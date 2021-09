Diari di lettura: un’idea regalo per i lettori più appassionati

I diari di lettura sono lo strumento analogico per lettori e lettrici che hanno bisogno di un quaderno dove tenere traccia di tutti i libri letti, delle citazioni più belle, dei volumi da comprare, dei progressi mensili e annuali, dei festival a cui partecipare, oltre a molto altro: ecco una selezione di diversi strumenti per prendere nota di tutte le abitudini che ruotano intorno a questa passione

Elenchi di testi da leggere o da comprare, titoli e date di conclusione dei libri letti, citazioni da non dimenticare, il monitoraggio dell’andamento mensile delle letture per rimanere alla pari con i propri obiettivi o per non arrivare impreparati all’appuntamento con il club del libro: ecco alcune delle cose di cui si può tenere traccia con i diari di lettura.

I diari di lettura sono delle particolari agende pensate per prendere nota di una delle maggiori soddisfazioni dei lettori e delle lettrici: la conclusione di un libro. Poiché nonostante giunga sempre un po’ di tristezza per la fine di una storia, con l’ultima pagina compare, sempre e comunque, la contentezza del poterne iniziare subito un’altra.

I diari di lettura permettono però anche di prendere nota in modo analogico delle moltissime altre informazioni sulle proprie abitudini di lettura e su tutto ciò che ruota attorno a questa passione, sostituendo post-it, note del telefono, quadernini e liste di libri salvate tra i segnalibri del browser.

L’arrivo del nuovo anno scolastico e lavorativo è un buon momento per stilare i propri buoni propositi letterari e mettere ordine tra le proprie liste di libri. Ecco quindi una selezione di diari di lettura per tutti i gusti (personalizzabili e illustrati, eleganti e ricercati, minimal e semplici – più due bonus per chi non ama le agende), così da riprendere al meglio le proprie abitudini di lettura dopo la fine delle vacanze:

Questo diario delle letture (in lingua inglese) ha la particolarità di poter essere richiesto in una versione personalizzata con il proprio nome e con il colore di copertina che si preferisce. Inoltre permette di tenere traccia delle pagine lette ogni giorno del mese, delle nuove uscite da non perdere, oltre a offrire la possibilità di compilare una scheda del libro letto in cui segnare note, impressioni e gradimento tramite grafiche pronte di diversi generi. Adatto a chi cerca un solo quaderno in cui avere sotto controllo ogni aspetto della propria vita da lettore.

Per chi cerca un diario delle letture elegante e decorato con illustrazioni raffinate e citazioni dei classici della letteratura, questo quaderno è la scelta giusta. Si tratta di un diario a colori dal sapore vintage con scritte in lingua inglese, che offre 135 pagine in cui poter pianificare e tenere traccia dei propri progressi. Anche qui troviamo spazi dedicati per non perdere i titoli dei libri che si vorrebbe acquistare, e per stabilire gli obiettivi mensili e annuali. Bonus: un “bingo letterario” a cui partecipare.

In questo diario delle letture (in lingua italiana) c’è tutto lo spazio adeguato per non dimenticarsi i dettagli più importanti dei libri letti, a partire dalle date di inizio e fine lettura, fino a una sezione per esprimere il proprio giudizio su vari aspetti della storia, come la trama e i personaggi, ma anche del libro stesso, come la copertina e la rilegatura. Un diario di lettura per veri appassionati non solo di libri, ma di editoria.

Questo diario di lettura rilegato a mano assomiglia a un taccuino di altri tempi, ed è adatto a chi tiene particolarmente alla fattura degli oggetti che utilizza. Si tratta di un’agenda che permette di tenere traccia di tutte le abitudini di lettura in un luogo unico: non solo si possono compilare recensioni di ogni libro, ma anche le liste più originali, come quella dei libri abbandonati, delle biblioteche e librerie preferite e dei festival letterari da non perdere.

Questo diario minimal e dallo stile moderno è adatto a chi vuole raccogliere in modo ordinato le proprie impressioni sui libri letti per poi consultarlo con facilità in un secondo momento. Le schede permettono di compilare informazione come data di inizio e fine lettura, voto, autore, genere letterario, note e citazioni preferite: le informazioni essenziali da non perdere di vista per catalogare le proprie letture nel tempo.

E per chi vuole tenere traccia delle letture ma non ama le agende…

Piccolo e compatto, perfetto per portarlo sempre con sé: con questo blocco note dai fogli staccabili si possono prendere appunti sulle proprie letture in qualsiasi momento. Perfetto per chi ha sistemi di catalogazione delle proprie letture diversi dalle agende, per chi vuole incollare le recensioni su altri quaderni o semplicemente per coloro a cui, tutto sommato, non dispiace avere fogli volanti, per ritrovare le annotazioni anche quando meno se lo aspetta.

Per chi è appassionato delle “reading challenge”, le sfide di lettura, o per chi si è imposto un obiettivo annuale e vuole assicurarsi di leggere tutti i libri che si è prefissato, la scelta giusta può ricadere su questo poster letterario, in cui non mancano i riferimenti a Dracula, le indagini di Poirot, Mary Poppins e altri classici della letteratura. Si tratta anche di una decorazione simpatica da appendere in casa per i lettori che non vedono l’ora di mostrare la propria passione.

