Post-it tra i romanzi: la nuova e coloratissima tendenza di Tik Tok

Segnalibri? No. Su TikTok giovani lettrici e lettori hanno iniziato a condividere video dei loro libri preferiti tra le cui pagine spuntano brevi linguette multicolore. Ricordate i post-it che utilizzavate per studiare? Ecco, immaginate di applicare la stessa pratica a un libro di narrativa…

Sono coloratissimi, sgargianti e, inevitabilmente, molto gradevoli esteticamente. Sarà per questo che sono diventati una sorta di trend su Tik Tok, il social del momento.

Stiamo parlando dei post-it segnapagina adesivi. Qualcuno se ne ricorderà per averli usati durante le “matte e disperatissime” sessioni di studio, scolastico o universitario. Sono etichette perfette per tenere il segno e non perdere di vista contenuti importanti. Un modo per averli sempre a portata di sguardo, per ritrovarli e rileggerli quando necessario.

Ecco, immaginate di applicare la stessa pratica a un libro di narrativa. È quello che sta accadendo tra giovani lettori e lettrici, che su TikTok hanno iniziato a condividere video dei loro libri preferiti tra le cui pagine spuntano brevi linguette multicolore. Se si digita “booktook” (l’hashtag ufficiale per gli amanti dei libri) nella barra di ricerca del social, non è raro imbattersi in una notevole quantità di questi vivaci mosaici.

Lo scopo, in linea di massima, dovrebbe essere quello di non smarrire i passaggi più memorabili, le citazioni più belle o i dialoghi più suggestivi. Al posto delle ormai desuete “orecchie” – che in fondo hanno sempre fatto rabbrividire i più – o di tanti altri espedienti per tenere il segno – scontrini, biglietti del treno, fotografie… – questi segnapagina adesivi hanno l’indiscussa peculiarità di dare parecchio nell’occhio, caratteristica in fondo essenziale per chi utilizza i social e spera di creare contenuti a effetto.

Fucsia, giallo fluo, verde acido, azzurro brillante: le tradizionali tonalità dei post-it spiccano in mezzo a volumi di ogni tipo. A un primo sguardo potrebbero sembrare manuali di semiotica, saggi di fisica, antologie di brani letterari, compendi di diritto amministrativo… invece, per la maggior parte, si tratta di young adult, romance, ma anche testi di narrativa contemporanea e classici e gli ormai famosi libri per piangere. E ovviamente, più il libro è massiccio, più il risultato è sorprendente.

Stupisce un po’ che un’abitudine “da studio” si sia trasformata in un vanto da sfoggiare: del resto, il social delle challenge e dei balletti non è completamente estraneo a questo tipo di dinamiche, basti pensare che, come avevamo già raccontato, molti si ritrovano a organizzare sessioni di studio per concentrarsi live insieme ad altri coetanei. Segnale che tutto può diventare una moda: perfino studiare.