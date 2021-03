Con TikTok negli Usa gli adolescenti portano in classifica i libri che li fanno piangere

Su TikTok si è diffuso un hashtag a tema libri, #BookTok, che negli Usa è già capace di riportare i libri in classifica e di coinvolgere le nuove generazioni in una spontanea “condivisione” della lettura, spesso all’insegna dell’emotività

TikTok si adatta alla promozione della lettura? Sul social cinese molto amato dai più giovani, in cui sono protagonisti video all’insegna dei filtri, delle challenge, dell’ironia e delle coreografie, si può parlare di libri?

Stando a un approfondimento del New York Times la risposta, al contrario di quello che alcuni potrebbero supporre, è sì, almeno negli Stati Uniti, dove ha successo l’hashtag #BookTok.

Digitandolo nell’app, infatti, si accede a un vero e proprio portale letterario virtuale, che ha aiutato migliaia di persone a sentirsi più vicine grazie alla passione per la lettura, specialmente durante i mesi più segnati dalla pandemia.

Se n’è accorto quasi per caso il mondo editoriale americano, quando, osservando i dati, ha notato che erano in classifica anche libri pubblicati anni prima (com’è accaduto ad esempio a La canzone di Achille di Madeline Miller, Marsilio, 2019): “Non abbiamo assistito a vendite folli di questa portata – e intendo decine di migliaia di copie al mese – con altri format sui social media”, ha raccontato Shannon DeVito di Barnes & Noble’s.

Così, sempre più case editrici e autori stanno puntando sulla comunità di #BookTok, coinvolgendo le nuove generazioni nella condivisione (in tutti i sensi) dei testi.

Anche perché, a differenza di piattaforme come Instagram, i contenuti di TikTok sono creati quasi sempre spontaneamente dagli utenti, in genere adolescenti, e parlano di letteratura in modo fresco e immediato: “Non hanno paura di mostrarsi aperti ed emotivi riguardo ai libri che li fanno piangere e singhiozzare, oppure urlare o arrabbiarsi al punto da lanciarli dall’altra parte della stanza“, ha continuato DeVito.

E, guarda caso, i video di libri che funzionano di più sono proprio quelli che toccano il cuore, in un universo alternativo rispetto alla scuola o ai canali di promozione più comuni, che permette a ragazzi e ragazze di appassionarsi alla lettura a modo loro, tra collage, canzoni in sottofondo e lacrime versate “senza filtri”.