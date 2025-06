Quali nuovi libri leggere durante l’estate 2025? Quali romanzi e/o saggi portarsi in vacanza? Se siete in cerca di consigli, non perdete il nostro speciale, con decine di suggerimenti per tutte le età e i gusti: dai gialli alle grandi saghe, dalla storia al fantasy, dal thriller all’avventura, dal romance alla letteratura più sperimentale, senza dimenticare narrazioni Young adult, fumetti, graphic novel, manga, guide, manuali e (auto)biografie. Spazio, poi, alle novità per bambine e bambini, e per quelle destinate agli adolescenti. Ecco oltre 250 novità tra cui scegliere

Quella estiva è una stagione molto attesa dalle lettrici e dai lettori, per le vacanze, certo, ma soprattutto perché si ha finalmente a disposizione più tempo da dedicare alla lettura: torna così puntuale il nostro speciale dedicato ai libri da leggere nel corso dell’estate 2025, pensato per chi è in cerca di consigli sulle novità da portare con sé, di un aiuto per scegliere nuovi romanzi, saggi, fumetti e non solo.

Un articolo inevitabilmente lungo e pieno di suggerimenti, che non ha certo la pretesa di essere esaustivo (impossibile dar conto di tutte le uscite più interessanti, servirebbe un intero libro!), e che prova a rispondere a domande come: quali sono le novità più interessanti da leggere quest’estate? Quali alcuni tra i migliori nuovi romanzi e saggi da regalarsi e, perché no, da regalare o consigliare? Quali i grandi nomi in libreria con le loro ultime uscite, e quali le sorprese da scoprire?

Al tempo stesso, sappiamo bene che, per tante lettrici e lettori, luglio e agosto sono anche i mesi ideali per recuperare i libri acquistati nei mesi precedenti, o per (ri)leggere i classici della letteratura di ieri e di oggi (a proposito, d’estate preferite il cartaceo, o la comodità dell’ebook? Oppure optate per gli audiolibri?).

Nel corso di questo speciale, vi proporremo molti dei nostri percorsi di lettura legati ai classici di ieri e di oggi, ma ci concentreremo soprattutto sulle uscite delle ultime settimane (in particolare, abbiamo limitato il raggio d’azione ai libri pubblicati tra inizio maggio e fine luglio 2025): quali sono, dunque, le novità da non perdere, tra romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, lettere e racconti, manga, fumetti, graphic novel e libri per bambini e ragazzi? Quali grandi autrici e autori italiani e in traduzione scegliere? Quali i bestseller annunciati da non mancare, e quali le chicche da cui farsi sorprendere? Quali, in generale, i libri consigliati del 2025, i libri “da leggere” del momento”?

Nel percorso di lettura qui di seguito troverete così (proposti non in ordine di importanza) oltre 200 nuovi libri, pensati per lettrici e lettori di età e interessi diversi: si parte con la narrativa, a seguire la saggistica e la varia, quindi la poesia, i fumetti, i manga e i graphic novel, fino ai libri per ragazze e ragazzi e per bambine e bambini.

Se questi consigli non dovessero bastarvi, vi ricordiamo che potete scaricare gratuitamente il numero della primavera della nostra rivista, Il Libraio, con decine di suggerimenti di lettura perfetti per l’estate (con le uscite di marzo, aprile e inizio maggio 2025).

A proposito, sempre in relazione alla nostra rivista, è in arrivo anche il numero estivo, scaricabile a sua volta in pdf o epub (sempre gratuitamente).

Qui, invece, abbiamo raccolto le uscite più interessanti dei primissimi mesi del 2025 (oltre 400). Non è finita: sempre a proposito dei libri pubblicati finora quest’anno, qui trovate una selezione delle più interessanti pubblicazioni di marzo, e qui di aprile.

Infine, il nostro speciale dedicato ai migliori libri per bambine e bambini del nuovo anno, e quello relativo ad alcune tra le più interessanti novità per ragazze e ragazzi.

Ma ora è davvero tempo di cominciare il nostro viaggio tra i libri per l’estate 2025…

Indice

Libri da leggere per l’estate 2025: romanzi, racconti ed epistolari

In guerra e in amore

Partiamo da uno dei libri più attesi dell’estate 2025, In guerra e in amore (Longanesi, dal 17 giugno), che segna il ritorno di Ildefonso Falcones, maestro spagnolo del romanzo storico. Dopo bestseller come La cattedrale del mare e Gli eredi della terra, arriva dunque una nuova storia della saga degli Estanyol, per la prima volta con un’ambientazione italiana: la Napoli aragonese del ‘400. La traduzione è di Claudia Marinelli, Claudia Marseguerra e Silvia Sichel.

Il mio nome è Emilia del Valle

Proseguiamo con un’altra delle uscite più attese dell’estate 2025. A quarant’anni dal bestseller La casa degli spiriti, Isabel Allende torna infatti con Il mio nome è Emilia del Valle (per Feltrinelli, traduzione di Elena Liverani – qui la nostra recensione). Ambientato nella seconda metà dell’Ottocento, il romanzo segue la vita di Emilia del Valle, cresciuta in un umile quartiere messicano e diventata scrittrice (sotto pseudonimo) e giornalista al San Francisco Examiner. Quando scoppia la guerra civile in Cile, Emilia decide di partire e raccontare i disordini: a Santiago però incontra anche l’amore e riprende contatto con il padre biologico ormai in punto di morte. Un nuovo capitolo della saga famigliare dei del Valle, una storia di amore e guerra.

Never flinch – La lotteria degli innocenti

Quando si parla di un nuovo libro del “re dell’horror” Stephen King si parla, ineluttabilmente, di uno dei libri più importanti del momento, di un bestseller annunciato: il grande scrittore americano è appena tornato con Never flinch – La lotteria degli innocenti (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco), “un romanzo che esplora le ombre della giustizia, la rabbia che si fa ideologia e la capacità umana di resistere e trasformare il dolore in consapevolezza”, in cui King “fonde suspense, profondità psicologica e grande intrattenimento, confermando, ancora una volta, la maestria di uno scrittore che non ha mai smesso di esplorare ciò che ci rende umani e ciò che ci rende mostri”.

Piomba libera tutti

Tra le novità dell’estate 2025, il ritorno dei delitti del BarLume (protagonisti anche in versione serie tv, su Sky): per chi ama il giallo italiano, Marco Malvaldi firma per Sellerio (dal 24 giugno) Piomba libera tutti. Si torna così a indagare a Pineta, dove i vecchietti e il barrista Massimo, protagonisti della fortunata serie, hanno perso un amico ma non il sorriso (né, soprattutto, la voglia di ficcare il naso nelle molteplici piste dell’ultimo omicidio…).

Portnoy



Inizia con una scelta non casuale la ripubblicazione delle opere di Philip Roth (1933-2018) da parte di Adelphi: Lamento di Portnoy diventa Portnoy nella nuova edizione a cura di Matteo Codignola (qui i dettagli): “Questo libro rischia di provocare un secondo Olocausto”, scrisse all’uscita, nel 1969, Gershom Scholem. La profezia fortunatamente non era fatta per avverarsi, ma è difficile negare che da allora il monologo di Alexander Portnoy abbia investito, e travolto, tutto quanto ha incontrato sul suo cammino, spiega la casa editrice nella presentazione…

Il giardiniere e la morte

Tra le uscite più attese del 2025 non può mancare il nuovo romanzo di Georgi Gospodinov, già vincitore del Premio Strega Europeo e dell’International Booker Prize, Il giardiniere e la morte (in libreria per Voland, con la traduzione di Giuseppe Dell’Agata). Lo scrittore bulgaro racconta la storia di un figlio che assiste il padre durante una lunga malattia: l’uomo è il punto di partenza per una vicenda più ampia che coinvolge i vicini, i conoscenti e poi l’intera Bulgaria. Si forma così un quadro complesso, nel quale emerge come siano tante piccole storie a comporre ogni esistenza…

Tre giorni di giugno

Si arricchisce il catalogo delle opere di Anne Tyler presso la casa editrice Guanda. La scrittrice statunitense Premio Pulitzer, infatti, è tornata in libreria con una storia di tradimenti, imprevisti e nuovi inizi, Tre giorni di giugno (traduzione di Elisa Banfi). A poche ore dal matrimonio della figlia, Gail Baines si ritrova senza la promozione che sperava di ottenere e con l’ex marito in cerca di un posto per dormire. Come se non bastasse, un segreto potrebbe far saltare il matrimonio…

La levatrice

Veniamo ora a un debutto narrativo destinato a far parlare, quello di Bibbiana Cau; sarda, dopo gli studi di Ostetricia all’Università di Cagliari, nel corso della sua carriera ha avuto il privilegio di accompagnare alla nascita tantissime nuove vite. Il suo atteso esordio, La levatrice (Nord), è una storia al femminile, di coraggio, riscatto e libertà, ambientata nella Sardegna d’inizio ‘900. Al centro della trama, due figure in particolare, Mallena, una llevadora, e la giovane Angelica Ferrari, arrivata dal continente. Un libro che narra di gente umile e schiva, ma unita da un profondo senso di comunità.

La bottega del tempo ritrovato

In una strada defilata del Giappone c’è un posto dove possiamo ritrovare i piccoli gesti. Quelli che sono la chiave per riappropriarsi del tempo per sé stessi. Chi ci entra può creare un rituale, diverso per ciascuno, con cui entrare a contatto con chi si è davvero. Bastano pochi dettagli… Quando parliamo del giapponese Toshikazu Kawaguchi parliamo degli autori più letti degli ultimi anni. Dopo bestseller come Finché il caffè è caldo e Basta un caffè per essere felici, Kawaguchi firma, sempre per Garzanti, La bottega del tempo ritrovato (traduzione di Daniela Guarino), uno dei romanzi da non mancare dell’estate 2025.

L’inventario dei sogni

Chimamanda Ngozi Adichie, acclamata autrice nigeriana, vincitrice di diversi premi anche in Italia, torna nelle librerie italiane con L’inventario dei sogni (Einaudi, traduzione di Giulia Boringhieri), “una riflessione acuta, poetica e militante sull’essenza dell’amore, il prezzo della fedeltà a se stesse, la forza del legame fra madre e figlia e l’effimero godimento della felicità”.

L’età del disincanto

Continuiamo con la grande letteratura contemporanea internazionale: con L’età del disincanto (La Nuova Frontiera, traduzione di Valentina Muccichini), la scrittrice premio Pulitzer Jane Smiley mette in scena la crisi di una coppia, restituendo un ritratto dell’intimità familiare nel momento in cui un’emozione inattesa capovolge ogni equilibrio…

Proprietà privata

Per chi è alla ricerca di un romanzo cinico e in grado suscitare un sorriso, un buon consiglio è rappresentato da Proprietà privata (Prehistorica, traduzione di Francesca Scala e di Lorenza Di Lella) di Julia Deck, scrittrice francese già nota in Italia per Viviane Elisabeth Fauville (Adelphi). Eva è un’urbanista parigina che, insieme al marito, un professore universitario afflitto da depressione, decide di lasciare la città per trasferirsi in un ecoquartiere di periferia e ritrovare pace e serenità. Se non fosse per la vicina di casa, Annabelle, capace di rendere ogni esistenza un incubo con le sue provocazioni, la sua assenza di pudore e la sua invadenza. Un sogno che si trasforma in dramma, tanto che Charles, il marito di Eva, non resiste più e la situazione degenera…

Il colpo segreto

In una cittadina della costa est degli Stati Uniti, una domenica mattina nel 1957, Kathleen, madre di famiglia middle class, invece di andare in chiesa insieme al marito Virgil e ai due figli, decide di tuffarsi nella piscina condominiale. Lì resterà per tutta la giornata, senza dare spiegazioni al marito che, a più riprese, cerca di convincerla a uscire dall’acqua. Perché questa improvvisa sovversione della routine? Con Il colpo segreto (Sur, traduzione di Dario Diofebi), Jessica Anthony narra la storia di un matrimonio fatto tanto di amore quanto di ambizioni mancate…

Occhi di bambina

Arianna ha sette anni quando la nonna le fa una domanda che potrebbe cambiare la vita di tutte e due: “Vuoi andare dalla mamma o vuoi stare qui?”. Con i nonni Arianna sta bene, ma la mamma le manca…Siamo nel 1985, e inizia così l’avventura di una bambina che non sa ancora quale sarà la sua odissea. Lo scrittore toscano Marco Vichi, “padre” del commissario Bordelli, torna con Occhi di bambina (Guanda), un romanzo che esplora le fragilità e il coraggio dei più piccoli di fronte alle situazioni della vita.

Quel posto che chiami casa

Vera non è mai stata sola. Da quando è bambina, una voce l’accompagna ovunque: la sveglia di notte, la incalza, la consola. È la voce di suo fratello Cè, morto quando lei aveva quattro anni… Enrico Galiano, insegnante e scrittore di successo, assiduo collaboratore del nostro sito, nel suo nuovo romanzo, Quel posto che chiami casa (Garzanti – qui un estratto), “compie un viaggio nei segreti che ci portiamo dentro, nella voce che ci spinge a diventare chi siamo davvero…”. Il nuovo libro di un autore italiano amato da ragazzi e adulti (sulla nostra pagina Instagram, la video-intervista a Galiano, ndr).

Anna della pioggia

A distanza di quasi due anni dalla scomparsa di Michela Murgia (attivista e scrittrice che con Accabadora ha vinto il premio Campiello), Alessandro Giammei ne cura una raccolta di racconti, in cui ompaiono testi introvabili, scritti lungo molti anni e letti agli amici, in teatro e nelle scuole. Anna della pioggia (Einaudi) è quindi una testimonianza del pensiero di Murgia, un libro che ruota attorno ai temi più cari: dalla Sardegna al potere delle donne, dal lavoro all’identità queer, dalla malattia alle paure della contemporaneità.

La governante

Nell’estate del 2025 è arrivato in libreria (e nei piani alti delle classifiche di vendita) il romanzo d’esordio di Csaba dalla Zorza, amata conduttrice tv e autrice di libri di cucina e lifestyle, La governante (pubblicato da Marsilio). Una storia di silenzi e di libertà rimandate, in cui la donna protagonista rivela tutte le sue fragilità e le sue paure a chi legge, decisa, all’età di sessant’anni, a inseguire i suoi desideri e iniziare a vivere davvero…

L’anno ha perso la sua primavera

Edgar Morin, nato a Parigi nel 1921 da genitori ebrei sefarditi, filosofo e sociologo noto per l’approccio transdisciplinare, nel romanzo L’anno ha perso la sua primavera (Guanda, traduzione di Silvia Turato), racconta gli anni di passaggio all’età adulta di un giovane parigino che lui stesso definisce suo alter ego, in un periodo cruciale per la storia d’Europa. Un romanzo autobiografico scritto nel 1946 e rimasto inedito fino a oggi, che fa luce sulla formazione psicologica, intellettuale e politica di uno dei più grandi pensatori del nostro tempo.

Il tempo degli eroi

Veniamo a un’attesa novità per lettrici e lettori di romanzi storici. Frank Schätzing, affermato autore tedesco di opere come Il quinto giorno e Il diavolo nella cattedrale, con Il tempo degli eroi (Nord, traduzione di Riccardo Bettini) porta indietro nel 1263 in un’epoca affascinante, tutt’altro che buia, tra sconvolgimenti politici e ambizioni brucianti, epiche battaglie e fughe rocambolesche, duelli feroci e amori che superano ogni ostacolo…

Senza uscita

Arriviamo a una novità da non mancare per lettrici e lettori appassionati di thriller e, ovviamente, per i tanti fan della saga di Jack Reacher: Senza uscita (Longanesi, traduzione di Adria Tissoni) di Lee ed Andrew Child, è il nuovo capitolo della serie-bestseller. Veniamo alla trama: il protagonista si trova in una situazione paradossale. Lui che sa sempre esattamente cosa fare, quando e dove, in questo momento non ha idea del luogo in cui si trovi, né del perché sia al buio, da solo, ammanettato a un letto improvvisato. Per salvarsi, Reacher deve fare appello alla sua memoria e ricordare cosa sia successo…

La fila alle poste

Chiara Valerio con La fila alle poste (Sellerio) torna nel paese di Scauri – già scenario del precedente libro Chi dice e chi tace. Un nuovo caso coinvolge l’avvocato Lea Russo: a tre anni dalla morte di Vittoria, Lea sente ancora la sua assenza, e la notizia di una bambina uccisa, in cui sembra apparire chiara la soluzione, non fa altro che smuovere sentimenti contrastanti nel suo animo. In un paese in cui tutti sanno tutto, Lea Russo decide di difendere “la madre assassina”, scavare dentro le sue fantasie e i suoi desideri per, forse, trovare una soluzione a tutti i suoi dubbi…

Anima risorta

Ora una novità per chi, per l’estate 2025, è in cerca di un romanzo horror: Christopher Moore, scrittore americano classe ’57, autore di 16 romanzi, torna in Italia (dov’è pubblicato da Elliot), con Anima risorta, libro esilarante e folle come spesso capita con Moore: la trama porta a Vienna, nel 1911: Gustav Klimt, il pittore più famoso dell’Impero austroungarico e beniamino della società viennese, nota il corpo nudo di una donna nel Danubio. Sa che dovrebbe chiamare la polizia, ma non resiste: prima vuole disegnarla. Mentre prepara il bozzetto, sente un colpo di tosse: la donna è viva… La traduzione di di Gianluca Testani.

Il cuore della foresta

Amity Gaide, scrittrice statunitense molto apprezzata per La confessione di Schronder, torna nelle libreria italiane con Il cuore della foresta (NN, traduzione di Valentina Daniele). Sul Sentiero degli Appalachi Valerie Gillis scompare e le ricerche vengono affidate al tenente Beverly. A molti chilometri di distanza Lena, anziana amante del birdwatching, segue il caso sui social media. Tre donne legate da un filo invisibile sono protagoniste in questo romanzo definito “una meditazione sul rapporto madre-figlia, sull’amore e il perdono”…

Digressione

Proseguiamo tra le novità dell’estate 2025 con il nuovo libro di Gian Marco Griffi, autore nel 2022 di Ferrovie del Messico (Laurana) di cui vi avevamo parlato in questo articolo; Digressione (Einaudi Stile Libero). si presenta come un “vertiginoso romanzo di formazione, d’amore e di avventura” in cui l’universo narrativo di Griffi si espande raccontando di un mondo nel quale Asti è il centro di ogni cosa, in cui esiste un libro segnato e scarabocchiato da ogni suo possessore, ma anche una Storia in cui Mussolini è finito in esilio… ad allevare asini.

Beautyland

Adina è divisa tra due mondi e da quando ha quattro anni sa di essere diversa. È arrivata sulla Terra proprio quando la Voyager 1 viene lanciata nello spazio e ha una missione: osservare e riferire le peculiarità degli essere umani. Così, per anni, Adina sperimenta gioie e paure dell’esistenza sul Pianeta e invia i suoi resoconti sulla vita, sui programmi televisivi, sull’amicizia, sui centri commerciali e su ogni stranezza umana. Ma una volta diventata adulta Adina decide di condividere le sue osservazioni attraverso un libro, e se non fosse da sola sulla Terra? In uscita per Bollati Boringhieri Beautyland, un romanzo sull’appartenenza e il desiderio scritto da Marie-Helene Bertino (con la traduzione di Manuela Faimali).

La tranquillità

Veniamo ora a La tranquillità, romanzo dello scrittore e fotografo ungherese Attila Bartis che segue la vita di Andor Weér, scrittore in crisi, incapace di avere una relazione sana con le donne e consumato dal rapporto con la madre, di cui deve organizzare il funerale. La sua storia, però, non ci viene resa in maniera lineare, ma attraverso i ricordi dell’uomo che si fondono e confondono evidenziando la centralità del genere femminile nella sua vita. Il libro è pubblicato da Cantoni Editore (con la traduzione Andrea Rényi e Francesca Ciccariello) – qui la nostra intervista al fondatore Marco Cantoni.

Tornare a quando

Proseguiamo con una novità proveniente dal Sud America. Per la prima volta arriva in Italia, grazie a Guanda, la scrittrice e sceneggiatrice venezuelana María Elena Morán con il romanzo Tornare a quando (tradotto da Roberta Arrigoni), già vincitore del Premio Café Gijón. Un libro dalla scrittura “musicale e punteggiata” che attraverso la storia di tre generazioni di donne racconta la forza degli ideali nel Venezuela post Chavez.

Bozze non corrette

L’estate è la stagione perfetta anche per giocare con i libri. E Stefano Bartezzaghi, semiologo, autore e giornalista, ha deciso di scrivere un libro pieno di errori, mille per la precisione, e con un enigma da risolvere. Trovati i refusi, i vocaboli sbagliati e le omissioni, infatti, questi comporranno una serie di indizi per scoprire la verità sul misterioso suicidio di Niccolò Errante… Il giallo estivo in questione si intitola Bozze non corrette (Mondadori, scritto con Pier Mauro Tamburini) e vede come protagonisti proprio lettori e lettrici…

Nove vite segrete

Per chi ama i libri thriller, nell’estate del 2025 tornano con Longanesi le indagini del giornalista investigativo Ben Harper, in Nove vite segrete di Robert Gold. Il protagonista accetta di aiutare la dottoressa Uma Jha a riesaminare un caso irrisolto e archiviato da oltre trent’anni. Presto le indagini si rivelano più complesse del previsto, soprattutto perché qualcuno inizia a minacciare di morte Uma… La traduzione è affidata a Giuseppe Maugeri.

La crepa del silenzio

Ha raggiunto il successo con La ragazza di neve, bestseller diventato anche una serie Netflix. Javier Castillo, autore di thriller spagnolo pubblicato in 63 Paesi, torna in Italia per Salani con l’ultimo capitolo della trilogia di Miren Triggs, La crepa del silenzio (tradotto da Elena Rolla). La trama porta a Staten Island, nel 1981: la bicicletta di Dani Miller è abbandonata sul portico di casa sua. Del bambino, però, non c’è traccia. Trent’anni dopo, nel 2011, la giornalista investigativa scopre un indizio che la conduce a un cadavere e a delle chiavi segrete…

Un cadavere in cucina

Per i lettori e le lettrici di gialli, tra le novità figura il nuovo caso di Manrico Spinori, Pm nato dalla penna dello scrittore Giancarlo De Cataldo. Questa volta la scena del crimine è un prestigioso ristorante romano, dove diversi ospiti sono rimasti intossicati e due di loro, tra cui un colonnello dell’esercito, sono morti. Toccherà proprio a Spinori e alla sua squadra risolvere il caso che coinvolge pure i Servizi segreti… Un cadavere in cucina (pubblicato, come gli altri romanzi, da Einaudi Stile Libero) è tra le novità di giugno da non perdere.

Il tradimento di Thomas True

Un mistery storico ambientato nella Londra dei primi del Settecento, e in particolare nelle molly houses, le “case d’appuntamenti” omosessuali di quegli anni. Il tradimento di Thomas True (Neri Pozza, traduzione di Scilla Forti) di A.J. West narra la struggente storia d’amore fra due uomini che, affrontando violenze di ogni tipo e anche la morte, riescono infine ad abbracciare la propria identità e i propri sentimenti.

Questa volta sarà diverso

Marcelo ed Eloìsa, Claudia e Fran, Nerea e Luis, Eva e Pedro sono alcune delle coppie protagoniste dei racconti di Marta Jiménez Serrano che compongono Questa volta sarà diverso (La Nuova Frontiera, traduzione di Serena Bianchi). Una raccolta – di cui si è parlato non poco in Spagna – che si presenta come “una visione caleidoscopica” ma anche come “una mappa” dell’amore e della complessità delle relazioni che finiscono per definire la nostra vita tra illusioni e disillusioni.

La notte a Nuuk

Definita dal New Yorker “l’inaspettata stella letteraria groenlandese”, Niviaq Korneliussen, classe ’90, si è fatta apprezzare per il premiato La valle dei fiori (2020): La notte a Nuuk, sempre proposto da Iperborea, è presentato come un romanzo “crudo e potentissimo” su un gruppo di giovani della comunità queer groenlandese (Fia, Inuq, Arnaq, Ivinnguaq, Sara vivono, che vivono a Nuuk, la capitale), sospesi tra le cicatrici del colonialismo e l’accettazione di sé. L’autrice racconta il dolore dell’emarginazione, dell’isolamento, del trauma postcoloniale.

La verità è un fuoco

Il giorno in cui scopre che suo padre è stato un prete, Agnese ha tredici anni. Lo viene a sapere per caso. Per lei è un trauma con cui fare i conti. Agnese Pini, autrice, giornalista direttrice di importanti testate, e da pochi giorni alla presidenza della casa editrice Longanesi, nel suo nuovo libro, il memoir La verità è un fuoco (Garzanti), compie un viaggio nella memoria di una donna e di un Paese. Un libro che “dà voce alle incomprensioni e alla tenerezza indicibile che legano un padre e una figlia, e al passato di quello stesso padre prima di sua figlia”. Qui la nostra intervista (“Scrivere di mio padre? Una rinascita. La cultura? Sembra diventata accessoria”).

Reykjavík, amore

Veniamo a una novità per chi apprezza i racconti: Guðrún Eva Mínervudóttir, classe ’76, è una delle più note scrittrici e poetesse islandesi contemporanee. L’autrice di Metodi per sopravvivere firma per Iperborea cinque storie di donne e di amore, di solitudine, di Islanda e di empatia. Le protagoniste di Reykjavík, amore, tradotto da Silvia Cosimini, di età diverse, sono accomunate dalla necessità di una svolta nella loro vita…

Morirò in terra straniera

Per Cantoni Editore è in uscita Morirò in terra straniera (traduzione di Lisa Ceccarelli), romanzo d’esordio della statunitense Kalani Pickhart e ambientato in Ucraina nel 2014, dopo la decisione del governo di sospendere le trattative con l’Unione Europea. Quattro protagonisti, quattro storie e quattro linee narrative che raccontano uno dei momenti cruciali del recente passato per provare a comprendere ciò che è successo dopo e che sta ancora segnando il continente.

Il mondo che chiama

Proseguiamo con Il mondo che cambia (Nutrimenti, traduzione di Nicola Manuppelli) di Douglas Bauer. Earl divide la sua vita tra la fatica delle miniere e il piacere del baseball alla domenica. Attraverso la sua figura, e quella di suo figlio, lettori e lettrici compiono un viaggio negli Stati Uniti di inizio Novecento, dove i sogni si scontrano con la realtà e piccole scelte possono cambiare intere esistenze.

Io che ti ho voluto così bene

Dopo il successo di Tutta la vita che resta, Roberta Recchia firma per Rizzoli Io che ti ho voluto così bene, “un romanzo sulla possibilità di rinascere e di saper perdonare” (qui un estratto): Luca, il protagonista, non ha neanche 14 anni, ma ha una sensibilità silenziosa che lo rende diverso dai coetanei. Con i genitori e il fratello maggiore abita in una località di mare, dove tutto sembra immutabile. Un’estate una ragazza piena di vita diventa il suo primo sogno d’amore. Quando però lei scompare, e i carabinieri bussano alla loro porta, l’esistenza di Luca e dei suoi viene segnata per sempre…

Il nido

Il nido (e/o, traduzione di Lorenzo Rossetti) è firmato da Catherine Chidgey, una delle scrittrici più apprezzate della Nuova Zelanda. Un romanzo poetico, narrato dalla voce di Tama, una gazza che osserva con occhio pungente il mondo umano. Una storia tra umorismo irriverente e dramma, che parla di violenza, amore e speranza.

Di cosa siamo capaci

L’estate 2025 segna il ritorno di Sebastiano Mondadori con Di cosa siamo capaci per La nave di Teseo. Attraverso cinquant’anni di storia, lo scrittore classe ’70 racconta due donne, madre e figlia, Adele e Nina, così diverse eppure entrambe “invasate d’amore” quando per la prima volta chi legge le incontra. Nel 1968 Adele ha ventitré anni ed è indecisa tra Bebo e Rudi – con i quali avrebbe voluto cambiare il mondo. Nel 1993 è Nina ad avere ventitré anni, e sul treno che attraversa l’Europa tradisce il fratello Marco e il fidanzato Ruben con la giovane Thaïss. Entrambe “sospese tra la vita”, le due donne sono protagonista di una “commedia rovesciata” in cui Milano è teatro di un’epoca al tramonto.

Sono il re del castello

Tra le novità anche la prima traduzione italiana (a cura di Lorenza Di Lella per Safarà) di Sono il re del castello della scrittrice inglese Susan Hill, che nel corso della sua carriera si è aggiudicata Somerset Maugham Award e il Whitbread Novel Award. In un’antica e austera magione vittoriana lettori e lettrici sono testimoni della crudeltà infantile e delle sue estreme conseguenze: i protagonisti sono Edmund, figlio del vedovo erede Joseph Hooper, e Charles, figlio della nuova governante Helena Kingshaw. Un rapporto segnato sin dall’inizio dalle parole, raccolte in un messaggio, di Edmund, “Non volevo che venissi qui”…

Big Time

Spostiamoci ora in Australia, per una novità che unisce fantascienza, distopia e musica. Jordan Prosser, regista e sceneggiatore, in Big Time (Mattioli 1885, traduzione di Sebastiano Pezzani) immagina un futuro nel quale una droga, F, è in grado di far viaggiare nel tempo la mente di chi la assume. Julian, protagonista e bassista della band degli Acceptables, scopre di riuscire a vedere molto più dei suoi compagni, non minuti e ore, bensì giorni e settimane. In questo contesto psichedelico un gruppo di rivoluzionari vuole ribaltare il governo autocratico e la società riflette se abbia senso parlare di libero arbitrio… Qui la nostra recensione.

La seminatrice di coraggio

“La seminatrice di coraggio (in libreria per Tre60) racconta la vita nei campi di una Sicilia battuta dalla fame e dall’abbandono dello Stato. Racconta le persone, le famiglie e le case di gente comune al cospetto della Storia. E, in questo mondo di meraviglie e orrore, racconta di una donna finalmente cosciente della propria forza. Consapevole, a un tratto, di quella possibile indipendenza per cui inizierà presto a combattere”. Antonella Desirèe Giuffrè presenta così il suo romanzo, che porta nella Sicilia del 1914.

Le margherite sanno aspettare

Roberta Schira, autrice di I fiori hanno sempre ragione, torna con una nuova storia di rinascita, Le margherite sanno aspettare (Garzanti). Siamo alla Mariconda, una casa affacciata sul mare e immersa nel verde, dove nulla accade per caso. Qui Camilla, erede e custode designata della Mariconda, scopre un misterioso manuale: il Canto per Cuori Inquieti. Ne diventa guida, testimone e interprete, accompagnando le altre donne – diverse per età, storie e ferite – in un viaggio interiore di ascolto, trasformazione e rinnovamento.

Nessun altro posto dove andare

Nessun altro posto dove andare (Sellerio, traduzione di Andrea Romanzi) è il romanzo d’esordio di Thomas Korsgaard (scritto all’età di ventun anni) e che porta lettrici e lettori in Danimarca, alla periferia di Copenaghen. Poco fuori dalla capitale, “cuore dell’Europa ricca e confortevole”, il paesaggio e la vita sono ben diversi, e ci vengono descritti attraverso gli occhi di Tue, ragazzo ingegnoso e creativo, che cerca di cavarsela nonostante la solitudine e l’abbandono, il padre che sembra più affezionato ai cani che alla famiglia e la madre giocatrice d’azzardo…

Urì

Proseguiamo con il romanzo vincitore dell’ultimo Premio Goncourt, Urì di Kamel Daoud (La nave di Teseo, traduzione di Simona Mambrini). Definito coraggioso e commovente, attraverso una protagonista libera, giovane e forte, Urì ricorda ciò che è stata la guerra civile algerina, oggi argomento vietato nel Paese tanto che l’autore stesso, con la scrittura di questo libro, è andato incontro a un mandato di cattura internazionale. Veniamo alla trama: Alba non è solo una donna indipendente e moderna, ma anche una sopravvissuta e una testimone della guerra. Quando scopre di essere incinta, prima di abortire decide di tornare nel suo paese natale per ripercorrere il suo passato e quello della sua terra.

Le nostre vite imperfette

Véronique Ovaldé, classe ’72, apprezzata autrice francese, torna nell’estate del 2025 con il libro Le nostre vite imperfette (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Gurrieri): l’autrice sceglie una manciata di personaggi, che sanno quanto coraggio ci vuole per vivere, e li presenta in brevi racconti, in cui la sua arte dell’ellissi e della battuta finale riempie il cuore e la mente di chi legge.

Controcorrente

Non mancano tra le novità i libri capaci di ispirare con la loro storie carica di emozioni. Gaia Rayneri, per HarperCollins Italia già autrice di Un libro di guarigione (qui la nostra intervista), torna in libreria con il suo racconto del Cammino di Santiago… percorso al contrario. Controcorrente è un viaggio alla scoperta di sé, che affronta il lutto di un padre e che, come afferma l’autrice nella presentazione, vuole sollevare delle domande.

Io

Wolfgang Hilbig (1941-2007) porta lettori e lettrici nella Berlino Est degli ultimi anni della DDR, dove uno scrittore di provincia viene reclutato dalla Stasi per pedinare un uomo sospettato di attività sovversive. Io (Keller, traduzione di Roberta Gado e Riccardo Cravero) si muove tra strade in penombra e locali misteriosi, tra legami confusi e apparizioni spettrali. Un romanzo definito “claustrofobico”.

Le bibliotecarie di Notre-Dame

Parliamo ora di un romanzo per chi apprezza i “libri su mondo dei libri”, Le bibliotecarie di Notre-Dame (Garzanti, traduzione di Roberta Scarabelli) di Janet Skeslien Charles, che ha lavorato come responsabile degli eventi culturali della Biblioteca americana di Parigi. Già autrice del bestseller La biblioteca di Parigi, propone un’altra storia che parla della forza della letteratura e della sua capacità di salvarci. La storia vera di un gruppo di donne che ha creato le prime biblioteche per ragazzi d’Europa e che, con tenacia, ha dato una casa a chi ne aveva bisogno.

Più gentile della solitudine

Il prossimo romanzo si muove tra la Pechino di inizio anni ’90, dopo i tragici eventi di piazza Tienanmen, e gli Stati Uniti del presente. Protagonisti di Più gentile della solitudine (NN Editore, traduzione di Laura Noulian) sono Moran, Ruyu e Boyang, diventati amici proprio dopo le celebri e drammatiche proteste. A distanza di anni, alla notizia della morte di Shaoai, loro amica e soprattutto studentessa dissidente, ripensano al passato, alle loro responsabilità e alle scelte compiute… Yiyun Li, scrittrice cinese classe ’72 e già nota in Italia per Il libro dell’oca e Se vado via (sempre pubblicati da NN), racconta una “storia di perdita e memoria, senso di colpa e desiderio di redenzione”.

Le amiche dell’atelier francese

Dopo il successo di Le formidabili donne del Grand Hotel, in Le amiche dell’atelier francese (Nord, traduzione di Francesca Toticchi) Ruth Kvarnström-Jones porta nella Stoccolma del 1912, in un luogo iconico, Nordiska Kompaniet, un grande magazzino, dietro cui c’è un sogno, quello di Josef Sachs: riuscirà un gruppo di amiche inseparabili a renderlo una realtà di successo?

Il giardino delle nebbie notturne

Parliamo della nuova edizione di un libro che nel 2013 fu proposto in Italia da Elliot. Con Il giardino delle nebbie notturne (Neri Pozza, traduzione di Manuela Francescon), da cui nel 2020 è stato tratto un apprezzato film, l’autore malese Tan Twan Eng ha vinto il Man Asian Literary Prize e il Walter Scott Prize per la narrativa storica, ed è stato finalista al Booker Prize. Il romanzo è ambientato nella Malesia post-bellica: in un giardino senza tempo, l’incontro di due anime segnate da ferite profonde, ma pronte a riscoprire la meraviglia della vita attraverso l’arte.

Come due fiori di loto

Piccolo Fiore è una bambina intelligente, e dal formidabile talento nell’arte del ricamo. Ma, nella Cina ancora semifeudale di fine ‘800, le opportunità che le si aprono sono molto limitate. Fin da quando è piccola, la madre le offre l’unico privilegio possibile alle fanciulle del suo infimo rango, ossia un matrimonio vantaggioso grazie alla tradizionale e dolorosissima pratica della fasciatura dei piedi. Ma queste prospettive di riscatto sono destinate ad annullarsi alla morte improvvisa del padre. Per lei ora l’unica strada possibile è quella della schiavitù presso una famiglia di più alto rango: la trama di Come due fiori di loto (Longanesi, traduzione di Katia Bagnoli) di Jane Yang porta nel tardo Ottocento, a Canton…

La donna che uccideva le fate

Lo scrittore sardo Gesuino Némus, autore, tra gli altri, di La teologia del cinghiale (2015), in La donna che uccideva le fate (Elliot) porta nei giorni della battaglia sul prezzo del latte, quando il pastore Gioacchino Dicciosu viene ritrovato morto nel suo ovile. Non ha moglie né figli e l’unica erede è la sorella Elvira, dichiarata, però, incapace di intendere e volere già nel 1951, anno in cui una terribile alluvione nella zona in cui si era rifugiata per nascondere la sua maternità le strappa dalle braccia la sua bambina di pochi mesi…

Stella 111

La caduta del Muro di Berlino è stato un momento fondamentale nella storia dell’Europa moderna. E con il libro Stella 111 (tra le nuove uscite di Utopia, con la traduzione di Paola Slaviero) del poeta e scrittore tedesco Lutz Seiler, lettori e lettrici possono seguire il cambiamento della Germania attraverso la figura di Carl, giovane studente e muratore alle prime armi, che sogna di diventare un poeta a Berlino, lui che è originario della Germania Est. Tra la quotidianità e l’ambizione letteraria, mentre i genitori ricordano il passato, Carl si abbandona a una vita malinconica…

Le camelie invernali

Proseguiamo con le novità dell’estate 2025: a maggio esce Le camelie invernali (La nave di Teseo), il nuovo romanzo del cantautore Ermal Meta, che aveva esordito con Domani e per sempre (La nave di Teseo). In questa nuova storia la narrazione si muove tra il presente e il passato. Nel 2025 una giornalista italiana di origini albanesi torna in Albania per intervistare un uomo misterioso che non esce mai di casa da trent’anni. Nel 1995, due famiglie vicine sono segnate da una tragedia e l’amicizia tra due ragazzi, legati per la pelle, è rotta da una tradizione tanto antica quanto drammatica. E ora, quel ricordo riemerge durante l’intervista…

Vento forza 17

Dopo il suicidio della madre, la ventenne Ida lascia per sempre la casa in cui è cresciuta e il piccolo paese da cui non si è mai allontanata. Vento forza 17 (Neri Pozza, traduzione di Scilla Forti) è il nuovo romanzo di Caroline Wahl, l’autrice del premiato esordio 22 vasche. Nata nel 1995 a Mainz, cresciuta nei pressi di Heidelberg, la scrittrice vive a Rostock e ha studiato germanistica a Tübingen e letteratura tedesca a Berlino.

E sempre lo farò

Un romanzo irlandese, finalista al Women’s Fiction Prize, che grazie alla scrittura spietata di Claire Kilroy, giocando con le parole e le loro sfumature, rivela i mille volti della maternità: E sempre lo farò (Garzanti, traduzione di Adria Tissoni). La trama? Il bambino di Soldier è appena nato e lei ha paura persino di sfiorarlo; eppure, il desiderio di stringerlo è irresistibile, e il suo amore totalizzante. Ma proprio quell’amore le incendia il cuore con un profondo senso di disagio…

La mia casa è dove sono

Igiaba Scego, autrice di numerosi romanzi, con La mia casa è dove sono (in libreria per Bompiani) ha deciso di raccontare cosa significa conoscere la propria terra d’origine solo attraverso i ricordi dei genitori e dei fratelli maggiori, e cosa comporta essere la prima a nascere nel paese che ha accolto la propria famiglia. Dopo La linea del colore e Cassandra a Mogadiscio, Scego mostra nuovamente come siano le parole a costruire un riparo sicuro.

Il figlio del sottosuolo

Tra le nuove uscite anche Il figlio del sottosuolo, il secondo romanzo di Hamid Ismailov (autore classe ’54 cresciuto in Uzbekistan) portato in Italia da Utopia (a tradurlo è Nadia Cigognini). Una storia che si svolge tra le fermate delle stazioni della metropolitana di Mosca, dove Mbobo – figlio di un atleta africano e di una donna siberiana – vive dopo l’abbandono. E tra le sale e i corridoi di una Mosca sotterranea cresce, si rifugia e scappa mentre l’Unione Sovietica crolla pezzo per pezzo.

Quando i fiori avranno tempo per me

Sara Gambazza, già autrice di Ci sono mani che odorano di buono, firma per Longanesi Quando i fiori avranno tempo per me, un romanzo ambientato nella provincia italiana degli anni ’20. Siamo a Parma: in un quartiere popolare, che resiste alle squadre fasciste, una prostituta e le sue due figlie lottano per la propria dignità…

Singer Sisters

Veniamo a una saga familiare americana che attraversa due generazioni e due epoche musicali – quella degli anni Settanta e quella dei Novanta – e che ruota attorno al rapporto tra una madre e una figlia, Judie e Emma, entrambe musiciste, divise da scelte, ambizioni e silenzi. Singer Sisters (Jimenez, traduzione di Valentina Zucca) è il romanzo d’esordio della giornalista culturale newyorkese Sarah Seltzer. Al centro della storia ci sono le donne della famiglia Zingerman – Cantor, protagoniste complesse di un’opera che riflette sulla maternità, sul desiderio di autodeterminarsi, sul peso dei segreti, su cosa significhi essere donna, su cosa voglia dire crescere in una famiglia segnata dall’arte.

L’unico finale possibile

I trentenni Leonardo e Gioia vivono in un quartiere periferico di Torino. Le loro vite cambiano quando decidono di ospitare Momogol, un ragazzino senegalese che ha lasciato il suo villaggio per andare ad allenarsi a Dakar in un’improvvisata accademia di calcio che, in cambio di denaro, dovrebbe trasformarlo in un campione e garantirgli così un contratto con una squadra europea… Nel romanzo L’unico finale possibile (Bollati Boringhieri), Paola Cereda dà voce a una storia vera che pochi conoscono, raccontando l’attualità di due periferie del mondo geograficamente lontane eppure vicine nelle loro dinamiche… Qui la nostra recensione.

Il segreto di villa Carlotta

A chi ama le saghe tratte da storie vere suggeriamo come lettura per l’estate 2025 Il segreto di villa Carlotta di Silvia Montemurro, primo volume della saga Le Ville sul Lago di Como in libreria per Giunti (qui un estratto): spazio alle passioni e ai segreti di Carlotta di Prussia, nell’incantevole dimora che ancora oggi porta il suo nome…

Il circolo delle dame ribelli

Per l’estate 2025 suggeriamo anche un romanzo storico di ambientazione Regency, Il circolo delle dame ribelli di Alison Goodman, proposto da astoria nella traduzione di Valentina Ricci. Tra amore, azione e ironia, e una trama che porta nella Londra del 1812: Lady Augusta Colebrook, detta Gus, ha raggiunto l’età di quarantadue anni senza nemmeno pensarci, al matrimonio; come la gemella Julia, in lutto per la recente perdita del fidanzato, in quanto “zitella” è praticamente invisibile agli occhi della società. Ma Gus e Julia rifiutano di isolarsi nel loro mondo dorato e, quando la giovane Caroline chiede il loro aiuto per sottrarsi a un marito violento, raccolgono ben volentieri l’invito…

Sally Diamond la strana

Continuiamo con una novità apprezzata all’estero e ora pubblicata da Vallardi: Sally Diamond la strana di Liz Nugent (con la traduzione di Eva Luna Mascolino). Sally, brillante, solitaria e neurodivergente, non sa molto del suo passato. Da quando è stata adottata vive isolata dal mondo con il padre, ma quando quest’ultimo muore lei si ritrova a dover affrontare tutto quello che c’è all’esterno. E mentre giornalisti, vicini di casa e detective vogliono sapere di più su Sally, alcune lettere anonime compaiono nella sua cassetta postale. Perché il passato riemerge proprio ora? E che cosa si nasconde in quei ricordi rimossi?

Storia dei miei peli

Il prossimo libro, tra le novità dell’estate, riflette il mondo precario delle nuove generazioni e, in particolare, quello delle ragazze. Lavinia studia a Pisa per completare il suo dottorato, non lavora e vive ancora con sua madre. Sogna un orto comunitario, legge bell hooks e Donna Haraway, e soprattutto è tra le socie fondatrici di NoShave/Me: una associazione in difesa del pelo femminile… Lavinia Mannelli, al suo secondo romanzo dopo L’amore è un atto senza importanza, con il libro di autofiction Storia dei miei peli (66thand2nd) non solo racconta il presente, ma si interroga sul rapporto che abbiamo con i princìpi e l’indipendenza. Cosa accade quando uno sconosciuto su OnlyFans ti contatta offrendo denaro in cambio di una manciata di peli? In fondo, l’importante è che nessuno scopra che Lavinia è venuta meno ai suoi stessi valori.

Quando le donne uccidono

Quattro storie vere, quattro casi di cronaca nera, celebri e controversi, compongono Quando le donne uccidono, tra le novità pubblicate da Sur. Il volume, scritto da Alia Trabucco Zerán e tradotto da Gina Maneri, intreccia alla narrazione materiale d’archivio, saggi critici e appunti; aggiungendo una prospettiva femminista al genere true crime. Le protagoniste sono ovviamente quattro donne: Corina Rojas, Rosa Faúndez, María Carolina Geel e María Teresa Alfaro che con i loro crimini hanno sconvolto il Cile.

Cloro

Mercurio quest’estate porta in Italia il primo romanzo della scrittrice e artista queer statunitense Jade Song – i cui racconti sono apparsi su Teen Vogue, Literary Hub e Writer’s Digest -, Cloro (traduzione di Sara Brescianini). Al centro della narrazione, tra mitologia e realismo, troviamo Ren Yu, una giovane studentessa la cui vita ruota attorno al nuoto. Le sue giornate iniziano e finiscono in piscina; perché, se otterrà buoni risultati, riuscirà ad avere una borsa di studio, frequentare un’importante università e “la sua vita sarà bella”. Ma Ren nasconde anche un’ossessione per le sirene: da sempre, infatti, desidera diventare una di loro… ” creature seducenti, spietate, fameliche, divoratrici di carne umana, capaci di attirare i marinai fino a farli annegare”.

Il sogno di Louis Vuitton

In un romanzo, l’ascesa leggendaria di Louis Vuitton: da giovane apprendista a icona della moda: Eva-Maria Bast, nota giornalista e scrittrice, firma con Tre60 Il sogno di Louis Vuitton, la storia (tradotta da Francesca Maria Gimelli) dell’uomo che creò il marchio più iconico della moda francese. Tutto inizia a Parigi, nel 1835. Louis ha appena tredici anni quando lascia la sua famiglia in un piccolo borgo di montagna per cercare fortuna altrove, e nel 1837 inizia un apprendistato presso un noto artigiano parigino, tal monsieur Maréchal, che confeziona bauli e offre servizi di imballaggio…

Il cinema itinerante di Mr Saito

Spostiamoci ora in Canada, e più precisamente nella piccola e sperduta isola di Upper Puffin, dove è ambientata una saga familiare tutta al femminile (le protagoniste sono infatti Fabiola e Lita), che si muove lungo gli anni ’30 del ‘900. L’arrivo sull’isola di Fabiola, esuberante e anticonformista, porta una ventata di aria fresca nella comunità di pescatori, tutti sembrano investiti dalla sua energia, tranne Lita. Ma quando ad Upper Puffin arriva Mr Saito, un vecchio signore giapponese, con “la magia delle immagini in movimento” anche la piccola scopre di avere un dono e di saper illuminare la vita degli altri… Il cinema itinerante di Mr Saito di Annette Bjergfeldt è tra le novità pubblicate da Nord..

La pasticceria di mezzanotte – La vacanza

Classe ’75, la giapponese Noriko Onuma ha iniziato la sua carriera come sceneggiatrice cinematografica, per poi firmare il romanzo-bestseller La pasticceria di mezzanotte – La straniera. Per Garzanti esce nel 2025 il nuovo libro della serie, La pasticceria di mezzanotte – La vacanza (traduzione di Daniela Travaglini), ambientato sempre nella Boulangerie Kurebayashi, in cui le storie non sono ancora finite.

Un perfetto casalingo – Storia di un mancato avvocato e di una passione imprevista

Per chi è alla ricerca di una storia fatta di cambiamenti e in grado di ribaltare molti stereotipi, un consiglio è scoprire Un perfetto casalingo di Seonwoo Kang (pubblicato da Salani). Protagonista del romanzo è infatti Unmong, orgoglio di sua madre e avviato a una brillante carriera da avvocato… eppure infelice. Quando Unmong decide di prendere in mano la sua vita e avverare il sogno di diventare attore teatrale, le cose non vanno nel verso giusto e si ritrova, dopo un incidente, convalescente a casa della sorella – e della sua coinquilina. Nel disordine più totale, tra piatti di ramen e panni sporchi, l’uomo scopre che forse il suo vero talento è essere un casalingo!

Tutta questa felicità

Continuiamo a parlare dei romanzi in arrivo in vista dell’estate 2025: Roberto Emanuelli (qui i suoi articoli per ilLibraio.it , ndr) torna per Feltrinelli con Tutta questa felicità, e ai temi dell’amore e delle relazioni complicate da sempre centrali nei suoi romanzi, si affiancano quelli del destino e delle nostre scelte, e del delicato equilibrio fra questi due pesi vitali: “quella forza invisibile e magica che si manifesta quando sappiamo aprirci alla vita e cogliere gli inaspettati spiragli di rinascita che ci offre”.

Verrà l’alba, starai bene

Nel mese di giugno Gianluca Gotto torna alla narrativa con Verrà l’alba, starai bene (che, come gli altri libri-bestseller qui descritti, è pubblicato da Mondadori). Un nuovo romanzo che tocca i temi cari all’autore e viaggiatore classe ’90: il desiderio di cambiare, il viaggio come mezzo di riscoperta del sé, la ricerca dell’equilibrio per vivere appieno la vita…

Omero, il figlio segreto

Christos Markoghiannakis, autore greco classe ’80, ha firmato premiati gialli, e con Crocetti pubblica ora Omero, il figlio segreto (traduzione di Stefano Corno), un romanzo sulla leggenda del figlio nascosto da una coppia iconica: il 30 marzo 1960, infatti, una donna diede alla luce un bambino prematuro. Lei è Maria Callas, il padre è Aristotele Onassis. Il neonato è stato dichiarato morto nel giro di poche ore. E se fosse sopravvissuto? Qui inizia l’incredibile storia di Omero Lengrini, il loro figlio nascosto…

Donald – Storia molto più che leggendaria di un Golden Man

Si può narrare Trump, l’uomo oggi più potente (e discusso) della terra come lo farebbe un cantastorie dei secoli passati, intrecciando la storia e la leggenda, la cronaca e il mito, l’orrore e la parodia? Ci prova Stefano Massini in Donald – Storia molto piú che leggendaria di un golden man (Einaudi), e nel raccontare la vita del suo “ingombrantissimo, esagerato, predestinato protagonista”, parte dal principio…

La presa del potere in America e come andò a finire

Con Marsilio la riedizione di un post-romanzo sul golpe di Washington, con nuove pagine che raccontano, grazie alle indagini di Anthony Sanfilippo, l’avvento della tecnocrazia: Enrico Deaglio firma La presa del potere in America e come andò a finire, un’edizione ampliata e rivista di Cose che voi umani (2021), e torna a trascinare nelle ombre e nei misteri degli Stati Uniti, scavando fino alle radici di un presente che è già diventato Storia.

Gli assassini dell’alba

Ora una novità per chi ama il giallo francese, con l’autore-bestseller Michel Bussi che firma per e/o Gli assassini dell’alba, una narrazione thriller che porta a Guadalupa, dove si verificano degli strani omicidi: tutti seguono uno schema definito, come se fosse un rituale mistico. L’ispettore Kancel e i suoi assistenti cominciano una corsa contro il tempo per fermare l’assassino, in un’indagine in cui si confondono i confini tra magia nera e macchinazione diabolica… La traduzione è di Alberto Bracci Testasecca.

L’impero della Morte – Libro 3

Sempre per le lettrici e i lettori di Michel Bussi, e/o pubblica anche il seguito della serie N.E.O, L’impero della Morte. Proviamo a sintetizzare la trama: gli esploratori della seconda spedizione del Solario hanno fatto un’incredibile scoperta: nonostante si pensasse che tutti gli adulti fossero scomparsi, uno di loro, Yak, è sopravvissuto al passaggio della nube tossica. Ma si è isolato dal resto del mondo e tenta invano di dimenticare la tragedia…

Emma

Ancora una novità perfetta per chi apprezza le atmosfere thriller: parliamo del debutto nel romanzo dell’icona del cinema, Jean Reno: Emma (Longanesi, traduzione di Alba Bariffi). Un libro con una protagonista bellissima, che fa la massaggiatrice in una città costiera della Bretagna: una protagonista insolita per un’avventurosa spy story, come racconta Francesca Cingoli nella sua recensione.

Zucchero sulle ossa

Per i fan e le fan di Joe R. Lansdale, autore di romanzi e racconti che passano dal genere thriller a quello horror e new weird, per Einaudi Stile Libero tornano Hap e Leonard, già protagonisti di una lunga serie di libri (tra cui Una stagione selvaggia e Honky Tonk Samurai). In Zucchero sulle ossa (traduzione di Luca Briasco), Hap e Leonard sembrano aver messo la testa a posto, ma quando Minnie Polson prima chiede il loro aiuto, e poi muore in un incendio doloso, i due decidono di indagare e prendere in mano la – pericolosa – situazione.

Killer Potential

Per chi è alla ricerca di un thriller on the road, tra i libri da leggere quest’estate c’è Killer Potential di Hannah Deitch per Marsilio (con la traduzione di Dario Diofebi). Quando Evie Gordon, giovane laureata che si ripaga il debito studentesco dando ripetizioni, entra come ogni settimana nella tenuta dei Victor a Beverly Hills non si aspetta certo di trovare una scena del crimine. La famiglia è stata brutalmente uccisa e una ragazza, sporca e magrissima, è rinchiusa nel sottoscala… Prima testimoni e poi sospettate, le due iniziano una fuga attraverso gli Stati Uniti, divise da un muro di silenzio. Evie, il cui volto è su tutti i tabloid, capirà presto che la verità è una risorsa rara e molto costosa…

Uccidi per amore

Ora un esordio presentato come “American Psycho al femminile”: Laura Picklesimer è l’autrice di Uccidi per amore (Ubagu press, traduzione di Federica Principi), un libro dell’estate 2025 che ha per protagonista Tiffany, studentessa dell’università a Los Angeles. Fisico statuario, pelle luminosa e abiti all’ultima moda, è invidiata dalle compagne e desiderata da tutti i ragazzi delle confraternite. Insomma, ha tutto. O così sembra… Oltre questa vita perfetta si annida infatti dentro di lei una pulsione indecifrabile che la porta ad uccidere gli uomini.

La curva dell’oblio

A chi ama il giallo italiano, per l’estate 2025 non possiamo che suggerire La curva dell’oblio (Guanda), nuovo libro di Gian Andrea Cerone, autore dell’apprezzata serie che vede in azione la squadra investigativa dell’Unità di Analisi del Crimine Violento di Milano. Due indagini corrono parallele nel romanzo, e non sarà affatto semplice venirne a capo per il commissario Mandelli e l’ispettore Casalegno…

Delitto di benvenuto – Un’indagine di Scipione Macchiavelli

Veniamo a un’altra attesa novità per gli appassionati di gialli italiani: il nuovo romanzo della siciliana Cristina Cassar Scalia, Delitto di benvenuto – Un’indagine di Scipione Macchiavelli (Einaudi Stile Libero), che segna il debutto di un nuovo personaggio, Scipione Macchiavelli: quello dalla Roma della “dolce vita” alla quieta provincia siciliana degli anni Sessanta, è un salto che il commissario protagonista avrebbe evitato volentieri. Ma il trasferimento è stato imposto dall’alto, e lui sa bene il perché. Peccato non abbia nemmeno il tempo di ambientarsi: subito si trova per le mani una vicenda intricata, che lo mette alla prova come mai prima gli era successo..

Il canto degli innocenti

Ancora un giallo italiano di un autore seriale molto apprezzato: Con Il canto degli innocenti (Nero Rizzoli), primo capitolo della serie dei “Canti del male”, Piergiorgio Pulixi trascina in un’indagine che sconvolge coscienze e affetti, lasciando sull’orlo dell’abisso tra colpa e innocenza: un viaggio nel buio, dove l’unica speranza è la volontà di resistere al Male: le indagini sono affidate a Vito Strega, commissario geniale e tormentato, sospeso dal servizio per aver sparato a un collega in circostanze misteriose…

Segnale assente

Tra i gialli più attesi dell’estate 2025 troviamo poi Segnale assente di François Morlupi, in uscita per Salani. Dopo Come delfini tra pescecani, Nel nero degli abissi, Formule mortali e Il gioco degli opposti (tutti pubblicati da Salani), arriva un nuovo caso per il commissario Ansaldi e la sua squadra ma, soprattutto, una nuova indagine sui lati più oscuri della nostra società. I Cinque di Monteverde, infatti, devono scoprire cosa si nasconde dietro la morte di un quindicenne a bordo del tram numero 8, mentre nessuno si accorgeva di nulla, e come mai quel giovane nascondeva un chilo di sostanza stupefacenti nello zaino.

Tra lei e me

Due uomini, l’omicidio di una donna, la notte interminabile prima di un interrogatorio… una storia di ribaltamenti e colpi di scena. Con Tra lei e me (Sellerio) Giampaolo Simi firma un romanzo nel quale “è assai arduo decidere da che parte stare”.

Cos’è successo a Ruthy Ramirez

La vita delle donne Ramirez di Staten Island ruota attorno all’assenza. A tredici anni la figlia di mezzo, Ruthy, scompare una sera dopo l’allenamento di atletica, lasciando la famiglia ferita e in difficoltà. Gli anni trascorsi dalla scomparsa di Ruthy non sono stati facili per la famiglia Ramirez… Cos’è successo a Ruthy Ramirez (Bollati Boringhieri, traduzione di Manuela Faimali) di Claire Jiménez, esordiente di origine portoricana, esplora i legami familiari tra donne e i cicli di violenza generazionale, colonialismo, razzismo e silenzio.

Crudeltà

Scritto nel 1956, Crudeltà, il romanzo più celebre di Pavel Nilin (ora proposto in Italia da readerforblind, con una prefazione di Antonella Nocera), è un poliziesco “anomalo e morale”, ambientato nella taiga siberiana degli anni ’20. Qui il regime sovietico tentava di consolidare il proprio potere in territori ancora ostili, abitati da banditi, ex soldati zaristi e contadini in rivolta. Protagonista del romanzo è Ven’ka Malysev, giovane funzionario della polizia investigativa, eroe etico, fallibile e tormentato, che crede in un’idea di giustizia basata sulla verità e sul dialogo. In un paesaggio quasi da western, tra cavalli, slitte e inseguimenti, Ven’ka e il suo incrollabile idealismo si scontrano, però, con la brutalità dello Stato, pronto a sacrificare ogni coscienza individuale in nome della propaganda. Un classico del dissenso verso lo stato sovietico, che diventò un film nel 1959.

Il tempo delle belve

Víctor del Árbol, nato a Barcellona nel 1968, ha lavorato per vent’anni nella Policia de la Generalitat de Catalunya. L’esordio nel noir è del 2006: ora Elliot porta in libreria Il tempo delle belve (traduzione di Pierpaolo Marchetti), in cui un poliziotto in procinto di anda­re in pensione viene esiliato nella tranquilla isola di Lanzarote, dove trascorrerà gli ultimi anni della sua carriera. Quello che né lui né nessun altro può im­maginare, però, è che un’indagine sul caso di una diciannovenne dell’Europa dell’Est investita da un’auto scoperchierà una rete di cri­minalità e potere che si estende in diverse città europee…

Il caso Poppy Clarke

Un’improbabile coppia di investigatori, nata dalla fantasia di Simon Mason, già autore di Un omicidio a novembre. Sellerio porta ora in libreria Il caso Poppy Clarke (traduzione di Luisa Nera): i Wilkins, Ryan e Ray, devono indagare sulla scomparsa di una bambina, mentre lo spettro della pedofilia si aggira minaccioso per le strade di Oxford…

Giallo Lipari

Tra i nuovi gialli italiani per l’estate 2025 troviamo Giallo Lipari (e/o) del giornalista e autore Francesco Musolino. Ambientato a Lipari, naturalmente, è il primo romanzo di una serie che avrà come ambientazione le varie isole Eolie. Nel primo volume, il ritrovamento di un cadavere e un caso di cyber stalking accolgono l’ispettore Garbo a Lipari. Mentre il paese si appresta a festeggiare San Bartolo, Garbo si trova invischiato tra yacht di lusso e un traffico di Fentanyl…

La vita mala

La Milano degli anni Settanta, divisa tra la crescita economica e le difficoltà sociali, è protagonista in La vita mala, novità true crime in casa Neri Pozza. A tratteggiarne il profilo sono Pierangelo Sapegno (editorialista de La Stampa) e Gianluca Tenti (giornalista e scrittore) che raccontano il clima di quel decennio tra sequestri, rapine sanguinarie e guerre tra bande. Ma il libro è anche la storia di due amici che diventano nemici giurati e dell’ascesa al potere di Francis Faccia d’Angelo.

1991

Restiamo a parlare di nuovi gialli in uscita per l’estate 2025: con 1991 (traduzione di Daniela De Lorenzo), Fazi inaugura la pubblicazione della serie con protagonista Franck Sharko, il detective più amato da Franck Thilliez, giallista francese di successo, con la sua prima indagine, un’avventura nei bassifondi più oscuri di Parigi.

La donna della porta accanto

Freida McFadden, autrice di thriller di successo (tra cui Una di famiglia), torna nel 2025 con un nuovo romanzo, La donna della porta accanto (Newton Compton). La protagonista, a proposito della sua nuova casa, si chiede se ha commesso un terribile errore trasferendosi lì con la sua famiglia… Pensava di essersi lasciata alle spalle i segreti più oscuri, ma il nuovo quartiere, apparentemente tranquillo, potrebbe rivelarsi il luogo più pericoloso di tutti…

Amarsi in una casa infestata

Tra le nuove uscite anche Amarsi in una casa infestata, firmato dall’esordiente Matteo Cardillo per Mercurio. Quando quattro ragazzi – il protagonista senza nome, Gloria, Samira e Johann – si trasferiscono in un appartamento nel condominio di viale XII Giugno a Bologna, qualcosa nella casa si risveglia. Iniziano così ad accadere fatti strani: figure che appaiono nel buio, bicchieri rotti e un odore di fiori marci impossibile da eliminare. Nulla sembra fermare la vita dei giovani, che continuano a vivere, ballare, innamorarsi e tradire ma la casa ha fame e vuole il ragazzo senza nome…

Linfa nera

Restiamo a parlare di nuovi libri thriller, e parliamo di Linfa nera – La prima indagine di Lena Malinverni, botanica forense (SEM) di Elisa Bertini: come sottolinea il titolo, la protagonista, Lena, è una botanica forense e, sulla scena di un crimine, esplora l’ambiente alla ricerca di tracce tra radici, piante e qualsiasi tipo di frammento vegetale. Una scienza poco esplorata ma che spesso si rivela l’unica strada per risolvere un crimine. E in questa nuova storia investigativa, Lena deve utilizzare tutte le sue conoscenze per aiutare il commissario Massimo Severi a scoprire chi ha ucciso Eva De Luca, una giovane donna che era scomparsa dopo l’aggressione di uno stalker…

Cravuni

Debutta una collana crossmediale deluxe, Grey Interzona di Polidoro, con l’incontro tra la casa di produzione cinematografica Grey Ladder, il marchio Interzona e la casa videoludica Tiny Bulls. Spazio a libri “transmediali”, che possono diventare videogiochi e/o film. Si parte con Cravuni, “romanzo-arcade letterario” di Orazio Labbate. Protagonista il detective Frank Labella, 40 anni, cieco di un occhio, bendato come un pirata stravolto, soprannominato “Uorbu”, che ritorna nel paese natio del nonno, Riesi, provincia di Caltanissetta, dopo anni di lavoro per il Dipartimento di Polizia di Afton (Oklahoma). L’obiettivo? Vendicare la morte della madre…

Delitto al mercato dei fiori di Tokio

Nell’estate del 2025 in arrivo dal Giappone anche un nuovo libro giallo: Keigo Higashino, autore bestseller giapponese classe ’58 (molte delle sue opere sono state adattate per il cinema e la televisione), firma per Piemme Delitto al mercato dei fiori di Tokyo (traduzione di Gaia Cangioli): dopo il suicidio del cugino, Lino cerca rifugio nel giardino del nonno, tra coltivazioni di fiori rari e profumi familiari. Affascinata dal suo mondo, gli propone di creare un blog per raccontarlo. Il nonno accetta, ma con un’unica condizione…

Lamento per Julia

A fine giugno Fazi pubblica Lamento per Julia di Susan Taubes (nella traduzione di Giuseppina Oneto), un libro rimasto inedito anche negli Stati Uniti fino a oggi e che riporta l’attenzione su questa autrice, morta suicida nel 1969, già nota per Divorzi (Fazi). In questa nuova pubblicazione, accompagnata da alcuni racconti selezionati, la protagonista è Julia, osservata durante la sua vita dagli occhi di uno strano e misterioso spirito, voce narrante e “voyeur” sconosciuto alla stessa ragazza. Un rapporto complesso, impossibile, che degenera con il matrimonio di Julia…

L’infaticabile Dolly Maunder

Per Neri Pozza è in arrivo una nuova storia della scrittrice australiana Kate Grenville (di cui è già stato pubblicato Una stanza fatta di foglie), L’infaticabile Dolly Maunder (nella traduzione di Simona Fefè). Ambientato nel Nuovo Galles del Sud del diciannovesimo secolo, il romanzo segue le vicende di Dolly, una giovane brillante e ambiziosa che sogna un destino diverso da quello che sembra suggerirle la società. Non una moglie “piccola e servile” ma una donna che vuole costruirsi il suo futuro. Ma anche per lei esisteranno dei limiti…

Il libro dei segreti

Veniamo a una novità per lettrici e lettori appassionati di romanzi storici: in vista dell’estate 2025 esce per Giunti Il libro dei segreti di Anna Mazzola, ispirato a un caso reale della Roma del XVIII secolo: nella trama trovano spazio una serie di morti misteriose, un libro segreto che contiene le ricette di preziose pozioni, e le ombre dell’Inquisizione…

Le querce non fanno limoni

Ancora un romanzo storico (che attraversa cinquant’anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo), ma anche un libro dell’esistenza, che si interroga su cosa voglia dire resistere: all’ingiustizia, al disincanto, al dolore, al tempo. Chiara Francini torna per Rizzoli con Le querce non fanno limoni.

Cuore di corallo

Se siete alla ricerca di una storia di donne che attraversa il ‘900, una lettura consigliata per l’estate 2025 è Cuore di corallo (Giunti) di Daniela Mastrocinque e Marosella Di Francia. Nel luglio del 1963 Napoli è in festa a causa della straordinaria visita di John Fitzgerald Kennedy. Annaluna e Maria Sole, due sorelle legate da un sentimento molto forte, decidono di unirsi alla folla, ma non sanno che verranno a conoscenza di un segreto sulla loro madre, prelevata dai soldati tedeschi vent’anni prima e mai più rivista…

Pesca estiva in Lapponia

Se invece siete alla ricerca di un libro proveniente dal Nord Europa, tra le novità dell’estate 2025 troviamo Pesca estiva in Lapponia di Juhani Karila (Fazi, traduzione di Delfina Sessa). Un ambiente ostile come la Lapponia orientale, una detective piena di domande, e il folklore fantastico finlandese sono tre degli ingredienti principali di questo esordio. Elina, la protagonista, torna nella sua terra di origine come ogni anno per seguire la tradizione: in un luogo incantato e abitato da creature leggendarie deve pescare un luccio entro pochi giorni. Ma questa volta l’impresa è resa ancora più difficile dal tritone Näkki, dio delle acque capace di far innamorare perdutamente chiunque lo guardi negli occhi, che è deciso a ostacolare la giovane…

Il buco

Irma, protagonista del romanzo Il buco (Sellerio) di Gessica Franco Carlevero, ha poco più di trent’anni e un tic che non l’abbandona. L’autrice, classe 1980, dirige la rivista letteraria La Bibliothèque italienne e lavora come responsabile della comunicazione e del marketing per un’azienda vinicola. Ha scritto un libro “sulle vite un po’ scombinate di una generazione che si ostina a inseguire ogni futuro possibile e a curarsi le ferite di un passato implacabile”.

Anche se proibito – La folle impresa di Igor V. Savitsky

Dopo l’esordio con L’Influenza del Blu (bookabook, qui la nostra intervista), Giulio Ravizza firma un romanzo storico, Anche se proibito, sulla storia vera (e poco conosciuta) di Igor V. Savitsky, l’Oskar Schindler delle avanguardie russe, che riuscì a salvare oltre 80mila capolavori del cubismo, dell’astrattismo e del futurismo russo dalla censura sovietica, nascondendoli in un museo alla fine del mondo nel deserto del Karakalpakstan, tuttora visitabile (è la sede di una tra le più imponenti collezioni di avanguardia russa, seconda soltanto al Museo Statale di San Pietroburgo).

L’ingrato – Novella di Maremma

Sacha Naspini, nato Grosseto nel 1976, è autore di apprezzati libri pubblicati da e/o, ed è appena tornato con L’ingrato – Novella di Maremma, un romanzo breve che, in poche pagine, “racchiude un amore impossibile, la bestiale cattiveria della “gente”, l’anatomia della creazione artistica, l’amore che accende l’invenzione, il gesto che crea la bellezza”.

Signora Beethoven

Per vedere il proprio figlio è costretta a travestirsi da uomo. Ogni volta. su di lei si posano sguardi pieni di diffidenza, commiserazione, per non parlare dei colpetti di tosse, dei mormorii che si sollevano nelle sale da concerto. Eppure, Johanna non è una criminale. È la cognata di Ludwig van Beethoven. Con marcos y marcos Signora Beethoven di Rita Charbonnier, che narra di una donna costretta a guadagnarsi con le unghie un posto in società…

Vittima

Con Vittima (66thand2nd, traduzione di Violetta Bellocchio), il debuttante Andrew Boryga firma una satira delle storie strappalacrime e delle ipocrisie dell’inclusività. Il protagonista del romanzo, Javier Pérez, la truffa ce l’ha nel sangue. Fin da piccolo impara a piegare a suo vantaggio le regole del gioco, e capisce ben presto che il suo background (sangue portoricano, padre spacciatore assassinato, madre single a corto di soldi) può essere la chiave per aprire molte porte…

Vedove di Camus

Elena Rui, nel suo Vedove di Camus (in uscita per L’orma), sceglie di raccontare quattro figure femminili a partire da una tragedia, la morte – come suggerisce il titolo – dello scrittore Premio Nobel Albert Camus, avvenuta nel gennaio del 1960. Si sviluppa così “un discorso sull’amore” che vede protagoniste Francine Faure, moglie dello scrittore, l’attrice Catherine Sellers, la pittrice Mette Ivers e Maria Casarès, interprete teatrale definita da Camus “l’unica”. Quattro donne che hanno amato e sono state amate, ognuna a suo modo.

Lascia che la vita accada

Cosa fare quando il peso della vita diventa insostenibile, tanto da spingere a pensare che sarebbe meglio porre fine alla propria esistenza piuttosto che continuare a soffocare nel malessere e nell’incertezza? Sara Colombo, classe ’94, debutta nell’estate del 2025 per Ponte alle Grazie con il libro Lascia che la vita accada, in cui, con uno stile che ricorda il realismo isterico dei narratori postmoderni, mescola il proprio vissuto alla finzione letteraria, dando vita a una storia che esplora la sofferenza mentale. Qui un estratto da questa ipnotica opera prima.

Quando fuori è buio

A Roma, primo ventennio del nuovo millennio, si intrecciano le vite di Filippo, Giulia, Michele e Chiara che, all’alba dei trent’anni, si trovano tutti, ognuno a suo modo, intrappolati nella propria insoddisfazione: in libreria per Fandango Quando fuori è buio di Flavio Nuccitelli, classe ’88, sceneggiatore, autore di documentari e di programmi per la tv, e che nel 2021 ha debuttato nella narrativa con Frenesia.

La Cecilia

Nata nel 2000 a Napoli, Michela Panichi ha vinto il Campiello Giovani e con La Cecilia, ora in libreria per nottetempo, è stata finalista al Premio Italo Calvino. La trama del suo romanzo porta a Ischia, alla fine degli anni ’90. Durante l’estate dei suoi tredici anni, mentre il matrimonio dei suoi genitori è in crisi e il ciclo mestruale ancora tarda ad arrivare, la protagonista inizia ad andare in una nuova spiaggia, e lì conosce Alba. Scambiata per maschio dai suoi nuovi amici, Cecilia dice di chiamarsi come suo fratello, Luca… Qui una riflessione dell’autrice per il nostro sito.

La notte fa ancora paura

Fosca Navarra, nata a Napoli nel 2000, debutta per minimum fax con La notte fa ancora paura, raccontando le vite – intrecciate, seppur appartenenti a terre ed epoche diverse e distanti – di sette donne, “che si ritrovano parte di una stessa memoria individuale e collettiva, sperimentando il fardello di una condizione femminile che, da che mondo è mondo, si tenta con ogni mezzo di addomesticare proprio perché potenzialmente libera, dirompente e pericolosa”.

Quando scompare il cielo

Linda ha quindici anni, un’infanzia difficile alle spalle, un futuro incerto davanti a sé e tutto quel che vorrebbe fare è fuggire lontano. Non lo fa solo perché ci sono due persone nella sua vita a cui tiene. Kevin, l’amico convinto che il mondo sia sull’orlo del baratro, e Hubert, un suo vicino di ottantasei anni, un bagnino in pensione, vedovo, che ormai non esce quasi più di casa. Corbaccio porta in libreria nell’estate del 2025 l’esordio dell’autrice austriaca Petra Pellini, Quando scompare il cielo, nella traduzione di Mara Ronchetti. Attraverso la storia di un’amicizia particolare, Pellini narra con tenerezza e umorismo la difficoltà di diventare grandi, e quella di invecchiare perdendo sé stessi.

Lunatica

Proseguiamo il nostro percorso dedicato ai libri dell’estate del 2025 parlando di Storia di una mente bipolare (Solferino) che, con ironia e lucidità, racconta cosa significa vivere e convivere con questa patologia – che colpisce circa due italiani su cento. L’autrice, Alessandra Arachi, dopo il racconto dell’anoressia in Briciole (Feltrinelli), narra “i mesi di fuga dalla realtà”, l’alterazione della coscienza e l’esperienza di una diagnosi e di una terapia sbagliate, ma anche perché molte persone tengano nascosto il disturbo bipolare… Il volume è arricchito dalla prefazione della giornalista Fiorenza Sarzanini.

I bambini dormono ancora

Un libro sul destino dei tanti, troppi, bambini vittime di tutti i conflitti. A firmare I bambini dormono ancora (Wudz edizioni) è Carmela Scotti (qui le sue riflessioni per ilLibraio.it), che spiega: “Questo libro è nato dopo un lungo lavoro di ricerca, anni in cui la scrittura si alternava agli studi sulla Sindrome della Rassegnazione e sui conflitti che ogni giorno avvengono nel mondo. Vorrei non fosse così, ma il tema è sempre più di scottante attualità dato che sono proprio i bambini i più colpiti dalle guerre che avvelenano il mondo. I bambini dormono ancora non è un saggio, è un romanzo ma quello che racconto è purtroppo tremendamente reale”.

Tornerà la primavera

Laureata in Archeologia e storia delle arti, Nadia Noio, classe ’92, debutta nella narrativa con un romanzo familiare ambientato in Campania e che attraversa un secolo di Storia, a partire dalla fine dell’Ottocento, Tornerà la primavera (per Fazi). Tutto inizia con La Piccerella, una ragazza ingenua che lavora a servizio presso una famiglia aristocratica. Lì, il padrone, detto Mascariello, e suo figlio, Zufolo, approfittano della ragazza. Tutto cambia quando lei resta incinta… Generazione dopo generazione seguiamo una narrazione che si svela poco a poco, intrisa di magia e superstizione, in cui i destini dei protagonisti si intrecciano con la grande Storia.

Stellario

A chi apprezza le raccolte di racconti proponiamo Stellario (Revolver edizioni), di Alessandra Minervini, che contiene diciassette storie quotidiane e insieme spiazzanti. Protagonisti sono donne e uomini, bambini e bambine, genitori e figli: personaggi “dalle esistenze fragili e incompiute, eppure nette, esatte, colte nell’attimo che le definisce”. L’autrice mescola dramma e leggerezza, ironia e disperazione, scavando all’interno di relazioni sentimentali e familiari, tra desiderio di amore e ricerca della solitudine.

Sottoterra

Tra le letture estive proponiamo poi Sottoterra, romanzo di Fabio Ferrari (autore milanese che vive in provincia di Ravenna, vincitore de Premio Inedito e finalista al Premio Zeno) pubblicato da 8TTO Edizioni. Lorino, apparentemente placido e silenzioso paese dell’Emilia Romagna, sembra il luogo perfetto per Remo, in fuga dalla vita e da sé stesso dopo la morte della moglie. Ma, appena arrivato, l’uomo si accorge che qualcosa di particolare e misterioso aleggia nell’aria: storie sussurrate e racconti dei bambini parlano di nutrie che scavano gallerie, luci che danzano nei campi e, incredibilmente, di una città sotterranea… Sebbene a Lorino non amino chi indaga sul paese, quando vengono trovati due cadaveri in circostanze oscure, Remo si trova intrappolato in una ragnatela di segreti e leggende deciso a scoprire il passato di quel luogo…

Il libro di fiori e di spine

Magia, natura e guerra caratterizzano Il libro di fiori e di spine (traduzione di Roberta Zuppet), tra le novità in casa HarperCollins Italia, della statunitense Hester Fox. Mentre l’Europa è alle prese con l’avanzata dell’armata di Napoleone, due donne che condividono un passato doloroso e un potere magico si incontrano. Da un lato Cornelia, una naturalista inglese, che sa comprendere il linguaggio dei fiori e cerca di nascondere i suoi poteri, dall’altro Lijsbeth che ancora non conosce il suo dono. Insieme dovranno scoprire la fonte delle loro capacità prima che le accuse di stregoneria possano distruggere le loro vite…

Born of Blood and Ash

Il confine tra amore e ossessione non è mai stato così netto, e quello tra giustizia e vendetta non è mai stato tanto labile… In uscita per HarperCollins Italia Born of Blood and Ash – Nata da sangue e cenere, il capitolo finale della serie Flesh&Fire di Jennifer L. Armentrout. Due volumi, in libreria rispettivamente dal 17 giugno e dall’1 luglio, nella traduzione di Luca Tarenzi. Jennifer L. Armentrout, oltre a scrivere romance con lo pseudonimo di J. Lynn, si è cimentata con successo nei generi Young e New Adult, fantascienza e fantasy…

Guilty – Burn for love

Parliamo di uno dei generi narrativi (ricco di sottogeneri) più amati degli ultimi anni, il romance, con una novità da non perdere, il ritorno di Rokia, con Guilty – Burn for love (Magazzini Salani). Partita da Wattpad, come molte altre autrici italiane che scelgono di pubblicare sotto pseudonimo, è oggi uno dei nomi di punta, e nel nuovo libro narra di un amore perduto, condannato dal destino, e di un principe pronto a ridurre in cenere il regno per avere la sua vendetta…

Unfair Play – Primo tempo

Anche Carrie Leighton è una giovane protagonista del romance italiano, e anche lei ha esordito sulla piattaforma Wattpad, guadagnandosi l’affetto di una vasta community. Unfair Play – Primo tempo (Magazzini Salani) è il suo nuovo libro. La trama in estrema sintesi? Lei è la sorella del suo migliore amico, lui sa che dovrebbe starle lontano, ma alcune regole sono fatte per essere infrante…

Tell me softly. Dimmelo sottovoce

L’estate 2025 segna il ritorno di una delle scrittrici romance più apprezzate sui social e non solo: Mercedes Ron, dopo il successo della serie di È colpa mia?, arriva in libreria con Tell me softly. Dimmelo sottovoce (Salani, traduzione di Sara Cavarero). Protagonista del libro è Kamila Hamilton che, tra ricordi preziosi e legami difficili, è divisa tra due ragazzi, due fratelli: da un lato Thiago, il suo primo bacio e primo amore, e dall’altro Taylor, che si è preso cura di lei nei momenti di difficoltà…

Mocker – Dead inside

Proseguiamo con le novità romance in vista dell’estate 2025 con Mocker – Dead inside (Sperling & Kupfer) di Kira Shell, altra nota autrice italiana sotto pseudonimo: Arleen, la protagonista del libro, è una ragazza francese, timida e riservata. Dopo la perdita dell’amico d’infanzia e del padre, la sua vita è precipitata nel vuoto di un silenzio incolmabile. Per combattere questo dolore si concede una vacanza a New York ma, una volta atterrata, viene rapita da un potente criminale…

Be unstoppable – Cuori in frantumi

Dopo le ultime, sconvolgenti rivelazioni, il rapporto tra Kelsey e Matthew non è mai stato più complicato. I segreti e le verità celate sono un ostacolo insormontabile e continua causa di frizione tra loro, e come se non bastasse… Be Unstoppable – Cuori in frantumi (Newton Compton) è l’atteso nuovo romance di Lily Red, autrice italiana sotto pseudonimo, classe ’99, già protagonista in classifica con Be Unstoppable – Cuori di ghiaccio.

Segreti che sussurriamo alle ombre

Proseguiamo con una novità che porta lettrici e lettori nel passato, e più precisamente nella Torino del 1898, dove una creatura della notte si aggira famelica… In Segreti che sussurriamo alle ombre (Il Castoro OFF), Sara Simoni racconta le vicende di Clelia, unica donna iscritta alla facoltà di Medicina e, soprattutto, impegnata al servizio di Lucrezia, la sua matrigna vampira. Insieme le due catturano le loro prede (solo uomini violenti nei confronti delle donne). L’equilibrio che domina la vita di Clelia, però, sembra vacillare quando incontra Brando Ferraris, un giornalista squattrinato che ha perso il padre, e che, soprattutto, vuole dimostrare la presenza di un vampiro in città…

Non sarà la solita estate

Una romantica lettura ideale per l’estate sin dal titolo: dall’autrice del bestseller Un’estate dopo l’altra, ecco Non sarà la solita estate (Newton Compton, traduzione di Susanna Decio). La trama del nuovo romanzo di Carley Fortune? Ogni anno, Lucy trascorre le vacanze sull’Isola del Principe Edoardo in compagnia di Bridget, la sua migliore amica, con cui trascorre giornate magnifiche passeggiando sotto scogliere rosse che svettano fino al cielo, mangiando ostriche e bevendo dell’ottimo vino. E, puntualmente, si ripromette di non finire nel letto di Felix, per poi cedere ogni volta alla tentazione…

Innamorarsi per caso a Story Lake Town – Story of my life

Ancora una novità legata al romance. Apprezzata autrice di Cose che non abbiamo mai superato e di altri successi, Lucy Score torna per Newton Compton con Innamorarsi per caso a Story Lake Town – Story of my Life (traduzione di Monica De Cristofaro): Hazel Heart, la protagonista, è proprio un’autrice di romance di successo con “il blocco dello scrittore” a seguito di una rottura…

Inferno – City of Woe vol. 1

Tra le novità estive anche il primo titolo della neonata casa editrice Night+Day, progetto specializzato nel genere romance del Gruppo Feltrinelli (di cui abbiamo parlato più nel dettaglio in questo articolo). Inferno – City of Woe vol. 1 di Maria Antonietta Capasso è un dark mafia romance: Dante Santacroce è il figlio di un potente capo mafioso di New York, innamorato sin dal liceo di Beatrice. La ragazza, però, è promessa sposa di Simon De Gregorio, la cui famiglia è in lotta proprio con i Santacroce per il controllo della città. Tra i due amanti nascerà una relazione “perversa” che metterà a rischio la loro vita…

Due cuori in tempesta

Prolifica autrice, Sara Rattaro torna il libreria con la storia delicata di un nuovo inizio: Mia ha sedici anni e la morte di suo padre è stata sconvolgente, tanto che da quel giorno si è isolata da tutti. Giovanni è un ragazzo tranquillo che cammina sempre con la sua macchina fotografica al collo. Quando si incontrano, diversi ma entrambi con delle ferite mai del tutto guarite, Mia e Giovanni si ritrovano legati, pronti a risollevarsi l’uno grazie all’aiuto dell’altro. Due cuori in tempesta è pubblicato da Sperling & Kupfer.

Amore e scintille al Baby Dragon Cafè

Tra le novità in uscita in libreria per l’estate 2025, non mancano i cozy romantasy, come Amore e scintille al Baby Dragon Cafè di A. T. Qureshi (HarperCollins Italia, traduzione di Francesca Campisi). In un mondo fantastico, dove i draghi sono animali comuni che solcano i cieli, Saphira ha deciso di aprire il primo locale che accoglie cuccioli di drago, il Baby Dragon Cafè; gestire queste creature, però, non è così facile. Aiden, invece, è un allevatore di draghi, ombroso e solitario, che preferisce rimanere a terra dopo la tragica morte del fratello. A Starshine Valley non esistono due persone più diverse eppure l’una potrebbe essere la soluzione ai problemi dell’altro… E chissà che non scocchi la scintilla anche tra loro, e non a causa di un piccolo drago.

Libri da leggere per l’estate 2025: saggi, manuali, reportage narrativi e biografie

Occidente senza pensiero

Stiamo attraversando un passaggio d’epoca senza precedenti, in cui l’Occidente – mai così lacerato – rischia la sua stessa sopravvivenza come soggetto politico. Da come ne sapremo uscire, dipenderà probabilmente il futuro dell’intera umanità per un periodo non breve del suo cammino. Ne parla Aldo Schiavone, uno degli storici italiani più tradotti al mondo, nel saggio Occidente senza pensiero (Il Mulino).

Trump e il fascismo liberale

In un mondo in continua trasformazione, anche le parole faticano a rimanere al passo coi tempi. E infatti il filosofo Slavoj Žižek sceglie di non parlare più di “fascismo” ma adottare “fascismo liberale” per meglio definire la politica e le pratiche economiche che caratterizzano Donald Trump (e non solo). In Trump e il fascismo liberale (in arrivo per Ponte alle Grazie) Žižek analizza questa nuova ondata di populismo cercando di indagarne le radici, ma anche le possibili derive nel prossimo futuro, in America e in Europa.

Il reato di pensare

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, torna in libreria con un saggio sulla censura e il conformismo: Il reato di pensare (per Mondadori) è il tentativo di mettere a fuoco quel “conformismo gentile, pervasivo, invisibile, che ci invita a restare nella comfort zone”. Ancora una volta, Crepet si rivolge soprattutto alle generazioni più giovani, a educatori ed educatrici mettendoli in guardia sui pericoli che la ricerca ossessiva della felicità può portare… E anzi, sottolinea l’importanza degli errori e delle sconfitte, necessarie per “una crescita sana”.

Topologia della violenza

Veniamo a Topologia della violenza (nottetempo), saggio firmato da uno dei filosofi contemporanei più prolifici, Byung-Chul Han (qui il nostro speciale sulle sue opere). Il punto di partenza della sua analisi è la natura proteiforme della violenza: cambia aspetto, si adatta alla logica e alle modalità del contesto socio-politico in cui si sviluppa e, soprattutto, agisce anche laddove sembra essere sparita. Per il saggista, nella “società della prestazione” il soggetto, formalmente libero, è vittima di se stesso e delle pulsioni che ha introiettato: “La storia della violenza giunge a compimento in questa coincidenza tra carnefice e vittima, tra signore e servo, tra libertà e violenza”.

Bella e perduta – Canto dell’Italia garibaldina

Cos’è rimasto di Garibaldi in questa Italia senza memoria e senza senso delle istituzioni, dove l’unità sognata non si è mai davvero realizzata? Se lo chiede il narratore-viaggiatore Paolo Rumiz nel suo nuovo libro, Bella e perduta – Canto dell’Italia garibaldina (Feltrinelli), in cui, con “cuore garibaldino”, l’autore-viaggiatore si mette in cammino alla ricerca delle camicie rosse, quelle di ieri ma soprattutto quelle di oggi.

Mamma o non mamma

“Cosa accadrà quando arriverà il giorno in cui non potrò più avere figli naturali, il giorno in cui il mio corpo avrà esaurito le cartucce e non ci sarà più possibilità di scegliere? Chissà se sarà quello il mio confine, se diventerò adulta quando uscirò dal ciclo riproduttivo femminile”. Questo scriveva, nel 2009, Elena Stancanelli a Carola Susani, allora in attesa di Nina, la sua secondogenita. Oggi che quel confine è varcato, entrambe avvertono l’esigenza di tornare a confrontarsi sulle rispettive scelte. Per Marsilio una nuova edizione ampliata di Mamma o non mamma.

Demichov

Il Saggiatore porta in libreria una “biografia impossibile, fatta di documenti perduti e testimonianze incerte”, che ricostruisce la controversa storia di Vladimir Demichov, il padre della medicina dei trapianti. Demichov di Salvatore La Porta ripercorre la gioventù e i primi esperimenti, i tentativi (tanto raccapriccianti quando fondamentali) per le ricerche successive del chirurgo russo. Una storia fatta di successi e delusioni, durante la quale Demichov venne riconosciuto come genio del progresso e un inventore visionario, ma anche un nemico del popolo e un pericoloso ciarlatano censurato dalla comunità scientifica. Oggi, a molti anni di distanza dal primo trapianto di cuore (avvenuto nel 1967 per opera di Christiaan Barnard), questo testo offre nuovi spunti per riflettere sui confini della scienza.

Hotel Roma

La morte di Cesare Pavese, avvenuta il 27 agosto 1950, è al centro di Hotel Roma, il nuovo memoir dello scrittore francese classe ’91 Pierre Adrian, pubblicato da Atlantide (nella traduzione di Maria Sole Iommi). Protagonisti della vicenda sono due giovani, lo stesso Pierre e una “ragazza dalla pelle olivastra”, che sembrano inseguire per la città il fantasma dello scrittore italiano e che danno così vita a un’indagine umana e letteraria.

Chiamatemi Ismaele – Uno studio su Melville

Tra i grandi classici della letteratura sicuramente non manca Moby Dick di Herman Melville. Per tutti gli amanti e le amanti del romanzo, minimum fax propone, con la traduzione di Nereo Condini, un saggio “così sperimentale da costituire una poderosa opera d’arte in sé”, Chiamatemi Ismaele – Uno studio su Melville di Charles Olson. All’interno del volume, il poeta e scrittore statunitense commenta e analizza il grande capolavoro di Melville, sostenendo che ne esistano due versioni e che le tragedie shakespeariane abbiano avuto un ruolo centrale nella stesura della seconda, quella giunta fino a noi…

Corea, la guerra dimenticata

Tre anni di combattimenti, centinaia di migliaia di perdite tra i militari dei paesi belligeranti e almeno un milione e mezzo tra i civili; un paese devastato; il mondo a un passo dal conflitto nucleare; una pace mai firmata e dunque una crisi mai risolta: ciò nonostante la guerra di Corea è per eccellenza “la guerra dimenticata del XX secolo”. Ne parla Gastone Breccia, che insegna Storia bizantina e Storia militare antica nell’Università di Pavia, nel saggio del 2025 Corea, la guerra dimenticata (Il Mulino): quel conflitto ci appare oggi quasi un tragico laboratorio dei conflitti contemporanei, perché fu, al tempo stesso, una guerra limitata, una “guerra per procura” e una guerra di coalizione; e perché, per la prima volta nella storia, due grandi potenze si trovarono a combattere sotto l’inquietante ombra della minaccia nucleare.

Il nemico – Elon Musk e l’assalto del tecnocapitalismo alla democrazia

Il giornalista Stefano Feltri torna sugli scaffali delle librerie con un saggio su Elon Musk, figura controversa e sempre più al centro del dibattito attuale. Quello stesso Musk che in pochi anni è passato da essere un imprenditore noto a pochi all’uomo dietro le macchine elettriche e i razzi spaziali. E ora, Musk lo ritroviamo alla Casa Bianca… Con Il nemico – Elon Musk e l’assalto del tecnocapitalismo alla democrazia (Utet) Feltri riflette sull’evoluzione del fondatore di Tesla e sulla pericolosità di certe teorie che minacciano la democrazia e la libertà.

Essere umani – L’impatto dell’intelligenza artificiale sulle nostre vite

Madhumita Murgia, giornalista britannica di origini indiane, è AI Editor del Financial Times di Londra. Neri Pozza porta in libreria il saggio Essere umani – L’impatto dell’intelligenza artificiale sulle nostre vite (traduzione di Simonetta Frediani), finalista al Women’s Prize for Non-Fiction: un libro che rivela pericoli e iniquità della nostra crescente dipendenza dal processo decisionale automatizzato… Il libro è il racconto del modo in cui gli algoritmi quotidiani con cui abbiamo già imparato a convivere ci stanno profondamente cambiando.

Filosofia e memoria

Già professore di Filosofia teoretica all’Università di Milano, membro dell’Accademia dei Lincei, Carlo Sini, classe ’33, firma per il Saggiatore Filosofia e memoria – La vita come scrittura, in cui cerca di rispondere alla domanda “cosa significa pensare?”. Il risultato? Un’opera che è insieme meditazione e racconto: il pensiero, ci dice Sini, non nasce dal nulla, non inizia da zero: è sempre una ricordare…

Una linea nel mondo

In Una linea nel mondo (in uscita per la collana I Corvi di Iperborea, nella traduzione di Eva Valvo), Dorthe Nors, una celebre scrittrice danese (già finalista all’International Booker Prize), esplora le storie, i ricordi e le geografie sconosciute della sua più amata fetta di mondo. Nors racconta un anno trascorso in viaggio lungo la costa del Mare del Nord, da Skagen, sulla punta settentrionale della Danimarca, alle Isole Frisone nel Mare dei Wadden.

Continuate in ciò che è giusto – Storia di Alexander Langer

A trent’anni dalla morte di una figura straordinaria e quanto mai attuale, in Continuate in ciò che è giusto – Storia di Alexander Langer (Bompiani), Alessandro Raveggi restituisce la ricchezza umana, politica e spirituale di Langer nella complessità: dalle radici altoatesine alle battaglie per il dialogo interetnico, dall’ecologismo alla nonviolenza, alla costruzione di un’Europa più giusta.

La donna dai mille destini – Una storia di Nawal al-Sa’dawi

Come si diventa una donna libera in un Egitto ancora in larga parte ostaggio del patriarcato, un luogo in cui una femmina che nasce in famiglia è una disgrazia? Nawal Al-Sa‘dawi, scrittrice, militante, psichiatra, insegnante, femminista egiziana, è una figura tra le più carismatiche del Novecento arabo-africano. La racconta Igiaba Scego nel libro del 2025 La donna dai mille destini – Una storia di Nawal al-Sa’dawi (Solferino).

Nessunə è normale

Cosa significa essere “normale”? La sociolinguista, traduttrice e divulgatrice Vera Gheno (qui i suoi articoli per ilLibraio.it) nel suo nuovo saggio (in uscita per UTET) parte da questa domanda per smontare il valore della cosiddetta normalità nella società frammentata di oggi, in cui la norma è sia il corpo filiforme, sia quello muscoloso; sia la famiglia tradizionale, sia l’attore e l’attrice pluridivorziata. Per Vera Gheno, invece, la norma è uno strumento del gruppo dominante per esercitare potere sulle minoranze, mentre, la realtà, è che Nessunə è normale.

Abilisti fantastici e dove trovarli

Nel suo nuovo libro, Abilisti fantastici e dove trovarli (Fandango), Marina Cuollo smantella le incoerenze e le ipocrisie della società abilista, con la sua arma d’elezione, l’ironia, per “seminare in velocità, che i tuoi siano piedi o ruote, tutto il triste della vita”. L’autrice, napoletana classe ’81, è TEDx speaker, conduttrice, editorialista e consulente D&I. In libreria ha esordito nel 2017 con A Disabilandia si tromba (Sperling & Kupfer), firmando poi diversi altri volumi.

Simone de Beauvoir interroga Jean-Paul Sartre sul femminismo

Nel 1975, mentre sono ormai all’apice della loro fama e dellla loro influenza sul panorama culturale europeo, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre decidono di riflettere, questa volta insieme e pubblicamente, sulla condizione della donnna e sul femminismo. Il risultato è un breve dialogo “tanto intimo quanto sincero”, nel quale emergono le posizioni di entrambi, le convinzioni comuni e, soprattutto, le loro divergenze: in libreria per il Saggiatore, nella traduzione di Mara Cantoni e Massimo Gallerani, Simone de Beauvoir interroga Jean-Paul Sartre sul femminismo.

Matrescenza – Gravidanza, parto, maternità: essere donna, diventare madre

Molti testi, di narrativa e saggistica, hanno provato a raccontare quel periodo di cambiamento che è la maternità. Laterza pubblica un racconto in prima persona sul diventare madre. In Matrescenza – Gravidanza, parto, maternità: essere donna, diventare madre (traduzione di Alessandra Castellazzi), Lucy Jones attinge alle neuroscienze e alla biologia, alla psicoanalisi e alla sociologia, per descrivere le complessità, le gioie e le novità a cui va incontro una donna. E soprattutto evidenzia come gli insegnamenti della società non corrispondono, nella maggior parte dei casi, alla reale esperienza vissuta…

Lucy – Perdersi

Con Add il secondo numero della rivista Lucy, dal titolo Perdersi, un invito a “un viaggio attraverso i luoghi come specchi dell’esistenza”. Con i testi di Agnese Codignola, Sarah Gainsforth, Eugenio Giannetta, Nicola Lagioia, Nicola Manghi, Paolo Pecere, Francesco Pecoraro, Ilaria Maria Sala, Viola Stefanello e della redazione.

Monster Psycho Killer

Negli ultimi anni l’interesse di lettrici e lettori per le storie true crime (vero e proprio mondo che coinvolge anche podcast, serie tv e social a cui abbiamo dedicato uno speciale) è aumentato. E per chi apprezza il genere, è in uscita per Tea la vera storia di Ed Gein, detto il “macellaio di Plainfield”, che ha ispirato Il silenzio degli innocenti, Psycho e Non aprite quella porta. Il libro, Monster Psycho Killer (tradotto da Elena Ravera), è stato scritto da Harold Schechter, docente e saggista stunitense, che ricostruisce con attenzione i crimini e le ossessioni di Gein.

Allegro bestiale

La biodiversità e la natura sono al centro del libro Allegro bestiale (Aboca edizioni), presentato come “un bestiario surreale e divertente”, pensato e scritto da Telmo Pievani (docente di Filosofia delle Scienze Biologiche, scrittore e divulgatore affermato) e dalla Banda Osiris, e illustrato da Mauro Sacco ed Elisa Vallarino, che proprio attraverso animali impossibili e immaginari spiega cos’è la biodiversità e perché è così importante. Un volume ironico, ma capace di far riflettere sul comportamento umano nei confronti del Pianeta e della Natura.

Storia del dubbio

Il prossimo saggio ricostruisce la storia dell’essere umano e della scienza partendo dal dubbio, inteso come atteggiamento tipicamente umano che ha perso alla società di progredire. In Storia del dubbio (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Guerrieri) Gérard Thomas evidenzia quanto importante sia non dare nulla per scontato perché solo coltivando il dubbio è possibile aprire una possibilità di crescita e conoscenza.

Ascoltare il mondo

Nel saggio Ascoltare il mondo (Bollati Boringhieri, traduzione di Giuliana Olivero), Julian Treasure, musicista e autore britannico, esperto di suono e comunicazione, accompagna lettrici e lettori in un viaggio alla riscoperta delle meraviglie del suono, mostrandoci quanto sia potente il suo impatto, indipendentemente dal fatto che vi prestiamo attenzione o meno.

Passeggiando sul lato selvaggio

Lou Reed, co-fondatore dei Velvet Underground e poi protagonista di una lunga carriera da solista, è un nome imprescindibile nella storia del rock. Genio sregolato, persona e personaggio, adolescente rabbioso sputato dai sobborghi di New York, pioniere di un nuovo modo di fare musica che ha poi creato stelle immortali: Passeggiando sul lato selvaggio (Wudz, traduzione di Bernardo Mattioni), raccoglie le sue parole, da Patti Smith ai REM, dai Joy Division ai Nirvana. Il volume contiene un toccante scritto della stessa Patti Smith e due conversazioni con William S. Burroughs e Paul Auster.

La musica per me

Da Beethoven, “il massimo esempio di musicista”, a Bach, da Mozart a Chopin, da Rossini a Verdi, Puccini e Gershwin, La musica per me (Einaudi) di Corrado Augias è, insieme, l’autobiografia di un musicofilo appassionato, e una dichiarazione d’amore per la sfuggente, affascinante arte dei suoni.

Quando vedi mia madre, chiedile di ballare

Tra i titoli recenti da aggiungere alla propria wish list anche Quando vedi mia madre, chiedile di ballare (La nave di Teseo, traduzione di Elena Malanga). Un libro atteso per l’estate del 2025 nel quale la cantante e attivista statunitense Joan Baez ha raccolto i suoi ricordi e i suoi pensieri in forma poetica, pagine scritte durante tutta la sua vita e finora rimasti inediti. Dal rapporto con la sorella Mimi all’infanzia, dalle parole dedicate a Bob Dylan e Jimi Hendrix al valore dell’arte: Baez si racconta in questo diario intimo in versi.

Fahrenheit-182

Dopo il successo mondiale e le difficoltà degli ultimi anni, Mark Hoppus, il cantante, bassista e fondatore dei Blink-182, ha deciso di raccontarsi in un memoir. In Fahrenheit-182 (in uscita per Limina), Hoppus racconta la nascita dei Blink e il loro successo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, ma anche la storia d’amore con sua moglie, la nascita di suo figlio e la lotta contro il cancro. Una voce generazionale che ripercorre la sua vita con ironia e onestà.

In Inghilterra con gli Oasis

Nell’estate della reunion più attesa del decennio, Giulio Perrone Editore pubblica In Inghilterra con gli Oasis di Giulio Carlo Pantalei (scrittore, musicista e PhD tra Roma Tre e Cambridge): un viaggio musicale, geografico ed emotivo attraverso l’ascesa dei fratelli Gallagher e la nascita del Britpop.

Libri insieme – Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza

Docente di Biblioteconomia presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di Roma Sapienza, dove dirige il Laboratorio di Biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche BIBLAB e il Master in Editoria, giornalismo e management culturale), Chiara Faggiolani firma per Laterza Libri insieme – Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza: attraverso conversazioni con decine di pionieri della lettura nel nostro paese (e oltre), racconta micro-storie che vedono nella lettura l’agente di sviluppo per la comunità, lo strumento di rigenerazione urbana, di innovazione sociale, di contrasto alla solitudine e di promozione della salute.

L’ora dei maestri perduti – Enzo Siciliano e la Repubblica delle lettere

Lorenzo Pavolini (scrittore e vicedirettore della rivista Nuovi Argomenti) e Flavio Santi (traduttore e scrittore), in un dialogo a distanza, ripercorrono la loro amicizia con lo scrittore, storico e direttore della rivista Nuovi Argomenti Enzo Siciliano (1934 – 2006). Nasce così L’ora dei maestri perduti – Enzo Siciliano e la Repubblica delle lettere (in arriva per Italo Svevo), una raccolta di testi scritti mentre gli autori si dirigono al Vertano, località vicino Todi, nel luogo dove si sono conosciuti e dove Siciliano diede vita a una “Repubblica delle lettere”.

Dare forme al mondo – Per un design multinaturalista

Sempre più spesso l’ambiente è stato al centro del dibattito pubblico e culturale, e con Dare forme al mondo – Per un design multinaturalista (in uscita per UTET nella collana in collaborazione con I Dialoghi di Pistoia), Andrea Staid, professore di Antropologia culturale e visuale presso la Naba, riflette sulla possibilità – e necessità – di inserire la natura nel processo creativo dei nuovi progetti architettonici, di riconsiderare e superare la visione antropocentrica della progettazione e orientare le nostre pratiche quotidiane verso la sostenibilità.

Animali, custodi di storie

Chi fa rumore nel bosco o nell’onda? Chi ci scruta, non visto? Attraverso scoiattoli, ghiri, lontre, foche, orse, lupi, gheppi e uccelli acquatici – gli animali custodi delle storie raccontate nel nuovo libro di Francesca Matteoni, Animali, custodi di storie (dal 4 luglio per nottetempo) –, l’osservazione e l’immaginario si aprono alle più profonde forme di connessione tra le specie terrestri e gli ecosistemi condivisi, ridefinendo la soglia fra domestico e selvatico, fra terrore e amore.

Lettera a Jeff Bezos

Per quasi vent’anni Marisandra Lizzi, professionista della comunicazione, ha lavorato all’immagine di Amazon in Italia. Ora, per Do It Human, pubblica Lettera a Jeff Bezos (testo nato da una vera lettera inviata al patron di Amazon) nel quale Lizzi riflette sul rapporto tra i propri valori e il mondo in continuo cambiamento, e racconta la propria esperienza. Emerge così una testimonianza personale, dove la “la comunicazione torna a essere ‘relazione umana’ e la tecnologia uno strumento di evoluzione collettiva”.

La teoria di lasciare andare

Lascia andare: e se la chiave per la felicità, il successo e l’amore fosse semplice come queste due parole? Newton Compton ha pubblicato La teoria di lasciare andare – The Let Them Theory di Mel Robbins e Sawyer Robbins, che scrivono: hai passato troppo tempo a cercare approvazione, a gestire la felicità degli altri e a lasciare che le loro convinzioni ti trattenessero. Smetti di cedere ad altri il tuo potere e inizia a crearti una vita in cui al primo posto ci sei tu: i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, la tua felicità…

E sembra quasi vero

Autore e scrittore molto seguito sui social, Riccardo Pedicone ha scritto per Rizzoli E sembra quasi vero – Storie, invenzioni e fantasticherie sui libri che ho comprato con i miei ultimi risparmi: da piccolino Riccardo sa già leggere, ma finge di sbagliare per far ridere sua madre. Poi con i primi soldi inizia a comprare libri, al posto del gelato, nei pomeriggi lenti di Pordenone, un po’ perché leggere lo legittima a non studiare, un po’ perché le librerie sono spesso vuote e lì trova uno spazio di pace. Così, nelle storie degli altri trova una scusa e una consolazione. E quando ci si infila dentro, legge la vita.

Quaderno di compiti delle vacanze per adulti

Veniamo a un volume perfetto per non annoiarsi durante le vacanze dell’estate del 2025, che segna un nuovo appuntamento con Quaderno di compiti delle vacanze per adulti (Blackie, curato da Dario Falcini) di Daniel López Valle e Cristóbal Fortúnez, con ben 150 esercizi per “detossinare la mente e riforestare il cervello”, in compagnia o in solitaria, durante l’estate.

Kate e la maledizione dei Galles

Antonio Caprarica è stato uno dei principali inviati della Rai e conoscebene la famiglia reale inglese, a cui ha dedicato diversi libri: con Sperling & Kupfer pubblica ora Kate e la maledizione dei Galles – La nuova principessa del popolo sfida secoli di sventure. L’autore e giornalista compie un viaggio nel tempo tra le molte manifestazioni di un alone di malasorte che sembra avvolgere davvero, e da sempre, i detentori del titolo del Galles…

Il sogno – L’Europa s’è desta!

Roberto Benigni, a quasi vent’anni da La tigre e la neve, torna in libreria con Il sogno – L’Europa s’è desta! (Einaudi Stile Libero), nato dall’omonimo spettacolo televisivo (andato in onda nel marzo scorso) e dedicato all’Europa. Un’opera, realizzata con Michele Ballerin e con il contributo di Stefano Andreoli, ampliata e arricchita che vuole portare un “un invito alla consapevolezza, un antidoto alla contemporanea disillusione” nei confronti del Vecchio Continente.

Scritture meridiane, la nuova collana di Tamu edizioni

Debutta in libreria Scritture meridiane, la nuova collana di Tamu edizioni – diretta da Carmine Conelli – per “rileggere il Sud Italia”, attraverso “visioni plurali oltre le rappresentazioni egemoniche”: L’intento “non è semplicemente ribaltare gli stereotipi, ma ricollocare le complesse realtà del Mezzogiorno in una prospettiva globale, analizzando il Sud Italia come un laboratorio di esperienze e contraddizioni attraverso le intersezioni di classe, genere e razza, senza trascurare l’impatto della crisi ecologica”. I primi due volumi sono Napoli balla – Dancefloor e sottoculture nella città postcoloniale di Gennaro Ascione e Criminalità immaginate – La mafia, il Sud, il popolo di Antonio Vesco.

Invito a un banchetto – Sapori e storie della cucina cinese

Nata in Inghilterra, Fuchsia Dunlop è stata la prima occidentale a studiare come chef all’Istituto superiore di cucina del Sichuan, e ha dedicato alla tradizione culinaria cinese trent’anni di viaggi e ricerche, oltre che diversi libri e articoli. Add propone il suo Invito a un banchetto – Sapori e storie della cucina cinese, nella traduzione di Anita Taroni e Stefano Travagli, e con le illustrazioni di Lucrezia Viperina. Sospesa fra tecnica e magia, conoscenza degli ingredienti e sperimentazione, la cucina cinese ha una storia millenaria e ramificata, che l’autrice invita a esplorare…

Sugo – Perché il cibo della nonna è importante quanto un piatto stellato

Il mondo della cucina è protagonista anche di Sugo – Perché il cibo della nonna è importante quanto un piatto stellato (Blackie), in cui Mariachiara Montera racconta come il cibo sappia rappresentare memoria e cultura di intere famiglie. Sugo non è solo l’insieme dei ricordi e dell’educazione alimentare ricevuta, ma è uno spaccato del rapporto tra il cibo e la nostra identità.

Magna (veg) che te passa

Unire la tradizione della cucina romana e scoprire il potenziale degli ingredienti vegetali… Davide Leo, chef romano e punto di riferimento per la cucina vegetale contemporanea, guida i lettori e le lettrici alla scoperta dei sapori della cucina romanesca, reinventati con creatività in Magna (veg) che te passa (Vallardi), un manifesto gastronomico che promuove una cucina sostenibile e inclusiva, e dove il gusto rimane protagonista.

Il giramondo – Da Zanzibar all’Islanda, passando per l’Amazzonia

Se è vero che leggere è un po’ come viaggiare, con il nuovo libro di Massimo Cannoletta allora bisogna tenersi pronte e pronti per affrontare due oceani e tre continenti. In Il giramondo. Da Zanzibar all’Islanda, passando per l’Amazzonia (Tea), l’autore accompagna in un viaggio unico, tra luoghi famosi e scoperte incredibili, antiche leggende e personaggi mitici, ma anche persone comuni e storie. Un’esplorazione a tutti gli effetti, che segue il già apprezzato Storie d’italia. Vite straordinarie che raccontano un Paese meraviglioso (Tea).

Puglia – The passenger

Con Iperborea è in arrivo un nuovo numero della serie di libri-rivista The Passenger, questa volta dedicato alla Puglia, una delle regioni più apprezzate (e discusse) a livello turistico e non solo. Un racconto a più voci, tra luci e ombre, in cui non mancano immagini, illustrazioni (di Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni), un duo di fotografi specializzato nella fotografia documentaristica e infografiche, come nello stile del progetto. Con i testi di Nicola Lagioia, Sarah Gainsforth, Claudia Attimonelli, Daniele Rielli, Stefano Nazzi, Mario Desiati, Leonardo Palmisano, Andrea Piva, Valentina Petrini, Oscar Iarussi, Teresa Maria Rauzino, Gabriella Genisi e Valerio Millefoglie.

Turisti della realtà

Francesco Marino, digital strategist e giornalista freelance che si è occupato spesso di cultura digitale e intelligenza artificiale, riflette su come le regole delle piattaforme digitali condizionino (e abbiano già condizionato) i luoghi che abitiamo e il nostro rapporto con il mondo. Oggi l’esperienza sembra qualcosa da convertire in contenuti, mentre ogni ambiente viene pensato per catturare l’attenzione… e tutto ciò rende gli essere umani dei Turisti della realtà. Il saggio, con la prefazione di Maccio Capatonda, è in uscita per Tlon.

George Mallory e la tragedia dell’Everest

Veniamo ora a un libro per chi apprezza l’epica della montagna e delle grandi imprese. Il 6 giugno 1924 George Mallory si infilò una maschera di ossigeno e, insieme al compagno Andrew Irvine, partì per la vetta dell’Everest. L’8 giugno i due furono intravisti fra le nuvole. Poi più nulla. Scomparvero nel brutto tempo e non furono più ritrovati. Che siano morti prima o dopo aver raggiunto la cima è un mistero che ancora appassiona. Negli anni successivi alla sua scomparsa, George Mallory è stato glorificato dalla stampa inglese come il più grande alpinista della sua generazione, scomparso mentre tentava l’impossibile… Corbaccio pubblica George Mallory e la tragedia dell’Everest (traduzione di Beatrice Radi), firmato dal giornalista e film maker specializzato Mick Conefrey.

Un decimo di te

Diventato celebre come conduttore di Mtv Italia, Marco Maccarini, classe ’76, in Un decimo di te – Camminare e scoprire l’essenziale, con lo zaino leggero e il cuore aperto (Limina) propone i racconti e i consigli di un viandante con tanti chilometri nelle gambe, per ispirare chi sente il richiamo della natura, del silenzio, della lentezza ma non sa da dove iniziare, e accompagnare chi ha sempre lo zaino pronto per partire. Dalla Via Francigena al Cammino di Santiago, passando per la Via del Sale, degli Abati, degli Dei, il Cammino di Francesco, l’Alta Via dei Monti Liguri e…

Viaggio tra gli alberi più spettacolari del mondo

Tra le novità per l’estate 2025 in casa Lonely Planet, Viaggio tra gli alberi più spettacolari del mondo (traduzione di Irene Gilodi e Flavia Peinetti), un volume fotografico per intraprendere un viaggio alla scoperta dei 50 alberi più maestosi del pianeta. Un’avventura tra foreste primordiali, giardini segreti e paesaggi incontaminati: la danza primaverile dei ciliegi giapponesi, il caleidoscopio di colori delle antiche faggete francesi, la millenaria saggezza del Ginkgo cinese… Tra gli autori, rinomati botanici e profondi conoscitori del mondo naturale, tra cui Matt Collis, capo giardiniere del Garden Museum di Londra.

Il Cammino Celeste

A piedi da Aquileia al Monte Lussari: per l’estate 2025, e per chi apprezza i cammini (spirituali), Ediciclo propone la nuova edizione di Il Cammino Celeste (o Iter Aquileiense): un itinerario ideato grazie all’iniziativa di un gruppo di persone appartenenti a diverse associazioni, accomunate dal desiderio di essere dei pellegrini, donne e uomini che per qualche giorno lasciano la loro vita ordinaria per trasformarsi in viandanti. “Un percorso internazionale che si propone di favorire l’incontro fra pellegrini di diversi stati in un luogo molto particolare”, il santuario del Monte Lussari, dove è custodita un’antica statua della Madonna venerata dalle genti del Friuli Venezia Giulia e del resto d’Italia, della Carinzia e dell’Austria, della Slovenia.

Verso Capo Horn

In casa Adelphi è in uscita Verso Capo Horn, in cui Stefano Faravelli racconta, descrive e disegna il suo viaggio in Patagonia a bordo dell’Adriatica, “una disavventura, più che un’avventura” a causa di una tempesta. Nasce così un nuovo “carnet de voyage”, in cui le parole si fondono con le carte nautiche e i disegni, che in poche pagine racchiude la bellezza naturale dei paesaggi esplorati, impossibili da rappresentare sulle mappe più tradizionali.

Non era un mostro strano

Da non perdere anche il nuovo libro di Gianni Montieri che, dopo la pubblicazione di Andrés Iniesta, come una danza e Il Napoli e la terza stagione, ora dedica un volume ai treni, Non era un mostro strano (sempre per 66thand2nd). Attraverso riflessioni, frammenti di vita, vicende storiche – come l’inaugurazione della prima strada ferrata italiana – e punti di vista molto diversi tra loro (passeggeri, bigliettai, turisti…), lo scrittore e giornalista racconta la sua “storia col treno” e la sua leggenda…

Le operazioni della Seconda Guerra mondiale in 100 mappe

Non solo romanzi per chi è appassionato di storia: in uscita per L’Ippocampo un volume illustrato che presenta e commenta le cento principali operazioni militari della Seconda guerra mondiale. Le operazioni della Seconda Guerra mondiale in 100 mappe di Jean Lopez (con Nicolas Aubin e Benoist Bihan) ricostruisce conquiste, rotte e strategie delle battaglie che hanno modificato i confini di tutto il mondo, offrendo così un nuovo strumento per studiare e capire gli eventi – e le loro conseguenze – tra il 1937 e il 1945.

Dare tutto, chiedere tutto

Antonio Conte, insieme a Mauro Berruto (allenatore di pallavolo e politico), in Dare tutto, chiedere tutto (in uscita per Mondadori) si racconta e svela il metodo con cui affronta le sfide del suo lavoro. Conte, fresco della vittoria del campionato di Serie A con il Napoli, si concentra sulla differenza tra “fare l’allenatore” e “essere allenatore”, perché essere significa lavorare senza sosta, non lasciare nulla al caso, dare tutto per poter poi chiedere tutto a chi lavora insieme a te. Tra aneddoti e riflessioni tecniche, l’ex calciatore e ora allenatore presenta un approccio basato su tre passaggi, applicabili in ogni campo d’azione: ispira, lavora, misura.

Io posso – Un’allenatrice di pallavolo in Pakistan e Iran

Alessandra Campedelli, allenatrice di pallavolo, parla della sua esperienza a capo della nazionale femminile dell’Iran, e successivamente del Pakistan, in Io posso – Un’allenatrice di pallavolo in Pakistan e Iran (Baldini+Castoldi): un libro in cui racconta le sfide e le scoperte dell’allenare in un contesto spesso complicato, nel quale sono molte le limitazioni imposte (a causa di norme religiose e sociali). Campedelli, però, riesce a far emergere anche il potere trasformativo dello sport e la sua capacità di promuovere emancipazione, eguaglianza e diritti.

I 7 pilastri della mindfulness

Per chi cerca un modo per liberarsi da rabbia e stress, tra le novità della primavera 2025 c’è la nuova edizione di I 7 pilastri della mindfulness (Vallardi), il nuovo libro di Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuta, presidente dell’Istituto di Mindfulness Interpersonale e direttrice del corso per Istruttori di Mindfulness della Scuola di specializzazione SCINT. All’interno di queste pagine si possono trovare sette percorsi con esercizi e letture per conoscere a fondo la mindfulness, così da gestire i cambiamenti e i momenti di stress. Una sorta di “libro definitivo” per rispondere agli input negativi tipici dei nostri giorni e concentrarsi sul qui e ora.

Dietro ogni profondo respiro – Ombre e luci della mia vita imperfetta

“Quando penso alla mia vita, mi torna sempre in mente l’espressione che ho voluto scegliere come titolo per questo libro: ‘Dietro ogni profondo respiro’…”. Il conduttore e comico classe ’64 Teo Mammucari ha scelto di raccontarsi nell’autobiografia Dietro ogni profondo respiro – Ombre e luci della mia vita imperfetta (Rizzoli). L’autore scrive: “La storia che voglio raccontare in questo libro è quella di qualcuno che, dopo tanto tempo, si accorge che tutto ciò che ha vissuto non era drammatico, ma spettacolare e bellissimo. Negli anni, ogni esperienza gli è diventata utile. Ogni volta che è arrivata una sofferenza, ha imparato a osservarla e accettarla per quello che era, senza farsene una malattia. Vivere in questo modo cambia tutto, perché l’accettazione e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per affrontare la vita. Vi chiedo di perdonare la mia schiettezza in questo racconto…”.

Brutto come il peccato

Grazie ai suoi insegnamenti preziosi e fuori dagli schemi, in questi anni il biblista Alberto Maggi (assiduo collaboratore del nostro sito) è riuscito a conquistare migliaia di lettori credenti e non credenti, al punto da essere oggi riconosciuto come una delle voci più spiazzanti e insieme più incisive della Chiesa. Brutto come il peccato, in uscita per Garzanti, raccoglie alcune delle sue riflessioni più profonde e originali sulla fede e sull’importanza di vivere la propria vita in modo autentico.

Papa Leone XIV

Proseguiamo con un libro estremamente attuale, che descrive e racconta il profilo personale e storico del nuovo Pontefice. Papa Leone XIV. Il racconto del nuovo Papa e le sfide che dovrà affrontare (Salani) del giornalista e vaticanista Saverio Gaeta si propone di tracciare un ritratto del successo di Bergoglio, e delle sfide che lo attenderanno nei prossimi mesi e anni. Allo stesso modo, Gaeta indaga la figura di Robert Francis Prevost, definendolo il “papa della globalizzazione”.

I libri ufficiali di Carlo Acutis

Molto si è detto della canonizzazione di Carlo Acutis, “un ragazzo che ha vissuto un’esistenza del tutto originale, unito a Dio fino all’ultimo istante della sua vita”. Per Piemme escono i libri ufficiali: da Non io ma Dio – L’imitazione di Cristo secondo Carlo Acutis a Spiritual insight – Riflessioni e appunti dagli esercizi spirituali di Carlo Acutis, passando per Santa Messa santo me – La vita in Cristo secondo Carlo Acutis. A firmarli è la madre, Antonia Salzano Acutis, già autrice di Il segreto di mio figlio – Perché Carlo Acutis è considerato un santo, tornato di recente in una nuova edizione.

DiversaMente

Diversa-mente – Le relazioni spiegate da chi ha più cervello che cuore (Bompiani), il primo libro di Immanuel Casto, è presentato come una “guida per sopravvivere alle relazioni, tra il serio e il faceto”, e invita con ironia a un’autoanalisi e alla trasparenza nei rapporti. Pseudonimo di Manuel Cuni, l’autore, classe ’83, è un cantautore, autore di giochi e attivista. Protagonista sui social e a teatro, dal 2024 è il direttore artistico di QUID, la rivista digitale di Mensa Italia.

Come e cosa cucinare con la friggitrice ad aria

L’uso della friggitrice è in crescita, e le abitudini in cucina si stanno di conseguenza in parte modificando. Rita Aprile – creatrice del canale YouTube La cucina di Rita – porta in libreria per Gribaudo Come e cosa cucinare con la friggitrice ad aria, un manuale pratico, pensato per chi vuole sfruttare le potenzialità di questo elettrodomestico, grazie a un approccio adatto anche ai principianti.

Libri da leggere per l’estate 2025: poesia

Tutte le canzoni di Istanbul

Cemal Sureya è tra i grandi nomi della poesia turca, in particolare dell’avanguardia postmodernista del Secondo Nuovo, e quest’estate Bompiani ha deciso di portare in Italia una raccolta con i suoi versi, carichi di “eros e ironia, simboli e allusioni”, Tutte le canzoni di Istanbul (curata da Nicola Verderame). Un’uscita da non perdere per (ri)scoprire uno dei nomi più celebri della poesia turca, che con fatica ha trovato il successo mentre era in vita, e che ora viene ricordato con scritte sui muri.

La forza che spinge il fiore

Tra le novità in casa Ponte alle Grazie anche La forza che spinge il fiore (a cura di Sara Ventroni): una preziosa raccolta di Dylan Thomas (1914 – 1953), scrittore, poeta e drammaturgo gallese che nel corso della sua vita ha saputo unire le influenze di tutto il ‘900 con le tradizioni più classiche, e raccontare il suo tempo con ogni linguaggio disponibile.

Nel principio infondato

Veniamo a un esordio italiano nella poesia, quello di Blu Temperini, nata a Pisa nel 2000, con Nel principio infondato (Crocetti). Nella presentazione si spiega che, nella poesia di Blu Temperini, “profondamente ispirata alla tradizione metafisica, il fare dei morti è un fare misterioso, quasi una ragione del futuro, perché essi muoiono e progettano di morire ancora… . Finché da tutti i paesaggi non emerge la Parola che, con un canto tanto simile alla ricomparsa, giudica e lamenta…”.

Innue – Poesie 2009-2018

Innue, in arrivo per Interno Poesia con la curatela di Francesca Maffioli, è la prima traduzione italiana delle poesie di Joséphine Bacon, amata autrice del Québec: un “itinerario antologico” che raccoglie le poesie d’esordio fino alle più recenti e che ne “rivela i tanti aspetti della poetica e dello stile luminoso”. Un viaggio nei temi cari a Bacon, come il nomadismo e la natura, ma anche un’esplorazione del rapporto tra l’autrice e ciò che la circonda.

Voci di donne dal Nord

E veniamo a una raccolta dedicata alla poesia svedese contemporanea: i valori del corpo e della mente come guida all’esistenza umana, i tempi e le esperienze del femminile, la natura intesa come fisicità e mistero sono alcuni dei temi affrontati da Eva Ström, Ann Jäderlund e Linnea Axelsson, autrici rilevanti nel panorama letterario della Svezia contemporanea e della Scandinavia in genere: esce per Crocetti Voci di donne dal Nord (traduzione di Maria Cristina Lombardi).

Pagine da strappare, per non strapparsi

Il Poeta della serra dal 2014 ha iniziato a scrivere componimenti poetici con lo scopo di dare “vita nuova” alla poesia, cercando di portarla in luoghi che, a primo impatto, possono sembrare inusuali: contesti urbani degradati, zone di periferia, cassonetti dell’immondizia. Scritta con un pennarello su una superficie, per le strade, “la poesia rinasce, si fa viva”. Dopo due raccolte di poesie come Frutti di male (2021) e Biscotti della sfortuna (2023), torna per Mondadori con Pagine da strappare, per non strapparsi.

Libri da leggere per l’estate 2025: fumetti, graphic novel e manga

Occhi

J-POP Manga propone Occhi: non un manga, ma un volume illustrato (dalle atmosfere inquietanti) di Soshichi Tonari. Quante volte vi è sembrato di vedere un volto impresso su una nuvola, tra le fronde di un albero o nel gioco di luce sul vetro di una finestra? In pochi sembrano notarli, ma questi visi esistono davvero, seppure le loro esistenze e le nostre tendano a non si incrociarsi. Finché uno di loro non inizia a fissare una singola persona. Ovunque, in ogni momento. È l’inizio di una favola da brividi… Il racconto in prosa è illustrato dal sensei Junji Ito (Tomie), maestro del J-horror.

One Piece vol. 110

Tra le novità dal mondo dei manga non si può non citare One piece di Eiichiro Oda, che prosegue con il volume 110 (pubblicato da Star Comics). Protagonisti, come sempre, Rufy e la sua banda che, grazie ai Pirati Guerrieri Giganti, riescono a vedere la luce sull’Isola del Futuro. Ma la trasmissione del messaggio di Vegapunk sta iniziando e il suo contenuto fa tremare il mondo…

Valentina pirata

Veniamo a un’uscita per lettrici e lettori legati a un grande personaggio del fumetto: con Feltrinelli Comics, in arrivo un’edizione ragionata di Valentina pirata di Guido Crepax, che raccoglie in un unico volume storie ambientate in un mondo fantascientifico, tra cui L’astronave pirata, mai più ristampata dal 1968 a oggi. Il volume, tra l’altro, è corredato da un apparato storico-critico a firma di Boris Battaglia.

Un piccolo omicidio

Da non perdere poi Un piccolo omicidio (Rizzoli Lizard, con la traduzione di Leonardo Rizzi), firmato da Oscar Zarate e da Alan Moore, storico autore di V per Vendetta, Watchmen e From Hell. La vita sembra sorridere a Timothy Hole, la sua vita è invidiabile e l’agenzia per cui lavora come pubblicitario gli ha affidato un prestigioso incarico. Per trovare nuova ispirazione decide così di tornare in Inghilterra, tra i luoghi in cui è cresciuto. Ma proprio allora, un’apparizione misteriosa, un ragazzino dal sorriso diabolico, comincia a minare l’equilibrio di Timothy… Che sia uno scherzo? Oppure l’incarnazione dei suoi sensi di colpa?

Tutte le volte che sono diventato grande

Lucio vive in Sicilia con i genitori e la sorellina; è più maturo della sua età, ma non è qualcosa che ha potuto scegliere o coltivare: da lui ci si aspetta che sia un ometto, che impari presto ad arrangiarsi e che abbia cura della sorella minore. Con Tutte le volte che sono diventato grande (Bao Publishing), Giulio Macaione, fumettista siciliano, dopo Scirocco, torna con una storia di auto-fiction in cui narra la storia di un ragazzino che vive a Palermo negli anni ’90, con una famiglia problematica e un’identità queer in divenire…

Tatari vol. 1

Proseguiamo con una novità proveniente dal mondo giapponese. Edizioni BD porta in Italia il primo volume di Tatari, creato da Watari e tradotto da Davide Campari. Protagonista dell’omonimo manga, Tatari è uno yokai molto potente, che da anni vive come un gatto randagio sfamato dai fratelli Takeru e Yuki. In particolare, Takeru è il migliore amico di Tatari. Ma quando il giovane viene ucciso, Tatari decide di raccogliere le sue ultime volontà…

Dovevo dirti una cosa

A chi è alla ricerca di un graphic novel che narri una storia sull’importanza di parlare con sé stessi e con chi si ama, segnaliamo Dovevo dirti una cosa (Bao Publishing), il nuovo lavoro dello spagnolo Alberto Madrigal, dopo Va tutto bene, Berlino 2.0 e Pigiama computer biscotti. Angela e Roberto sono una coppia giunta a un punto decisivo. Non si capiscono e non comunicano. Lei decide di seguire l’istinto per risollevare la sua vita, lui di seguire un’intuizione che potrebbe costargli il lavoro, o salvarlo dalla noia… Due destini intrecciati, in apparenza divergenti e che stanno per riunirsi.

Five nights at Freddy’s – I racconti del Pizzaplex. Graphic novel. Vol. 1

Proseguiamo con un graphic novel ambientato nel mondo di Five Nights at Freddy’s, i cui protagonisti decidono di non ascoltare la voce della coscienza. In I racconti del Pizzaplex di Scott Cawthon e Andrea Waggener (con le illustrazioni di Diana Camero e Coryn MacPherson e la curatela di Christopher Hastings) incontriamo Maya, che non resiste alla tentazione di esplorare un’area ancora in costruzione; Aiden e Jace, decisi a spaventare i più piccoli nel labirinto del complesso; e il tecnico del Fazbear Grady, pronto a ispezionare luoghi piccoli e angusti. Ma sono molte le tentazioni, e i pericoli, in questo nuovo volume targato Il Castoro, che segna l’inizia di una serie.

Super string: Marco Polo’s travel to the multiverse

Tra le novità di Star Comics segnaliamo una nuova serie nata dalla collaborazione tra l’editore giapponese Shogakukan e lo studio coreano YLAB, con i disegni di Boichi (già autore di Dr. Stone). Il primo volume di Super string: Marco Polo’s travel to the multiverse, tra l’altro, è disponibile anche in una variant cover edition con sovraccoperta con effetti speciali (in foto il secondo volume, ndr).

Una notte da rider

Il turno di consegne è sempre imprevedibile tra le corse contro il tempo, le mance scarse e… gli inseguimenti della malavita organizzata! Una notte da rider (Bao Publishing), il graphic novel d’esordio di Arlen (pseudonimo di Arianna Lentini, fiorentina classe 1998), è un’avventura metropolitana popolata di bizzarri personaggi antropomorfi, che reinterpreta il lavoro di rider in chiave noir e action… L’ispirazione per la storia è arrivata all’autrice proprio poco dopo aver lasciato il lavoro come rider per un ristorante (all’interno del fumetto, infatti, sono presenti scene ispirate a fatti realmente accaduti in quel periodo).

Il bicchiere mezzo pieno

In casa Sonda debutta la collana LiberaMente, che ospiterà guide a fumetti incentrata sulla vita, la felicità, la resilienza e l’equilibrio emotivo. Su parte con Il bicchiere mezzo pieno di Rebecca Shankland e Jean-François Marmion, con le illustrazioni di Aude Massot, volume pensato per conoscere la psicologia positiva e applicarla nella vita di tutti i giorni: il bicchiere mezzo pieno comincia con quattro ex compagni di scuola che si rincontrano dopo anni a una festa di matrimonio, e iniziano a confrontarsi su un tema universale: che cos’è la felicità?

Libri da leggere per l’estate 2025: libri per ragazzi e ragazze

Il talento della rondine

La danza, il disegno e l’amore. Sono questi i tre elementi della nuova storia per ragazze e ragazzi di Matteo Bussola, Il talento della rondine, in uscita per Salani (con cui ha già pubblicato Mezzamela e Viola e il Blu). Da un lato incontriamo Brando, con un corpo che sembra nato per danzare e con una madre che gli ha cucito addosso il sogno di diventare ballerino. Brando, invece, per sentirsi libero disegna. Dall’altro lato c’è Ettore, che ha scelto la danza nonostante la fatica, le sfide e un padre che non lo comprende. Ettore che ha un talento nascosto, saper disegnare con grazia e istinto… E quando nelle loro vite irrompe Mirta, emerge un dubbio: qual è il vero talento? Quello che ti è stato dato o quello che scegli di inseguire?

La vita comincia alle medie

Con La nuova frontiera junior il secondo volume della serie per ragazze e ragazzi La vita comincia alle medie di Alice Butaud (traduzione di Silvia Turato): dopo Caterina, stavolta è il turno di Idrissa. Al centro della trama, infatti, la “Banda dei tonni”, composta da Caterina, Pablo, Ninon, Esther e Idrissa, cinque amici inseparabili. Ed è proprio quello che ci vuole per sopravvivere a questo anno di prima media… Genitori che si comportano in modo strano, una cotta top-secret e un gatto fantasma di nome Azuki. E le cose si complicano ancora quando il buffo cappello ricevuto da Caterina permette a Idrissa di ascoltare in diretta tutte le storie d’amore della scuola… Dai 9 anni.

Adelmo che voleva essere Settimo

Tra le novità per i più giovani anche Adelmo che voleva essere Settimo (Mondadori), il primo libro per ragazzi e ragazze di Daniele Mencarelli, poeta e scrittore che abbiamo intervistato in occasione dell’ultimo romanzo, Brucia l’origine. Adelmo è il più piccolo di sette fratelli, viene trattato come un estraneo e si sente diverso, anche a causa del ciuffo color argento che spunta tra i riccioli neri. Ma quando mamma Evelina gli affida una missione speciale, riunire i fratelli dispersi, lui non si tira indietro. Inizia così un’avventura alla scoperta dei regni che circondano il suo villaggio e di sé stesso, perché “a renderci chi siamo non è ciò che gli altri vedono in noi, bensì il coraggio che abbiamo di metterci alla prova”. Consigliato dai 10 anni.

Fossili viventi

La natura, si sa, è in grado di sorprendere ogni giorno. Roberta Ragona, conosciuta come Tostoini, ha deciso di raccontare in un libro (illustrato da lei) alcune delle creature più singolari: animali che vivono sulla Terra da milioni di anni senza quasi mai cambiare forma, come lo squalo fantasma e il calamaro vampiro, l’ornitorinco e la libellula. Questi Fossili viventi (Aboca Edizioni) sono in mezzo a noi, capaci di raccontare ciò che è stato, ma anche ciò che potrà essere il Pianeta e il rapporto tra l’essere umano e la Natura. Dai 10 anni

Il leggendario tesoro di Hell Gate

Davide Morosinotto, autore vincitore del Super Premio Andersen nel 2017 con Il rinomato Catalogo Walker & Down, e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nel 2021 con La Più Grande, torna in libreria con una storia di misteri, amicizia e riscatto ambientata nella New York degli anni Venti. I protagonisti di Il leggendario tesoro di Hell Gate (Mondadori) sono Lucy, Amy, Tommy, Mario e Rico, la gang degli Scarafaggi, e hanno deciso di dare una volta alla loro vita, da sempre considerata ingiusta. Dai 12 anni.

Harry Potter – Fatto in casa

Per chi ama il magico mondo di Hogwarts (a cui, tra l’altro, abbiamo dedicato molti test e quiz) ecco invece Harry Potte – Fatto in casa (Magazzini Salani): un libro per portare la magica atmosfera pensata da J.K. Rowling nelle proprie case. Tra queste pagine si possono scoprire oltre 25 creazioni, ricette e attività, tra cui creare candele, ghirlande, lavori con il feltro e con la ceramica. Tutte ispirate ai libri e ai film della saga (con tanto di concept art e immagini dai set). Consigliato dagli 8 anni.

Proprio prima che

Arriva in Italia per la prima volta un romanzo dell’autrice parigina Joanne Richoux, Proprio prima che (pubblicato da Terre di Mezzo nella traduzione di Margherita Petrini). Presentato come un “Romeo e Giulietta distopico”, il libro si muove in un mondo in rovina, tra epidemie, crisi climatiche e tensioni sociali che sfociano nella violenza. Eppure, in quel contesto, un ragazzo e una ragazza si incontrano dopo la scuola a casa di lei. Mentre fuori il mondo urla, in quella stanza, sentita come un luogo protetto, nasce qualcosa: la voglia di scoprire l’altro, il suo corpo e le sensazioni che si provano nel farlo… Dai 14 anni.

Lost in Taiwan – La via dei sogni

Nella prossima novità Taiwan è lo scenario di un romanzo di formazione che spinge i giovani lettori a uscire dalla propria comfort zone. Il protagonista è Paul, adolescente sempre attaccato ai videogiochi, che viene mandato per due settimane a Taiwan, dove lavora il fratello Theo. Durante la “vacanza”, in cerca di negozio di elettronica, il suo telefono cade in un tombino, lasciando Paul scollegato dal mondo. Sarà l’occasione per il giovane di girovagare e scoprire la città, incontrare Peijing, sua coetanea, e rimanere incantato dalla bellezza di Taiwan. Lost in Taiwan – La via dei sogni di Mark Crilley, in uscita per Tunué (con la traduzione di Martina Fermato), è consigliato dai 12 anni.

Le favole della Maria

Un padre e una bambina ogni giorno si inventano una storia diversa per affrontare le piccole sfide del quotidiano, dando vita a un mondo pieno di fantasia, fatto apposta per loro. Lo scrittore Antonio Moresco firma per Feltrinelli Le favole della Maria (con illustrazioni in bianco e nero), una raccolta di fiabe per ragazzi e ragazze dal gusto classico. Il risultato? Un racconto che intreccia la fragilità dell’infanzia con la forza nascosta degli adulti. Consigliato dagli 8 anni.

Nené nel paese delle magarìe – Il bambino che diventò Camilleri

A cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, arriva in libreria Nené nel paese delle Magarìe – Il bambino che diventò Camilleri (Mondadori), un libro che ripercorre l’infanzia del giovane scrittore, per tutti Nené, tra luoghi e personaggi che lo hanno formato e ispirato. Scritta da Alessandro Barbaglia e illustrata da Alessandro Sanna, la storia è consigliata dai 10 anni e mostra un ritratto inedito del futuro creatore del commissario Montalbano (e non solo).

Carlo il carlino in una gabbia di gatti

Carlo è un carlino intelligentissimo, ma soprattutto un gran chiacchierone… Ed è proprio per questa sua capacità che l’esercito lo rapisce per addestrarlo e farne un cane-soldato. Ma Carlo ama la pace e i grattini del suo padroncino Yan Yan, pronto a tutto pur di salvarlo. Peccato che, oltre al generale Palla di Biliardo, stavolta debba vedersela anche con il gatto Red, che lo punzecchia un giorno sì e l’altro pure. Riusciranno i due a mettere da parte le rivalità e fare squadra? Luigi Garlando (firma della Gazzetta dello Sport e autore per bambini e ragazzi di successo), torna con Carlo il carlino in una gabbia di gatti (Piemme, dagli 8 anni).

In pedana – I love gym

Claudia Mancinelli, allenatrice di ginnastica ritmica che ha accompagnato Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri alle Olimpiadi di Parigi, pubblica con Ape Junior una storia di fiducia, amicizia e sport. Anna, Elena e le ragazze della Vivagym sono pronte per dedicare l’intera estate alla ginnastica ritmica ma, arrivate in palestra, scoprono che di non essere sole… insieme a loro, infatti, si alleneranno anche le rivali più temute… In pedana – I love gym è consigliato dagli 11 anni.

Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere

Tunué porta in libreria un graphic novel per ragazze e ragazzi ispirato a una vicenda vissuta dal figlio di Pietro Grasso, ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia ed ex Presidente del Senato, e ad alcuni momenti chiave della lotta tra lo Stato e la mafia come l’omicidio di Piersanti Mattarella e gli attentati a Falcone e Borsellino. Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere (di Pietro Grasso, Emiliano Pagani, Alessio Pasquini) racconta la vita del figlio di un magistrato che prova sulla propria pelle cosa significa scegliere da che parte stare.

Enigmi a tutti i piani – Criminali allo sbaraglio!

Tra le novità non mancano i libri-gioco, come Enigmi a tutti i piani – Criminali allo sbaraglio! di Paul Martin (tradotto per Il Castoro da Serena Tardioli). In questo volume, consigliato dagli 8 anni, il vero protagonista è chi legge, chiamato a investigare su 17 indagini, ambientate in altrettanti mondi, con enigmi, giochi, colpi di scena e risate…

Rompicapi e indovinelli per ragazzi svegli

Ancora un consiglio di lettura per l’estate degli adolescenti: con Gribaudo, Rompicapi e indovinelli per ragazzi svegli, un colorato volume che raccoglie indovinelli, enigmi, rompicapo numerici, quiz… che terranno occupati le ragazze e ragazzi (e il resto della famiglia) per ore in vacanza, aiutandoli a stimolare strategie di problem solving divertendosi e mettendosi alla prova.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere per l’estate 2025: libri per bambini e bambine

La casa sull’albero di 104 piani

Andy Griffiths e Terry Denton tornano in libreria con un nuovo libro dell’amata serie La casa sull’albero, pubblicata da Salani. La casa sull’albero di 104 piani è diventata ancora più alta, e ora è possibile lanciare frigoriferi, salire (o scendere) la scala che non finisce mai, perdersi nel livello aggrovigliato o… scalare il monte Everest! Insomma, sembra tutto fantastico ma Andy ha un terribile mal di denti che gli impedisce di scrivere battute per il nuovo volume: riusciranno i due autori a trovare una soluzione? Consigliato dai 7 anni.

In auto, che spasso!

Cosa fare se il bambino non ama viaggiare in auto? Se quando lo facciamo sedere nel suo seggiolino urla e piange? Molti bimbi nei primi anni di vita si lamentano, protestano e non stanno volentieri seduti nel loro seggiolino… In libreria per La Coccinella un libro-gioco perfetto per aiutare bimbi e genitori ad affrontare con più serenità i viaggi in auto: Giorgia Cozza firma infatti In auto, che spasso! – Sul seggiolino in sicurezza e in allegria, con le illustrazioni di Ilaria Faccioli.

Ondina – La cercatrice di Boscobruno

Alla ricerca di un libro per bambine e bambini per l’estate 2025? Tra le novità del momento troviamo Ondina – La cercatrice di Boscobruno (Sinnos, traduzione di Laura Pognatti), ambientato in un piccolo villaggio, dove la vita procede monotona. Ma un giorno, in riva al fiume, appare una bambina che ha perso la memoria e non ricorda nemmeno il suo nome. Come se non bastasse, in città arrivano un orso e il signor Walz: l’animale si dice sia feroce, ma l’uomo, di sicuro, è ancora più pericoloso… Scritto da Stefan Boonen e illustrato da Tom Schoonhooge, questo volume viene consigliato dagli 8 anni.

Viva le vacanze, piccolo Nicolas!

Parliamo ora della nuova edizione di un classico della letteratura per l’infanzia, Viva le vacanze, piccolo Nicolas!, che torna per Feltrinelli: nate in Francia nel 1959, dall’incontro di due maestri dell’umorismo (René Goscinny, inventore, insieme ad Albert Uderzo, delle avventure di Asterix, e Jean-Jacques Sempé, uno degli illustratori e autori di fumetti più famosi) le avventure del Piccolo Nicolas sono state tradotte in 45 paesi, e vedono protagonista l’indomabile, buffo e monello Nicolas… Sono consigliate dai 7 anni.

Katitzi va in città

Con Iperborea, e con il patrocinio della Sezione Italiana di Amnesty International, continua la serie di Katitzi, classico svedese su una vivace e avventurosa ragazzina rom decisa a realizzare i propri sogni e a combattere i pregiudizi: Katitzi va in città è firmato dalla scrittrice svedese di origini rom Katarina Taikon (1932-1995), ed è consigliato dai 7 anni. La traduzione è di Samanta K. Milton Knowles, mentre le illustrazioni sono firmate da Joanna Hellgren.

La mia amica matematica

Laureata in Scienze dell’educazione e con una laurea magistrale in Pedagogia, Maria Federica De Gasperis (@maestrafede_ sui social, dov’è un riferimento), insegna nella scuola primaria dal 1998 ed è docente di ruolo in tutte le discipline. Grazie al suo nuovo libro, La mia amica matematica (Vallardi), la materia considerata spesso più ostica non sarà più vista da bambine e bambini come un nemico da affrontare, ma un’amica con cui divertirsi, anche grazie a esercizi, schemi e disegni. Un testo, quello di Maestra Federica, che copre il programma scolastico completo, dalla prima alla quinta elementare (sulla nostra pagina Instagram, la video-intervista all’autrice, ndr).

Ma come è fatto un bambino?

Léon è un cucciolo di leone che, per diventare grande, come da tradizione… deve mangiare un bambino! Non conoscendo la forma del piccolo uomo, però, Léon vaga per la savana incontrando ogni sorta di animale. E quando trova il suo obiettivo, resta sorpreso dalla sua dolcezza e dallo strano oggetto che tiene per la mani, un libro. Incuriosito, ascolta il bambino leggere la storia, si addormenta e al suo risveglio trova il libro come dono: proprio in quel momento Léon capisce di voler imparare a leggere e scoprire da solo il finale della storia. Ma come è fatto un bambino? di Nathalie Kuperman (Lapis, illustrazioni di Soledad Bravi e traduzione di Laura Tenorini) è tra le novità dell’estate 2025 e mostra ai più piccoli che, forse, crescere significa proprio scegliere chi diventare, con curiosità e libertà. Come Léon. Dai 7 anni.

La grande fabbrica delle puzze

Per le bambine e i bambini più curiosi, tra le nuove uscite dell’estate 2025, Uovonero pubblica La grande fabbrica delle puzze di Nadja Belhadj e illustrato da Philippe De Kemmeter (con la traduzione di Sante Bandirali). Un testo divertente, ideale dai 6 anni, nel quale si va alla scoperta degli odori più disgustosi e, più in generale, del funzionamento del sistema olfattivo…

Il piccolo principe

Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry torna in libreria in una nuova edizione curata e adattata da Andrea Laprovitera per Tunué. Antoine è un aviatore e, durante un viaggio, fa un atterraggio di fortuna nel mezzo del Sahara. Lì incontra un bambino, un piccolo principe proveniente da un mondo lontano che inizia a raccontargli la sua storia, i suoi incontri e ciò che ha imparato: “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Quando è il momento di separarsi, Antoine si rende conto di aver appreso qualcosa che gli resterà per sempre. Consigliato dai 7 anni.

Mia nonna

Un nonno e una nipote sono i protagonisti del nuovo volume a colori di Jan De Kinder, Mia nonna, per Orecchio Acerbo (con la traduzione di Anna Patrucco Becchi). Sembra un giorno al porto come gli altri: si chiacchiera e si guarda il cielo azzurro. Ma una domanda, spontanea e forse fatidica, interrompe quel momento. Dov’è la nonna? Ma non c’è da temere, questa lettura per i più piccoli (dai 4 anni) non è affatto triste, e la nonna si trova a fluttuare per aria con un paracadute rosso!

Il corpo umano

Per avvicinare i più piccoli e i genitori al corpo umano, segnaliamo Il corpo umano della Dottoressa dei Bambini (Valentina Paolucci, pediatra molto seguita sui social) in arrivo per Ape Junior con le illustrazioni di Daria Rosso. Un libro tutto da scoprire per “entrare” e capire ciò che rende il nostro corpo una macchina perfetta, strato dopo strato (qui la nostra video-intervista sulla pagina Instagram del sito). Consigliato dai 5 anni.

Io sono più alto di te!

Orecchio Acerbo porta in Italia Io sono più alto di te!, libro cartonato di Hye-Won Kyung, in cui i protagonisti sono gli animali: scoiattoli, talpe, maiali, tigri, orsi e coccodrilli impegnati “in una lotta all’ultimo centimetro”. Consigliato dai 4 anni.

Quattrodita e la Bambina Disegnata

Tra le novità per l’infanzia non può mancare Quattrodita e la Bambina Disegnata, una storia di inclusione, risate e amicizia creata da Mattia Villardita (già noto per Io e Spider-Man) e Rosangela Percoco (di cui ricordiamo A parte questo, tutto bene) pubblicata da Salani. Quando il nonno scompare misteriosamente, Mattia – nome in codice Quattrodita – decide di dare vita a una missione per ritrovarlo. Incontrerà così alleati molto particolari, come la Bambina Disegnata e il Bambino Distratto, ma anche avversari come il malvagio dottor Perfetto, che vuole eliminare ogni diversità! Toccherà proprio ai tre “supereroi” mostrare come sia la diversità a rendere ogni persona unica e speciale…

Nonno rana racconta

Veniamo a una doppia novità proposta da giovane casa editrice indipendente, nata da pochi mesi: Taga: parliamo di Nonno Rana Racconta – Alla Scoperta di Pratalión e Nonno Rana Racconta – Avventure a Pratalión, due albi illustrati (da Michelle Savoia) per bambini e bambine (dai 6 anni), che si ispirano a un’opera dell’800 di Thornton Burgess, e che uniscono una narrazione divertente e educativa a illustrazioni evocative e colorate. Ambientati in un mondo immaginario, i libri narrano le avventure degli abitanti di Pratalión raccontate da Nonno Rana, saggio punto di riferimento dei suoi amici animali. Tra i temi affrontati, il rispetto per la natura e l’importanza della gratitudine, sempre con tono giocoso. Entrambi i titoli sono stati scritti utilizzando Leggimi, font ad Alta Leggibilità per rendere la lettura accessibile a tutte e tutti, anche a chi presenta difficoltà di apprendimento.

In tenda con Pettson

Tra le novità per i più piccoli troviamo poi In tenda con Pettson, il nuovo capitolo della serie scritta da Sven Nordqvist (Camelozampa, traduzione di Samanta Katarina Milton Knowles). In questo libro per bambini e bambine (suggerito dai 5 anni), Pettson ritrova la sua vecchia tenda da campeggio e decide, insieme al gatto Findus e alle sue galline, di rivivere l’esperienza di dormire e vivere all’aria aperta. E poco importa se alla fine è solo il giardino di casa…

Sono una farfalla

Un libro che pone al centro della storia la creatività e l’espressione di sé stessi. Il protagonista di Sono una farfalla, albo a colori firmato da Marc Majewski per Il Castoro (e illustrato da Alessandro Zontini), è un bambino che ama vestirsi da farfalla e che, per questo, viene preso in giro. Con l’aiuto del papà, il bambino scopre però la gioia di essere ciò che vuole, imparando a vivere oltre i pregiudizi degli altri. Tra i temi trattati, anche la diversità e l’inclusione. Consigliato dai 5 anni.

Ansia, panico e altri incubi – Quaderno da colorare

Ansia, panico e altri incubi (SEM) è firmato da Cecilia Cantarano, content creator su Instagram e TikTok. In questo quaderno da colorare torna Elefansia, già protagonista di Ansia, panico e altri amici, per affrontare le ansie e le paure. Un volume ideale per i più piccoli, che vogliono sentirsi già grandi, ma adatto anche per i più grandi, per ricordarsi di quando si era bambini…

TORNA ALL’INDICE