importante è rispettare una sola regola: non innamorarsi…

Bugiarde si diventa

Bugiarde si diventa (Newton Compton, 2021) parla proprio di una piccola bugia, diventata in poco tempo un cataclisma: la protagonista, Charlotte Taylor, desidera così tanto una serata indimenticabile da imbucarsi sotto il falso nome di Bea Beaufort alla festa di Capodanno più esclusiva di Londra. Qui conosce Royce DeShawn, attore di successo, e incontra un affascinante sconosciuto. Il giorno dopo, però, la menzogna torna a tormentarla: tutti i giornali reputano “Bea Beaufort” la nuova fiamma del famoso attore, che per altro non sembra intenzionato a smentire quelle voci. Tutto si complica ancora di più con la ricomparsa dell’uomo misterioso di Capodanno: come farà Charlotte a uscire da questa situazione?

Non è un paese per single

Non è un paese per single (Newton Compton, 2022) ci porta invece in Italia, sulle colline toscane. Nel piccolo paese di Belvedere in Chianti c’è grande fermento: dall’Inghilterra sta arrivando Charles Bingley, nipote del conte Ricasoli, per riscuotere la sua eredità, la tenuta Le Giuggiole. Come in un moderno Orgoglio e pregiudizio tutte le single del borgo vogliono accasarsi con il conte, oppure con l’altrettanto intrigante e ricco Micheal D’Arcy, amico di Bingley. Elisa conosce entrambi i ragazzi, perché passava con loro le estati nella tenuta, che ora lei cura con passione. Non le interessa accasarsi: vuole soltanto sapere quali sono le intenzioni di Charles e Micheal sul destino de Le Giuggiole. Tra segreti nascosti, bicchieri di Chianti e molti malintesi, Elisa deve fare i conti con i sentimenti che la legano al suo vecchio amico Micheal…

Ti aspetto a Central Park

Ritorniamo negli Stati Uniti con Ti aspetto a Central Park (Newton Compton, 2022), ambientato nella Grande Mela. Felicia Kingsley ci presenta due personaggi: da un lato Knight Underwood, editor di successo della Pageturner Publishing, dall’altro Victoria Wender, editor specializzata nel romance, il genere più odiato da Knight. Arrivata a New York direttamente dal Texas, Victoria è stata chiamata dalla Pageturner per consolidarne il bilancio. Appena giunta, però, è chiaro che tra Victoria e Knight sarà guerra aperta. Tra scontri e sabotaggi, i due editor arrivano a collaborare solo dopo essere venuti a conoscenza di un segreto che potrebbe mettere a rischio l’intera casa editrice. Che sia il primo passo per una riconciliazione, o per qualcosa di più?

Una ragazza d’altri tempi

Tra i libri di Felicia Kingsley abbiamo infine Una ragazza d’altri tempi (Newton Compton, 2023). La protagonista del romanzo è Rebecca Sheridan, appassionata di egittologia e del periodo regency, single da sempre e alla ricerca di un corteggiamento “vecchio stile”. Tutto cambia quando Rebecca viene catapultata indietro nel tempo, a vivere una vita alternativa nella Londra del 1816. Non le servirà molto tempo per accorgersi che nel 1816 non tutto è come se lo immaginava: tra omicidi, intrighi politici e pettegolezzi, Rebecca si trova tra le mani un vero e proprio mistero. In un mondo in cui le donne non hanno potere, per ottenere giustizia può fare affidamento solo su Reedlan Knox, il suo nuovo vicino, affascinante corsaro dalla reputazione poco raccomandabile. Inaspettatamente, sarà proprio Knox uno dei lati positivi di quel difficile passato…

Felicia Kingsley: libri brevi, prequel e sequel

Lo Spezzacuori

Felicia Kingsley è anche autrice di diversi romanzi brevi e novelle di carattere romantico. Questi libri da un lato ampliano le storie di alcuni personaggi già conosciuti dal pubblico, dall’altro ne propongono di nuove. Un esempio della prima tipologia di racconti è Lo Spezzacuori (Newton Compton, 2024), il prequel di Due cuori in affitto, romanzo molto apprezzato da lettrici e lettori fin dalla sua uscita (nel 2019) e oggi diventato un vero e proprio longseller. Lo “spezzacuori” a cui fa riferimento il titolo altri non è che Blake Avery, scrittore di successo e casanova di prim’ordine, capace di far impazzire chiunque gli stia attorno, anche se con grandi probabilità di spezzare il suo cuore. Esasperato dalle continue lamentele sul carattere sregolato di Blake, il suo editore lo obbliga a seguire delle sedute di psicoterapia. Nonostante l’iniziale scetticismo, piano piano il giovane scrittore parla al dottor Zuckerman di sé e delle sue relazioni, mostrando per la prima volta le sue fragilità. Seduta dopo seduta, scopriamo quindi chi è stato Blake Avery prima di incontrare il vero amore…

Innamorati pazzi

Innamorati pazzi (Newton Compton, 2023) è, invece, il sequel del bestseller Due cuori in affitto. Che fine hanno fatto Blake e Summer alla fine del romanzo principale? Lettori e lettrici possono scoprirlo con questa novella, che riporta sulle pagine anche altri personaggi come Dwight e Emma Rae.

Appuntamento in terrazzo

Tra i libri brevi di Felicia Kingsley c’è anche Appuntamento in terrazzo (Newton Compton, 2022), che racconta una nuova storia, ambientata in un periodo particolare: quello del lockdown causato dalla pandemia di Covid-19. Come tutti gli italiani e buona parte del mondo, Alex e Didi sono costretti a casa da cause di forza maggiore. La situazione per loro non è semplice: Alex è rimasto in isolamento con la sua ex, mentre Didi è soffocata dalla sua caotica famiglia. Privati dei loro spazi, i due giovani hanno un solo luogo per ritrovare un po’ di pace: il terrazzo. Da una situazione di emergenza nasce quindi un’amicizia e una complicità inaspettate: che possano essere il punto di partenza per un nuovo amore?

Il mio regalo inaspettato

Il mio regalo inaspettato (Newton Compton, 2022) è una novella ambientata alla Vigilia di Natale, in Scozia. Come ogni responsabile delle consegne di un e-commerce, Freya è sfinita dalla settimana più stressante dell’anno. Alla fine della giornata sogna solo relax e riposo, ma si rende conto che un intero carico di regali non è mai partito per un guasto. Freya si vede quindi costretta a fare per conto suo, consegnando pacchetti per tutta la città. Rimasta senza benzina, la sua unica soluzione è chiamare un Uber, ed ecco l’ultima (sgradita) sorpresa: l’autista è il suo compagno di liceo (e vecchia fiamma) Kyle, lo steso Kyle che tredici anni prima l’ha abbandonata la sera prima del ballo. Riuscirà a farsi perdonare?

Altri progetti e libri di Felicia Kingsley

Passiamo infine a trattare tutti i libri di Felicia Kingsley che si discostano dalla sua “classica” produzione di genere romance.

L’autrice modenese è curatrice di un “diario di lettura“, un quaderno su cui appuntare ogni libro letto assieme a una valutazione e a una serie di note a piacere – oppure su cui scrivere le frasi più amate o i prossimi libri da leggere: Booklover. Diario di lettura (2023) e Booklover. Diario di lettura (2022)

Come molte protagoniste dei suoi libri, Felicia Kingsley è poi molto affezionata ai classici della letteratura inglese: la sua passione però non si è espressa solo nei suoi romanzi, ma anche in nuovi progetti come la traduzione di Una ragazza fuori moda di Louisa May Alcott per Newton Compton. “Rileggerla in originale e a distanza di anni mi ha permesso di scoprire con nuova meraviglia e affetto una storia che aveva già un posto speciale nel mio cuore”, ha raccontato su Instagram. Sempre per Newton Compton Felicia Kingsley ha realizzato la prefazione di Tutti i romanzi di Jane Austen.

Fotografia header: Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz