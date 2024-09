Come ricordare i libri che leggiamo? Ecco il reading journal di Ilenia Zodiaco

Lettori e lettrici amano perdersi in storie avvincenti, ma spesso dimenticano i dettagli dei libri letti. I reading journal sono la soluzione ideale per tenere traccia delle letture, ma anche come diari che raccontano chi siamo. Ilenia Zodiaco, celebre booktuber e tra le prime creator del mondo dei libri in Italia, ha lanciato “Il club dei lettori”, un journal pensato per programmare, annotare e riflettere su ogni lettura del nostro viaggio letterario…

Lettrici e lettori adorano perdersi in storie dense e ricche di colpi di scena, innamorandosi dei personaggi e sognando di vivere tra ambientazioni straordinarie. Le emozioni durante la lettura sono tante e intense, ma… purtroppo, capita spesso di dimenticare i dettagli di ciò che abbiamo letto.

Rimane il ricordo di una lettura piacevole e qualche elemento di trama, ma quando ci viene chiesto di approfondire (come ogni volta che qualcuno ci domanda se ci è piaciuto un certo titolo), possiamo trovarci a corto di risposte, soprattutto se il libro è stato letto tempo fa.

Ecco perché i reading journal sono così preziosi. Questi quaderni non sono solo strumenti utili per tenere traccia delle letture, ma veri e propri compagni di avventure letterarie, diari a cui affidiamo il compito di raccontare la persona che siamo. I social sono pieni di immagini e video di quaderni decorati con appunti, disegni, evidenziature e post-it colorati, testimoniando quanto questi oggetti siano diventati essenziali per chi ama i libri.

Con l’avvento di #BookTok e delle altre community online, sempre più lettori e lettrici desiderano condividere le loro esperienze e impressioni di lettura. Scrivono recensioni, danno voti e discutono nei vivaci bookclub, virtuali e non. Tra i nomi di questo fenomeno in Italia c’è senza dubbio Ilenia Zodiaco (@conamoreesquallore), una delle prime e più amate booktuber.

Siciliana di origine, ma residente da anni a Milano, Zodiaco (già collaboratrice del nostro sito) è da sempre una appassionata promotrice della lettura. Attiva su YouTube dal 2013, ha costruito negli anni una community di affezionati che la seguono non solo sui social, ma anche attraverso la sua newsletter Inside Books e nei suoi gruppi di lettura dedicati ai classici “mattoni”, sia online che in libreria.

Oggi, la creator ha deciso di lanciare il suo personale reading journal, Il club dei lettori, pubblicato da Mondadori Electa. Questo journal è una guida semplice ma efficace per programmare, annotare e riflettere su tutte le letture, che siano state amate o meno.

Sul suo post di Instagram, Zodiaco descrive il journal perfetto per chi: “si dimentica i libri che legge, vuole degli strumenti aggiuntivi per analizzare meglio le proprie letture, ama prendere la lettura come un gioco e una sfida, è ossessionato dalle liste, vuole scrivere a mano per riflettere più a lungo e assimilare meglio ciò che legge, mi vuole bene”.