Quali sono le più interessanti novità in arrivo in libreria? Ecco alcuni dei romanzi, saggi, manuali e fumetti più attesi, un viaggio tra i libri del momento e tra le ultime uscite da non perdere a marzo 2025

In cerca di nuovi libri da leggere, in vista dell’arrivo della primavera? In questo articolo, dedicato in particolare alle ultime uscite di marzo 2025, proponiamo un viaggio attraverso alcune delle novità più attese, spaziando tra i generi, e cercando di offrire suggerimenti per tutti i gusti di lettura.

Tra libri italiani e internazionali, fantasy e storici, e poi ancora gialli e thriller, le novità in arrivo propongono infatti una grande varietà in fatto di storie e temi narrati.

Nella nostra selezione legata alle novità editoriali (che non ha ovviamente la pretesa di essere esaustiva, vista la miriade di pubblicazioni che ogni settimana raggiungono gli scaffali delle librerie) trovano quindi spazio romanzi, saggi, poesia, fumetti e molto altro. Autrici e autori più o meno noti, italiani e internazionali.

Sempre a proposito di novità in uscita nei primi mesi del 2025, se non lo avete già sfogliato non perdete, ovviamente, il primo numero dell’anno della nostra rivista, Il Libraio (in copertina la scrittrice Alessia Gazzola, ndr), con decine di nuovi libri consigliati (la rivista si può scaricare gratuitamente in pdf o epub qui).

E per una panoramica ancor più ampia delle ultime novità editoriali, vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito, dove ogni giorno consigliamo nuovi romanzi, saggi, manuali, fumetti e testi per bambini e ragazzi, oltre a raccolte di poesie, racconti e lettere (visto che ci siamo, non dimenticate di seguirci anche sui social, dove troverete ulteriori consigli di lettura, inclusi suggerimenti sui classici di ieri e di oggi).

E ora ecco la nostra selezione di ultime uscite in arrivo fino alla fine di marzo (in cui non si parla di libri per bambine e bambini e di nuove opere per ragazze e ragazzi, a cui dedichiamo due speciali a parte in vista dell’edizione 2025 di Bologna Children’s Book Fair):

La catastrofica visita allo zoo

Tra le novità più attese di marzo, c’è senz’altro La catastrofica visita allo zoo (La Nave di Teseo), il nuovo libro di Joël Dicker, autore bestseller di Un animale selvaggio, il romanzo più venduto del 2024 e, in precedenza, di altri thriller di successo, come La verità sul caso Harry Quebert e Il caso Alaska Sanders. La trama? Alla vigilia di Natale, una visita scolastica allo zoo si trasforma in una catastrofe. Cosa è successo esattamente? I genitori di Josephine, la bambina che aveva preso parte alla gita, e che sembra sapere molte cose, sono decisi a scoprirlo. Ma una catastrofe non arriva mai da sola, le apparenze ingannano e la storia prenderà una piega che nessuno avrebbe potuto immaginare…

Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata

Dopo il successo dei primi due romanzi della sua nuova serie, Miss Bee e il cadavere in biblioteca e Miss Bee e il principe d’inverno, dal 18 marzo Alessia Gazzola torna per Longanesi con il terzo libro, Miss Bee e il fantasma dell’ambasciata. Parliamo di uno dei nuovi libri in uscita a marzo da non perdere, ambientato nella Londra del 1925. Per impedirle di combinare ulteriori guai, Leonida Bernabò individua finalmente la sistemazione ideale per la vivace e scapestrata secondogenita Beatrice: un solido impiego presso l’ambasciata italiana. Ma…

Un mondo altrove

Dopo il Premio Pulitzer 2023 con l’acclamato Demon Copperhead, ritroviamo Barbara Kingsolver con una Un mondo altrove (Neri Pozza, traduzione di Micol Toffanin), romanzo che vede al centro la vita di Harrison William Sheperd (1889-1979), un’artista che ha scelto la libertà: come abbiamo raccontato nel nostro approfondimento, il risultato è un intreccio di storie, di personaggi veri e fittizi. Un incontro di mondi, un viaggio di formazione dalla struttura a mosaico, tra un’America impaurita dal diverso e un Messico di natura e arte…

Il grande frastuono

Veniamo al nuovo libro di un grande scrittore, traduttore e drammaturgo israeliano, Roy Chen, che dopo Anime firma per Giuntina (dal 21 marzo, nella traduzione di Silvia Pin) Il grande frastuono, un romanzo sulla vita di tre donne: Gabriela, sua madre Noa e la nonna Tzipor. Tra amori mancati e ritrovati e misteri insondabili, una storia che commuove e diverte.

La famiglia

Tra i libri thriller in arrivo a marzo c’è La famiglia, nuovo romanzo dell’amato autore crime Jo Nesbø, in uscita a marzo per Einaudi Stile Libero nella traduzione di Stefania Forlani. Lettrici e lettori ritrovano i diabolici Carl e Roy Opgard, già protagonisti di Il fratello: ancora una volta devono cancellare le proprie tracce e sporcarsi le mani, probabilmente di sangue. Per salvare i loro interessi dovranno dimostrare di essere disposti a tutto…

Fatal intrusion

Restiamo in ambito thriller d’autore, con un romanzo a quattro mani, che porta nella California meridionale: a firmare Fatal intrusion (Longanesi) sono Jeffery Deaver, scrittore di culto, e Isabella Maldonado (autrice latinoamericana con un passato da capitano nell’FBI): la protagonista, Carmen Sanchez, è un’agente che rispetta le regole, con un forte senso della giustizia. Ma quando sua sorella subisce un’aggressione da cui riesce a sfuggire per pura fortuna, capisce di trovarsi davanti a un nemico inafferrabile. Per fermare il killer si rivolge al professor Jake Heron, eccentrico esperto di sicurezza privata, per cui le regole sono solo suggerimenti…

L’antico amore

Quando parliamo di Maurizio de Giovanni parliamo di uno degli autori seriali italiani più amati. Il nuovo libro, L’antico amore (Mondadori), non è però un noir: l’autore napoletano accompagna infatti lettrici e lettori dentro tre storie parallele, dove i personaggi si rivelano figli di un solo destino, e sembrano cercarsi e riconoscersi.

Se i gatti potessero parlare

Parliamo ora di una novità pensata per lettrici e lettori amanti dei libri gialli: dopo il successo di La libreria dei gatti neri, Piergiorgio Pulixi il 25 marzo firma per Marsilio Se i gatti potessero parlare: i fan del 42enne autore sardo ritrovano così il libraio Marzio Montecristo, pronto a mettere a frutto anni di letture poliziesche per affrontare un assassino dalla mente brillante, convinto di aver commesso il delitto perfetto…

Giorno della liberazione

Dal giallo italiano alla grande letteratura americana. Proseguiamo infatti il nostro viaggio tra le uscite più attese di marzo 2025 con il ritorno di uno dei più acclamati scrittori contemporanei: vincitore del Booker Prize, dopo Dieci dicembre George Saunders firma per Feltrinelli Il giorno della liberazione (dal 4 marzo, nella traduzione di Cristiana Mennella): una raccolta di racconti “che esplora il potere, l’etica e la giustizia e arriva al cuore di cosa significa vivere in comunità con i nostri simili”. Saunders è autore di nove libri, tra cui il premiato Lincoln in the Bardo (Feltrinelli, 2017).

Preludio

Dopo l’apprezzato L’amore è un fiume, Fazi propone il nuovo libro di Carla Madeira, tra le autrici brasiliane contemporanee più apprezzate (qui la nostra intervista): Preludio, dall’11 marzo nella traduzione di Giacomo Falconi, parla di amori sbagliati e amori violenti. Tra gli ultimi libri in uscita, un romanzo su una famiglia violenta e perduta che cerca di ricomporre le sue piccole e grandi fratture, preludio di una tragedia annunciata…

La grande sete

Quello di Erica Cassano (dal 4 marzo per Garzanti) è uno dei debutti narrativi più attesi del 2025: classe ’98, l’autrice ambienta La grande sete a Napoli, nel 1943: tutta la città ha sete, perché da settimane l’acqua manca ovunque, tranne che nella casa “del miracolo” in cui Anna, la protagonista, vive con la sua famiglia. Ma Anna sente dentro di sé una sete diversa, di vita e di un futuro di riscatto… L’autrice compie così il suo debutto narrativo, dopo aver frequentato un master in Scrittura e narrazione.

L’amore dopo i vent’anni

Atlantide porta in libreria l’esordio nel romanzo della giornalista danese Linea Maja Ernst (nota per il suo stile arguto e stravagante, e per parlare di esperienze queer e poliamorose, relazioni aperte e il suo desiderio di modi di vivere alternativi), L’amore dopo i vent’anni (traduzione di Luca Vaccari). Sette amici e una settimana da trascorrere insieme in una casa nel bosco, il lago vicino per nuotare, l’estate che sembra aprirsi di fronte a loro con i suoi doni di luce senza fine. Esben e Karen hanno scelto questa occasione tanto attesa per annunciare ai vecchi amici il proprio imminente matrimonio, ma…

Tempo di ritorno

Da giornalista, negli ultimi anni Ferdinando Cotugno si è occupato principalmente di ecologia, clima e politica. Ora pubblica per Guanda un memoir che segna il suo esordio narrativo, Tempo di ritorno – Una storia di clima e di fantasmi: un toccante viaggio a ritroso del protagonista nella storia della sua famiglia, che una volta è stata “una piccola nazione fondata sui combustibili fossili”. Un libro su due generazioni che si ritrovano: quella dei padri che hanno lottato per uscire dalla povertà e costruire un piccolo benessere, e quella dei figli che quel benessere lo hanno ereditato, assieme a un mondo sul punto di collassare.

Tutti i racconti

I diciassette racconti inediti rinvenuti nel computer di Roberto Bolaño (Santiago del Cile, 1953 – Barcellona, 2003) dopo la sua morte, hanno fatto nascere e prosperare la sua leggenda “nera”: oggi per la prima volta sono tradotti in italiano, insieme a tutti i suoi racconti pubblicati in vita. Esce per Adelphi il 18 marzo l’atteso Tutti i racconti (traduzioni di Barbara Bertoni e Ilide Carmignani), un’occasione per penetrare nell’universo magmatico dello scrittore cileno di culto.

Animalia

Restiamo a parlare di un autore sudamericano tra i più apprezzati dalla critica, il grande scrittore argentino Julio Cortázar (1924-1984). Animalia (che Sur torna a proporre il 19 marzo, nella traduzione di Ilide Carmignani) è una raccolta di racconti popolati da animali, in mondi magici più o meno simili alla realtà che conosciamo: maestro del racconto breve e della prosa poetica, Cortázar è stato particolarmente attivo nel genere del fantastico, oltre a essersi dedicato a opere di miscellanea, saggistica e poesia.

Disertare

Tra le novità in libreria a marzo 2025 segnaliamo anche il ritorno di Mathias Enard, acclamato autore francese classe ’72 (ha vinto il premio Goncourt e il Von Rezzori, ed è stato inoltre finalista al Man Booker International Prize e al Premio Strega Europeo), che il 12 marzo firma per e/o Disertare, un libro in cui si incrociano due storie. Da un lato quella di un anonimo soldato in fuga da una guerra indeterminata, e dall’altro quella di un convegno nei dintorni di Berlino, a bordo di una piccola nave da crociera, l’11 settembre 2001, per celebrare Paul Heudeber, geniale matematico tedesco, sopravvissuto a Buchenwald, antifascista rimasto fedele alla DDR, nonostante il crollo dell’utopia comunista.

La strega

A metà marzo per Prehistorica Editore (nella traduzione di Antonella Conti) l’uscita di La Strega, romanzo di Marie NDiaye, prima donna afrodiscendente (figlia di madre francese e padre di origine senegalese) a vincere il Premio Goncourt. Un libro che dà voce alle donne, ancora troppo spesso relegate a un ruolo marginale nella società: protagoniste sono una mamma, due figlie e un misterioso dono da tramandarsi. La scrittrice esprime in chiave fantastica il senso di straniamento.

Il fulmine

“Il romanzo della passione amorosa e della desolazione che reinventa in chiave europea la tradizione del ‘nature writing’ americano“: in libreria per la collana Gare du Nord di Edizioni Clichy (nella traduzione di Luca Bondioli), Il fulmine di Pierric Bailly, autore francese classe ’82. Il libro ha per protagonista e narratore il 30enne John, che fa il pastore nel Giura e che ogni anno passa cinque mesi in uno chalet d’alpeggio con la sola compagnia di un gregge di pecore. Un giorno, guardando le notizie, scopre un fatto di cronaca che riguarda un certo Alexandre Perrin, accusato di omicidio. Alexandre, suo ex compagno di liceo, diventato veterinario, ecologista e militante della causa animalista, ha ucciso uno dei suoi vicini, un giovane cacciatore di vent’anni…

Il Grande Bob

Per lettrici e lettori appassionati delle storie di Georges Simenon, Adelphi propone Il Grande Bob, nella traduzione di Simona Mambrini. “Negli ultimi tempi aveva un modo particolare di guardarsi allo specchio dietro le bottiglie. Quando un uomo come lui comincia a scrutarsi negli specchi, mi creda, non è un buon segno”. La riflessione espressa dal padrone del bistrot nel quale Bob, morto da pochi giorni, andava a giocare a carte colpisce il dottor Charles Coindreau. Non appena saputo che quella di Bob non è stata una morte accidentale, come sulle prime si credeva, bensì un suicidio, Coindreau ha deciso di condurre una sorta di indagine, e di interrogare chiunque l’abbia conosciuto, a cominciare dalla moglie e dall’ultima delle numerose amanti…

Le dissonanze

Veniamo alla poesia contemporanea. Nell’opera di Edith Bruck da sempre riecheggia il disperato bisogno di un ricongiungimento: quello con una gioventù negata, con gli affetti persi, con una terra madre ormai straniera, con una se stessa che a oggi, più che novantenne, fa ancora i conti con un dolore irrimediabile, una memoria che strazia e guarisce: dal 21 marzo per Guanda Le dissonanze. Di origine ungherese, Edith Bruck, autrice di numerosi libri, è nata nel 1931 in una povera, numerosa famiglia ebrea. Nel 1944 viene deportata nel ghetto del capoluogo e di lì ad Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Sopravvissuta ai lager nazisti, dopo anni di pellegrinaggio approda definitivamente in Italia, adottandone la lingua.

Milk and Honey

Per Tre60 l’edizione speciale – in occasione del decimo anniversario – del bestseller milk and honey di Rupi Kaur, con una selezione di poesie inedite, fotografie del “dietro le quinte” mai pubblicate e pagine del diario personale dell’autrice, nella traduzione di Alessandro Storti. Dieci anni dopo, si conferma la forza di questa raccolta di testi – simbolo del fenomeno “Instapoet” – che parlano di amore, perdita, trauma, violenza, guarigione e femminilità.

Racconto antico

“Se mai le cose potessero parlare – / ma se parlassero, potrebbero anche / mentire. / Soprattutto quelle ordinarie e poco / apprezzate, / per attirare finalmente l’attenzione. / Mi spaventa l’idea / di cosa mi direbbe il tuo bottone caduto, / e a te la mia chiave di casa, vecchia mitomane”. Adelphi propone le poesie inedite di Wisława Szymborska (1923-2012), Premio Nobel per la letteratura nel 1996: nei versi di Racconto antico (a cura di Andrea Ceccherelli), tra l’altro, non manca lo humour.

Faldone

Faldone (che torna in edizione aggiornata per Il Saggiatore) è l’opera che si vuole unica di Vincenzo Ostuni (editor di Ponte alle Grazie per la narrativa e la saggistica), “apertissima” e indecidibile (né raccolta poetica né poema), in “continuo e indefinito mutamento”. Un libro di monologhi o dialoghi in versi, diviso in cento sezioni tematiche. Chi prende la parola – un io narrante (a volte autobiografico), più interlocutori e interlocutrici, “sembra riversare nel corpo mutante del Faldone la sua intera esperienza vitale, le contraddizioni e i rovesci del nostro tempo”.

56 giorni

Lasciamo la poesia per parlare di un thriller psicologico che riporta ai giorni più difficili della pandemia, e che racconta una storia d’amore intrappolata tra le mura di un appartamento durante il lockdown (dove entrambi i personaggi sono davvero chi dicono di essere…): esce il 4 marzo per Fazi, nella traduzione di Giuseppe Marano, 56 giorni di Catherine Ryan Howard (autrice con all’attivo diversi romanzi, e per la prima volta pubblicata in Italia).

Primavera in Siberia

Cambiamo decisamente atmosfera. Artem Mozgovoy, autore di un romanzo di formazione molto particolare, Primavera in Siberia (dal 7 marzo per astoria nella traduzione di Simona Garavelli), è nato e cresciuto in un paesino della Siberia centrale durante il collasso dell’Unione Sovietica. Alexej, il timido protagonista del libro, vive nella sua immaginazione per scappare dalla realtà. Tutto però cambia quando un compagno di classe, figlio di agenti del kgb, gli confessa il suo amore, e soprattutto quando Alexej si rende conto di esserne innamorato a sua volta. Anche grazie al coraggio della madre, sfida le convenzioni per affermare la sua identità: ma sarà abbastanza per sopravvivere in un Paese che lo vuole morto per il “terribile crimine” di essere apertamente sé stesso?

La grande piena

Il racconto di una storia d’amore e del tragico impatto che circostanze incontrollabili possono avere sulla vita delle persone comuni. A fine marzo per Feltrinelli esce La grande piena di Louise Erdrich, vincitrice del Premio Pulitzer e del National Book Award, che qui parla del “nostro legame lacerato con la terra e dell’amore in tutta la sua assurdità e il suo splendore“. Autrice di romanzi, poesie, racconti, libri per l’infanzia e di un memoir sulla sua precoce maternità, questa volta Erdrich porta lettrici e lettori ad Argus, nel Nord Dakota.

C’è molta speranza (ma nessuna per noi)

Veniamo alla narrativa italiana contemporanea. D0po Vita e morte delle aragoste (Voland, 2017), dopo Le tracce fantasma (minimum fax, 2022), Nicola H. Cosentino, scrittore e critico letterario classe 1991, firma il suo terzo romanzo, C’è molta speranza (ma nessuna per noi), in uscita per Guanda a fine marzo. Stufo del pessimismo che lo circonda, H, il protagonista, ha deciso di abbandonare il suo lavoro sull’apocalisse – la Storia gli offerto fin troppo materiale tra guerre e pandemie – e cambiare rotta: si concentrerà sui desideri… Un romanzo “che oscilla tra il personal essay, l’inchiesta e il pamphlet”, e che “parla di tutti noi, di quello che vogliamo e di quanto i nostri desideri siano la sola cosa realmente capace di svelare chi siamo e la società in cui viviamo”.

Festa con casuario

Di Festa con casuario, debutto di Leonardo San Pietro, abbiamo già parlato nei mesi scorsi nel nostro speciale dedicato agli esordi di narrativa italiana del 2025: nato a Torino nel 1997, dove ha frequentato la Scuola Holden, l’autore, che ha scritto racconti per riviste, ha lavorato per un anno come lettore per Einaudi, e nel 2023 si è laureato in Culture e Letterature del Mondo Moderno all’Università di Torino. Ora frequenta la magistrale di Scienze Linguistiche a Bologna, città in cui vive. Il suo primo libro porta a Torino, all’inizio dell’estate. Isa, ventenne studentessa universitaria di Lettere, organizza una festa nella sua villa con giardino. Ma presto lo sgomento del futuro prenderà il sopravvento…

I figli dell’istante

Veniamo ora al nuovo romanzo di un affermato scrittore italiano: sospesi in un eterno presente, i protagonisti di I figli dell’istante, nuovo libro di Edoardo Albinati (dal 4 marzo per Rizzoli), incarnano le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Vincitore del Premio Strega 2016 con La scuola cattolica, Albinati racconta l’Italia e gli italiani degli anni ’80 attraverso due “irrisolti protagonisti”.

L’estate che ho ucciso mio nonno

Bisogna amare i propri nonni. Questo si è sentita ripetere Alice fin da piccola. Ma quando suo nonno, da poco vedovo, viene a vivere con lei e la madre, la ragazza si rende conto che tale comandamento è inattuabile. Seppur debole e depresso, Andrea esercita su tutta la casa il proprio carattere brutale, portando Marta, la mamma di Alice, a uno stato di totale asservimento. L’estate che ho ucciso mio nonno (dall’11 marzo per Bollati Boringhieri) di Giulia Lombezzi (drammaturga, sceneggiatrice e autrice classe ’87) narra, in prima persona, quanto fa male avere sedici anni, e quante cicatrici lasciano i legami famigliari. Un altro dei libri in uscita a marzo da non perdere.

Viaggio al termine della vita

Soprannominata dalla critica “la principessa triste della letteratura turca”, in Appunti per giovani druidi (dal 25 marzo per Crocetti, nella traduzione di Giulia Ansaldo) Tezer Özlü (1943 – 1986) dimostra di esserne piuttosto l’eroina ribelle: all’incrocio tra diario di viaggio, biografia romanzata e prosa poetica, l’autrice conduce tra treni, aerei, autobus e stazioni, in un viaggio letterario nella Mitteleuropa degli anni Ottanta del XX secolo.

Malotempo

Paolino Rasura aveva un sogno: lasciare Santafarra per frequentare l’Accademia di Belle Arti. Adesso ha trent’anni, non è più Paolino, si è fatto una famiglia sua e vive a Palermo, fa il pittore di carretti e sente di aver sprecato la sua chance. Nel dicembre del 1967 l’artista mancato fa ritorno al paese natio per le esequie di Filippu, l’eccentrico scultore che aveva trasmesso al piccolo Paolo l’amore per l’arte. La morte di Filippu è per Paolo l’occasione di accogliere i pezzi della sua vita passata, trovando però solo cocci… Dopo Pelleossa (2023), Veronica Galletta con Malotempo (minimum fax) torna a Santafarra e dà voce a un luogo martoriato da cui hanno origine tante delle crepe e storture di oggi, restituendo una parte di Sicilia all’alba del terremoto del 1968.

L’arca di Noè

“Ho scritto la storia dell’arca di Noè perché è una delle prime storie che ho ascoltato. Ero piccolo, ma l’immagine dell’immensa fila di animali silenziosi in attesa di imbarcarsi non l’ho mai dimenticata”. Così Enzo Fileno Carabba presenta L’arca di Noè (a fine marzo per Ponte alle Grazie), un libro in cui ricostruisce una delle storie bibliche più celebri, e recupera il tema della speranza dopo la distruzione e del superamento delle crisi. Un’avventura ricca di spunti di riflessione e punti di contatto con l’attualità. Nato a Firenze nel 1966, Fileno Carabba è autore di romanzi, racconti, sceneggiature radiofoniche, libri per bambini, libretti d’opera e poesie. Nel 1990 ha vinto il Premio Calvino con il romanzo Jakob Pesciolini.

Il corredo

Patrizia Rinaldi, autrice della fortunata serie gialla Blanca (pubblicata da e/o), e della serie della Signora (edita da Rizzoli), firma per Piemme Il corredo, un romanzo storico, ambientato alla fine del Settecento, in un feudo campano. Il marchese Saverio, capriccioso nobiluomo, è conteso da Lauretana, fattucchiera incontrata durante un viaggio, e da Altagracia Valiago, bellissima gitana dagli occhi scuri. Entrambe le donne arrivano a mettere le mani nei reciproci corredi, bauli colmi di tesori e insospettabili segreti taciuti per anni…

La vita intensa

E veniamo alla riedizione di La vita intensa da parte di Utopia: sullo sfondo di Milano, Massimo Bontempelli (1878 – 1960) assembla “un romanzo di romanzi“: storie all’apparenza indipendenti, con protagonisti che però intessono una narrazione coerente. Vi suggeriamo anche questo articolo: Rileggere oggi Massimo Bontempelli.

Horcynus Orca

A proposito di nuove edizioni, non si può non segnalare quella di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, che torna per Rizzoli. A cinquant’anni dalla prima pubblicazione, un’edizione arricchita da fotografie e documenti inediti, uno scritto di Giorgio Vasta, la storica introduzione di Walter Pedullà e la postfazione di Siriana Sgavicchia. È l’autunno del 1943: dopo l’armistizio dell’8 settembre, ‘Ndrja Cambrìa, marinaio della fu Regia Marina, torna a Cariddi, il suo villaggio natale sulla sponda siciliana dello Stretto di Messina. Ma come per Ulisse, che proprio qui sentì il canto delle sirene, anche per lui il ritorno non può essere un semplice ritrovarsi perchè ogni passo lo porta in un mondo che sembra sgretolarsi sotto il peso della guerra e della perdita…

Rose Royal

Torniamo alla narrativa contemporanea europea. Nicolas Mathieu, premio Goncourt per E i figli dopo di loro, a inizio marzo torna, sempre per Marsilio, con Rose Royal, una storia a tinte noir, “brillante, profonda e tristemente attuale”, che parla di amore e di violenza: la cronaca di un incontro che sembra promettere il futuro e che ritrae le dinamiche delle relazioni e le contraddizioni del nostro confuso presente. Tutte le sere, dopo il lavoro, Rose va al Royal, un locale senza pretese uscito direttamente dagli anni Settanta, che con il suo rock in sottofondo, la clientela varia e le vetrine polverose è in grado di offrirle un’oasi di pace. I cinquant’anni, che si stagliano all’orizzonte, sono un’età difficile da digerire…

Supersaurio

Meryem El Mehdati ha debuttato con successo in Spagna e ora arriva in Italia, per Blackie, con Supersaurio, romanzo “che intreccia umorismo e malinconia con la ferocia di una creatura preistorica che ha appena assaggiato il sangue per la prima volta”. La protagonista 25enne, che ha appena iniziato a lavorare negli uffici di Supersaurio, la catena di supermercati più importante dell’arcipelago delle Canarie, nei momenti liberi, per sfuggire alla tristezza, scrive fanfiction. L’autrice, classe 1991, è nata a Rabat, in Marocco). Il suo libro è anche una critica al modello lavorativo contemporaneo.

Tornare a casa

Tornare a casa (dal 7 marzo per NN nella traduzione di Antonio Matera) è l’esordio del giornalista inglese Tom Lamont (tra i fondatori della rubrica giornalistica The long read). Un romanzo che ricorda le atmosfere british anni ’90 di Nick Hornby e Roddy Doyle: la storia di una famiglia “inaspettata”, più forte di qualunque legame di sangue.

La fortuna dei Beede

Sur propone l’unica opera narrativa del Premio Pulitzer per il teatro Suzan-Lori Parks: La fortuna dei Beede (traduzione di Andreina Lombardi Bom), “un romanzo corale e imprevedibile, che ha tutto il ritmo e la malinconica ferocia di un blues”. La trama porta nel Texas del 1963 (anno di nascita della drammaturga americana): accanto a Billy Beede, la protagonista di questa avventura on the road, c’è un cast di personaggi “che sembrano usciti dalla versione black di un romanzo di Faulkner“.

La mia vita come la vostra

La mia vita come la vostra (dal 26 marzo per Iperborea nella traduzione di Eva Valvo) di Jan Grue è un memoir su cosa significa vivere in un corpo vulnerabile ed essere definiti dai propri difetti. Vincitore del Premio della critica norvegese e del Premio Enquist, l’autore tra la sua storia e quelle degli altri, incorporando riflessioni sulla filosofia, il cinema, l’arte e l’opera di scrittori come Joan Didion e Michel Foucault. Grue era appena diventato padre quando ereditò una scatola di cartelle clini­che della sua infanzia: dopo una diagnosi di atrofia muscolare spinale all’età di tre anni, la serie di note dei dottori, le descrizioni cliniche e le storie mediche defini­vano il suo corpo come difettoso e il suo futuro cupo e limitato.

Vite nell’oro e nel blu

Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa e Francesco Lo Savio. Sono “i maestri del dolore“, come li chiama un gallerista romano storpiando il titolo di una famosa collana di monografie d’artista. Dando forma a un’epopea che si dipana lungo mezzo secolo di storia d’Italia, in Vite nell’oro e nel blu (Einaudi) Andrea Pomella scrive il “romanzo avventuroso di quattro esistenze indimenticabili, capaci di toccare con mano – e restituirci – l’indifesa bellezza della vita”.

Undici – Non dimenticare

Con Sellerio il ritorno di Andrej Longo, con undici undici racconti ambientati a Napoli e nella sua sterminata periferia. Storie tutte al femminile per lo scrittore classe ’59, autore di libri premiati e di opere teatrali, radiofoniche e cinematografiche.

Il ragazzo con la kefiah arancione

Alae Al Said, classe ’91, nata a Roma da genitori palestinesi, è cresciuta con l’amore per la sua terra d’origine e con un forte senso di giustizia. Si è laureata in Scienze internazionali a Milano e nel 2019 ha pubblicato Sabun, il suo primo romanzo (edito da Zambon). Ora esce in libreria per Ponte alle Grazie Il ragazzo con la kefiah arancione: la storia porta ad Al Khalil, in Cisgiordania, negli anni ’90. Loai Qasrawi parla con un giornalista americano venuto per ascoltare la storia della sua fabbrica di kefiah, quando una domanda imprevista fa riemergere il ricordo di una kefiah arancione. E così si torna al 1961… Il romanzo narra una storia di amicizia, tradimento, resistenza, perdono, in una terra martoriata: e le vicende private dei protagonisti del libro, che esce in un momento storico molto particolare, si intrecciano alle vicende di un popolo che nella capacità di resistere ha mostrato la sua forza, rivendicando tenacemente il diritto alla propria terra.

Chiedimelo ancora

Eva ha sedici anni quando incontra Jamie in una sala d’aspetto in ospedale. Lei appartiene alla classe media e vive a Brooklyn coi genitori, lui è cresciuto nell’attico del padre a Manhattan, ma d’istinto Eva riconosce in lui un pezzo di sé, o della persona che vorrebbe essere: dal 21 marzo per NN (nella traduzione di Chiara Mancini) il romanzo di formazione Chiedimelo ancora. A firmare questo esordio è Clare Sestanovich, scrittrice americana inserita nel 2022 tra i cinque migliori scrittori Under 35 dalla National Book Foundation, e che con la raccolta di racconti Objects of Desire è stata finalista al PEN/Robert W. Bingham Prize.

Saimu

Il marchio friulano Safarà propone un’opera mai tradotta finora in Italia, Saimu – I colori della nebbia di Fumiko Enchi (2 ottobre 1905 – 14 novembre 1986), un’inedito dell’influente scrittrice giapponese (traduzione di Maria Teresa Orsi; postfazione di Daniela Moro): con quest’opera si fa sempre più complessa l’esplorazione del tema della sensualità e spiritualità delle donne. Tra le più importanti voci femminili giapponesi del periodo Shōwa, Fumiko Enchi è celebre per la sua profonda indagine sulla condizione delle donne nella società giapponese, nonché sulla sessualità, il desiderio e la psicologia femminile; è stata, tra l’altro, la prima donna a vincere il prestigioso premio Noma.

Il sesso degli alberi

Scrittore, cantante e traduttore napoletano classe ’84, Alessio Arena torna in libreria per Fandango con Il sesso degli alberi: “capace di legare il dramma partenopeo e la visionarietà latino-americana“, l’autore punta ancora sul realismo fantastico contemporaneo. Il risultato è un “romanzo-ballata”, ambientato nella sua città natale, fra mondi sotterranei della camorra, musica barocca e miracoli.

Il ragazzo del secolo o della rivoluzione perduta

In Il ragazzo del secolo, o della rivoluzione perduta (HarperCollins Italia), primo romanzo del giornalista musicale Gino Castaldo, trovano spazio i desideri, le speranze e i dolori di un’epoca vicina e al contempo perduta. E personaggi che hanno segnato la storia della cultura e della musica del secondo ‘900, da Andrea Pazienza a Freak Antoni, da Paolo Pietrangeli a Rino Gaetano.

Promettimi che non moriremo

Nel suo primo romanzo, Promettimi che non moriremo (dall’11 marzo per Rizzoli), Mara Carollo narra la storia di una donna lunga un secolo, il ‘900. La protagonista, Caterina, è nata tra le montagne venete, e la sua storia racconta una civiltà contadina oggi scomparsa: le due guerre, il passaggio dalla campagna alla città, la miseria e la dura fatica per darsi un’altra vita possibile, e la ferma consapevolezza che l’ideologia è solo un lusso per i ricchi. E tutte le cose che fanno una vita (i rimpianti, gli errori, le ossessioni…). L’autrice, nata a Thiene nel 1979, è insegnante in una scuola superiore.

L’avvelenatrice di uomini

La trama di L’avvelenatrice di uomini di Cathryn Kemp (romanzo pubblicato da Nord, con la traduzione di Valentina Abaterusso) porta nella Palermo del 1632. Di notte, Giulia e sua madre Teofania si intrufolano nel convento dove preparano l‘Acqua, un veleno tanto micidiale quanto irrintracciabile, che le donne possono somministrare di nascosto a mariti o padri, fratelli o amanti, per sottrarsi così alle loro violenze e sopraffazioni. Giulia ha appena tredici anni, eppure aiuta la madre a consegnare la pozione alle donne che la richiedono, durante la messa o nel chiuso delle case o dei bordelli. Fino a quando non è lei stessa a doversene servire… Poi la storia si sposta a Roma, nel 1656, mentre la peste imperversa…

La felicità nei giorni di pioggia

Romany ha da poco compiuto diciott’anni quando si ritrova improvvisamente sola senza sua madre, Angie, l’unico genitore che abbia mai conosciuto, portata via da un male repentino. Nella sua lettera di commiato, consegnata a un avvocato, Angie ha incaricato i suoi più cari amici di prendersi cura della figlia durante il suo ultimo anno di scuola superiore. Ognuno dei quattro tutori possiede una visione della vita che la donna vuole lasciare a Romany come eredità… Dal 5 marzo per Libreria Pienogiorno La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark (traduzione di Sara Puggioni).

Io sono qui

Abbiamo raccontato l’evoluzione del progetto Heloola: a marzo esce il primo libro del nuovo marchio, Io sono qui di Angie Kim, presentato come “un ritratto commovente del coraggio necessario per comprendersi davvero”: al centro della storia, i segreti più profondi di una famiglia, un padre scomparso e un figlio, unico testimone, che non può parlare a causa di una rara malattia. Dal 19 marzo nella traduzione di Arianna Mandorino, sarà presentato a BookPride Milano.

Free queens

Nella seconda metà di marzo debutta in libreria anche il nuovo marchio Ubagu Press (con 66thand2nd e nottetempo) e lo fa con Free Queens dell’apprezzato autore francese di noir Marin Ledun: prendendo spunto da una storia realmente accaduta, lo scrittore narra una vicenda di prostituzione e riscatto. A Kaduna, in Nigeria, vengono ritrovati i cadaveri di due prostitute e, mettendo insieme alcuni indizi, emerge una storia di cui quei cadaveri sono solo la punta dell’iceberg…

Lady Macbeth

Per lettrici e lettori attratti dai retelling, così in voga in questi anni anche grazie a #BookTok, Ava Reid firma per Ne/oN Lady Macbeth (dal 5 marzo nella traduzione di Giorgia Demuro), romanzo che sviluppa e sovverte la prospettiva dell’indimenticabile personaggia shakespeariana, un’antieroina. Spazio a stregoneria, giochi di potere letali, trame oscure, elementi soprannaturali e a un tocco di romanticismo…

La casa dei cadaveri

Un agghiacciante thriller familiare sugli scheletri (a volte letterali) che si trovano nell’armadio: a firmare La casa dei cadaveri (Newton Compton, dall’11 marzo) è Jeneva Rose: alla morte della madre, Beth, Nicole e Michael sono costretti a rivedersi dopo tanto tempo per discutere dell’eredità, ma…

Una storia per il tempo presente

Ruth Ozeki è una scrittrice, regista e sacerdote buddhista Zen americana-canadese. Il 12 marzo e/o porta in libreria il suo Una storia per il tempo presente, nella traduzione di Tiziana Lo Porto: una scrittrice di nome Ruth, che vive in un’isola al largo delle coste della British Columbia, trova un diario, portato a riva dentro a un cestino del pranzo di Hello Kitty. Cestino e diario sono probabilmente detriti dello tsunami del 2011. Veniamo così introdotti nella vita di una sedicenne che vive a Tokyo e che si chiama Nao, vittima di bullismo e figlia di un padre depresso.

La ragazza di Savannah

La ragazza di Savannah, il nuovo libro di Romana Petri in uscita per Mondadori, è dedicato a Flannery O’Connor, una delle più grandi autrici del Novecento. Come racconta Petri, quando nella vita della ragazza entra la scrittura, lei la riconosce come un dono divino. E quando la chiamata della letteratura diventa forte come una investitura, una missione, si allontana dalla Georgia.

Il circolo delle donne di Manhattan

Siamo a New York, nel 1902: quando a Florence Jaffray “Daisy” Harriman viene negato il pernottamento al Waldorf Hotel perché priva di accompagnatore, la giovane decide che le cose devono cambiare una volta per tutte. Nasce così il progetto del Colony Club, il primo circolo femminile di Manhattan, uno spazio dove le donne possono soggiornare con le loro amiche, discutere nuove idee, affrontare problemi sociali e far sentire la propria voce: dal 18 marzo per Tre60, nella traduzione di Valentina Legnani e Valentina Lombardi, arriva Il circolo delle donne di Manhattan di Shelley Noble.

I mangiatori di loto

I mangiatori di loto (Wudz edizioni, traduzione di Cristina Casaburi) è l’esordio letterario dell’artista e scrittrice scozzese Shola von Reinhold: la storia è quella di Mathilda, una giovane ragazza nera queer, appassionata di arte, letteratura, moda, che fatica a vivere in un’era storica – la nostra – che non la rappresenta. E che si chiede che ne è stato di tutta l’arte nera dei secoli passati, di tutti gli artisti, poeti, pensatori neri di cui la storia ha voluto cancellare ogni traccia…

Più forte della seta

Dalla Cina rurale dei primi anni ’90 alla Shanghai dell’inizio del terzo millennio: in Più forte della sete (dal 19 marzo per Giunti nella traduzione di Manuela Faimali), Shi Naseer (nata in Cina nel 1990) propone il toccante racconto della formazione di una giovane donna nel drammatico contesto della politica cinese del figlio unico. E lo fa attingendo alla sua esperienza personale.

Anatomia della battaglia

Il 13 marzo per Terrarossa la riedizione di Anatomia della battaglia di Giacomo Sartori (pubblicato da Giulio Mozzi con Sironi nel 2005): un romanzo in cui il narratore fa i conti con il fascismo dei propri genitori, con il loro lessico famigliare e con la propria adesione al terrorismo di sinistra degli anni ’70. Un’opera senza indulgenza, né verso se stessi né verso la Storia.

La tigre e l’usignolo

Alberto si impicca in un parco ai primi giorni di primavera. E in La tigre e l’usignolo (dal 7 marzo per nottetempo), nuovo libro di Mauro Garofalo, fin dal titolo è dedicato a Cristina Campo, viene raccontato da diversi personaggi che lo incontrano nel suo ultimo cammino: dai familiari alla runner che lo trova appeso una mattina… Un romanzo che parla di depressione e speranza.

Le nostre guerre silenziose

Dopo Tutto ciò che poteva rompersi (2022), David Valentini, romano classe ’97 (fa parte del collettivo Spaghetti Writers), torna sempre per Accento con Le nostre guerre silenziose. Attorno alla Verdicchio Consulting, una società di consulenza di Roma, si snodano le vicende dei personaggi di questo libro: c’è Federica, appena rientrata da Bolzano, che deve fare i conti con quanto credeva di essersi lasciata alle spalle; ci sono Paolo, incapace di gestire una doppia vita, e Antonio, fuggito da una multinazionale nel tentativo di non sacrificare ogni cosa per il lavoro; c’è Katia, costretta a convivere con la malattia del padre; e infine Cesare, il direttore della società, sempre pronto a dispensare consigli (forse anche troppo)…

Damè – Non si fa

Un romanzo di formazione femminile sensuale e irriverente, ambientato tra Roma e Tokyo, che indaga in modo amaro, eppure romantico, la ricerca d’identità, culturale e personale. Tra le novità in libreria segnaliamo Damè – Non si fa (Bompiani) di Noemi Abe: italogiapponese, dopo il dottorato in letteratura angloamericana l’autrice ha lavorato in una boutique di alta moda ai Parioli. È traduttrice dall’inglese, in particolare di drammaturgia irlandese e britannica contemporanea. Il libro narra la storia di Mirì Saito: suo padre è giapponese, ma i suoi genitori si sono separati presto e lei è cresciuta a Roma con la madre italiana. Quando da adolescente comincia a trascorrere lunghe vacanze a Tokyo dalla famiglia paterna, una delle prime parole che impara è damè, “non si fa”. Sono infatti molte le cose che una ragazza perbene non deve fare…

Le ragazze del club della motocicletta

Siamo negli Stati Uniti del primo dopoguerra: il romanzo Le ragazze del club della motocicletta di Helen Simonson (Nord, traduzione di Francesca Toticchi) racconta lo sforzo compiuto dalle donne per reinventarsi dopo la guerra. Sì perché ora che gli uomini sono tornati dal fronte, non c’è più bisogno di tutte le donne che hanno sostenuto il Paese con il loro lavoro. Ma Poppy Wirrall non si rassegna e, forte della sua passione per i motori, ora gestisce un servizio di consegne e taxi in sidecar insieme con altre ragazze. Ma sogna di pilotare aerei…

Hunger Games – L’alba sulla mietitura

Cambiamo completamente genere, e veniamo a una novità attesisssima da appassionate e appassionati di fantasy distopici: dal 18 marzo in libreria L’alba sulla mietitura – Hunger games di Suzanne Collins, quinto romanzo della serie-bestseller (Mondadori, traduzione di Simona Brogli): all’alba dei cinquantesimi Hunger Games, i distretti di Panem sono in preda al panico. Quest’anno, infatti, per l’Edizione della Memoria, verrà sottratto alle famiglie un numero doppio di tributi rispetto al solito. Intanto, nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensarci troppo, l’unica cosa che gli interessa è arrivare vivo a fine giornata e stare con la ragazza che ama. Quando viene chiamato il suo nome, però, il ragazzo vede infrangersi tutti i suoi sogni. Quando sai già che perderai tutto ciò che ami, che ragioni ti restano per lottare?

Il piccolo negozio della signora Hinata

Veniamo a una novità per chi ama i romanzi giapponesi contemporanei. Una misteriosa bentoteca dove si guarisce dai rimpianti è al centro della trama di Il piccolo negozio della signora Hinata (Newton Compton, traduzione di Stefano Romagnoli) di Gen Katō: le persone che giungono fin qui si portano dentro un profondo rimpianto, che non permette loro di andare avanti. Hinata, però, sa leggere nel loro cuore e così, quando uno di loro completa la tessera punti del locale, riceve un regalo: una bustina con dentro due albicocche candite, un biglietto per la festa della mamma, dei croccantini per gatti… Oggetti all’apparenza insignificanti ma che, come una madeleine di proustiana memoria, risvegliano dei ricordi perché sono legati alla storia di ciascun cliente e che daranno loro la forza per fare pace con il passato. Anche Hinata, però, ha un grande rimpianto…

La belva di Via San Gregorio

Tra i nuovi gialli in libreria c’è La belva di via San Gregorio di Mauro Biagini (Fratelli Frilli editori), che rievoca la mattanza del 1946 a Milano nell’omonima via dove Rina Fort uccise la moglie del suo amante e tre bambini. Uno dei protagonisti è Dino Buzzati, allora cronista del Corriere della Sera, che si occupò del caso.

Fumo e ceneri

Spostiamoci ora nel mondo della saggistica. Come La grande cecità e La maledizione della noce moscata, Fumo e ceneri – Il viaggio di uno scrittore nelle storie nascoste dell’oppio (Einaudi, traduzione di Norman Gobetti e Anna Nadotti) è un diario di viaggio, ma anche un memoir e un’escursione nella storia economica e culturale del mondo. Ghosh qui si concentra sul ruolo dell’oppio, forte di vent’anni di ricerche sul tema.

Il richiamo della montagna



A proposito di novità in libreria, segnaliamo anche Il richiamo della montagna di Matteo Righetto, in libreria per Feltrinelli. Autore di numerosi romanzi in cui le vette, e in generale la natura, giocano un ruolo centrale, lo scrittore, che vive tra Padova e Colle Santa Lucia (Dolomiti), questa volta celebra la simbiosi tra l’uomo e l’ambiente, in un saggio narrativo scritto con un tono divulgativo.

Caraluce

Tra i nuovi libri in uscita anche Caraluce di Franco Arminio (con le illustrazioni di Emanuele Fior), pubblicato da Rizzoli: i paesi invisibili di questo “Atlante” nascono ai confini del mondo che conosciamo, impercettibili strappi che raccontano la letizia e la bontà dell’immaginazione, e che rispondono a un bisogno profondo, una fame di spazi dove sentirsi attraversati dalla scossa della fantasia…

Sovrumano

L’intelligenza artificiale sta ormai raggiungendo le prestazioni umane su molti dei compiti cognitivi in cui eccelliamo. Ma cosa avverrà dopo? Stiamo entrando in un’epoca in cui le macchine saranno in grado di capire cose per noi incomprensibili? Nessuna intelligenza è illimitata, nemmeno la nostra, e quindi ci chiediamo: cosa si trova al di là dei limiti umani? In Sovrumano, nuovo saggio di Nello Cristianini (professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath) edito da Il Mulino, vedremo le intelligenze artificiali superare con successo esami difficilissimi, fino all’ultima prova, in cui si cimenteranno su territori impervi anche per i nostri migliori esperti. Riusciremo a capire cosa giace oltre i limiti della nostra intelligenza?

Antropocene digitale

Proseguiamo a parlare dei più interessanti saggi in uscita a marzo. “Antropocene” e “digitale” sembrano ancora oggi due fenomeni contemporanei ma separati, entrambi un intreccio di minacce e possibilità che pendono sulla testa del genere umano. Adam Arvidsson e Vincenzo Luise, sociologi esperti nel campo del digitale e delle sue ripercussioni sulla società, decidono invece di cambiare approccio, firmando il saggio Antropocene digitale – Rischiare insieme sulle soglie del futuro (Utet).

Conferenze brasiliane

Il Saggiatore sceglie di pubblicare gli interventi tenuti da Franco Basaglia (Venezia, 1924-1980) in Brasile l’anno prima della sua scomparsa: Conferenze brasiliane (a cura di Franca Ongaro Basaglia e Maria Grazia Giannichedda) è una sorta di testamento intellettuale: Basaglia riflette sul proprio approccio alla malattia mentale e analizza retrospettivamente i passaggi che hanno portato alla riforma del sistema di cura psichiatrica.

Una voce per chi non ha voce

Nel libro Una voce per chi non ha voce – Oltre settant’anni di lotta per la mia terra e il mio popolo (HarperCollis Italia, traduzione di Francesca Pe’), Gyatso Tenzin, sua santità il Dalai Lama, racconta la sua storia e le prove che lui e il suo popolo hanno dovuto sostenere. L’autore aveva solo 16 anni quando la Cina ha invaso il Tibet, nel 1950.

I meccanismi dell’editoria

Roberto Cicala, editore di Interlinea e docente all’Università Cattolica di Milano e all’Università di Pavia, dove dirige il master in editoria, firma per Il Mulino un’edizione aggiornata di I meccanismi dell’editoria – Il mondo dei libri dalla carta all’intelligenza artificiale, in cui si sofferma sulle innovazioni e sulla tradizione nelle fasi di progettazione, produzione e promozione del libro. Spazio ai focus su accessibilità e sostenibilità, e a quelli sui generi emergenti (come il romance) e sull’ascesa del #BookTok.

Maria Montessori – Una vita per la pace e i diritti dell’infanzia

A più di 150 anni dalla nascita di una delle personalità italiane più influenti nel mondo, Erica Moretti firma per Laterza la biografia Maria Montessori – Una vita per la pace e i diritti dell’infanzia: attingendo a un’ampia gamma di materiali transnazionali e multimediali per gran parte inediti, un libro che consente di ricollocare la riflessione sul pacifismo di Maria Montessori dai margini al centro della sua filosofia.

Morso dopo morso

Dopo Un mondo di meraviglie, la poetessa Aimee Nezhukumatathil firma per nottetempo Morso dopo morso (illustrazioni di Fumi Mini Nakamura, traduzione di Federica Principi), un libro lirico di brevi saggi sul cibo: dal lumpia allo shave ice, dal mango alle noci pecan, dal rambutan alla vaniglia, viaggiando dalle Filippine all’India, dal Mississippi a New York, dalla Cina all’Indonesia…

Il piatto

Dopo Una storia delle donne in 100 oggetti, Annabelle Hirsch torna sempre per Corbaccio con Il piatto. Nata nel 1986, origini tedesche e francesi, l’autrice ha studiato Storia dell’arte, teatro e filosofia a Parigi e a Monaco. Il suo nuovo libro si sofferma su un oggetto quotidiano, una creazione artistica, che può diventare un simbolo potente, un modo per raccontare la storia delle donne.

Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente

Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente (in libreria per Utet), è il nuovo volume antologico della serie Dialoghi di Pistoia, che raccoglie i saggi di Stefano Liberti, Massimo Montanari, Elisabetta Moro, Marino Niola, Laura Pigozzi, Andrea Riccardi e Andrea Segrè, Luisa Stagi. Tra antropologia e storia, economia e psicoanalisi, otto protagonisti della 15esima edizione del Festival dell’antropologia del contemporaneo, diretto da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, riflettono sul nostro rapporto con il cibo, inteso non solo come genere di autosostentamento, ma come un mezzo di scambio a tutti gli effetti, in grado di plasmare il mondo in cui viviamo.

La rivoluzione del metabolismo

Cristina Tomasi, laureata in Medicina e specializzata in Medicina Interna e Angiologia, dopo una carriera di aiuto primario in Medicina Interna e diversi master (è esperta in terapia ormonale bioequivalente), ha fondato la piattaforma Top Life Project Srl, per diffondere l’informazione scientifica e rendere le persone protagoniste della propria salute. Molto seguita sui social per i suoi consigli, firma per Vallardi La rivoluzione del metabolismo: con oltre trent’anni di esperienza clinica e un approccio basato sulle più recenti evidenze scientifiche, il “metodo Tomasi” offre una soluzione completa per riprogrammare il metabolismo e ritrovare il benessere naturale.

La Russia contro la modernità

Come scrive Alexander Etkind, storico e psicologo russo esperto di studi culturali, in La Russia contro la modernità (Bollati Boringhieri, prefazione di Luigi Zoja; traduzione di Gianna Cernuschi e Paola Giuliano), quella che Putin conduce in Ucraina è un’”operazione speciale” diretta contro la modernità. Il suo obiettivo più ampio è fermare l’evoluzione globale verso la consapevolezza climatica, la transizione energetica e la rivoluzione digitale. Attraverso il commercio di petrolio e gas, la diffusione della corruzione, l’incremento delle disuguaglianze e dell’omofobia, il finanziamento di movimenti di estrema destra nel mondo e la distruzione dell’Ucraina, Putin mira ad arrestare la trasformazione globale in atto nelle società moderne e a consolidare un modello autoritario di “paleomodernità“.

Guardando le donne guardare la guerra

È il 17 febbraio 2022 e Victoria Amelina è in partenza con il figlio per una breve vacanza in Egitto. La situazione in Ucraina è precaria, tutti parlano di una mossa imminente della Russia, ma nessuno sa con certezza quando avverrà. Al momento Victoria sta scrivendo un romanzo, sta organizzando un festival di letteratura e sta prendendo i primi contatti con Truth Hounds, una ONG che si occupa di raccogliere le testimonianze delle vittime di guerra. Il 24 febbraio la situazione precipita: la Russia dà inizio all’invasione su larga scala. All’improvviso gli obiettivi di Victoria cambiano e come tanti suoi colleghi mette da parte la scrittura per trasformarsi in reporter e investigatrice sul campo, facendosi portavoce di donne straordinarie che, come lei, si uniscono alla resistenza. In libreria per Guanda Guardando le donne guardare la guerra, la testimonianza dell’attivista e scrittrice uccisa nel raid russo del 2023 a Kramatorsk.

L’influencer

Tra le nuove uscite destinate a far discutere il mondo politico anche il saggio di Matteo Renzi

L’influencer, un libro “su Giorgia Meloni, il governo e quello che servirebbe al Paese”. Dal 18 marzo per Piemme.

Malcomune

Simone Lenzi, cantautore (frontman del gruppo toscano Virginiana Miller) e scrittore, già Assessore alla Cultura nel comune di Livorno (con tanto di polemica conclusione dell’esperienza nell’ottobre 2024), firma per Linkiesta Books un pamphlet ironico, Malcomune: il protagonista è proprio un Assessore alla Cultura di una città di provincia che racconta il suo incontro con i misteriosi e complessi ingranaggi della macchina amministrativa, con i dipendenti comunali e gli artisti che ogni giorno postulano aiuti pubblici per i loro progetti. Fino a quando non commette un errore imperdonabile…

Rompere il gioco – L’attivismo nel ventesimo secolo

Autore di Eccentrico – L’autismo in un saggio autobiografico, Fabrizio Acanfora firma per effequ Rompere il gioco – L’attivismo nel ventesimo secolo: partendo dalla propria esperienza di attivista autistico, attraverso una riflessione sul senso stesso della disabilità e sull’impatto dell’attivismo nella storia dei diritti civili, l’autore si chiede qual è il ruolo della protesta e della resistenza in un mondo dominato da un sistema che sembra non lasciare alternativa alla sottomissione. In un momento in cui l’attivismo online, stigmatizzato da parte dell’opinione pubblica, tende a cadere nel baratro del personal branding fine a sé stesso, questo libro si pone come un invito all’azione.

Ribellati! Il potere del no in un mondo che pretende solo dei sì

Quante volte avreste voluto obiettare, dissentire, prendere le distanze da qualcosa e poi invece avete finito per ingoiare le parole che avevate sulla punta della lingua, per scrollare le spalle e far finta di niente? In libreria per Corbaccio Ribellati! Il potere del no in un mondo che pretende solo dei sì di Sunita Sah (Corbaccio, traduzione di Lucia Corradini Caspani). L’autrice, medico e psicologa inglese di origine indiana, è docente alla Cornell University e direttrice della Cornell University Academic Leadership Series, e si è specializzata nello studio dei conflitti di interesse, nell’economia comportamentale e processi di decision making.

Bad as I wanna be – L’autobiografia senza censure

Veniamo a un’uscita per lettrici e lettori appassionati di sport, e di basket in particolare: sfrenato, sfrontato, senza compromessi, Dennis Rodman è un personaggio unico per generazioni di appassionati di basket e di spettacolo. Il corpo ricoperto di tatuaggi, i piercing e i capelli fluorescenti di colori sempre diversi: con i suoi comportamenti equivoci, tanto quanto con le sue prestazioni sportive da record, si guadagnò presto la reputazione di stella ribelle. Limina propone “l’autobiografia senza censure“ Bad as I wanna be, scritta negli anni Novanta con Tim Keown.

Doping – Una storia di sport

Il doping è un fenomeno esclusivamente contemporaneo? O è un problema endemico dello sport? E soprattutto, cos’è il doping e quali sono i suoi confini? In libreria per 66thand2nd, nella traduzione di Dea Merlini, Doping – Una storia di sport di April Henning e Paul Dimeo, un resoconto di un fenomeno tuttora dibattuto, che si interroga anche su come creare politiche antidoping che lavorino al fianco degli atleti e non contro di loro.

De odio

In un tempo contemporaneo di guerre, la sconcertante attualità dell’odio non può non farci interrogare sulle sue più profonde radici. Filosofo e saggista, lo psicoanalista (e prolifico autore bestseller) Massimo Recalcati firma per Castelvecchi De Odio.

L’altra metà della cura

“La cura del cancro non poteva ridursi soltanto alla somministrazione di farmaci. C’erano emozioni da nominare, scelte da condividere, paure da contenere, soluzioni da offrire”. A cent’anni dall’inaugurazione dei lavori per il primo ospedale italiano dedicato alla cura del cancro, Luciana Murru, psiconcologa e giornalista, nel libro L’altra metà della cura (Marcos y Marcos, dal 19 marzo) riflette sull’importanza e il valore della psiconcologia. Lo fa attraverso la sua esperienza personale e professionale, restituendo le testimonianze di molti dei pazienti che ne hanno delineato la storia. L’autrice è arrivata da giovane a Milano per iniziare a lavorare in corsia all’Istituto dei tumori, prima come infermiera, poi come psicologa. Si è specializza in psicoterapia, ed è una giornalista pubblicista.

L’amore è impossibile

Per Darío Sztajnszrajber, popolare divulgatore filosofico argentino classe ’68, “è proprio nell’impossibilità dell’amore che si cela il suo potenziale rivoluzionario”. Da anni i suoi incontri riempiono aule, teatri e auditorium all’aperto: si parla di tema eterni (Dio, amore, verità) o contemporanei (post-verità, post-amore, democrazia) da una prospettiva filosofica. Tlon porta in libreria L’amore è impossibile, nella traduzione di Valerio Siviello, in cui l’autore propone otto tesi provocatorie.

Io di amore non so scrivere

Io di amore non so scrivere, il nuovo libro di Giulia Muscatelli per Add (con le illustrazioni di Carolina Altavilla), parte da una domanda: che cos’è l’amore per gli adolescenti? L’autrice, torinese classe ’89, cerca di tradurre in racconti le parole che ragazzi e ragazze usano per parlare dell’amore, scoprendo che la narrazione che ne fanno gli adulti non sempre li rispecchia.

D’amore e non d’accordo

Il conflitto è la ragione principale per cui le coppie chiedono aiuto ai terapeuti, ma la soluzione, secondo Julie e John Gottman, non è evitare di litigare bensì imparare a farlo bene. Come in qualunque relazione, infatti, anche nella coppia i conflitti sono inevitabili e necessari, e se è vero che molti non sono sempre risolvibili, sapere come affrontarli può trasformare i momenti di tensione in occasioni per accrescere la connessione e l’intimità. D’amore e non d’accordo, dall’11 marzo per Raffaello Cortina, insegna come evitare i comportamenti che alimentano i litigi tossici e acquisire le competenze necessarie per affrontare positivamente il conflitto.

La parola ai morti – Indagini di un medico legale

Veniamo a un libro molto particolare… In che modo i cadaveri possono ancora parlarci? Philippe Boxho, medico legale da oltre trent’anni, firma per Ponte alle Grazie La parola ai morti – Indagini di un medico legale: e attraverso esempi concreti, tratti dalla sua esperienza tra la scena del crimine e la sala autoptica, riesce a trasformare ogni storia professionale in un racconto.

Come funziona il cervello di un adolescente

Sui media e sui social si parla molto delle difficoltà che incontrano oggi ragazze e ragazzi. Álvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta, già autore di Il cervello dei bambini spiegato ai genitori, firma sempre per Salani Come funziona il cervello di un adolescente (traduzione di Sara Cavarero), una guida (ricca di esempi) per genitori e insegnanti e per tutti coloro che vogliono comprendere come funziona il cervello degli adolescenti e destreggiarsi con consapevolezza e serenità in uno dei passaggi più importanti della crescita.

Leggere gli alberi

Torniamo a un saggio che è anche un avventuroso viaggio nella natura. Da più di vent’anni lo scrittore, esploratore e navigatore inglese Tristan Gooley (definito dalla BBC “The Sherlock Holmes of Nature”) insegna alle persone l’arte di leggere gli alberi. Membro del Royal Institute of Navigation e della Royal Geographical Society, il 19 marzo firma per il marchio Altrecose (Iperborea & Il Post) Leggere gli alberi – Simboli e misteri dalle radici alle foglie (traduzione di Stefania De Franco): l’autore si dedica allo studio degli alberi, stimolando un nuovo sguardo verso quanto ci circonda.

Il giardino per caso

Il naturalista Richard Mabey, stimato narratore della natura, firma un memoir anticonformista, Il giardino per caso – Per coltivare l’equilibrio tra uomo e natura (Ponte alle Grazie). Sì perché pensiamo al giardino come a un luogo progettato e controllato da un giardiniere, dimenticandoci che la Natura è viva, ha bisogni e desideri che dobbiamo rispettare…

Risveglia la tua mente, riconquista la tua vita

In Risveglia la tua mente, riconquista la tua vita (a inizio marzo per Vallardi, con la traduzione di Nicola Emanuele Jacchia), Marian Rojas Estapé, psichiatra spagnola riconosciuta a livello internazionale, unendo attendibilità scientifica e una scrittura capace di parlare a tutte e tutti, punta a offrire gli strumenti per gestire il dolore, la noia, il disagio del nostro tempo, “risvegliarci” dal pilota automatico e riprendere il controllo delle nostre vite.

Queen unseen

C’è spazio anche per le novità in libreria legate al mondo della musica. Per più di un decennio, mentre lavorava con i Queen come capo della loro crew, Peter Hince ha vissuto esperienze che gli altri possono solo sognare. Li ha incontrati nel 1973, quando erano un gruppo quasi sconosciuto: ricco di fotografie esclusive dell’autore, Queen unseen – Una vita con la più grande rock band di sempre (dal 4 marzo per Sperling & Kupfer) è un libro da non perdere per i fan del gruppo cult di Freddie Mercury.

C’era una volta Hollywood

Per lettrici e lettori amanti del grande cinema, il 19 marzo arriva in libreria per Settecolori il libro inedito del grande attore inglese David Niven, C’era una volta Hollywood, nella traduzione di Claudio Gallo: nel 1958 il britannico Niven vinse l’Oscar per Tavole separate di David Mann. Durante la sua carriera girò più di 60 film. Fra i titoli più famosi, La voce nella tempesta (1938), Scala al Paradiso (1946), L’inafferrabile primula rossa (1950), Il giro del mondo in ottanta giorni (1956), Bonjour tristesse (1958) e La pantera rosa (1963). Sfilano nelle sue pagine i ritratti degli amici più cari, Clark Gable, Humprey Bogart, Gary Cooper, Errol Flynn, i registi più eccentrici, da Lubitsch a Wyler a Chaplin, i produttori più celebri, compreso Sam Goldwin che lo licenziò…

Futuri imperfetti – Raccontare il futuro con le storie

Come si immagina davvero il futuro? Esce per Franco Cesati editore Futuri imperfetti – Raccontare il futuro con le storie di Alice Avallone, un memoir che esplora i trend dell’infanzia anni Novanta e un saggio che individua i segnali deboli, utili a raccontare il futuro alle generazioni Alpha e Beta attraverso le storie. Il volume fa parte della collana “Stesure”, dedicata al gesto dello scrivere.

Ghibliverso – La guida all’universo dello studio Ghibli

Michael Leader e Jake Cunningham, autori e conduttori del podcast Ghibliotheque, firmano per Magazzini Salani Ghibliverso – La guida all’universo dello studio Ghibli: libri, musica, manga e tanto altro, un viaggio in un magico mondo e ormai di culto, per la gioia di fan e curiosi.

Occulto – Storia & iconografia

Pietre filosofali, incantesimi, evocazioni di demoni, tarocchi, cabale e astrologie… Dagli antichi Egizi ai giorni nostri, il desiderio di comprendere i misteri dell’universo ha alimentato molteplici filosofie occulte, custodite nelle pagine di manoscritti esoterici, grimori illustrati, oggetti rituali e criptici dipinti. Occulto – Storia & iconografia (L’Ippocampo), guida iconografica di Peter Forshaw, introduce alla scoperta dei significati nascosti all’interno di innumerevoli simbologie, spaziando dall’alchimia alla magia naturale, dall’astrologia all’esoterismo new age.

Parker Girls

Parliamo ora di nuovi fumetti, manga e graphic novel. Il texano Terry Moore ha debuttato sulla scena fumettistica americana nel 1993, con il primo numero della sua serie autoprodotta Strangers in Paradise, divenendo da subito una delle icone della rinascita degli autori indipendenti. Esce ora per Bao Publishing Parker Girls: in un solo volume, tutta la saga del ritorno in azione di Katchoo, indimenticata tra i protagonisti di Strangers in Paradise, alle prese con una storia tutta d’azione, anche se per motivi molto personali, quasi… familiari. Uno dei fumetti in uscita a marzo da non perdere.

Sulle spalle del gigante – Vita e pensiero di Giuseppe Di Vagno

Tra la prima e la seconda guerra mondiale, le condizioni dei braccianti del Meridione non sono delle migliori. Ma il quattordicenne Vito non sa rassegnarsi, soprattutto quando viene a sapere del socialista Giuseppe Di Vagno, che esorta i contadini a non accontentarsi e a scioperare per avere rispetto e paghe dignitose. Nato in una famiglia di braccianti di Conversano, grazie allo studio e alla determinazione è arrivato a Roma in Parlamento per portare all’attenzione di chi fa le leggi le istanze dei suoi compaesani e di tutti i lavoratori che patiscono le stesse ingiustizie. Ma il 26 settembre del 1921 viene ucciso a tradimento da un gruppo di ragazzi di “buona famiglia”. A fine marzo esce per Tunué il graphic novel firmato da Sualzo, Sulle spalle del gigante – Vita e pensiero di Giuseppe Di Vagno.

Atomi

Veniamo a una commedia horror con protagonisti lupi mannari, vampiri, streghe, fantasmi, zombie e… Claudia, una ragazza che si sente difettosa e insicura. Una sera, mentre rimugina sul suo senso di inadeguatezza, ordina una pozione della Doppel, un’azienda che promette di risolvere molti problemi della gente, anche quelli esistenziali… Per Bao Publishing Atomi, il nuovo graphic novel di Claudia Petrazzi.

Re Cervin

Per lettrici e lettori appassionati di manga, in casa Star Comics arriva Re Cervin, il dark fantasy di Kosuke Hamada, “un viaggio epico ed emozionante alla ricerca di ricordi perduti per un futuro di pace”: la storia segue le vicende di un padre e una figlia che, nonostante le avversità e la perdita di memoria, sono uniti da un legame indissolubile e dalla ricerca della speranza, in un mondo che sembra avvicinarsi alla fine dei suoi giorni…

La strana casa

E chiudiamo questo viaggio tra alcune delle più interessanti uscite di marzo 2025 con un altro manga: il primo volume di La strana casa (Edizioni BD) di Uketsu (noto youtuber giapponese, la cui vera identità è avvolta nel mistero – non a caso compare in pubblico solo vestito di nero e con una inquietante maschera di cartapesta bianca a coprirgli il volto), con i disegni Kyou Ayano. Un manga nato da un video virale dell’autore, poi diventato un romanzo e un film. La trama? Sulla piantina di una casa mostratagli da un conoscente, un giornalista specializzato in storie dell’occulto individua un misterioso spazio non identificato. Grazie all’aiuto di Kurihara, un architetto al quale chiede una consulenza, sempre più stranezze sembrano emergere da quel luogo…