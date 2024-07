Romance: “Mille pezzi del mio cuore”, lo spin off del bestseller “Dammi mille baci”

Quando parliamo di Dammi mille baci di Tillie Cole parliamo di uno dei bestseller più citati degli ultimi anni, di un romance che ha conquistato TikTok e migliaia di lettrici (soprattutto) e lettori anche in Italia, pubblicato da una piccola casa editrice specializzata, Always Publishing.

Ora Tillie Cole, autrice che viene da un paesino del nord-est dell’Inghilterra, torna nelle librerie italiane con il seguito di Dammi mille baci (che presto diventerà un film Netflix con la regia di Stephen Chbosky), Mille pezzi del mio cuore, in uscita il 30 luglio, a solo una settimana di distanza dalla versione inglese.

La trama di Mille pezzi del mio cuore

Al centro della trama dello spin off di Dammi mille baci troviamo la storia di Savannah, la sorella minore di Poppy, protagonista del bestseller.

Savannah Litchfield, attorno a cui ruota Mille pezzi del mio cuore, non sa dare un’età al dolore che prova per aver perso l’amata sorella Poppy. Angoscia, sofferenza, un senso prevaricante di impotenza si sono inesorabilmente impossessati di lei. La luce che emanava Poppy sembra non riuscire a illuminare le giornate di Savannah e, ora a diciassette anni, vive in un limbo costellato di attacchi di panico e ricordi strazianti.

Quando la sua famiglia le propone di partire per un viaggio insieme a due psicologi e ad altri adolescenti che hanno subito un lutto, Savannah comprende che questa esperienza potrebbe essere l’unico modo per affrontare la sua perdita, onorare la memoria di Poppy e soprattutto… tornare a vivere.

E veniamo all’altro personaggio al centro della narrazione, Cael Woods, giovane promessa dell’hockey, non pattina più da tempo, dal maledetto giorno in cui suo fratello Cillian gli è stato portato via. Dopo aver allontanato chi gli vuole bene, avvolto in un manto di abiti scuri, tatuaggi e aggressività, Cael è rimasto senza direzione, in balia della rabbia e dell’impotenza. Controvoglia, si ritrova a partecipare a un viaggio che promette di aiutarlo ad affrontare la sua perdita, ma Cael non nutre alcuna speranza di far pace con un futuro senza suo fratello.

Nell’attimo in cui gli sguardi di Cael e di Savannah s’incrociano in aeroporto, però, nei loro occhi riconoscono la medesima desolazione, lo stesso devastante senso di vuoto.

Un’emozionante tappa dopo l’altra, in un viaggio di guarigione, Cael e Savannah iniziano a scorgere barlumi delle persone che sono realmente al di sotto della cortina di dolore: la gentilezza e la premura di Cael sono un balsamo per il cuore a pezzi di Savannah, la dolcezza e la vicinanza costante di Savannah riescono a lenire la solitudine del giovane. Ma ricomporre le parti di un cuore spezzato richiede amore, speranza, accettazione e, soprattutto, la forza… per provare di nuovo tutte queste emozioni.

L’autrice Tillie Cole

Per chi sapesse poco della vita e del percorso dell’autrice, ricordiamo che Tillie Cole, dopo essersi laureata con bacio accademico in Studi Religiosi, ha seguito suo marito in tutto il mondo ed è diventata un’insegnante, prima di cominciare a scrivere.

Pubblicata sia in maniera indipendente che in maniera tradizionale, oggi scrive romanzi rosa di vario genere che stanno riscuotendo successo in tutto il mondo. Dell’autrice Always Publishing ha già pubblicato il duetto Sweet Home e Sweet Rome, Styx e Kyler, i primi due libri della serie Hades hangmen, e il romanzo autoconclusivo Sulle note di noi due.