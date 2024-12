L’anteprima – Quali sono i nuovi libri da leggere nel 2025, a partire dai primi mesi del nuovo anno fino alla primavera? Quali le novità più attese in arrivo, tra romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, racconti, manga, fumetti, graphic novel e libri per bambini e ragazzi? Il nostro speciale, con tanti consigli di lettura per tutte le età e per tutti i gusti

Ecco i nuovi libri da leggere nel 2025, in uscita dai primi giorni dell’anno alla primavera inoltrata. Anche quest’anno, nello speciale del sito ilLibraio.it, vi imbatterete in moltissime anteprime e consigli di lettura, per scoprire le novità imperdibili che arricchiranno le librerie nei prossimi mesi. Oltre 400 libri in arrivo nella prima parte del 2025, che abbiamo selezionato tra migliaia di pubblicazioni previste.

Nell’ampia selezione che segue, vi indichiamo (non in ordine d’importanza) una vasta gamma di proposte: libri da regalare e regalarsi, pensati per lettrici e lettori di tutte le età e con gusti differenti. Si parte con la narrativa (tra opere letterarie, noir, saghe, romanzi storici, romance, thriller, horror e commedie…), passando poi alla saggistica, alla varia, e arrivando a poesia, fumetti, manga e graphic novel, fino ai testi dedicati a ragazze, ragazzi, bambine e bambini.

Come già avvenuto negli anni passati, abbiamo deciso di dedicare un articolo a parte alle tante nuove voci letterarie italiane che debutteranno nei prossimi mesi e che meritano attenzione. Di conseguenza, in questa lista non troverete i titoli delle autrici e degli autori esordienti del 2025, su cui pure, come leggerete nell’articolo dedicato, puntano molto le case editrici.

Inoltre, è in uscita sul nostro sito un percorso di lettura specifico in vista del Giorno della Memoria 2025, con una selezione di nuovi saggi, romanzi, biografie e testi per ragazzi in uscita sul tema. Qui di seguito, quindi, non abbiamo segnalato le numerose pubblicazioni legate al 27 gennaio.

In arrivo anche un approfondimento sui film tratti da libri che saranno protagonisti sul grande schermo nel corso 2025, e uno dedicato alle serie tv ispirate dalla letteratura di ieri e di oggi in uscita nel corso dei prossimi mesi.



Decine e decine di novità da scoprire, quindi! E se invece aveste voglia di classici, qui lo speciale in cui raccogliamo oltre 1000 libri rappresentativi dei principali generi, dai migliori romanzi storici ai thriller psicologici più coinvolgenti, passando per gialli famosissimi e opere di fantascienza leggendarie, saggi sulla filosofia e la psicologia fondamentali e fumetti di culto…

Ma ora non resta che immergerci in questo viaggio tra i libri da non perdere nel 2025: un’occasione per scoprire i titoli che ci accompagneranno lungo il corso dell’anno.

Indice

Libri da leggere 2025: romanzi, racconti ed epistolari

Quello che so di te

Il 14 gennaio Guanda pubblica uno dei libri italiani più attesi del 2025, Quello che so di te di Nadia Terranova, che dopo diversi romanzi con Einaudi Stile Libero (tra cui Gli anni al contrario, 2015, e Addio fantasmi, 2018, finalista al premio Strega), inizia un nuovo percorso con la casa editrice milanese. La scrittrice siciliana firma un romanzo familiare, fatto di “misteri e silenzi che hanno attraversato le generazioni”. In questa storia c’è una donna che, di fronte alla figlia appena nata, ha una sola certezza: non potrà mai più permettersi di impazzire. Sì perché la follia, nella sua famiglia, non è solo un pensiero astratto, ma ha un nome, e quel nome è Venera, una bisnonna che ha sempre avuto un posto speciale nei suoi sogni…

Il ritorno di Stephen King

Tra i libri da leggere del 2025 c’è senza dubbio il nuovo libro di Stephen King (Never Flinch), in uscita in Italia (per Sperling & Kupfer) in contemporanea con gli Usa, il 27 maggio 2025. Il re dell’horror firma un romanzo “emozionante, divertente e oltraggiosamente coinvolgente”, con trame intrecciate: una su un assassino in missione di vendetta diabolica e un’altra su un vigilante che prende di mira un’oratrice femminista, con l’amata Holly Gibney e un nuovo cast di personaggi.

Io sono Emilia Del Valle

Veniamo a un’altra delle uscite del 2025 più attese: a fine maggio, in contemporanea mondiale, Feltrinelli propone il nuovo romanzo di un’autrice amatissima dal pubblico italiano, Isabel Allende, che torna con Io sono Emilia Del Valle. Nata il 2 agosto del 1942 a Lima, Allende è una delle scrittrici più apprezzate, sin da La casa degli spiriti (1982).

Il Grande Bob

“Bob è morto”. Questo annuncia agli amici, in tono sin troppo neutro, la moglie Lulu; e aggiunge: “Dicono che è stato un incidente”. Invece no, non si è trattato affatto di un incidente, come si scoprirà presto: Bob si è ucciso. E tutti – a cominciare dal gruppo che si ritrova regolarmente al Beau Dimanche, una locanda dove, nella bella stagione, si pranza e si cena sotto gli olmi, in riva alla Senna – si chiedono che cosa abbia mai potuto spingere al suicidio uno come lui: sempre allegro, e allegramente sfaccendato… Lettrici e lettori di Georges Simenon potranno leggere Il Grande Bob dall’11 febbraio (Adelphi, traduzione di Simona Mambrini).

Una nuova collana dedicata a Camilleri

Il 2025 sarà l’anno del centenario della nascita di Andrea Camilleri. Per l’occasione, la casa editrice Sellerio, insieme con il Fondo Andrea Camilleri, ha in programma numerose iniziative ed eventi che attraverseranno l’intero territorio nazionale. Ci sarà anche una nuova collana dedicata, una selezione della sua opera: dodici libri, scelti affiancando i più amati ad altri meno conosciuti. E ogni volume avrà un’introduzione d’autore. I primi titoli, a partire da fine gennaio, saranno: La forma dell’acqua, La rivoluzione della luna, La concessione del telefono e La strage dimenticata e La bolla di componenda, questi ultimi due riuniti in un solo volume; e saranno rispettivamente introdotti da: Antonio Manzini, Chiara Valerio, Alessandro Barbero e Luciano Canfora. I dodici volumi avranno una nuova veste grafica e le illustrazioni della copertina saranno realizzate appositamente per questa collana celebrativa da Lorenzo Mattotti.

L’amore mio non muore

A maggio 2025 Einaudi Stile Libero pubblica L’amore mio non muore, il nuovo romanzo di Roberto Saviano, ispirato a una storia vera, quella di Rossella Casini, giovane studentessa fiorentina che commette un errore fatale: si innamora del ragazzo sbagliato. Rossella è scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981, ed è riconosciuta come vittima di ’ndrangheta sebbene il suo corpo non sia mai stato ritrovato. “La sua è una vicenda in cui si intrecciano ingenuità, ossessione, coraggio, desiderio, tradimento. Una vicenda che pare impossibile, eppure è assolutamente vera”. In contemporanea con la pubblicazione, i libri di Saviano entrano nel catalogo Einaudi. Gomorra uscirà, a pochi mesi dal ventennale, con una nuova introduzione in cui l’autore “racconta la storia di un libro che si è rivelato fin da subito un terremoto culturale, sociale e civile. E che ha cambiato per sempre la sua vita”.

Malbianco

A febbraio torna lo scrittore pugliese Premio Strega Mario Desiati, che firma Malbianco, un romanzo (edito da Einaudi), “che indaga il rapporto tra l’individuo e le sue radici, il trauma e la vergogna, interrogando con coraggio il rimosso collettivo del nostro Paese”. La trama porta dai boschi di Taranto al gelo dei campi di prigionia tedeschi, mentre i segreti e i silenzi avvolgono i protagonisti della storia, “come il malbianco infesta il tronco degli alberi”.

Orbital

Sei astronauti meditano sull’umanità e sullo splendore della Terra, nell’ultima missione da compiere a bordo della stazione spaziale prima che venga smantellata: con Orbital, dall’11 febbraio in Italia per NN con la traduzione di Gioia Guerzoni, Samantha Harvey ha vinto il Booker Prize 2024: “un’elegia alla bellezza dell’universo e del nostro pianeta, una fotografia nitida e luminosa delle relazioni tra esseri umani in cerca di salvezza”.

Novità in arrivo in casa Adelphi

Lettrici e lettori della drammaturga Yasmina Reza a gennaio potranno (ri)leggere Serge, apparso per la prima volta nel 2021, in libreria per Adelphi nella traduzione di Daniela Salomoni. Si tratta di un romanzo che fa entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche, i Popper, e più precisamente nei complessi (e non di rado conflittuali) legami fra tre fratelli. Prima dell’estate è poi prevista (sempre da parte di Adelphi) la traduzione italiana del nuovo libro della scrittrice, Récits de certains faits: La vita normale.

Restando in casa Adelphi, dopo L’ultima cosa bella sulla faccia della terra, sorprendente libro d’esordio dell’autunno 2023, a maggio 2025 la casa editrice pubblica il nuovo libro di Michael Bible: Little Lazarus (vedremo come sarà tradotto in italiano).

E sempre Adelphi a settembre porta in libreria Libro bianco della scrittrice premio Nobel per la Letteratura 2024 Han Kang, naturalmente nella traduzione dal coreano di Lia Iovenitti, e The Golden Road di William Dalrymple. Prima, in primavera, il ritorno in Adelphi di Rosa Matteucci, con Cartagloria.

Disertare

Classe ’72, autore di diverse premiate opere, Mathias Enard torna il 12 marzo per e/o con Disertare. Al centro del suo nuovo romanzo troviamo due vicende: in un paesaggio di macchia mediterranea compare un uomo stanco e sporco, un anonimo soldato in fuga da una guerra indeterminata, e forse anche in fuga dalla propria violenza. Ma un incontro lo costringe a ridefinire la sua traiettoria e la sua idea del valore di una vita umana. Ci spostiamo nei dintorni di Berlino, dove a bordo di una piccola nave da crociera, l’11 settembre 2001, un convegno celebra Paul Heudeber, geniale matematico tedesco, sopravvissuto a Buchenwald, antifascista rimasto fedele alla DDR, nonostante il crollo dell’utopia comunista…

Miss Bee & il principe d’inverno

Dopo il debutto a novembre, con Miss Bee e il cadavere in biblioteca, lettrici e lettori di Alessia Gazzola ritrovano a metà gennaio per Longanesi la sua nuova (e già amata) protagonista-eroina, Beatrice Bernabò: nella sua seconda avventura, Miss Bee & il principe d’inverno, questa giovane donna, intraprendente e ironica, si trova nuovamente coinvolta negli intrighi dell’aristocrazia londinese degli anni ’20. “Una storia che coniuga la suspense di Agatha Christie e le atmosfere di serie amatissime come Downton Abbey e Bridgerton“. In attesa di nuove avventure…

Le chiavi del cosmo

E veniamo a un’altra anteprima legata alle uscite più attese in vista dell’estate 2025: a giugno i lettori e le lettrici di Glenn Cooper (qui il nostro speciale sui suoi libri e le sue serie, pubblicata da Nord) ritroveranno temi e atmosfere che avevano segnato il successo della Biblioteca dei Morti, con Le chiavi del cosmo, “un’avventura mozzafiato che pone di nuovo al centro la questione della predestinazione vs il libero arbitrio”. La trama? In una zona inesplorata della spettacolare città sotterranea di Derinkuyu, in Cappadocia, l’archeologo David Burch fa una scoperta impossibile: una sorta di macchina di bronzo, piena di rotelle e ingranaggi, con al centro una mappa del mondo come lo conosciamo oggi, ovvero con anche l’America e l’Australia, che risale all’antica Grecia. Pian piano, David si renderà conto che quello non è che il primo pezzo di un macchinario più grande, che si dice sia stato progettato dagli Dei e permetta di conoscere dove e quando si scateneranno le prossime grandi catastrofi…

Le ventisette sveglie di Atena Ferraris

“Mi chiamo Atena Ferraris e mi sa che non sono come gli altri, inutile girarci intorno. Mia madre mi ha sempre detto che siamo tutti diversi, e quindi è come se fossimo tutti uguali. Non ne sono convinta, ma mi fido di lei. Ho trent’anni, vesto fuori moda e odio le sorprese. E ho ben ventisette sveglie ogni giorno per ricordarmi di lavorare, di mangiare, di andare a letto, di smettere di pensare. Soprattutto faccio troppe domande, dicono. Perché per me è essenziale che ogni cosa abbia una spiegazione. Per questo dirigo una rivista online di enigmistica…”. Dopo aver conquistato e divertito lettrici e lettori con le avventure di Vani Sarca e Anita Bo, Alice Basso torna con una nuova protagonista: diversa, ma che assomiglia un po’ a ognuno di noi. Perché siamo pieni di fragilità, ma anche di una forza che non sappiamo di avere. E Atena è qui per dimostrarcelo. In uscita il 21 gennaio per Garzanti Le ventisette sveglie di Atena Ferraris.

Onyx storm

Tra i fantasy più di successo degli ultimi anni c’è sicuramente la saga di Fourth Wing. E finalmente, da metà gennaio, i lettori e le lettrici di Rebecca Yarros (vero e proprio caso editoriale) potranno seguire le avventure di Violet Sorrengail dopo i diciotto mesi di accademia militare nel terzo capitolo della serie, Onyx storm (Sperling & Kupfer). La guerra è iniziata e Violet deve trovare nuovi alleati per proteggere ciò che ama mentre i nemici si avvicinano sempre di più.

Io sono lei

Ad aprile per NN Io sono lei, memoir della transizione, a sessantasette anni, di una scrittrice iconica, Lucy Sante. Nella traduzione a cura di Anna Mioni, il racconto di una vita trascorsa a inseguire il sogno della verità artistica eludendo la verità della propria identità di genere, fino al momento della resa dei conti con il proprio autentico sé. Tra i migliori libri dell’anno per New York Times e per il New Yorker. Sante, che Vive a New York, ha già firmato, tra gli altri, C’era una volta New York (Alet). Tra i riconoscimenti ottenuti figurano un Whiting Writers Award, un premio dell’American Academy of Arts and Letters, un Grammy, un Infinity Award dell’International Center of Photography e borse di studio Guggenheim e Cullman Center.

Il mago

A febbraio, Safarà porta in libreria l’opera più celebre dello scrittore britannico John Fowles (scomparso nel 2005 e autore di La donna del tenente francese). Il mago, tradotto da Gioia Zannino Angiolillo e con la prefazione di Edoardo Camurri, ha al centro della sua storia Nicholas Urfe, un giovane laureato inglese che all’indomani della Seconda guerra mondiale si reca su una remota isola greca nelle vesti di insegnante. Ma l’incontra con Conchis, ricco e cosmopolita ingannatore, darà il via a un gioco di inganni e illusioni…

L’anniversario

Si possono abbandonare il proprio padre e la propria madre? Si può sbattere la porta, scendere le scale e decidere che non li si vedrà più? Mettere in discussione l’origine, sfuggire alla sua stretta? Dopo dieci anni sottratti al logoramento di una violenza domestica sottile e pervasiva, finalmente un figlio può voltarsi e narrare la sua disgraziata famiglia e il tabù di questa censura “con la forza brutale del romanzo”. Tra i libri da leggere nel 2025 c’è anche il nuovo romanzo di Andrea Bajani, che torna in libreria a fine gennaio per Feltrinelli con L’anniversario, una storia “di liberazione”, “che affronta senza sconti e sentimentalismi il tabù del totalitarismo della famiglia”.

La fame del Cigno

Sellerio punta su un nome emergente del giallo, Luca Mercadante, in libreria dal 14 gennaio con La fame del Cigno. Protagonista del noir è Domenico Cigno, ex pugile e redattore obeso, che vive sul Litorale Domitio tra degrado e bande criminali. Alla vigilia di Natale, scopre il corpo di una ragazza, forse un’influencer torinese scomparsa mentre indagava sulla condizione delle donne nigeriane. Per Cigno, questa potrebbe essere l’occasione di riscatto: decide di indagare.

L’inventario dei sogni

Chimamanda Ngozi Adichie, premiata scrittrice nigeriana, autrice di Americanah e altri successi, firma per Einaudi L’inventario dei sogni (traduzione di Giulia Boringhieri): attraverso “quattro indimenticabili voci femminili”, torna al romanzo con “una narrazione sui temi che l’hanno resa un’autrice di culto, il femminismo e il razzismo, filtrati attraverso la delicata lente dei rapporti familiari e d’amore”.

Si rinnova la collana Gare du Nord di Edizioni Clichy



Da gennaio 2025, dopo 12 anni, arrivano una nuova veste grafica e altri cambiamenti per la collana Gare du Nord, che rappresenta il cuore delle Edizioni Clichy. Si parte con La promessa di Marie De Lattre, poi Il fulmine di Pierric Bailly, Climax di Thomas B. Reverdy, Le nostre vite imperfette di Véronique Ovaldé e Le anime feroci di Marie Vingtras. Il nuovo progetto grafico della collana è affidato a Giovanni Mattioli, che già si occupa del design della collana angloamericana e che, per la nuova veste di quella francese, si è ispirato al movimento cinematografico della Nouvelle Vague, partendo dal film À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro) di Jean-Luc Godard. “Un riferimento culturale richiamato attraverso una combinazione di elementi grafici e foto, oltre che attraverso il font, sempre con un occhio rivolto al contemporaneo”. Anche i principali titoli francesi già presenti nel catalogo di Edizioni Clichy saranno nel tempo riproposti con la nuova veste grafica, a partire da Adattarsi di Clara Dupont-Monod.

La città del fumo

Can Xue, pseudonimo di Deng Xiaohua, è una delle voci più originali della letteratura contemporanea e nel 2021 è stata candidata all’International Booker Prize. La città del fumo (Utopia, con la traduzione di Maria Rita Masci) è suo nuovo libro, una raccolta di racconti (scritti a partire dal 1991) che portano lettrici e lettori in mondi paralleli in cui la natura è spesso ineffabile e i personaggi si confrontano con il mistero.

Un lavoro come un altro

Un orgoglioso elettricista nell’Alabama rurale degli anni ’20 lotta per espiare i peccati del passato, trovare la pace e salvare il suo matrimonio dopo una condanna per omicidio colposo: a metà febbraio, per Edizioni Clichy, Un lavoro come un altro (traduzione di Francesca Pellas) di Virginia Reeves, romanzo storico che porta all’inizio del ventesimo secolo, quando l’elettricità si sta diffondendo dappertutto in Alabama, e Roscoe T. Martin sceglie di farne il lavoro della sua vita. Con quest’opera d’esordio, l’autrice (della quale in Italia è già uscito Anatomia di un matrimonio) è stata inserita nella longlist del Man Booker Prize e del Center for Fiction’s First Novel Prize.

A Roma non ci sono le montagne

Ritanna Armeni porta lettrici e lettori nella Roma del 1944, messa in ginocchio dalla guerra e dai nazisti. A Roma non ci sono le montagne (dal 14 gennaio per Ponte alle Grazie) è il racconto di un gruppo di giovani, che da studenti universitari si trasformano in “banditen” e patrioti, ragazze e ragazzi borghesi che imbracciano le armi e formano i Gruppi di azione patriottica. La giornalista e autrice sceglie di ricordare e raccontare un episodio cruciale per la Storia e per gli italiani: l’attentato di via Rasella, la morte di 33 soldati tedeschi e quella di 335 italiani.

C’era la luna

“Volevamo essere avventati e liberi di sbagliare, sì, soprattutto di sbagliare”. Einaudi Stile Libero a febbraio pubblica il nuovo romanzo di Serena Dandini, C’era la luna: l’educazione sentimentale, politica, sessuale di un’adolescente nella seconda metà degli anni Sessanta, tra feste e proteste, risate e pianti, sogni arditi e drammatici risvegli.

Butterfly

Continuiamo la nostra selezione di libri da non perdere nel 2025 con un romanzo in corso di traduzione in diversi Paesi, e che presto diventerà una serie tv: stiamo parlando del thriller Butterfly (traduzione di Delfina Sessa) della scrittrice finlandese Martta Kaukonen, dal 10 gennaio in libreria per Longanesi. Ira, ventenne brillante ma divorata dalle ossessioni, porta nel nome un destino implacabile. La sua vita è un vortice pericoloso che minaccia se stessa e chi le sta intorno. Clarissa, invece, è una psicologa affermata, famosa in tutta la Finlandia, star dei talk show, impeccabile in tailleur griffati e tacchi a spillo, pronta a sfidare ogni cliché. Quando Ira si presenta nel suo studio, sembra cercare aiuto. Ma le sue intenzioni sono ben diverse: ciò di cui ha davvero bisogno è un alibi. Perché Ira non è solo una paziente in cerca di supporto, ma una spietata assassina seriale, cacciatrice di uomini.

L’estate che ho ucciso mio nonno

Amare i propri nonni: un comandamento che Alice ha sentito ripetere fin da bambina. Eppure, quando il suo nonno Andrea, rimasto vedovo, si trasferisce a casa sua, quel precetto si scontra con la realtà. Andrea, nonostante l’età avanzata, domina l’ambiente familiare con un carattere brutale e manipolatore. La madre di Alice, Marta, finisce schiacciata dalla presenza ingombrante del padre, sacrificando se stessa e la propria identità. Alice, costretta a osservare impotente la trasformazione della madre, è consumata dalla rabbia, incapace di accettare quella dinamica soffocante. Giulia Lombezzi, milanese classe 1987, drammaturga, sceneggiatrice e insegnante di scrittura creativa alla NABA di Milano e alla Scuola Holden di Torino, torna in libreria a marzo con L’estate che ho ucciso mio nonno, edito da Bollati Boringhieri. L’autrice, già finalista al premio Calvino 2020 con il suo primo romanzo La sostanza instabile (Giulio Perrone, 2021) e vincitrice del Premio Kihlgren Opera Prima nel 2022, esplora qui la fragilità e la furia dell’adolescenza. Scritto in una prima persona “sarcastica, fragilissima e schietta,” il romanzo racconta quanto sia doloroso avere sedici anni, quante ferite lascino i legami familiari e quante ombre si nascondano dietro la parola “amore.”

Il giardiniere e la morte

Proseguiamo questo percorso dedicato ai libri da leggere nel 2025 con uno degli scrittori europei più stimati dalla critica. Georgi Gospodinov, nato nel 1968 a Jambol, poeta e prosatore innovativo e raffinato, è infatti l’autore contemporaneo più importante della Bulgaria. Con Cronorifugio (Voland, 2021) ha vinto il Premio Strega Europeo e l’International Booker Prize 2023. Ad aprile esce per Voland, nella traduzione di Giuseppe Dell’Agata, Il giardiniere e la morte, “un romanzo su un padre e un figlio, sull’ultimo mese di vita di un uomo e sulle storie che compongono un’esistenza”. Nel libro un uomo siede al capezzale del padre e lo osserva morire. Osserva il proprio passato che comincia a incrinarsi, lasciandolo sepolto sotto tutti i suoi pomeriggi. I pomeriggi dell’infanzia che crollano senza fare rumore. “Perché la fine dei nostri padri è la fine di un mondo”.

La grande piena

Louise Erdrich, autrice di romanzi, poesie, racconti, libri per l’infanzia e di un memoir sulla sua precoce maternità, ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa con Il guardiano notturno. A fine marzo torna per Feltrinelli con La grande piena (traduzione di Silvia Rota Sperti), che racconta “una storia d’amore e il tragico impatto che circostanze incontrollabili possono avere sulla vita delle persone comuni”, e che parla “del nostro legame lacerato con la terra e dell’amore in tutta la sua assurdità e il suo splendore”.

La prima regina

Una è nata all’ombra della corona e diventerà la prima regina d’Italia. L’altra è nata per servire e lotterà per diventare padrona del proprio destino. Il 4 febbraio torna per Nord l’autrice del bestseller Al di qua del fiume, Alessandra Selmi, con La prima regina. Giugno 1868: Nina, una giovane sguattera, mette piede per la prima volta nella Villa Reale di Monza. Il suo compito è occuparsi della stanza della principessa Margherita, da pochi mesi moglie dell’erede al trono d’Italia e futura regina. Ma per Nina quell’incarico è tutt’altro che un sogno: si ritrova intrappolata in un labirinto di intrighi, usata come una pedina dai potenti. Un incontro con un anziano maggiordomo di Casa Savoia, però, le aprirà gli occhi e cambierà il corso della sua vita. Nina e Margherita, due donne agli opposti della scala sociale, sono accomunate da una forza indomita e dalla determinazione a sfidare le rigide regole di corte, battendosi per forgiare il proprio destino. L’autrice, titolare dell’agenzia letteraria Lorem Ipsum, si occupa di scouting e editing, mettendo la sua esperienza al servizio delle nuove voci della narrativa.

Ballata di Memmo e del Biondo

Tra le novità da leggere del 2025 c’è anche Ballata di Memmo e del Biondo, il primo romanzo del poeta Paolo Maccari, in uscita per Elliot il 17 gennaio. Un pomeriggio di primavera si snoda attorno a un incontro enigmatico tra due uomini: Memmo, un anziano che rievoca una vita piena di passioni e rimpianti, e il Biondo, un uomo maturo ma irrisolto, interessato al passato di Memmo per motivi misteriosi. Maccari, autore di diversi libri di poesia tra cui Ospiti (Manni, 2000), Fuoco amico (Passigli, 2009), Contromosse (Con-fine, 2013) e Fermate (Elliot, 2017), intreccia in questo romanzo una storia personale con una riflessione più ampia su identità e relazioni.

Qualcuno di noi

A metà gennaio esce per Mondadori un romanzo su cui a Segrate si punta molto, Qualcuno di noi di Pietro Grossi. Viene non a caso presentato come un libro “ambizioso, spazioso, tropicale e selvaggio”. E ancora, sulla trama: “Ci viene incontro come un io, e ci racconta di sé, di un’infanzia dentro le soffici spire di una famiglia agiata, della pratica della menzogna come sofisticata strategia di salvezza, di un’adolescenza che si riconosce nelle notti alcoliche, nel precipizio di sentimenti non governati, nel rabbioso esercizio della violenza. Ci racconta di sé, e più racconta più ci prende in contropiede il sospetto che quell’io stia vagando in una pluralità del sentire che detta le nuove avventure della giovinezza, che apre al noto e all’ignoto dell’America, ai deserti degli allucinogeni e alle frequentazioni metropolitane…”.

Il sari verde

Ananda Devi è nata nel 1957 sull’isola di Mauritius, terra di confluenza tra numerosi elementi etnici, culturali e linguistici. Autrice di ascendenza indiana, è tra le voci più acclamate della letteratura africana contemporanea. Scrive in francese, ma parla fluentemente l’inglese e il creolo mauriziano. Il 21 febbraio esce per Utopia (che ha già proposto Eva dalle sue rovine), nella traduzione di Giuseppe G. Allegri, Il sari verde. Al centro della storia un uomo violento, le donne della famiglia e un segreto…

Edith Holler

“Una bambina, una maledizione, un amico invisibile. Una favola sorprendente, affascinante e moderna sul teatro e sulla sua potenza” ma, soprattutto, “sulla lotta di una giovane donna pronta a tutto pur di salvare ciò che ama e realizzare i suoi sogni”. Edith Holler, in uscita il 10 gennaio per La Nave di Teseo nella traduzione di Elena Malanga (con la presenza di illustrazioni dell’autore), è il nuovo romanzo Edward Carey: drammaturgo, illustratore e autore inglese eclettico e visionario, che ha lavorato per teatri in Romania, in Lituania e con un maestro di teatro d’ombre.

I figli dell’istante

Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016 con La scuola cattolica, nel suo nuovo libro, I figli dell’istante, dal 25 marzo in libreria per Rizzoli, ritrae un’intera generazione. Un romanzo che racconta l’Italia e gli italiani degli anni ’80 attraverso due “irrisolti protagonisti”. Da un lato Nico che lascia il lavoro a Milano per fare il militare al Sud, dall’altro Nanni e la crisi del suo matrimonio. Una narrazione che si sposta per il Paese e che affronta i temi di una vita intera, il rapporto con i genitori e quello con i figli, la malattia e l’amore, il tradimento e il lavoro…

E tutti danzarono

“L’avventura è la componente fondamentale della forma romanzo”, spiegava Alessandro Bertante in questa intervista del 2019 al nostro sito. A inizio febbraio, lo scrittore classe 1969, pubblica con La Nave di Teseo un’avventura oscura e ipnotica: E tutti danzarono. Al centro della storia ci sono Ivan, un padre separato, dedito all’alcool e alla nostalgia, e sua figlia Micol, tra le centinaia di migliaia di giovani che parteciperanno a uno dei rave più grandi di sempre, nel cuore di Milano. Quando la festa si trasforma in un’insana mania, e le persone sembrano colpite da una trance inspiegabile e letale, Ivan decide di affrontare tutte le sue paure e fare affidamento su energie nascoste per trovare e salvare la figlia, mentre il capoluogo milanese si trasforma in uno scenario pericoloso e impazzito. Bertante, protagonista al Premio Strega 2022 con Mordi e fuggi, firma “un allucinato viaggio fino al termine della notte, che ci pone di fronte alle nostre angosce più profonde – la perdita di qualcuno a noi caro, il suo dolore – ma anche al coraggio che serve per affrontarle e combatterle”.

Long Island

Ellis Lacey è la protagonista di Long Island, uno dei tanti libri da leggere nel 2025, in uscita il 14 gennaio per Einaudi, con la traduzione di Giovanna Granato. Il romanzo racconta la storia di una donna, divisa tra l’ingombrante famiglia italo-americana del marito che la lega al quartiere newyorkese, e il ricordo di ciò che poteva essere ma non è stato: l’amore per Jim e la vita in Irlanda dove ancora risiedono sua mamma e i suoi fratelli. Colm Tóibín si addentra nelle emozioni e nella psicologia dei suoi personaggi e soprattutto di Ellis, una donna che si ritrova a un bivio dopo che uno sconosciuto si è presentato alla sua porta con una notizia sconvolgente.

L’impossibile ritorno

In casa Voland puntuale a febbraio torna l’appuntamento con Amélie Nothomb: in uscita il suo 33esimo libro, L’impossibile ritorno (traduzione di Federica Di Lella): “tra introspezione e diario di viaggio, un racconto autobiografico e a tratti melanconico in cui ritroviamo tutti i temi cari all’autrice belga e la leggerezza che contraddistingue la sua scrittura”. Per la prima volta dopo undici anni Nothomb torna nel Paese del Sol Levante in compagnia dell’amica fotografa Pep Beni, è l’occasione per nuove esperienze e per rivivere i ricordi d’infanzia.

donnaregina

Chi è davvero Giuseppe Misso detto ’O Nasone, accusato di rapina a mano armata, associazione a delinquere, associazione mafiosa, strage, 182 omicidi? Se lo chiede la scrittrice a cui il giornale dà l’incarico di intervistare proprio lui, il superboss. A lei che di criminalità non sa niente, che si è sempre occupata di adolescenti. Il loro è l’incontro di due mondi lontanissimi che tali devono rimanere, almeno nelle intenzioni della protagonista. Eppure, quando lui inizia a parlare, qualcosa cambia… A marzo torna in libreria Teresa Ciabatti, con donnaregina (Mondadori), in cui “conduce una protagonista che le somiglia in territori a prima vista remoti e indecifrabili, per riportarla a casa più dolente e saggia, capace di riconoscere il baluginare dell’umano ovunque si presenti…”.

Malanima

“C’erano solo due destini possibili sull’isola: restare o andarsene. Entrambi lasciavano un segno. Poi, un giorno, arrivò lei”. Quello di Rosita Manuguerra con Malanima è un romanzo su cui punta Feltrinelli in vista dell’estate. In uscita in primavera, è una storia di formazione scritta con “una prosa avvolgente e un ritmo solenne”. Ambientato in una piccola isola, il libro affronta temi “universali”: “la storia di due ragazze, in cui riverbera e si compie il racconto di emancipazione delle loro madri”.

La strada giovane

La strada giovane (Feltrinelli), in libreria ad aprile, è il primo romanzo di Antonio Albanese, apprezzato attore, regista e comico, che si ispira a una storia di famiglia per raccontare, “in pagine cariche di tensione e tenerezza”, la storia di un ragazzo poco più che ventenne, che nel 1944 percorre a piedi lo Stivale, partendo da un campo di prigionia in Austria, per tornare a casa, in Sicilia.

Sono ancora qui

Rio de Janeiro, gennaio 1971: Marcelo ha solo undici anni quando il padre, ex deputato, viene sequestrato dagli agenti della dittatura militare, torturato e ucciso. Con cinque figli da crescere e nonostante il dolore e il peso insostenibile di quella perdita, Eunice, la madre di Marcelo, ingoia le lacrime e si reinventa. A metà gennaio, per La nuova frontiera, esce Sono ancora qui (traduzione di Marta Silvetti) di Marcelo Rubens Paiva, che ha ispirato al regista Walter Salles il film Io sono ancora qui, in uscita a fine gennaio nelle sale italiane, vincitore del premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’antico amore

Chi ha studiato letteratura latina a scuola, molto spesso ha perso la testa per i versi infiammati, dolenti, irosi e disperati di Catullo. È lui il poeta che, a distanza di secoli, sa parlare della passione amorosa con una vividezza incredibile. L’anziano professore protagonista di L’antico amore, romanzo di Maurizio De Giovanni (I bastardi di Pizzofalcone, le indagini del Commissario Ricciardi e diversi altri successi) in uscita per Mondadori a febbraio, ha vissuto un amore così, in passato. Un amore che gli ha sconvolto l’esistenza, rendendola inimitabile, ma anche molto dolorosa. Alternando due linee narrative, l’amato scrittore napoletano racconta con trasporto le ultime ore della vita di Catullo e gli ultimi dolci, melanconici anni di vita di un professore che ha al suo fianco una badante. Attraverso lo sguardo della donna, che prova rispetto e poi affetto per quest’uomo gentile e timido, ne ricostruiamo l’avventura esistenziale.

I frutti del Congo

Il 31 gennaio, Prehistorica Editore porta in Italia (per la prima volta) I frutti del Congo (traduzione di Gabriella Bosco), dello scrittore francese Alexandre Vialatte (di cui la casa editrice ha pubblicato anche altre opere). Definito uno dei grandi romanzi francesi del XX secolo, il libro tratta il tema dell’adolescenza, tra sogni e delusioni, narrando di un gruppo di ragazzi dell’Alvernia, nel cuore montano del Massiccio Centrale.

Rose Royal

Nicolas Mathieu, premio Goncourt per E i figli dopo di loro, a marzo esce per Marsilio con Rose Royal, una storia a tinte noir, “brillante, profonda e tristemente attuale”, che parla di amore e di violenza: la cronaca di un incontro che sembra promettere il futuro e che ritrae le dinamiche delle relazioni e le contraddizioni del nostro confuso presente.

Inabissarsi

Inabissarsi, dal 4 febbraio per il Saggiatore, è “il racconto di una discesa nelle profondità dell’esistenza, di quello spazio dell’anima circoscritto da memoria, poesia e vita di cui facciamo esperienza nel nostro gesto più elementare e inevitabile: respirare”. In questa storia, composta di riflessioni liriche e apparizioni, Aldo Nove esplora la condizione umana, “sospesa tra la materia e lo spirito, tra il vivere e il sopravvivere”.

Una poco di buono – Sei indagini di Petra Delicado

Dal 21 gennaio per Sellerio (nella traduzione di Maria Nicola) Una poco di buono – Sei indagini di Petra Delicado, raccolta che riunisce per la prima volta in un unico volume sei intrighi di Petra e Fermín tratti dalle antologie gialle a tema, firmati naturalmente dall’amatissima Alicia Gimenéz-Bartlett. I due poliziotti di strada, assai apprezzati da lettori e critica, sono i protagonisti della fortunata serie TV Sky Petra, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, diretta da Maria Sole Tognazzi.

Kristin Lavransdatter III – La croce

A cento anni dalla pubblicazione, arriva in Italia l’ultimo della trilogia che valse all’autrice Sigrid Undset il Premio Nobel per la letteratura nel 1928. Al centro di Kristin Lavransdatter III – La croce (in uscita il 24 gennaio per Utopia, con la traduzione dal norvegese di Andrea Berardini) c’è la vita di Kristin nella Norvegia medievale: il matrimonio, la separazione, il ritiro in convento e il tragico avvento della peste… Undset ritrae così la vita nel Medioevo attraverso la descrizione di una figura femminile forte.

Un caro saluto (ma non ti sopporto più)

Jolene Smith odia i suoi colleghi: niente di violento, ma proprio non riesce a sopportare quelle persone con cui passa tutta la giornata. Non potendo insultarli apertamente, Jolene scrive dei Post Scriptum in bianco, alla fine di ogni mail con quello che pensa veramente. Ma quando il responsabile delle Risorse Umane scopre il trucco e il computer di Jolene viene messo sotto controllo, la protagonista di Un caro saluto (ma non ti sopporto più) scopre di poter leggere tutte le mail dell’ufficio. Natalie Sue ci racconta una storia (in uscita l’11 febbraio per Garzanti, con la traduzione di Vera Sarzano) divertente ma anche toccante, nella quale il cinismo di Jolene si trasformerà piano piano nel desiderio di aiutare le persone che pensava di detestare.

Katie

Tra i libri più attesi dell’inizio del 2025 c’è Katie di Michael McDowell, autore venuto a mancare nel 1999 e oggetto di riscoperta, anche nel nostro Paese, negli ultimi anni: il romanzo (dal 14 gennaio per Neri Pozza) è un un omaggio ai penny dreadful dell’era vittoriana, e colpisce per i suoi personaggi femminili. Al centro della storia, infatti, troviamo Philomena Drax, preoccupata per le sorti del ricco nonno, e Katie Slape, che a detta proprio dell’anziano è una donna pericolosa. Un duello in cui non è chiaro chi insegua chi, se Philomena o Katie, descritta come “crudele con il suo dono della chiaroveggenza e una certa abilità nello sferrare colpi di martello”. Non mancheranno certo i colpi di scena in questo thriller che si presenta come degno compagno della saga Blackwater e di Gli aghi d’oro (entrambi pubblicati da Neri Pozza).

L’alba sulla mietitura – Hunger games

Il 18 marzo, per Mondadori, nella traduzione di Simona Brogli, L’alba sulla mietitura – Hunger games di Suzanne Collins, quinto romanzo della serie-bestseller: all’alba dei cinquantesimi Hunger Games, i distretti di Panem sono in preda al panico. Quest’anno, infatti, per l’Edizione della Memoria, verrà sottratto alle famiglie un numero doppio di tributi rispetto al solito. Intanto, nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensarci troppo, l’unica cosa che gli interessa è arrivare vivo a fine giornata e stare con la ragazza che ama. Quando viene chiamato il suo nome, però, il ragazzo vede infrangersi tutti i suoi sogni.

Una mente assassina

Quando Samantha Brown viene trovata senza vita, nel proprio letto e con un coltello in mano, la detective Kim Stone (protagonista della serie thriller iniziata con Urla nel silenzio) classifica il caso come suicidio. Un dettaglio, in una fotografia però le lascia qualche dubbio. E quando il corpo di un giovane viene ritrovato in una scena molto simile a quella di Samantha, Kim Stone capisce che un assassino si aggira nei pressi della Unity Farm: una comunità sinistra che sfrutta la fragilità dei suoi membri, un ritiro di persone pacifiche tra le quali si nasconde qualcosa di malvagio. Torna, il 10 gennaio, l’autrice inglese Angela Marsons con un giallo ad alta tensione: Una mente assassina (Newton Compton, traduzione di Anna Ricci).

Danzate su di me

Attraverso le storie di quattro protagoniste “deluse, ferite, avvelenate”, Massimo Carlotto (noto scrittore di noir e crime fiction) descrive un’Italia complessa e contraddittoria, ma anche affascinante. Danzate su di me (da aprile, per SEM) è dunque una raccolta di racconti con al centro le donne: imprigionate nei loro ruoli, oppresse dalle loro vite e soprattutto in cerca di una via d’uscita…

Se i gatti potessero parlare

Dopo il successo de La libreria dei gatti neri, Piergiorgio Pulixi torna a marzo per Marsilio con Se i gatti potessero parlare e il libraio Marzio Montecristo, i suoi “investigatori del martedì” e, ovviamente, i due gatti neri, che dovranno confrontarsi con una mente raffinata e sapiente che sembra aver orchestrato il delitto perfetto…

Melody

Un uomo perde la donna della sua vita e non smette mai più di cercarla. Segreti e oscuri retroscena si nascondono dietro i palazzi di Zurigo e le facciate imbiancate del Mediterraneo: a fine gennaio, per Sellerio (nella traduzione di Marina Pugliano), esce Melody, il nuovo romanzo di Martin Suter: attraverso una “scrittura frenetica, ironica, con dialoghi concisi, moltiplicando diversioni e dettagli enigmatici, intrecciando presente e passato”, l’autore accumula lentamente la tensione, finché non appare l’altro lato del quadro: una dichiarazione d’amore all’arte dell’inganno, che difficilmente potrebbe essere più lucida.

Le governanti

Scritta “con l’eleganza delle antiche favole, innervata da una sensualità oscura e da un sottile spirito di commedia”, Anne Serre firma Le governanti (dal 10 gennaio per La Nave di Teseo), “una folle fiaba dionisiaca in cui le tre protagoniste appaiono di volta in volta selvagge, allegre, crudeli, tenere, ma sempre incredibilmente vitali mentre si uniscono, si separano, si struggono e amano, osservate da un occhio implacabile che non le perde mai di vista”. Da questo romanzo il secondo lungometraggio di Joe Talbot, con Lily-Rose Depp, Jung Ho-yeon e Renata Reinsve.

Sarah, Susanne e lo scrittore

Una storia d’amore che finisce, una moglie che si allontana da casa per mettere pressione al marito, e una serie di eventi imprevedibili e sconvolgenti: Éric Reinhardt con Sarah, Susanne e lo scrittore (Fazi, traduzione di Anna D’Elia, in uscita ad aprile) scrive un romanzo con protagoniste due donne (di cui solo una è reale) e il loro divorzio. Sarah è una madre quarantenne di due adolescenti, che contatta uno scrittore per raccontare la sua vita. Questo, cambiando alcuni dettagli, ma mantenendo la fine del matrimonio, scrive la storia di Susanne. Quando però lei cerca la riconciliazione, scopre che il marito ha un’altra donna. Quale sarà sua reazione? E quella di Sarah?

La donna della porta accanto

Dopo Una di famiglia (presto adattato a film), e Nella casa dei segreti, arriva in Italia il terzo capitolo della serie bestseller di Freida McFadden: La donna della porta accanto (dal 6 giugno in libreria per Newton Compton). Tutto sembra perfetto ora che Mille e la sua famiglia si sono trasferiti ma qualcosa nei vicini le provoca una strana sensazione. Cosa nasconde la signora Lowell? E c’era qualcuno che spiava dalla finestra?

Kala

In una cittadina sulla costa irlandese, durante l’estate, una ragazzina spericolata di nome Kala scompare. Quindici anni dopo, Helen, Joe e Mush – all’epoca amici di Kala – si ritrovano dopo aver preso strade diverse: nel bosco sono stati trovati dei resti umani e altre due ragazze sono scomparse. I tre amici dovranno confrontarsi su passato e presente, rimettere insieme i ricordi e scoprire cos’è successo. A inizio maggio, arriva in libreria Kala (Fazi, traduzione di Stefano Tummolini), il romanzo d’esordio di Colin Walsh, che indaga il conflitto tra vendetta e perdono.

Il museo degli sforzi inutili

Trenta racconti, a volte brevissimi, in cui il registro passa dall’ironico allo spietato, dal riflessivo al drammatico, dal tenero al grottesco: tra i libri da leggere nel 2025, Sur propone la riscoperta di Cristina Peri Rossi, scrittrice, giornalista e attivista uruguayana classe ’41, che da oltre cinquant’anni vive a Barcellona, dove si autoesiliò dopo che le sue o,pere furono censurate dalla dittatura militare. Autrice di più di trenta libri tra romanzi, raccolte di racconti, saggi e poesie, ha ricevuto nel 2021 il Premio Cervantes, e ora è il momento di leggere la raccolta Il Museo degli sforzi, nella traduzione di Vittoria Spada.

Il giorno dell’ape

“Un irresistibile romanzo famigliare di desideri, solitudini e macerie senza fine ma, forse, con un inizio preciso”. A gennaio esce per Einaudi Stile Libero (nella traduzione di Tommaso Pincio) Il giorno dell’ape di Paul Murray, libro dell’anno per The New York Times, The Guardian e The New Yorker, finalista al Booker Prize e vincitore dell’Irish Book of the Year e del Nero Book Award per la narrativa.

Il giorno della liberazione

In libreria per Feltrinelli dal 4 marzo, nella traduzione di Cristiana Mennella, Il giorno della liberazione di George Saunders. Il vincitore del Booker Prize, dopo Dieci dicembre, torna con una raccolta di racconti “che esplora il potere, l’etica e la giustizia e arriva al cuore di cosa significa vivere in comunità con i nostri simili”. Saunders è autore di nove libri, tra cui il premiato Lincoln in the Bardo (Feltrinelli, 2017). Insegna scrittura creativa alla Syracuse University e la rivista Time l’ha inserito fra le cento persone più influenti del mondo.

Crepuscolo

Una storia di amori violenti e sbagliati: Crepuscolo (traduzione di Giacomo Falconi) è il nuovo romanzo di Carla Madeira, autrice brasiliana portata in Italia da Fazi con L’amore è un fiume. In questo libro, in uscita a metà marzo, protagonisti sono i membri di una famiglia incapace di amare. Tonìco, che per dispetto alla moglie chiama i figli Caim e Abel; Custódia, che ha sposato l’uomo solo per scappare dalla provincia. Vedina, picchiata da Abel e che abbandona il figlio in mezzo alla strada. Ma bastano cinque minuti, il tempo di pentirsene e quel bambino sparisce nel nulla…

Shy

Nel cuore della notte, davanti a una struttura fatiscente, un ragazzo è perso nei suoi pensieri, sta cercando di prendere una decisione irreversibile, sulle spalle uno zaino pieno di pietre. Shy ha appena 16 anni, è un adolescente problematico e violento, finora ha fallito su tutti i fronti – con i genitori, con la scuola, con le ragazze. E ora vive a Last Chance, l’ultima occasione, un collegio per ragazzi come lui, con il peso insopportabile del senso di colpa e di inadeguatezza sul collo… A inizio febbraio, per Sellerio, Shy (traduzione di Federica Aceto), nuovo romanzo di Max Porter, sofisticata voce della letteratura contemporanea britannica. Nel corso del 2025, l’adattamento cinematografico esordirà su Netflix: protagonista il pluripremiato Cillian Murphy.

Materiali resistenti

“La storia di una separazione, un’esplorazione spietata e dolorosa delle conseguenze dell’amore che finisce”: Francesca Marzia Esposito, autrice di La forma minima della felicità (Baldini & Castoldi, 2015), Corpi di ballo (Mondadori, 2019) e Ultracorpi (minimum fax, 2024), firma a febbraio per HarperCollins Italia Materiali resistenti: Quintana ha lasciato Mauro da tre mesi perché non le aveva dato altra scelta, ma ora la sua assenza diventa ogni giorno più ingombrante. Dopo la rottura, Quintana trova una stanza a casa di Agata, un’anziana signora, e lì, insieme all’altra inquilina Leona, cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita frantumata.

L’abisso di San Sebastiano

L’abisso di San Sebastiano di Mark Haber, nelle librerie dal 16 aprile 2025 per Marcos y Marcos, racconta il complesso intreccio tra due ex amici, uniti e poi divisi dalla comune ossessione per un’opera d’arte: L’abisso di San Sebastiano del Conte Hugo Beckenbauer. Nel viaggio verso il letto di ospedale dell’ex amico, il protagonista riflette su anni di amicizia e rivalità, esplorando il potere distruttivo dell’arte, il senso dell’ossessione e l’enigmaticità delle relazioni umane. Questo romanzo breve, eletto miglior libro del 2022 dalla New York Public Library e da Literary Hub, combina profondità e umorismo in una narrazione unica e coinvolgente.

La seconda venuta di Hilda Bustamante

“Un libro che, con ironia e un finale sorprendente, ribalta tutte le nostre convinzioni sulla vita e sulla morte”. A metà febbraio Sur propone La seconda venuta di Hilda Bustamante di Salomé Esper, che narra la storia di Hilda che, un anno dopo la sua morte, riesce a uscire dalla bara e a fare ritorno a casa… “Non è una storia di zombie, questo romanzo è piuttosto una storia d’amore, di immensa gratitudine, di comprensione e rispetto”. A tradurre l’esordio dell’autrice nata nell’estremo nordovest dell’Argentina, nel 1984, è Carlo Alberto Montalto.

Nord Nord

Riprendendo il tono narrativo di Pianura, Marco Belpoliti nel suo nuovo libro, edito da Einaudi a febbraio, fa compiere un viaggio nel passato e nel presente e annuncia il futuro del Nord Nord, terra da scoprire e indagare “attraverso le storie di paesaggi e personaggi indimenticabili”.

C’è una lettera per te

Ispirato a una vera cartoleria di Seoul, C’è una lettera per te di Seungyeon Baek (a metà gennaio per Garzanti nella traduzione di Althea Volpe) narra una storia che invita a far rivivere un rito antico, come scrivere a mano, e trasmette il messaggio di non arrendersi mai e avere sempre la forza di esprimere i propri sentimenti.

Il coccodrillo di Palermo

Seguendo l’indagine di un figlio sui misteri del padre, nel libro Il coccodrillo di Palermo (a metà gennaio per La Nave di Teseo), il regista e autore Roberto Andò accompagna tra le strade e gli incontri di una città fuori dal tempo, sospesa tra realtà, sogno e immaginazione. In libreria in contemporanea con l’uscita nelle sale del nuovo film, L’abbaglio, con Toni Servillo, Ficarra e Picone.

Proust, Romanzo familiare

Laure Murat, discendente di Gioacchino Murat e legata alla nobiltà francese, sfoglia per la prima volta La Recherche a vent’anni. La lettura le rivela la vacuità del mondo aristocratico in cui è cresciuta, trasformandola in una lettrice consapevole della propria vita. Proust, figura quasi familiare per i Murat, le mostra il potere emancipatorio e consolatorio della letteratura. Il suo libro Proust, Romanzo familiare (dal 18 febbraio per Sellerio, nella traduzione di Marina Di Leo e Giulio Sanseverino), finalista al Premio Goncourt e vincitore del Prix Médicis Essai 2023, esplora questo legame unico.

La grande tribolazione

La grande tribolazione di Etienne de Montety (giornalista e scrittore francese, dal 2006 direttore del Figaro littéraire) è il libro vincitore del Grand Prix de l’Académie Française. In libreria per e/o dal 22 gennaio (nella traduzione di Alberto Bracci Testasecca), quest’opera “dice molto su come la Francia sia arrivata al punto di scontro sociale ed etnico che è sotto i nostri occhi”.

Parti femminili

Un matrimonio inquinato da rancori e gelosie, l’inevitabile divorzio, una figlia neonata da accudire potendo contare solo sulle proprie forze. A 35 anni, le circostanze costringono Leslie Jamison a riconsiderare le priorità della vita: il 21 febbraio NN pubblica il memoir Parti femminili (traduzione di Isabella Zani). La scrittrice, docente e giornalista americana è stata paragonata a Joan Didion e Susan Sontag, e in quest’opera “restituisce il ritratto di una donna che cerca di perdonarsi e ricomporsi mentre cambiano di continuo i suoi desideri, la sua forma e il suo ruolo nel mondo”.

Un nuovo giorno arriva quando trovi il coraggio di rifiorire

Henriette Petrin porta sempre i capelli davanti ai suoi meravigliosi occhi blu perché non si sente bella e vorrebbe soltanto sparire. Fa l’arredatrice d’interni, è bravissima nel suo lavoro, ma non lo sa e, di certo, non lo pensa. Ogni mattina si alza e si sente intrappolata tra il desiderio di affrontare il mondo e il terrore di non essere all’altezza di niente. Non ama le sorprese: la destabilizzano perché è convinta di non saperle affrontare. Ma poi… A metà gennaio torna in libreria per Garzanti Raphaëlle Giordano con Un nuovo giorno arriva quando trovi il coraggio di rifiorire (traduzione di Sara Arena).

La figlia di lui

Livia ha quarant’anni, è italiana e vive a New York. Lavora come editor e traduttrice quando incontra Arno, un analista informatico. Ma, come spesso avviene a questa età, c’è un passato con cui fare i conti. Arno ha infatti alle spalle un matrimonio e un divorzio, una ex moglie e soprattutto una figlia di cinque anni, Emma. A Livia i bambini non sono mai interessati, ma… Chiara Marchelli, in La figlia di lui (Feltrinelli), si confronta con il tema delle matrigne, madri “involontarie, secondarie, laterali, aggiunte”, in un romanzo che racconta la complessità dei legami contemporanei. L’autrice, nata ad Aosta, è laureata in Lingue Orientali, ha vissuto in Belgio e in Egitto e dal 1999 vive negli Stati Uniti, dove insegna alla New York University. Ha all’attivo diversi libri.

La caduta di Númenor

Gli scritti di J.R.R. Tolkien sulla Seconda Era della Terra di Mezzo sono stati raccolti per la prima volta in un unico volume (nella traduzione di Stefano Giorgianni). Ad accompagnarli, le nuove illustrazioni ad acquerello e matita di Alan Lee. A metà gennaio esce così per Bompiani La caduta di Númenor. Ricordiamo che è stato solo quando, dopo la morte del padre, Christopher Tolkien ha pubblicato Il Silmarillion, che si è potuta leggere una storia più completa, rivelando così una visione ancora più approfondita della Seconda Era. Ora, rispettando la cronologia di La Conta degli Anni – in appendice al Signore degli Anelli –, il curatore Brian Sibley ha riunito in un unico volume una nuova cronaca della Seconda Era, raccontata con le parole di Tolkien.

Ava Anna Ada

È un’estate torrida sulla Punta, una remota località costiera fra Inghilterra e Scozia, depressa dalla crisi economica e minacciata – almeno stando ai tg, e alle centinaia di curiosi accorsi per l’occasione – dall’arrivo imminente di una catastrofica Onda. Ava è un’adolescente solitaria e inquieta, che si prostituisce per accumulare i soldi sufficienti a garantire a sé e alla madre un futuro migliore. Un giorno incontra Anna, una ricca ed elegante influencer quarantenne, che si è appena trasferita sulla Punta con il marito e il figlio nel vano tentativo di lasciarsi alle spalle un terribile trauma. Fra le due scoppia un’attrazione ambigua e irrefrenabile, che in un crescendo di desiderio e manipolazione reciproca sconvolgerà la vita di entrambe le famiglie… Ava Anna Ada di Ali Millar (a metà febbraio per Sur nella traduzione di Martina Testa) è “una favola dark, inquietante e sensuale”.

La simmetria dei desideri

Quattro amici guardano in televisione la finale della coppa del mondo di calcio del 1998. Non hanno ancora trent’anni e hanno condiviso gli studi e l’esercito, le speranze e le disillusioni, gli amori e le avventure della giovinezza. A quindici anni di distanza dalla prima pubblicazione italiana, torna a metà gennaio con il marchio Gramma di Feltrinelli La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo, in una nuova edizione con una postfazione dell’autore. Traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi.

Animalia

A marzo Sur torna a proporre il grande autore argentino Julio Cortázar (1924-1984), con Animalia, una raccolta di racconti popolati da animali, in mondi magici più o meno simili alla realtà che conosciamo. Maestro del racconto breve e della prosa poetica, è stato particolarmente attivo nel genere del fantastico, oltre a essersi dedicato a opere di miscellanea, saggistica e poesia, in questo caso Cortázar è tradotto da Ilide Carmignani.

Undici – Non dimenticare

A fine febbraio Sellerio porta in libreria Undici – Non dimenticare di Andrej Longo, che torna alla dimensione del racconto e, per l’occasione, entra a far parte per la prima volta del catalogo della casa editrice siciliana, che pubblica in contemporanea la nuova edizione Dieci, il premiato libro che nel 2007 uscì per Adelphi facendo scoprire l’autore al grande pubblico (Premio Bagutta, Premio Chiara e Premio Vittorini). Tornando ai nuovi racconti, si tratta di undici storie ambientate a Napoli e nella sua sterminata periferia; storie tutte al femminile, “rubate alla cronaca, alla strada, alla vita”.

Enemy of God

Bernard Cornwell rivisita la leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della tavola rotonda con un nuovo epico romanzo. Conquistata la Britannia, Artù vuole muovere guerra contro i sassoni ma si ritrova senza la fiducia degli amici e in preda ai dilemmi morali. Enemy of God (Longanesi, traduzione di G. L. Staffilano e Riccardo Valla), in uscita il 28 gennaio, trascina lettrici e lettori sul campo di battaglia, tra sacrifici impensabili e ombre dal passato, mentre Artù deve dimostrare di essere un vero re e guidare il suo popolo contro la pericolosa avanzata nemica.

Portofino blues



Nel suo nuovo romanzo, a gennaio per Voland, Valerio Aiolli ricostruisce, pezzo dopo pezzo, una vicenda senza soluzione: la scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta. Portofino blues unisce il fascino per il mistero e lo stile noir, al racconto del nostro Paese, in particolare della storia industriale, politica e di costume. L’autore, nato a Firenze nel 1961, è stato candidato al premio Strega con Nero ananas nel 2019.

Malotempo

A marzo 2025 torna per minimum fax Veronica Galletta, che torna alle atmosfere dell’apprezzato Pelleossa. In Malotempo ritroviamo Paolino Rasura, che ha trent’anni, ha lasciato Santafarra, e si è fatto una famiglia, con cui vive a Palermo. Alla morte dell’amico e mentore Filippu (lo scultore di teste giganti che Paolino ascoltava parlare), Paolo torna nel suo paese d’origine e si trova a fare i conti con i cocci del suo passato, sentendosi un estraneo e non riuscendo ad accettare la trasformazione delle vite altrui, di fronte alle quali prova l’invidia di chi si sente fermo, bloccato in una esistenza che non gli appartiene. Sullo sfondo, una Sicilia che si fa teatro di speculazioni edilizie, traffici senza scrupoli, segreti sepolti e il grande terremoto del 1968.

Un mondo altrove

Dopo il successo di Demon Copperhead (e la vittoria del Premio Pulitzer), ritroviamo Barbara Kingsolver con un romanzo che si muove tra il Messico e gli Stati Uniti, tra gli anni ’30 e gli anni ’40. Un mondo altrove (Neri Pozza, con la traduzione Micol Toffanin, dal 25 febbraio) racconta la vita di Harrison Shepherd, metà americano e metà messicano, che – irrequieta e avventurosa – si intreccia a quella di Diego Rivera e Frida Kahlo, prima, e a quella di Lev Trockij, poi. Trasferitosi in seguito negli Stati Uniti, Harrison conduce una vita solitaria, dedita alla scrittura e vittima dell’isteria anticomunista di quell’epoca. Una vicenda che si conclude in Messico e che definisce l’arte – nelle sue varie declinazioni – un mezzo per “esprimere l’individualità e resistere all’oppressione”.

La lista delle cose sospette

Cosa succede quando la tua città è inquieta per le manovre politiche (del governo Thatcher) e per una serie di omicidi irrisolti? Jennie Godfrey, nel suo romanzo d’esordio La lista delle cose sospette (dal 4 febbraio per Bollati Boringhieri), risponde a queste domande con la sua protagonista: Miv, che insieme all’amica Sharon, decide di scoprire chi sia l’assassino che spaventa la regione dello Yorkshire. Le due dodicenni iniziano così a compilare una lista di elementi e personaggi sospetti, scoprendo i segreti del vicinato, credendo e poi sfatando i luoghi comuni…

Se parli muori

Una nuova drammatica indagine tormenta la sergente Lindsay Boxer: una serie di cadaveri ritrovati con le labbra pinzate e la scritta “se parli muori” incisa sui corpi. James Patterson e Maxine Paetro, con Se parli muori (Longanesi, traduzione di Diana Volonté, dal 4 febbraio), nuovo capitolo della serie de Le donne del Club Omicidi, conducono lettrici e lettori in un pericoloso caso di polizia e ci mostrano Lindsay Boxer alla ricerca di risposte che potrebbero non essere quelle sperate…

C’ero una volta

Un’avventura “magica e reale, intrisa di psichedelia e visioni” attraverso l’America degli anni Settanta, tra controcultura e teorie del complotto, sbarco sulla luna e rock ‘n’ roll. Arriva in Italia a metà gennaio per NN C’ero una volta, primo romanzo di Buffy Cram (nella traduzione di Laura Gazzarrini). La trama porta a Vancouver, nel 1980. Elizabeth ha 19 anni e ha trascorso gli ultimi dieci in un istituto psichiatrico. Soffre di allucinazioni e non riesce a distinguere del tutto la fantasia dalla realtà. Cerca di rimettere insieme i pezzi e i fantasmi del suo passato, a partire da quando, nel 1969, viveva con la madre Margaret in una roulotte in Ontario. A quei tempi Margaret, incapace di badare a sé stessa e incurante della figlia, sogna di diventare una cantante famosa a Woodstock…

Strade perdute

Due fratelli separati da una ferita che non guarisce (e non potrà mai guarire), un evento tragico, e il passato che si rovescia nel presente. A metà aprile in libreria per Clichy Strade perdute (traduzione di Stefano Renzi): fra thriller e western, un romanzo di Roger Jon Ellory (autore, classe ’65, tra gli altri, di La voce degli angeli), nel quale i personaggi emergono in modo così forte da diventare compagni di strada per lettrici e lettori.

La madre adatta

“Soltanto la verità della letteratura, nel suo miscuglio di osceno e sublime, può raccontare quel ‘regno della follia d’amore’ che è la maternità”. La madre adatta è il nuovo libro di Simona Vinci (in uscita per Einaudi Stile Libero), la storia di una madre e di sua figlia, a metà strada tra realtà e delirio.

Padri e fuggitivi

Il sudafricano S.J. Naudé, scrittore e avvocato classe ’70, insignito di numerosi premi, a fine gennaio è in libreria per e/o con Padri e fuggitivi (traduzione di Silvia Montis). Il protagonista del romanzo è un uomo gay sudafricano. A Londra, dove vive, in una galleria d’arte incontra due uomini serbi. Tra i tre si crea un rapporto strano; non si capiscono bene le intenzioni dei due serbi: vogliono semplicemente fare amicizia oppure stanno architettando una truffa? Tra “atmosfere kafkiane, avventure esistenziali, scenari internazionali”, Naudé racconta una storia di spiazzamenti e personaggi inattesi.

Le condizioni ideali

Ragazzo di origine algerina abbandonato dai genitori, Skander trascorre la sua infanzia in affido familiare passando da una casa all’altra. Curioso di tutto, sfoglia incessantemente il dizionario Larousse perché sogna di istruirsi e sfuggire al destino infausto della madre e del suo ambiente disagiato. La vita, però, gli appronta tutt’altro… Selezionato per il Premio Goncourt 2023 e il Premio Renaudot 2023, vincitore del Premio Méditerranée opera prima 2023 e del Premio Goncourt des détenus 2023, esce per Gramma (traduzione di Elena Cappellini) a fine febbraio Le condizioni ideali di Mokhtar Amoudi, esordiente nato nel 1988 e cresciuto nella periferia parigina.

Sentieri selvaggi

Qui parliamo di un titolo pubblicato da pochissimo, Sentieri selvaggi, romanzo western scritto da Alan Le May (e pubblicato da Mattioli 1885, con la traduzione di Nicola Manuppelli), da cui è tratto l’omonimo capolavoro di John Ford. Un libro che racconta e indaga il selvaggio west, ma anche l’animo di due uomini, Amos e Martin, decisi a trovare vendetta contro i Comanche che hanno sterminato la loro famiglia e rapito la giovane Debbie.

Fatal intrusion

Un’ex agente dell’FBI e uno scrittore di successo, Isabella Maldonado (autrice di La superstite) e Jeffery Deaver (autore tra gli altri de Il collezionista di ossa), uniscono le forze per la prima volta con il thriller Fatal intrusion (Longanesi, traduzione di Federica Garlaschelli). La protagonista di questo nuovo romanzo, in uscita il 25 febbraio, è Clara Sanchez, agente federale che decide di rinunciare alle regole e ai protocolli per provare a catturare un killer che sembra inafferrabile e che ha tentato di uccidere proprio sua sorella.

Palafox

Prehistorica editore ha appena pubblicato un nuovo libro del suo autore di punta, il francese Éric Chevillard: Palafox (traduzione di Gianmaria Finardi). Scrittore spiazzante, classe ’64, in questo quinto libro pubblicato in Italia sfida lettrici e lettori: vediamo spuntare Palafox da un uovo che Algernon Buffoon, pedante ambasciatore inglese in pensione, si sta accingendo a mangiare per colazione, per lo stupore dei commensali; a prima vista, tutto lascia pensare che Palafox sia un pulcino, ma ben presto ogni certezza vacilla…

L’uomo che non voleva piangere e altri racconti

Maestro del racconto realistico o poeta dell’assurdo? Erede della grande tradizione del romanzo sociale svedese o emulo di Kafka? A metà gennaio per Iperborea una nuova raccolta (di sedici racconti, la maggior parte inediti in Italia, mai pubblicati dalla casa editrice milanese), dello svedese Stig Dagerman: L’uomo che non voleva piangere e altri racconti (tradotta da Fulvio Ferrari, che ne firma anche la postfazione).

Caraluce – Atlante dei paesi invisibili

Scappare dalla realtà e rifugiarsi nell’immaginazione, questo è quello che sembra suggerirci Franco Arminio, tra i più importanti poeti contemporanei, con il nuovo libro – illustrato da Manuele Fior e pubblicato da Rizzoli – Caraluce – Atlante dei paesi invisibili (dal 25 febbraio in libreria). Come in Città invisibili di Calvino, Arminio conduce lettori e lettrici in paesi impossibili, che appartengono al mondo della fantasia ed esaltano la libertà del pensiero.

Underground

Underground di Vladimir Makanin (1937, Orsk – 2017, Krasnyj), che torna in una nuova edizione a fine gennaio per Guanda nella traduzione di Sergio Rapetti, è ormai un classico della letteratura russa, che ha conquistato anche Emmanuel Carrère: Petrovič, aspirante scrittore e filosofo quasi clochard, si occupa di alcuni alloggi momentaneamente disabitati di una “casalbergo” di Mosca, un imponente relitto dei tempi del collettivismo, adesso in fase di sbrigativa e criminale privatizzazione. Custode volontario e spesso mal tollerato, vigila attento sugli spazi altrui e ascolta e accoglie sofferenze e confidenze di un’umanità in perenne affanno, che a sua volta gli offre un po’ di calore, intimità e qualche pasto caldo. Sono gli anni tra il 1989 e il 1993, quelli che segnano lo sgretolamento della Russia sovietica e l’avvento del post-comunismo.

Controvento

Una catena di donne, con le loro fatiche, i piaceri, soprattutto il coraggio. Le loro strade si incrociano con quella di una ricca signora di Madrid. A metà febbraio per marcos y marcos arriva Controvento di Ángeles Caso (nella traduzione di Claudia Tarolo). La protagonista, però, è São, che viene da un villaggio di Capo Verde e sogna di studiare medicina, emigrare in Europa, e riscattarsi dalla miseria…

Strane

Un viaggio avventuroso nei mille volti dell’umanità e nelle nostre paure più profonde, che porta nell’Inghilterra del 1781. A fine gennaio per Bompiani Strane di Guillermo Arriaga, scrittore, regista e produttore nato a Città del Messico nel 1958 (ha diretto, tra gli altri, Amores Perros, 21 grammi e Babel).

C’è molta speranza (ma nessuna per noi)

A fine marzo esce per Guanda C’è molta speranza (ma nessuna per noi), il nuovo romanzo di Nicola Cosentino, critico del Corriere della Sera e autore di Vita e morte delle aragoste (Voland, 2017) e Le tracce fantasma (minimum fax, 2022). Il protagonista, H, non ne può più del pessimismo che lo circonda, e nemmeno del proprio: approdato a Milano dalla provincia calabrese, ha dedicato gli ultimi anni a scrivere un saggio sulla fine del mondo, ma la Storia – tra guerre, pandemie e disastri vari – gli ha offerto troppo materiale, tanto da rendere il suo lavoro superato. Decide allora di cambiare rotta, e concentrarsi su tutt’altro: i desideri… Un libro descritto come “un inventario delle piccole cose quotidiane, in grado di cogliere l’essenza di quei momenti apparentemente trascurabili che, a pensarci bene, ci fanno vivere davvero”.

Il tagliapietre

Einaudi a gennaio ripropone (nella traduzione di Maurizia Balmelli) Il tagliapietre, dramma in cinque atti di Cormac McCarthy, scrittore scomparso nel 2023. L’opera è stata scritta alla fine degli anni Ottanta e pubblicato solo nel ’94, in contemporanea alla Trilogia della frontiera, ma a differenza degli altri celebri lavori coevi non ma hai visto una rappresentazione scenica (se non parziale).

Più grande del cielo

La sala d’aspetto di uno psichiatra, un primo incontro tempestoso tra un uomo e una donna segnati dal dolore… Virginie Grimaldi, scrittrice francese bestseller, tradotta in oltre 20 lingue, torna in Italia per e/o, in tempo per San Valentino, con Più grande del cielo (traduzione di Alberto Bracci Testasecca).

A Jeju nasce il vento

Due uomini si incontrano casualmente al cimitero. Entrambi sono legati a una donna che ormai non c’è più. Minjung è un indeciso cronico; Andy è un uomo risoluto. Nonostante siano l’uno l’opposto dell’altro, durante la loro vita hanno amato Jaeyeon e, se possibile, la amano ancora. Kim Ho-Yeon dipinge il ritratto delicato dell’amore che si trasforma e che unisce due uomini che si conoscono come nemici. In A Jeju nasce il vento (Salani, dal 28 gennaio, che arriva dopo il successo di Il minimarket della signora Yeom) seguiamo i due protagonisti in un viaggio stravagante alla ricerca di un posto adeguato per conservare l’urna dell’amata, appena rubata…

Ti ricordi di Sarah Leroy?

Fanny Courtin ha un compito: scrivere un reportage sul dramma che ha segnato il paese di Bouville-sur-Mer vent’anni prima, ovvero la scomparsa (poi definita omicidio) di Sarah Leroy, la migliore amica di sua sorella Angélique. Parte così da Parigi insieme alla figliastra, con la quale ha un rapporto difficile, ma non si aspetta che una volta tornata a casa si ritroverà a indagare personalmente su quel caso che, dopo tanti anni, ancora presenta lacune e ombre. Esce, il 14 gennaio per Rizzoli, Ti ricordi di Sarah Leroy? di Marie Vareille, una storia di amicizia e di oscuri segreti.

La biblioteca del censore di libri

Bothayna Al-Essa vive in Kuwait, dove lavora come libraia, editrice e insegnante di scrittura creativa. Autrice di romanzi e vincitrice di diversi premi, si è battuta in prima linea per l’abolizione della censura nel suo Paese, obiettivo finalmente raggiunto nel 2020. A maggio astoria porta nelle librerie italiane La biblioteca del censore di libri (traduzione di Serena Daniele), romanzo finalista ai National Book Awards: “sagace e struggente”, è “un omaggio alla tradizione distopica e post-moderna del Novecento, ma è soprattutto un sincero, esaltante inno ai libri e a tutti coloro che amano la lettura”.

Quando sei tra i corvi

Dal 21 gennaio per Mondadori il nuovo libro di un’autrice di successo, Veronica Roth: Quando sei tra i corvi (traduzione di Roberta Verde) attinge al “generoso bacino del folklore slavo”. Una storia che fa perno su una domanda fondamentale: è possibile trovare redenzione ed espiazione abbracciando proprio ciò che più temiamo?

Nudo di padre

“Mio padre non era un violento. La sua indifferenza nei confronti della moglie e dei figli era tale che ciò che accadeva all’interno di quelle mura sembrava quasi non riguardarlo”, scrive Rossano Astremo. Il protagonista del romanzo Nudo di padre (a fine gennaio per Solferino) è lui, o meglio il suo doppio letterario. Un bambino prima, un ragazzo poi, infine un uomo che affronta le diverse facce di un rapporto contraddittorio con il padre, intriso di una violenza fatta di disinteresse e silenzio. Nel romanzo, emergono i ricordi di un’infanzia in un piccolo paese della Puglia, gli anni del liceo e dell’università trascorsi lottando con l’identità in divenire e la ricerca di approvazione, il trasferimento a Roma, tra continui fallimenti lavorativi e amorosi, e con i fantasmi di un passato dal quale sembra impossibile fuggire. Fino a diventare padre a sua volta…

Primavera in Siberia

Artem Mozgovoy, nato e cresciuto in un paesino della Siberia centrale durante il collasso dell’Unione Sovietica, diventa apprendista nella redazione di un giornale locale a sedici anni; a ventisei ne è il redattore capo. Nel 2011, quando la persecuzione dell’omosessualità in Russia inizia a diventare legge, lascia il suo Paese natale. Dopo aver vissuto in sei Stati diversi, inclusi gli USA, e aver lavorato come comparsa, istruttore di yoga e assistente di un mago, oggi Artem ha un passaporto del Lussemburgo, parla cinque lingue e vive in Belgio con il suo compagno. A inizio marzo esce per astoria Primavera in Siberia (traduzione di Simona Garavelli), un romanzo di formazione “poetico e coinvolgente, un ritratto sincero e potente della vita nella Russia di Putin dalla voce di chi l’ha vissuta sulla propria pelle”.

Termush

Il Saggiatore punta sulla riscoperta di Termush, romanzo cult di Sven Holm, pubblicato negli anni ’60 in Danimarca, e che ora arriva nelle librerie italiane dal 21 gennaio. Holm (1940-2019), celebre e premiato autore e drammaturgo, firma un romanzo sulla fine del mondo, sull’alienazione umana, sul materialismo sfrenato, che segue le giornate di alcuni ospiti facoltosi che hanno prenotato una stanza in un albergo ai confini del mondo per superare un disastro nucleare alle porte. La prefazione è di Jeff VanderMeer.

Il vasto territorio

A gennaio Mercurio pubblica Il vasto territorio, esordio dello scrittore cileno Simón López Trujillo (traduzione di Nunzia De Palma), un romanzo “specchio dell’ansia ecologica e della crisi ambientale vista dal Sud del mondo”, ispirato al realismo sociale latinoamericano, che evolve verso una dimensione allucinatoria. La trama? Nella monocultura di eucalipto di Curanilahue, territorio flagellato dalla violenza della deforestazione, prospera uno strano fungo che causa sintomi imprevedibili sulla psiche umana. In questo luogo due storie s’incrociano: quella del boscaiolo Pedro Marambio e dei suoi figli, vittime della precarietà delle loro vite e del loro ambiente, e la storia di Giovanna, una scienziata che torna in Cile per continuare le sue ricerche in micologia…

Lady Macbeth

Il 5 marzo Ne/oN porta in libreria Lady Macbeth, retelling firmato da Ava Reid. Il nuovo romanzo dell’autrice di A Study in Drowning e di Juniper & Thorn sviluppa e sovverte la prospettiva dell’indimenticabile personaggia shakespeariana, un’antieroina. Spazio a stregoneria, giochi di potere letali, trame oscure, elementi soprannaturali e a un tocco di romanticismo…

Emma

A metà maggio, per Longanesi, Emma, il romanzo d’esordio dell’attore francese Jean Reno, la cui carriera spazia tra produzioni francesi e hollywoodiane, da Luc Besson a Il codice da Vinci. La protagonista del suo libro di debutto è una giovane massaggiatrice francese segnata dalla perdita della madre, che viene assunta in Oman per formare il personale di un lussuoso centro benessere. Qui si trova coinvolta in un intrigo politico che la trasforma in un bersaglio, costringendola a rivelare un coraggio e una determinazione inaspettati. Tra fughe e missioni segrete, Emma scopre una nuova forza interiore, che attira anche l’attenzione dei servizi segreti francesi. “Un’avventura emozionante in terre esotiche, tra pericoli e rinascite”.

Uccidi i ricchi

Una serie di omicidi colpiscono la città di Milano: l’unico elemento comune è la morte di persone facoltose. L’ultimo a essere ucciso è un ex calciatore. Tornano Colomba Caselli e Dante Torre, protagonisti della serie inaugurata da Uccidi il padre di Sandrone Dazieri, alle prese con “piano diabolico” e con un assassino che non sembra intenzionato a fermarsi. Uccidi i ricchi esce per Rizzoli l’11 febbraio.

È notte sul confine

Scrittore e giornalista, Pietro Spirito (classe ’61), vive e lavora a Trieste. Il 4 febbraio esce per Guanda Noir È notte sul confine: in una Trieste che sente lungo il confine con la Jugoslavia tutto il peso della guerra fredda, il giornalista Ettore Salassi, svagato e disordinato ma dotato di un istinto formidabile per le storie, accetta di lavorare per i servizi segreti… Il protagonista finirà in un pericoloso labirinto, dove sarà costretto, prima di tutto, a fare i conti con se stesso…

Le streghe non dormono

A inizio febbraio per Corbaccio il nuovo romanzo di Alice Bassoli, Le streghe non dormono. La giovane autrice di Reggio Emilia, che ha esordito con La Ninnananna degli alberi (giallo dalle tinte mistery, finalista al concorso Amazon Storyteller 2022), torna con un noir, ambientato nella provincia romagnola, lungo il Po: è nel fienile di una casa semidiroccata di golena che Paolo, dodici anni, viene trovato privo di sensi con una profonda ferita alla testa. Con gli amici era andato a giocare sfidando i proprietari, Luigi Morosini, un uomo violento con un debito verso la giustizia, e la moglie Elvira, che nel paese di Fossanera descrivono come una strega, anche se poi non poche donne vanno da lei di nascosto a farsi fare i tarocchi. Gli altri ragazzi non sanno che cosa sia successo, ma non è difficile puntare il dito contro i Morosini. Ma…

Lascia stare i morti

Gli anni ’80 sono lo scenario per il giallo Lascia stare i morti, firmato da Claudio Panzavolta e pubblicato (in aprile) da Ponte alle Grazie. Un biglietto anonimo costringe Ciparisso Briganti, ex poliziotto ed ex partigiano, a riaprire una vecchia indagine e una ferita mai rimarginata del tutto: il brutale omicidio di quattro bambini avvenuto cinque anni prima. Indossati, ancora una volta, i panni dell’investigatore, Briga deve fare i conti con una setta di nostalgici fascisti, corruzione e violenza, ma soprattutto con la possibilità che Chiara, la quinta bambina scomparsa, sia ancora viva… Panzavolta, classe ’82, lavora nell’editoria, e ha già pubblicato Al passato si torna da lontano (Rizzoli, 2020) e L’ultima estate al Bagno Delfino (Isbn, 2014).

Mariano di Gesù al Princess Hotel di Edimburgo

Edimburgo per qualcuno potrebbe essere la meta ideale delle vacanze, ma non per Jole, che si trova costretta ad accompagnare i suoi genitori in Scozia per festeggiare la nozze d’oro. Nonostante sia pronta al peggio, Jole non può certo immaginare che il Princess Hotel in cui alloggia con la famiglia si trasformi nella scena di un delitto, anzi di più delitti. Una coincidenza, oppure le morti sono legate? Jole viene trascinata nelle indagini da un altro ospite dell’albergo, un curioso personaggio a caccia della verità… Mariano di Gesù al Princess Hotel di Edimburgo è l’originale giallo di Giuseppe Sorgi, in uscita il 4 febbraio per Salani.

Dimenticare Milano

Romano De Marco, autore della serie Nero a Milano, a maggio firma per il nuovo marchio Ubagu Press Dimenticare Milano, con il ritorno in scena di Marco Tanzi e Luca Betti. Il 53enne protagonista si presenta così: “Mi chiamo Marco Tanzi, ho 53 anni. Sono stato un poliziotto e un investigatore privato. Ho vissuto otto anni in carcere e due per strada, fra i senzatetto. Ho mentito, ucciso a sangue freddo, tradito e abbandonato chi mi amava. Ho passato metà della vita a negare la mia natura e l’altra metà a pagarne le conseguenze…”.

Risolviamo omicidi

Quello di Richard Osman e della serie del “Club dei delitti del giovedì” è un caso editoriale inglese da milioni di copie vendite. A metà marzo è in uscita per Feltrinelli Noir Risolviamo omicidi, primo libro della nuova saga We solve murders, che in Inghilterra ha debuttato nel 2024 con grande successo commerciale. I protagonisti? Un ex detective in pensione che vuole solo godersi la vita, e sua nuora che invece non sa stare lontana dai guai, “un iconico (e comico) duo di investigatori per un adrenalinico caso da risolvere”.

Boccanera

A marzo, con Fandango, un nome importante del noir francese qui al debutto italiano, quello di Michèle Pedinielli, autrice di Boccanera (traduzione di Luca Bondioli), “primo volume della tetralogia che racconta le infamie dei potenti nei confronti dei deboli o dei discriminati”, e che ha come protagonista Ghjulia Boccanera, detective privata sulla cinquantina, umanissima e ribelle.

A riveder le stelle

Licia Troisi, l’autrice fantasy italiana più venduta nel mondo grazie al successo delle saghe del Mondo Emerso, della Ragazza Drago e dei Regni di Nashira, dopo il primo noir, La luce delle stelle, torna con A riveder le stelle (ad aprile per Marsilio), “un giallo appassionato fatto di luce e materia oscura che, tra tensione e comicità, racconta come la scienza sia la via cardine per esercitarsi a risolvere dilemmi”.

Piccoli crimini tra vicini

A metà febbraio per astoria una nuova indagine di Hamish Macbeth, nata dalla prolifica penna di M.C. Beaton (1936-2019), pseudonimo con cui è conosciuta in tutto il mondo Marion Chesney Gibbons. E veniamo alla trama di Piccoli crimini tra vicini: nessuno per strada, negozi vuoti, il pub deserto. Non che ci si aspetti chissà quale frenetica attività a Stoyre, un paesino di casupole bianche lungo la costa scozzese, ma ad Hamish, arrivato lì per un controllo di routine, quel silenzio inquieta non poco. E l’inquietudine aumenta quando lui scopre che tutti gli abitanti sono radunati in chiesa e ascoltano, rapiti, le prediche di un pastore arrivato da poco nel villaggio.

Tremi chi è innocente

È possibile rintracciare l’inizio dell’infelicità di una famiglia? Oppure, succede e basta? Barbara Frandino con Tremi chi è innocente (Einaudi, in libreria dal 14 gennaio) indaga i sogni infranti e i segreti di una famiglia in cui tutti hanno un movente per uccidere. Sì, perché il romanzo, ironico e crudele allo stesso tempo, si apre con la morte di un uomo e prosegue assumendo la voce di Nico, sedici anni e la volontà di ricostruire i fatti svelando tutte le bugie della sua vita e di quella dei suoi cari.

Iris di marzo

Con Iris di marzo, a marzo per Marsilio, Grazia Verasani continua la serie che ha per protagonista l’investigatrice privata Giorgia Cantini. In questo settimo romanzo, Cantini si muove tra le periferie di Bologna, dove la morte misteriosa di una giovane coinvolta in una baby gang porta alla luce i drammi di una generazione sospesa tra ribellione e tragedia…

Free Queens

A metà marzo in uscita per Ubagu Press, nuovo marchio di 66thand2nd & nottetempo dedicato a gialli, thriller e true crime, l’ultimo romanzo dello scrittore noir francese Marin Ledun: Free Queens (traduzione di Marco Lapenna), vincitore del 2024 del Trophée 813 du Meilleur roman francophone e del Prix des Lecteurs Quais du Polar – Le Figaro. La protagonista, Serena Monnier, è una giornalista freelance. A Parigi, durante un’inchiesta sulla prevenzione dell’AIDS nel mondo della prostituzione incontra Jasmine, una minorenne nigeriana in fuga dagli sfruttatori che l’hanno resa una schiava del sesso. Dopo aver ascoltato la sua testimonianza, decide di andare in Nigeria alla ricerca di altre storie come la sua e, prima di partire, si mette in contatto con una ONG del posto impegnata sul campo per la difesa dei diritti delle donne: Free Queens. Ma non è la sola a volerne sapere di più…

Sundown, Yellow Moon

In una gelida giornata di gennaio del 1961, a Bismarck, in North Dakota, un sedicenne rincasa da scuola con il suo migliore amico, Gene. L’improvviso suono delle sirene mette entrambi in allerta, rivelandogli una scioccante notizia: il padre di Gene ha sparato a un carismatico senatore per poi impiccarsi. Il terribile omicidio-suicidio spinge gli abitanti a farsi varie idee sul movente. Ma, alla fine, la verità viene seppellita. Tuttavia, la tragedia segna un punto di svolta nella vita dei due ragazzi. E circa quarant’anni dopo… In uscita per Mattioli 1885, nella traduzione di Nicola Manuppelli, Sundown, Yellow Moon di Larry Watson, autore classe ’47 originario del North Dakota, che ha insegnato per venticinque anni alla University of Wisconsin.

Confessioni di una maschera

In un mondo in cui i sentimenti reali rimangono tenacemente nascosti dietro lo schermo di una presunta “correttezza” ufficiale, la storia di scoperta di sé di Kochan non si limita a essere il “resoconto clinico di un caso particolare”, ma offre un’immagine indimenticabile della gioventù in senso più ampio. Definito da Marguerite Yourcenar “breve capolavoro dell’angoscia e al tempo stesso dell’atonia”, Confessioni di una maschera rappresenta il primo grande successo di pubblico e di critica di Yukio Mishima. A 100 anni dalla nascita (14 gennaio 1925), Feltrinelli propone l’opera in una nuova traduzione dal giapponese di Andrea Maurizi. Pseudonimo di Kimitake Hiraoka, Mishima (Tokyo, 1925-1970) è considerato uno dei massimi scrittori giapponesi del XX secolo.

Correzione

Le opere di Thomas Bernhard (1931-1989) sono in corso di pubblicazione presso Adelphi, che il 21 gennaio propone Correzione, nella traduzione di Giovanna Agabio: “Perché un corpo sia stabile è necessario che abbia almeno tre punti d’appoggio”, dice uno dei protagonisti di questo romanzo, che George Steiner considerava il capolavoro di Bernhard e “fra i più importanti del Novecento”. I tre punti d’appoggio sono qui l’anonimo narratore, il taciturno imbalsamatore Höller e soprattutto Roithamer, docente di scienze naturali a Cambridge, cui la figura di Wittgenstein presta più di un dettaglio biografico… Sullo sfondo di una natura ostile e insieme familiare, la voce di Roithamer si intreccia alle parole e ai silenzi dei due amici, mentre la scrittura di Bernhard “sospinge implacabile fino ai limiti estremi del pensiero, fino all’ultima correzione – quella che, nel tentativo di emendarla, estingue l’esistenza stessa”.

Amore capovolto

Sari Bashi è avvocatessa, scrittrice ed esperta di diritto umanitario internazionale, debutta nella narrativa con una storia d’amore, travolgente e autobiografica: Maqluba – Amore capovolto (Voland, traduzione di Olga Dalia Padoa). Un libro estremamente attuale che vede protagonisti Sari, un’avvocatessa israelo-americana, e Osama, un professore universitario originario di Gaza.

Il volo sopra l’oceano



Matteo Porru, classe 2001, ha vinto il premio Campiello Giovani nel 2019 con il racconto Talismani, e con Garzanti ha pubblicato Il dolore crea l’inverno. A fine gennaio torna con Il volo sopra l’oceano: se l’eterno ha un colore, è un tono di blu. Questo pensa Michele mentre l’aereo cerca il cielo e si solleva. Ha con sé solo un bagaglio leggero, ma in realtà è il più pesante che abbia mai avuto. Perché in quel biglietto di sola andata c’è tutto quello che l’ha portato fino a lì. Ha paura di volare, ma qualcuno gli ha detto che l’aria si storce come la vita e quella torsione non le dà un senso, né la rende peggiore….

La tigre e l’usignolo

Mauro Garofalo, nato a Roma nel 1974, è cresciuto in Maremma. Giornalista specializzato in reportage ambientali, insegna in alcune scuole di cinema e scrittura di Milano, ed è autore di romanzi per adulti e ragazzi. A inizio marzo esce per nottetempo La tigre e l’usignolo, un libro “intimo e commovente”, “l’elegia per un amico che non c’è più”. Un’opera, fin dal titolo dedicata a Cristina Campo, che narra “la depressione e la speranza, il senso di vuoto delle esistenze e la certezza di un tempo che non va sprecato”.

Città fantasma

Libro vincitore del Taiwan Literature Award, Città fantasma (e/o, dal 19 febbraio nella traduzione di Silvia Pozzi) di Kevin Chen (con un passato da attore cinematografico, ha poi firmato romanzi, saggi e raccolte di racconti) è un romanzo narrato attraverso una moltitudine di voci, sia vive sia morte: muovendosi tra passato e presente, una storia di segreti familiari, credenze popolari e ricerca di identità nel mezzo di uno scontro tra culture.

La ragazza di Savannah

Flannery O’Connor, una delle più grandi autrici del ‘900, è al centro del nuovo libro di Romana Petri, La ragazza di Savannah, in uscita per Mondadori a febbraio: una ragazza americana di solidi principi, innamorata del padre, occhi blu scuro e lampi di tanto pensiero che li attraversano. Una ragazza che, quando esce di casa, si incanta davanti alle galline. Una ragazza che ha e non smette mai di avere Cristo come sublime interlocutore, e non è semplice il suo Dio. Quando arriva alla scrittura la riconosce dono divino…

Onesto

Il 2025 di Bompiani si apre il 2 gennaio con Onesto di Francesco Vidotto. L’autore, classe ’76, è cresciuto tra le vette delle Dolomiti, e ha lavorato per vent’anni come consulente e manager di grandi aziende, prima di decidere di tornare a vivere in montagna, per dedicarsi alla natura e alla scrittura. Al centro della trama del suo nuovo romanzo ci sono un bambino rapito, un fratello ritrovato e un grande amore… Quella di Onesto, Santo e Celeste è una storia che emoziona e porta lettrici e lettori in alta montagna.

Il gigante

Dal 7 febbraio per astoria (nella traduzione di Emma Claudia Pavesi) il romanzo su cui è basato il kolossal Il gigante (1956) con Rock Hudson, Liz Taylor e James Dean: un capolavoro che racconta le radici dell’America. Edna Ferber, vincitrice del premio Pulitzer, “compone un ritratto spietato e avvincente del Texas che racconta il passato e illumina il presente”.

Old King

Estate 1976, Montana. La Blackfoot Valley è un luogo selvaggio e misterioso. È qui che Ted Kaczynski, noto ai più come Unabomber, trova il rifugio perfetto dalla modernità e il nascondiglio ideale per costruire i suoi ordigni esplosivi. Mentre i piani dell’attentatore procedono indisturbati fino a quello che sarà un culmine devastante di violenza, la sua vicenda si intreccia a quella di altri membri della comunità che con lui condividono un lacerante senso di solitudine e la spaccatura tra sé e l’ambiente, muovendosi alla ricerca di un nuovo equilibrio… Appena uscito per BlackCoffee nella traduzione di Francesco Cristaudo, Old King di Maxim Loskutoff ha conquistato la critica Usa.

Il Campo di Nessuno

A metà marzo Nutrimenti porta in libreria Il Campo di Nessuno di Daniel Picouly, ambientato nella periferia parigina degli anni Cinquanta. “Con tenerezza, nostalgia e complicità” l’autore narra la giornata di un ragazzino di dieci anni, in una famiglia con 13 figli, un padre nero e una madre bianca. Un racconto “autobiografico al 98,94%”, come dirà poi Picouly (nato nel 1948 a Villemomble, alla periferia della capitale francese). “Nel mio libro ho dieci anni: dieci anni è un’età universale. È l’età della grazia. L’ultimo momento prima di vedere i fili attaccati alle marionette. A dieci anni si è al colmo della nostra arte”.

Tutti conoscono tutti

Dopo l’esordio del 2024 con Qualcuno che conoscevo, ad aprile Francesca Mautino torna per Longanesi con Tutti conoscono tutti: una nuova avventura per Valentina Bronti, la sua imprevedibile protagonista. Una donna moderna, che fatica a tenere in bilico la sua quotidianità tra famiglia lavoro e sentimenti, e in cui si rispecchiano, con leggerezza e buon umore, molte donne di oggi. Madre di tre gemelline impossibili e investigatrice improvvisata, Valentina si ritrova nuovamente coinvolta in un “cold case” che la vedrà impegnata sulle strade della sua Torino, “più noir e misteriosa che mai”…

Di spalle a questo mondo

Torna, dopo cinque anni, Wanda Marasco, già finalista al Premio Strega, con il romanzo Di spalle a questo mondo (in libreria dal 14 gennaio per Neri Pozza). Un libro che recupera le vicende di Ferdinando Palasciano, medico filantropo e patriota, e di sua moglie, la nobildonna russa Olga de Wawilov, in quel di Napoli, sul finire dell’Ottocento. Tra l’amore della coppia e la follia che colpì Palasciano, assistiamo alla ricerca interiore e dolorosa di un uomo che fa della malattia un metodo per reinterpretare la Storia e la propria vita. Si sviluppa così un romanzo che pone al centro il tema della follia e della fragilità umana, spunto di riflessione attuale nonostante l’ambientazione storica.

Beep

Mentre cerca di addentrarsi nella foresta pluviale della Costa Rica per trovarsi una compagna, una dolce e graziosa scimmietta, Beep, s’imbatte in Inga, una gentile adolescente americana, in vacanza con la famiglia. Senza averne l’intenzione, Beep si ritroverà a Manhattan con lei. Qui, con il suo prezioso aiuto, riesce a cambiare il destino del mondo e a trovare l’amore… Lungo la strada di questo di Beep, fantastico romanzo di Bill Roorbach in arrivo per Mattioli 1885 nella traduzione di Nicola Manuppelli, un cast di attraenti e perspicaci animali ha molto da raccontare sull’umanità e sulle divisioni che ci caratterizzano, sulle nostre città alienanti, le nostre strane abitudini, la nostra follia, ma anche sulla nostra bellezza e sulle nostre promesse incompiute.

Terra di anime spezzate

Se potessimo riavvolgere il nastro, a quale istante torneremmo per cambiare il corso del destino? Per Beth Kennedy quel momento è l’estate del 1955, quando incontra Gabriel. Lui, erede diciottenne di una ricca famiglia, è destinato a Oxford e ha davanti a sé una strada costellata di possibilità; lei, diciassette anni, è studentessa in un liceo cattolico dove le viene prospettato un destino di moglie e madre come massima aspirazione. Due mondi lontani ma due anime affini: entrambi solitari, sognatori, appassionati di letteratura. Un’affinità che presto diventa amore. Uno scandalo che costerà molto caro a Beth… A giugno esce per Nord uno dei romanzi più contesi alla Fiera di Londra 2024, Terra di anime spezzate della scrittrice inglese Claire Leslie Hall (traduzione di Emanuela Damiani).

I sette corvi

Tra i libri da leggere a inizio 2025 c’è anche un horror italiano: l’11 febbraio per Newton Compton I sette corvi, romanzo firmato dall’autore bestseller Matteo Strukul. La trama porta nel gennaio 1995. A Rauch, minuscolo paese della Val Ghiaccia, gola sperduta in una delle più remote lande delle Dolomiti venete, quasi al confine con il Friuli, viene ritrovato il cadavere della giovane insegnante Nicla Rossi. Il volto, escoriato, è stato privato degli occhi, come se qualcuno glieli avesse strappati, e il corpo è coperto di tagli e ferite, alcune profonde ma la maggior parte piccole e superficiali. La polizia di Belluno incarica l’ispettrice Zoe Tormen e il medico legale Alvise Stella di recarsi sul luogo, poiché le dinamiche dell’omicidio fanno pensare a un potenziale serial killer. Ma a Rauch si annida un male profondo, che neanche la neve è riuscita a spazzare via… un male che affonda le sue radici nella sete di giustizia e in un’antica leggenda…

La lista di Mabel

Il marito di Mabel Beaumont, Arthur, amava le liste: quelle della spesa, quelle dei pro e contro, quelle delle cose da fare. Lasciarle in giro per casa era un piccolo rituale quotidiano, ma ora Arthur è morto e, a ottantasei anni, Mabel deve fare i conti con un’inattesa, temibile solitudine. Ma anche con un’ultima lista, che contiene solo una voce: CERCARE D… La lista di Mabel, a metà gennaio per astoria nella traduzione di Patrizia Spinato, narra “una piccola, grande storia sull’importanza dell’amicizia e sulla forza della speranza”. Laura Pearson ha firmato diversi romanzi, che spesso hanno al centro donne fuori dagli schemi.

Perduto è questo mare

Perduto è questo mare è il nuovo romanzo della scrittrice e saggista Elisabetta Rasy, in uscita il 4 febbraio per Rizzoli. Al centro della storia, il legame spezzato tra un padre e una figlia, il tutto osservato attraverso la lente dell’amicizia tra la stessa autrice e lo scrittore Raffaele La Capria. Una Napoli mitica fa da contorno alla storia di due uomini: il primo padre di sangue della narratrice, il secondo padre letterario.

Piccoli preludi

Helen Garner, autrice di Come piombo nelle vene e La stanza degli ospiti, porta lettori e lettrici nella periferia di Melbourne degli anni Ottanta. Lì, Dexter e Athena Fox conducono una vita tranquilla con i due figli, il più piccolo dei quali affetto da disabilità. Quando Dexter incontra l’amica di vecchia data Elizabeth, qualcosa si rompe nella quotidianità della famiglia. Elizabeth e la sorella Vicki stravolgono le abitudini dei Fox e il loro piccolo universo si apre all’ambiente bohémien della città, con le sue regole e la ricerca del desiderio… Piccoli preludi esce il 10 gennaio per nottetempo con la traduzione di Milena Sanfilippo.

Una storia ridicola

Al centro di Una storia ridicola, romanzo dello spagnolo Luis Landero che arriverà in Italia il 21 gennaio per Fazi (con la traduzione di Giulia Zavagna), c’è Marcial: un uomo dalle umili origini e dalla vita tranquilla, ma abilissimo nell’arte della conversazione con i suoi aneddoti e la sua, particolare, filosofia del mondo. La quotidianità di Marcial cambia quando incontra Pepita, una donna che, con la sua eleganza e cultura, rappresenta tutto ciò a cui l’uomo ha sempre aspirato. Inizia così il tentativo di fare colpo su di lei, mostrandole tutti i suoi talenti, arrivando a fingersi uno scrittore…

A Fire in the Flesh

A metà gennaio, per la collana Midnight di HarperCollins Italia, il terzo volume della serie Flesh&Fire di Jennifer L. Armentrout: A Fire in the Flesh – Un fuoco nella carne (traduzione di Sara A. Benatti). Un volume atteso, firmato da un’autrice bestseller, che scrive anche romance con lo pseudonimo di J. Lynn, e che si è cimentata con successo nei generi Young e New Adult, fantascienza e fantasy.

Fallen Gods

“Una ragazza in cerca di risposte. Un potere oscuro che dorme tra le leggende. Un amore incandescente nel gelo della Norvegia”: il 25 marzo per Nord Fallen Gods – La caduta degli Dei di Rachel Van Dyken, romantasy atteso firmato da un’autrice bestseller.

Unconditionally mine – Incondizionatamente mio

Se il caos affascina, i ricchi e viziati fratelli Harrison sono i migliori a seminarlo. Nel loro turbine di feste, risse e malefatte finisce suo malgrado Angelica Dalmar, ragazza diligente e ambiziosa, ma determinata a rimanere al fianco del suo migliore amico d’infanzia Jason e soprattutto a tenere fede a una promessa: prendersi cura di Asher. Tuttavia, quando la morte della madre Shailene li divide, quella promessa resta in sospeso come un ricordo doloroso, finché i loro cammini non si incrociano nuovamente all’università… A metà gennaio torna per Magazzini Salani A.J. Foster (autrice romance di grande successo, partita su Wattpad), con Unconditionally mine -Incondizionatamente mio.

Trovami dove l’alba fiorisce

Dopo Liberi come la neve (2023), Il narratore di storie (2023) e Liberi come il vento (2024), a inizio febbraio Rita Nardi (partita con l’autopubblicazione e Wattpad), giovane autrice protagonista anche su #BookTok, torna per Garzanti con Trovami dove l’alba fiorisce: a Found piacciono il vento tra i capelli, il profumo della lavanda e le lucciole che fanno splendere il buio della notte. Più di tutto, le piacciono le regole. Non ne ha mai infranta una, con un’unica eccezione…

Dilemma d’amore

Elena Armas è una delle autrici più amate e lette sul #BookTok (e non solo). Il 10 gennaio, chi ama le commedie romantiche non può lasciarsi sfuggire Dilemma d’amore (Newton Compton, traduzione di Matilde Piccinini e Valentina Cabras), con protagonisti una ragazza sfortunata in amore e un finto fidanzato. Josie ci ha provato molte volte ma nessuna relazione è sembrata essere quella giusta; tutto cambia quando alla sua porta appare Matthew, in cerca della fratello della ragazza, e lei decide di presentarlo alla famiglia come il suo nuovo fidanzato. Dopo l’iniziale imbarazzo, Matthew accetta di stare al gioco a patto che non si arrivi alle nozze. Una condizione che sembra facile da rispettare ma la “coppia” non ha fatto i conti con il destino…

La ragazza che annega

A febbraio Mercurio punta sulla letteratura dark fantasy e fantascientifica contemporanea e porta in libreria La ragazza che annega di Caitlin Kiernan (nella traduzione di Milena Sanfilippo). Protagonista del libro è Imp, una ragazza che sta scrivendo un libro di memorie nonostante la schizofrenia che le impedisce di fidarsi dei suoi ricordi e della sua capacità di distinguere realtà e fantasia. Kiernan affronta così il tema della malattia mentale e dell’identità di genere, si muove come in un labirinto tra le ossessioni e i fantasmi di un amore: perduto o mai esistito?

Non sarà la solita estate

Dopo il grande successo di Un’estate dopo l’altra, Carley Fortune torna con un nuovo romance, tutto estivo e carico di passione. Protagonista di Non sarà la solita estate (Newton Compton, in uscita il 6 giugno) è Lucy, abituata a passare le vacanze estive sull’Isola del Principe Edoardo con la sua migliore amica Bridget. E ogni anno, in segreto, passa diversi notti con il fratello dell’amica, Felix. Ma questa volta è diverso: Bridget scappa sull’isola a pochi giorni dal suo matrimonio e Lucy decide di seguirla per aiutarla ma, una volta arrivata, la passione sarà più forte anche dell’amicizia…

Quiksilver

Bestseller negli Usa, “virale” sulle piattaforme, Quiksilver, dark fantasy scritto da Callie Hart in libreria per Rizzoli il 21 gennaio (traduzione di Cristina Proto), diventerà una serie tv Netflix. La protagonista, Saeris Fane, ventiquattro anni, è bravissima a mantenere segreti. Nessuno sa dei suoi strani poteri, né del fatto che ha passato la vita a rubare dalle cisterne della Regina Immortale. Ma in una terra dominata da un deserto spietato, non c’è nulla che non si farebbe per un bicchiere d’acqua. Prima o poi, però, ogni segreto viene alla luce…

Minihorror



A marzo in casa Mercurio è prevista la pubblicazione di Minihorror di Barbi Marković (traduzione di Paola Moretti), un romanzo sperimentale mitteleuropeo, dal sapore bizzarro e dissacrante. L’abisso è il vero protagonista di questo libro, sempre pronto ad aprirsi a ogni piega della vita di Miki e Mini, una coppia di giovani che affrontano la quotidianità. Ma i pranzi con i parenti, le vacanze e le feste con gli amici sembrano sempre scivolare nell’assurdo raccontandoci in modo unico la nostra società.

Erin – The Beast Player

In una terra dominata dalla guerra tra due regni confinanti, Erin è una giovane ragazza che nasconde un potere unico: quello di saper comunicare con temibili e fantastiche creature impiegate nel conflitto: se da un lato questa sua capacità rende Erin preziosa e protagonista nelle trame di corte, dall’altro la sua vita è in costante pericolo… Arriva nelle librerie il 14 gennaio Erin – The Beast Player (Fazi, con la traduzione di Roberta Lo Cascio), il primo volume di una saga fantasy giapponese, firmata da Nahoko Uehashi.

Il fuoco infinito

Proseguono le vicende di Aidara e Jack sull’isola di Cadence: a metà maggio esce Il Fuoco Infinito (Fazi, traduzione di Stefano Andrea Cresti), secondo volume della dilogia romantasy di Rebecca Ross iniziata con Il Fiume Incantato. Umani e spiriti dovranno allearsi e affrontare una volta per tutte Bane, lo spirito del Vento del Nord, ma come in ogni battaglia sono molti i pericoli e i sacrifici…

La mia vita come la vostra

Vincitore del Premio della critica norvegese e del Premio Enquist, quello di Jan Grue è un memoir su cosa significa vivere in un corpo vulnerabile ed essere definiti dai propri difetti: a fine marzo per Iperborea La mia vita come la vostra (nella traduzione di Eva Valvo). L’autore era appena diventato padre quando ereditò una scatola di cartelle clini­che della sua infanzia: dopo una diagnosi di atrofia muscolare spinale all’età di tre anni, la serie di note dei dottori, le descrizioni cliniche e le storie mediche defini­vano il suo corpo come difettoso e il suo futuro cupo e limitato.

Le nostre guerre silenziose

Né seguito, né libro a sé stante, Le nostre guerre silenziose (Accento), secondo romanzo di David Valentini, che torna dopo l’esordio, Tutto ciò che poteva rompersi mantiene la struttura di romanzo esploso del debutto, ma apre nuove prospettive sulle storie di alcuni dei personaggi che il pubblico ha già avuto modo di conoscere, e ne racconta di inedite. Nato a Roma nel 1987, Valentini è laureato in Filosofia e lavora come consulente. Fa parte del collettivo Spaghetti Writers e ha pubblicato articoli e racconti per diverse riviste.

L’arca di Noè

In libreria a marzo per Ponte alle Grazie, L’arca di Noè di Enzo Fileno Carabba ricostruisce una delle storie bibliche più celebri, e recupera il tema della speranza dopo la distruzione e del superamento delle crisi. Un’avventura ricca di spunti di riflessione e punti di contatto con l’attualità. Nato a Firenze nel 1966. Fileno Carabba è autore di romanzi, racconti, sceneggiature radiofoniche, libri per bambini, libretti d’opera e poesie. Nel 1990 ha vinto il Premio Calvino con il romanzo Jakob Pesciolini.

Di chi sono queste insonnie

In un mondo sospeso tra realtà, sogno e finzione, uno scrittore “estremo” (Aldous Canti), e un agente letterario (Manlio Roveda) intrecciano le loro vite in un vortice di parole complici, ricordi e comportamenti condivisi. Di chi sono queste insonnie di Adelio Fusé, a metà gennaio per Manni, è un romanzo dove la dimensione esistenziale si fonde con quella letteraria. L’autore, classe 1958, vive a Milano, dove ha lavorato in ambito editoriale.

Aliena

A gennaio, per Atlantide, esce Aliena di Phoebe Hadjimarkos Clarke (nella traduzione di Maria Sole Iommi), vincitore del Prix Livre Inter 2024. Viene presentato come “un romanzo affascinante e inclassificabile”: Fauvel è una giovane donna che ha perso un occhio a causa di uno sparo della polizia durante una manifestazione, e per sottrarsi alla violenza della grande città accetta di occuparsi di Hannah, il cane di Luc, padre della sua migliore amica, e di trasferirsi nella loro casa di campagna a Cournac, un piccolo paese dell’entroterra francese. Hannah in realtà non è un cane come un altro, ma il clone di una precedente Hannah che ora troneggia impagliata in salotto, tanto dolce e allegra quanto la seconda Hannah è difficilmente gestibile…

Il corredo

Patrizia Rinaldi, autrice della serie gialla Blanca, pubblicata da e/o, e della serie della Signora, pubblicata da Rizzoli, firma a fine febbraio per Piemme Il corredo, ambientato in un Settecento incantato: il Marchese Saverio, ossessionato dal morbo che colpisce i membri del suo casato da generazioni, facendoli impazzire, ha costituito un feudo isolato presso la tenuta familiare di Capa Guasta. Lauretana, fattucchiera spregiudicata e suo braccio destro, lo ha convinto che l’unico modo per eludere il morbo sia unirsi soltanto a vergini… L’altro personaggio centrale nella trama è Altagracia Valiago, bellissima donna dal fascino gitano, che fugge da un marito violento e arriva con documenti contraffatti alla corte di Saverio, ottenendo l’auspicato asilo. La sua presenza, tuttavia, sconvolge un equilibrio precario, e la tenuta perde il suo ordine…

Presenza della morte

A fine febbraio, per Feltrinelli, per la prima volta in Italia, uno sconcertante romanzo del 1922, Presenza della morte di Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), che racconta, con un secolo d’anticipo, il disastro ambientale che coinvolge tutti noi oggi. Visionario, lirico e lucidissimo, viene presentato come “il primo climate novel della letteratura europea”. Traduzione a cura di Maria Nadotti.

Libere e un po’ bastarde

Rossana Campo torna il 22 gennaio per Bompiani con Libere e un po’ bastarde, una storia parigina di donne, amicizia, amore, poliamore e sesso. La protagonista del romanzo, Betti, è una sceneggiatrice che ama il suo lavoro, perché “la vita quando riesci a scrivere delle buone frasi diventa una cosa solida e sensata”. È anche amica tra le amiche, centro di un circolo in eterno movimento. Dopo l’esordio del ’92 con In principio erano le mutande, diventato poi un film per la regia di Anna Negri, Campo, classe ’63, ha firmato una ventina di romanzi, tradotti in diverse lingue.

Chéri e La fine di Chèri

Entra tra i “fuori diritti” Colette (pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette, nata a Saint-Sauveur-en-Puisaye nel 1873 e morta a Parigi nel 1954), e a fine gennaio Feltrinelli propone in una nuova traduzione i due romanzi brevi Chéri e La fine di Chéri, con la curatela di Angelo Molica Franco. Una fra le più importanti autrici della cultura francese narra in queste pagine un triangolo amoroso tra il giovane Chéri, la navigata Léa e il loro inafferrabile rivale: il Tempo.

William Shatner baciava da Dio

Fabrizio Patriarca vive tra Roma e la Liguria, e ha scritto saggi e romanzi. A marzo 66thand2nd pubblica il suo nuovo libro, l’anticonvenzionale William Shatner baciava da dio: la trama porta nel luglio 2019, in una Roma “allegramente fascista”, assediata dalle bizze di uno spirito capriccioso detto “il Verme”. Dario Clementi è finalmente riuscito a innamorarsi, durante il funerale di sua madre. Lei è Bianca Belpasso, “anti-principessa di Roma Nord”. Dario ha 47 anni, è un esperto di poesia barocca, e lavora per la misteriosa Fondazione Nevralia, col compito ancora più misterioso di fingersi un modello di Intelligenza Artificiale su una piattaforma sperimentale… Dovrà vedersela con le conseguenze impreviste – e immancabilmente nefaste – della sua relazione, col lutto del padre, con la bara di sua madre, che viaggia di deposito in deposito…

Nuovi cieli, nuovissime carte

“Dieci variazioni sul tema della nostalgia”. A gennaio per Giulio Perrone, casa editrice che compie 20 anni, una nuova edizione di Nuovi cieli, nuovissime carte. Con questa raccolta di racconti del 2024, l’autore, Paolo Di Paolo, nel 2004 su finalista al Premio Italo Calvino.

Come si uccide un gentiluomo

Vittorio Contrada è un avvocato che segue solo cause pro bono e pro ambiente, dopo anni passati a fare soldi. Una sera un uomo è entrato nel suo studio per affidargli una valigetta e poi, qualche ora dopo, l’uomo è morto. Queste le premesse del nuovo libro di Tullio Avoledo (vincitore del Premio Scerbanenco 2020 con Nero come la notte per Marsilio) Come si uccide un gentiluomo, in uscita per Neri Pozza, il 28 gennaio. Un’indagine tra Milano e una comunità montana del Friuli, nella quale il pericolo è dietro l’angolo – anche per la vita di Vittorio e della sua socia Gloria. Ma il desiderio di aiutare quel territorio contro le potenze industriali è più forte, anche della paura…

Storia d’amore e macchine da scrivere

Il 7 febbraio torna lo scrittore e saggista Giuseppe Lupo, con Storia d’amore e macchine da scrivere, presentato da Marsilio come “una favola cibernetica avvincente e tenera, scritta con una lingua ilare e trasognata. Una storia d’amore, anzi due”. Nella trama del romanzo giocano un ruolo importante Ivrea, e l’immaginazione di Adriano Olivetti…

Domanda di grazia

Gabriele Romagnoli ricostruisce la vicenda di Andrea Rossi e del caso Balani: ripercorre la vita di un uomo che nessuno si aspetterebbe di trovare al banco degli imputati ma che d’un tratto è l’unico sospettato per l’omicidio di una donna. Domanda di grazia (in uscita il 28 gennaio per SEM) è allora un true crime che scava nella vita dei protagonisti e dell’autore stesso, un memoir che parla di amicizia e di giudizi, ma anche un libro che riflette e solleva il “ragionevole dubbio” mentre un uomo viene condannato all’ergastolo.

Il sorriso di Shoko

Una ragazza coreana e una ragazza giapponese si incontrano grazie a un programma di scambio culturale ai tempi del liceo. Soyu e Shoko non hanno niente in comune, eppure un filo sottile come il sorriso enigmatico di Shoko le terrà unite per molti anni. L’11 febbraio HarperCollins Italia pubblica Il sorriso di Shoko di Choi Eunyoung, debutto narrativo della scrittrice coreana, romanzo vincitore di numerosi premi come il Writers’ World Award for New Writers, l’Heo Kyun Literary Award e il Kim Jun-seong Literary Award, scelto come miglior titolo di narrativa dell’anno da 50 romanzieri coreani.

Il cielo sopra Gaza

Due gemelle palestinesi fuggono a nord della Strisci a seguito del 7 ottobre. A marzo torna per Giulio Perrone Morena Pedriali Errani, con Il cielo sopra Gaza non ha colori. Artista circense e attivista per le minoranze romanì, l’autrice ha esordito nel 2023 con il romanzo Prima che chiudiate gli occhi.

Uccidere un fascista

Il 29 aprile 1975, dopo più di un mese e mezzo di sofferenze, moriva a Milano uno studente di diciannove anni, Sergio Ramelli. Il 13 marzo era stato aggredito al ritorno da scuola da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia armati di chiave inglese e colpito ripetutamente alla testa. Sergio Ramelli era iscritto al Fronte della Gioventù e aveva scritto un tema in cui sottolineava come i primi due omicidi politici commessi dalle Brigate Rosse non fossero stati condannati unanimemente dai partiti e dai giornali democratici. A distanza di cinquant’anni, la sua resta incredibilmente una figura divisiva: un simbolo e un martire per coloro che condividevano e condividono le sue idee e che a ogni anniversario della morte lo ricordano con la cerimonia del “Presente!”, oppure un fascista che, in quanto tale, anziché ricordato andrebbe rimosso. Ma chi era davvero? Dopo i due volumi dedicati a Walter Alasia, che di Ramelli era coetaneo, Giuseppe Culicchia chiude la sua trilogia sugli anni di Piombo con Uccidere un fascista (a marzo per Mondadori).

Brutale

Brutale, secondo romanzo di Salvatore Falzone, in libreria ad aprile per 66thand2nd, si muove all’interno del mondo queer: tra OnlyFans e ricordi indicibili, si dipana la storia del protagonista, alle prese con una richiesta che lo metterà in seria difficoltà… L’autore, classe ’98, è attivista, educatore e formatore sulle tematiche LGBTQ+. La casa editrice lo presenta come un libro che, “con sguardo disincantato, accende i riflettori sull’omosessualità e affronta temi pressanti come il consenso, il sesso e cosa significhi davvero far parte di una comunità”.

La casa rossa nel bosco

Una serie di omicidi ispirati alle fiabe classiche sono al centro della trama del nuovo thriller di Alexandra Benedict, La casa rossa nel bosco – in uscita il 24 giugno per Newton Compton. L’ispettrice Lyla Rondell deve scoprire chi si cela dietro questi terribili crimini, anche perché la scia di sangue lasciata dallo “Squartatore dei Grimm”, come lo ha soprannominato la stampa, si è pericolosamente avvicinata alla vita privata dell’investigatrice.

Splendeva l’innocenza

A fine gennaio Roberto Camurri torna per NN con Splendeva l’innocenza, “una canzone d’amore alla gioventù e all’amicizia, e a ciò che rimane di noi quando lasciamo ogni rimpianto e ricominciamo a vivere”. Il protagonista, Lucam ha quarant’anni e conduce una vita senza attese, ancorata al passato. Vive da sempre a Monterosso, gestisce con scarso entusiasmo il bar di famiglia, ha una relazione instabile con Giulia e non riesce a dimenticare Valentina, il primo amore di gioventù. Trascorre le giornate scrollando sui social e servendo al banco Pietro e Alessio, i suoi amici di sempre. Ma un giorno Alessio, in preda all’abuso di alcol e droga, scompare costringendo Luca ad agire…

L’erede

Dopo il successo di Il villaggio perduto (presto adattato a serie tv da Netflix), torna, sempre per Fazi, Camilla Sten con un nuovo thriller: L’erede (traduzione di Renato Zatti, in uscita a inizio febbraio). Eleanor soffre di prosopagnosia e per questo non è stata in grado di riconoscere il volto dell’uomo che ha ucciso sua nonna. Non passa giorno in cui Eleanor non provi paura al pensiero di incontrare l’assassino e non riconoscerlo… ma d’un tratto, un avvocato la avvisa che la nonna le ha lasciato la vecchia tenuta tra i boschi svedesi, dove molti anni prima era morto il nonno. Decisa a tornare in quel luogo carico di mistero, Eleanor scopre che sono molti i segreti di cui non è a conoscenza e che sarebbe stato meglio non voler cercare la verità…

Rose in chains – Come una rosa senza spine

Briony era la principessa di Evermore, e ora, dopo che il suo regno è caduto, si ritrova venduta all’asta mentre il popolo soffre. Ad aggiudicarsi la principessa è Toven Hearst, erede di una famiglia nota per la sua crudeltà… Davanti alla donna si prospetta una vita difficile ma non sa che la speranza e un volto amico si possono trovare anche nei posti più impensabili. Rose in chains – Come una rosa senza spine è il nuovo libro di Julie Soto, in uscita a luglio per Newton Compton (con la quale ha già pubblicato Forget me not).

L’uomo che gridò io sono

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1967, arriva a metà febbraio in Italia grazie a Elliot L’uomo che gridò io sono (con la traduzione di Massimo Ferraris), un thriller di John A. Williams che narra il razzismo endemico nella società moderna. Al centro della storia troviamo Max Reddick, uno scrittore e giornalista afroamericano con la paranoia che tutti siano razzisti. Durante un viaggio in Europa, però, Reddick scopre alcuni documenti segreti del governo che parlano di un progetto di genocidio da attuare in caso di disordini razziali per sterminare le minoranze. All’uomo, scoperta questa assurda verità, non resta che consegnare quei piani all’unica persona che può aiutarlo…

Il frutteto di Damasco

Siria, 1995. Aissa ha sette anni e trascorre le sue giornate estive in compagnia di sua sorella Fulla e del suo migliore amico, Majed, nello splendido frutteto di famiglia. La spensieratezza dei tre ragazzi, tuttavia, finisce con l’inizio della scuola, perché il regime militare di Hafiz Al-Assad impone un’istruzione fondata sulla propaganda e sul terrore. Libano 2023. Nermine è un’adolescente siriana, costretta a vivere in un Paese straniero con la madre Fulla e il nonno Mustafa. Non ha mai conosciuto suo padre e questo pensiero la tormenta. Ma quando un giorno, casualmente, s’imbatte in un misterioso messaggio sul telefono della madre, Nermine capisce che è giunto il momento di conoscere tutta la verità su suo padre e sulla sua famiglia… Attraverso la storia di Aissa e di Nermine, nel romanzo Il frutteto di Damasco (dall’11 febbraio per Tre60, nella traduzione di Maddalena Togliani) Camille Neveux racconta il dramma di un popolo martoriato dalla guerra e celebra il coraggio di chi ha scelto di non arrendersi e di lottare per la pace e la libertà.

Benito, presente!

Edoardo Meucci insegna Storia al liceo Parini di Milano. Un giorno, mentre si dirige a scuola in metropolitana, sente parlare due ragazzi nostalgici di Mussolini e decide di affrontarli, chiedendo aiuto agli altri passeggeri e scontrandosi con un moto d’indifferenza e ignoranza. Al liceo Edoardo sta antipatico a tutti, studenti, bidelle e colleghi. Fino a quando… Paolo Ruffini torna con Benito, presente! (Baldini+Castoldi), “una favola che attraversa la Storia per riconciliarci con la possibilità di un destino diverso, spingendoci a chiederci con grazia”.

La mezz’ora della verità

Si insinuano nell’intimità degli appartamenti, rimbalzano tra le facciate dei palazzi, aleggiano nelle vie, nei giardini della piazza dell’Acquario: sono i responsi di Varami, l’app in grado di confermare o smentire la veridicità di ciò che le persone affermano. All’inizio sembra la realizzazione di un desiderio proibito: poter accedere ai pensieri altrui. Ma ben presto… a gennaio Yari Selvetella firma per Mondadori il romanzo La mezz’ora della verità.

Cos’è successo a Ruthy Ramirez?

Ad aprile la nuova serie Black Note di Bollati Boringhieri si arricchirà con Cos’è successo a Ruthy Ramirez? di Claire Jiménez, romanzo vincitore del PEN/Faulkner Award 2024 “per l’efficacia con cui ha reso il mondo femminile e rappresentato la rabbia delle donne e il loro coraggio”. Cos’è successo a Ruthy Ramirez? è il “vivido ritratto di una famiglia di origine portoricana residente a Staten Island, che esplora i legami familiari tra le donne e i cicli di violenza generazionale e razzista di cui esse sono vittime”. Alla base delle loro difficoltà quotidiane e della loro vita in frantumi c’è un trauma irrisolto: Ruthy è scomparsa a tredici anni dopo l’allenamento di atletica, e da dodici anni la sua famiglia non riesce a darsi pace. Una sera Jessica, la sorella maggiore, è convinta di aver riconosciuto Ruthy in un reality show alla tv. Sarà davvero lei? Un gomitolo di storie femminili in cui regnano il risentimento e la tenerezza, la difficoltà, la paura ma anche l’amore.

Vittima

A maggio in libreria per 66thand2nd Vittima, satira firmata da un giovane autore, Andrew Boryga, nella traduzione di Violetta Bellocchio. Un’opera “politicamente scorretta, che si interroga su cosa significhi davvero diversità, smascherando l’ipocrisia e i limiti del sistema delle minorities”. Giornalista e scrittore newyorkese, Boryga ha scritto “una satira irriverente e piena di tensione” su un truffatore del Bronx che riesce a regalarsi una nuova identità approfittando delle pieghe di un sistema meritocratico.

L’indirizzo segreto della felicità

Phoebe Cotton è una ragazza che soffre di misofonia, una patologia che rende particolarmente sensibili ai rumori più banali, e per questo vive isolata nella grande casa della nonna e nella biblioteca in cui lavora. Ma quando riceve delle vecchie cartoline – destinate a una certa Elizabeth e scritte da T. -, Phoebe decide di uscire dalla sua routine e, con l’aiuto dell’impiegato delle poste Monty e l’universitaria Suze, di scoprire chi si cela dietro il mistero. Il 21 gennaio arriva in libreria L’indirizzo segreto della felicità (Nord, traduzione di Emanuela Damiani), una storia di amicizia e diversità, di coraggio e felicità che segna l’esordio in Italia di Imbi Neeme.

Cinque lame spezzate

I cinque assassini più letali del regno sono stati assoldati in segreto per uccidere Joon, il re dello Yusan. Ma non basta il loro desiderio di vendetta per completare l’incarico, serve anche che formino un’alleanza. Tra segreti, intrighi di corte e tradimenti Mai Corland ci porta sulle tracce di una Corea nascosta e pericolosa: Cinque lame spezzate esce per Magazzini Salani il 28 gennaio.

Le sorelle di Lisistrata

Italia, domani, anzi oggi. Era nell’aria da un po’ e alla fine è successo: il neonato governo di destra, guidato dal presidente del Consiglio Diego Cederna, ha approvato la cosiddetta “Legge della Buona Vita”, che spazza via la storica Legge 194 del ’78 sull’interruzione volontaria di gravidanza: in Italia l’aborto diventa reato. Tra le tante voci che si levano in protesta, c’è quella di Gaia Zavattini, giovane parlamentare dell’opposizione, che, impotente e amareggiata, posta sui social uno sfogo che suona come una chiamata alle armi. Rievocando l’antica ribellione di Lisistrata, la protagonista della più celebre commedia di Aristofane, invita le donne a sottrarre il loro corpo al desiderio degli uomini, a fare un vero e proprio sciopero del sesso fino a quando quella mostruosa legge, che proprio sul corpo delle donne agisce, non sarà cancellata… Dal 21 gennaio per Mondadori Le sorelle di Lisistrata di Federico Baccomo, “che sfodera la sua penna più brillante, caustica e dissacrante”.

Casa che eri

In uscita il 10 gennaio per Hacca Edizioni Casa che eri, il nuovo libro di Giorgio Ghiotti, “un ritratto feroce di una generazione in bilico”, un romanzo che “esplora lo spettro sentimentale dell’uomo, dalle vette sino agli abissi”, e che parla di amicizia, gelosia e solitudine.

Bugie su mia madre

Daniela Dröscher, classe 1977, vive a Berlino, dove scrive narrativa, saggi e testi per il teatro. È stata insignita del premio Anna Seghers (2009), del premio letterario Arno Reinfrank (2012) e del premio Robert Gernhardt (2017). Nel 2022, con Bugie su mia madre (da fine febbraio in Italia per L’Orma nella traduzione di Flavia Pantanella), ha firmato un bestseller, dedicato a una donna in lotta con il corpo che la società vuole imporle, un racconto tragicomico, in cui Dröscher alterna autofiction piena di umorismo e momenti di riflessione femminista. La trama porta negli anni ’80. Una bambina di sei anni assiste alle continue liti tra i genitori, che nascono tutte per lo stesso motivo: il padre se la prende con il corpo della moglie, ai suoi occhi troppo grassa, e la costringe a diete e costanti controlli, attribuendole persino la responsabilità della sua stagnante carriera.

Scomparso

Veniamo a Scomparso, libro in uscita a metà marzo per SEM, per chi apprezza le narrazioni true crime: Elisa Capano, meglio conosciuta come Eli in Crimeland, ha un canale YouTube che ha raggiunto milioni di visualizzazioni, su cui ricostruisce misteri e cold case internazionali. Per la prima volta si cimenta nel racconto di un caso italiano, scelto e ricostruito in collaborazione con l’Associazione Penelope: perché si tratta di un caso di scomparsa, la scomparsa di un minore: il 20 aprile del 1978, il piccolo Sebastiano Notarnicola di appena cinque mesi viene rapito in un bar di Milano. La madre, Anna Maria Desiati, denuncia il fatto. Le ricerche proseguiranno senza esito per diversi mesi. Passano dodici anni: un giorno, una foto su un giornale cattura l’attenzione di Anna Maria. Ritrae una famiglia la cui casa è andata a fuoco. In quella foto c’è anche un bambino dai capelli rossi con un neo particolare. Quel bambino è Sebastiano…

Fearless – Coraggio e destino

Lauren Roberts, autrice statunitense arrivata al successo con Powerless (Newton Compton), in primavera ci regala l’ultimo, atteso volume della sua saga romantasy: Fearless – Coraggio e destino (Newton Compton). In questo nuovo romanzo Paedyn e Kay devono compiere scelte difficili che segneranno il loro destino e quello delle persone amate…

La chiave delle ombre

Il nuovo libro di Susan Stokes-Chapman, La chiave delle ombre (dal 21 gennaio per Neri Pozza), si muove tra oscuri segreti e antiche superstizioni che governano un villaggio del Galles nel 1783. In quel luogo impervio, Henry Talbot assume l’incarico di medico e scopre che il suo predecessore è morto in circostanze misteriose. L’uomo decide così di indagare su ciò che è successo e su quello strano simbolo che appare in luoghi inaspettati del paese. Le sue domande lo porteranno a incontrare Linette Tresilian, giovane riservata e indisponente che nel maniero di famiglia custodisce molti libri di magia – di cui però, la donna, afferma di non saperne nulla – e che sostiene di avere una teoria riguardo gli strani accadimenti… Stokes-Chapman, dopo Pandora (Neri Pozza, traduzione di Massimo Ortelio), torna a descrivere un’atmosfera in cui occulto e realtà storica si mischiano.

Storia di una brava ragazza

Se nascere femmina può complicarti la vita, figuriamoci nascere femmina in una borgata romana alla fine degli anni Settanta. Crescere, scoprire l’altro sesso, le differenze di classe, e la vergogna. E andartene dall’altra parte del mondo, sposarti, fare figli, divorziare, costruire una carriera, con tutto lo sforzo che implica cambiare il proprio destino. Arianna Farinelli, autrice e politologa che ha insegnato alla City University di New York, torna a gennaio per Einaudi Stile Libero con Storia di una brava ragazza.

Eco

A febbraio, nella collana Incursioni di Italo Svevo, torna Cesare Sinatti, classe ’91, che con La Splendente (Feltrinelli, 2018) ha vinto il Premio Italo Calvino: Eco è presentato come “un romanzo a più voci, dallo stile variegato e dalla lingua di volta in volta ben calibrata per ogni personaggio”: la storia di una ragazza che sogna, e del suo sogno che segue “la bocca degli interpreti”, come recita il Talmud. La protagonista, Resi Simonetti, racconta la sua esperienza onirica a personaggi diversi, ricevendone sempre diverse interpretazioni e diverse prospettive su di sé.

Giorno di risacca

Dall’autrice del bestseller Riparare i viventi, a fine febbraio per Feltrinelli Giorno di risacca (traduzione di Maria Baiocchi), un romanzo che si svolge in sole ventiquattro ore: Maylis De Kerangal, premiata scrittrice francese, firma un’indagine poliziesca che diventa una ricerca interiore, con al centro il tema della risacca, “il brutale ritorno del mare che nasconde e poi, ritirandosi, rivela la spiaggia così come i ricordi”.

Zia Henriette

Ferdinand Grimm (1788-1845), fratello minore di Jacob e Wilhelm, pubblicò tre volumi sotto altrettanti pseudonimi per non sfruttare la notorietà dei fratelli. Fu estraniato della famiglia per la sua vita da bohémien e, soprattutto, per aver dichiarato la propria omosessualità. Nel 2023 L’Orma ha pubblicato un’antologia delle sue fiabe, La montagna dei gatti. E a metà febbraio propone Zia Henriette, un romanzo “esilarante e perfido” (tradotto da Marco Federici Solari): la protagonista è una donna irreprensibile, moglie, madre, e perfino zia ammirevole. Angelo del focolare, animata da un irrefrenabile zelo domestico, è un modello di virtù casalinghe: il bersaglio perfetto per i comici strali di un talentuoso scrittore satirico. Nel 1835 i fratelli Grimm tremarono di fronte alla pubblicazione di questo romanzetto a puntate, che metteva alla berlina il rispettabile stile di vita di una borghesia troppo compiaciuta di sé…

Il silenzio della marea

Una storia ambientata nella profumata Liguria che intreccia le vite di persone in apparenza inconciliabili, ma che troveranno la chiave per aprire la loro anima: dal 21 febbraio per Garzanti Il silenzio della marea di Antonella Frontani, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva.

Vento d’amore e di guerra

West Cork, Irlanda, 1900. L’anno segna l’inizio di un nuovo secolo e la nascita di tre bambine: Kitty, la ribelle figlia dai capelli rossi dei ricchi Deverill; Bridie, la figlia della cuoca irlandese, determinata a cambiare il suo destino e Celia, la stravagante cugina inglese di Kitty. Insieme, le tre ragazze crescono serene tra i giardini della grande tenuta e le sale del castello di Deverill, infestato dai fantasmi a causa di un’antica maledizione. Ma le loro esistenze vengono sconvolte dallo scoppio della Prima guerra mondiale e successivamente dai moti per l’indipendenza dell’Irlanda. Dal 15 aprile per Tre60 Vento d’amore e di guerra di Santa Montefiore, autrice nata in Inghilterra nel 1970.

La scritta sull’acqua

Una nota scrittrice lavora al nuovo capitolo di Millennium, la saga ideata da Stieg Larsson. Un progetto che cambierà la sua vita, ma non nella direzione che immaginava… Dall’autore cult di Lasciami entrare, John Ajvide Lindqvist, in arrivo per Marsilio l’11 febbraio un giallo brillante, che gioca con uno dei bestseller più popolari di sempre: La scritta sull’acqua (traduzione di Francesca Sophie Giona e Samanta K. Milton Knowles).

Buone notizie

Lorenza vive con il tollerante Alighiero, ha due gemelle (“degna nemesi,” dice, “per una ossessionata dal doppio”) ed è una cantante di successo, che non smette di chiedersi che strada dare al suo talento. Il suo agente, JPD, la guida con ruvida consapevolezza. La vorrebbe più pop (perché non andare a Sanremo per una volta?), la vorrebbe comunque più aggressiva. Peccato che il mondo, quello interiore ma non solo, continua a incrinarsi: l’insicurezza si manifesta in ogni ambito… Fin dove portare l’urgenza di cambiare? Elisa Fuksas, regista e scrittrice, firma per Mondadori Buone notizie, romanzo in uscita a febbraio, in cui, “con sapiente tensione narrativa e smagliante ironia”, guida dentro l’universo di una donna avviluppata dentro le sue contraddizioni, dentro lo stupore che l’accompagna, fra arte e vita, verso un tempo migliore.

Il sesso degli alberi

Alessio Arena, cantautore, traduttore e romanziere napoletano classe ’84, torna a febbraio per Fandango con Il sesso degli alberi, e ambienta la storia nella sua città natale, negli anni ’80: Matteo ha dieci anni e vive in un paesino della provincia spagnola, con una madre con cui ha pochissimo a che fare e un padre compositore, in sedia a rotelle. Nella stasi della campagna spagnola, la sua vita cambia il giorno in cui il padre si impicca e la madre lo spedisce a Napoli, dalle zie. Dotato di talento per il canto e di un misterioso amore per gli alberi, dei quali è convinto di decrittare il linguaggio e il sesso, il ragazzino si avventurerà in un viaggio fisico e intimo verso la propria identità…

Supersaurio

Blackie porta lettori e lettrici in Spagna, e più precisamente alle Canarie, dove è ambientato Supersaurio, romanzo d’esordio di Meryem El Mehdati, nata nel 1991 in Marocco e poi trasferitasi a Las Palmas. Il suo è un libro ironico e malinconico, che parla dell’essere giovani e di trovare il proprio posto nel mondo. La protagonista è Meryem, venticinque anni, un lavoro negli uffici della catena di supermercati più importante dell’arcipelago e la passione per la fan fiction che scrive per sfuggire alla tristezza…

L’avvelenatrice di uomini

Giustizia o vendetta personale? L’avvelenatrice di uomini (in uscita per Nord il 25 febbraio, con la traduzione di Valentina Abaterusso) di Cathryn Kemp è un romanzo che si muove sul sottile confine che delimita questi due concetti. Palermo, 1632, Giulia e sua madre Teofania preparano un veleno invisibile per aiutare le donne vittime di abusi e sopraffazioni a liberarsi da mariti, padri e amanti violenti. Ma quando nel 1656, mentre a Roma infuria la peste, sempre più donne chiedono l’acqua tofana (come è conosciuto ormai quel veleno) e muore un importante cardinale, Giulia sa di essere in pericolo, e con lei la cerchia di donne che l’aiuta e protegge…

Negli universi

Negli universi, esordio di Emet North, in uscita a marzo per Mercurio nella traduzione di Chiara Reali, tiene insieme fantascienza e desiderio: è il racconto cosmico delle infinite possibilità dell’amore, che oltrepassa tutto ciò che crediamo fissato per sempre.

Corpi di Cristo

Verona, fine anni Settanta. Il protagonista senza nome di Corpi di Cristo di Massimo Cracco (ad aprile per Italo Svevo) è un ragazzo taciturno, alle prese con una madre depressa e una sorella più piccola, Maria, che muore in giovane età. Al liceo incontra Nilo, personaggio carismatico che detesta i perdenti: rom, barboni, omosessuali, drogati. L’attrazione per il compagno non è solo intellettuale, diventa anzi una fissazione. Quando Nilo inizia a praticare l’odio per i perdenti, arrivando a commettere degli omicidi, finirà per rimanerne coinvolto anche l’amico. “In un’escalation di violenza e follia, una storia di provincia cupa e inquietante, basata su fatti reali, con una lingua che ritma l’ossessione, manipolandola a suo piacimento”.

Abitiamo tutti qui

Lila Kennedy, una scrittrice che vive a Londra, sta passando un momento difficile. Ha perso sua madre, il marito l’ha lasciata per un’altra donna da cui aspetta un bambino, le due giovani figlie le danno parecchi pensieri e il patrigno, dopo la morte dell’amata moglie, ha deciso di trasferirsi da lei. Vivono in una casa che ha urgente bisogno di manutenzione, e Lila non se la passa bene neanche con il lavoro: le manca l’ispirazione per il libro giusto. Anche le occasioni sentimentali sembrerebbero solo complicare le cose. Quando il suo vero padre che non ha più visto da quando, trentacinque anni prima, se n’è andato a Hollywood a fare l’attore, bussa inaspettatamente alla sua porta Lila tocca il fondo… A febbraio l’autrice londinese Jojo Moyes torna con Abitiamo tutti qui (Mondadori), commedia “piena di empatia e senso dell’umorismo”.

(Non) disponibile

(Non) disponibile, esordio di Madeleine Gray (scrittrice e critica d’arte australiana) in libreria il 21 gennaio per Mondadori nella traduzione di Alessandra Castellazzi, “è un ritratto acuto e brutalmente onesto di una generazione un po’ persa tra ansia del futuro e un mondo e una cultura del lavoro distanti dai suoi ideali”.

Killer potential

In casa Marsilio a maggio si punta su Killer potential, esordio di Hannah Deitch, una storia piena di bugie e narrazioni illusorie, che racconta l’omicidio di una ricca famiglia di Beverly Hills, due giovani donne ricercate, la loro fuga (e il loro amore) sulle strade d’America.

Rosso profondo

L’11 aprile, per il nuovo marchio Ubagu Press, arriva Rosso Profondo, un true crime scritto a quattro mani da Antonio Paolacci e Paola Ronco, su un misterioso femminicidio irrisolto della Torino degli anni ’90: il 14 settembre 1991, sotto un viadotto della tangenziale torinese, viene ritrovato il cadavere di una donna vestita con un vistoso abito rosso. Si chiama Franca Demichela, ma ancora oggi è ricordata soltanto come “la signora in rosso”. Il caso, rimasto all’epoca irrisolto, porta inquirenti e opinione pubblica a dividersi in due fazioni opposte…

Le notti di Mosca

Un romanzo che ha le sue radici nella Storia e nella politica degli anni ’90: il giornalista e scrittore Enrico Franceschini torna in libreria con Le notti di Mosca (da febbraio per Baldini+Castoldi), un libro che sfrutta inevitabilmente l’esperienza da corrispondete all’estero dell’autore. Il confine tra giustizia e vendetta è sottile per i due protagonisti: da un lato Selina Masdaev, una donna che ha perso il marito e i figli in Cecenia per mano dei soldati russi, e dall’altro Jack McLean, soldato britannico che ha perso il figlio durante un attentato legato ai nuovi ricchi russi a Londra. Inizia così un tentativo disperato di scovare i colpevoli e scoprire la verità, ma “questi due angeli vendicatori” non sanno che dalle loro azioni dipende il futuro politico della Russia e del mondo…

I fuochi della terra

In una Campania già immersa nei roghi, un bel giorno il Vesuvio torna a eruttare, e lo fa in diretta televisiva. Questo e altri episodi, altrettanto devastanti ma meno clamorosi, finiscono per trasformare il territorio deturpato in meta per visite guidate, perno su cui far crescere un nuovo tipo di turismo sensazionalista quanto macabro, fortemente spinto e voluto dalla stessa amministrazione regionale. Nel frattempo, nelle case, prosegue invece consueta la vita delle famiglie. A marzo per effequ Raffaele Mozzillo, scrittore e redattore classe ’74, firma I fuochi della terra – Parabola della salvezza inattesa.

Le sibille

Costanza è una scrittrice inquieta. Emma, sua figlia, è una lettrice appassionata. Costanza desidera scrivere il libro perfetto per non essere dimenticata. Emma reclama il suo diritto a una vita “normale”, con una famiglia, senza ambizioni artistiche. Le loro esistenze sembrano viaggiare in direzioni opposte quando un giorno Costanza tenta il suicidio. Le certezze di Emma, così faticosamente raggiunte, si incrinano e l’unico appiglio per venire a patti con quel gesto sconsiderato sembra essere un libro, che proprio la madre le ha regalato anni prima: Una donna di Sibilla Aleramo. A febbraio, per Solferino, il nuovo romanzo dell’autrice napoletana Vincenza Alfano, Le sibille.

L’innocenza dell’iguana

A metà gennaio per Marsilio L’innocenza dell’iguana, romanzo dedicato a una nuova avventura per il giornalista hacker Enrico Radeschi, protagonista della longeva serie poliziesca di Paolo Roversi. Siamo a Milano, dove una sparatoria in pieno centro sconvolge la città: un sicario in moto, nascosto da un casco integrale e una tuta di pelle, apre il fuoco su due uomini per poi dileguarsi nel nulla. Mentre il vicequestore Loris Sebastiani inizia le indagini e Radeschi si trova avvolto dalle nebbie di Venezia, emergono i primi dettagli…

Giallo Italia

Quali sono i luoghi che hanno ispirato i grandi scrittori del giallo italiano, come Camilleri e Scerbanenco? Con Giallo Italia (da aprile, SEM), Paolo Roversi, scrittore, giornalista e sceneggiatore, guida lettori e lettrici alla scoperta di palazzi storici, città d’arte e soprattutto molti delitti e coinvolge nel progetto alcune tra le firme più note del panorama nazionale: Maurizio De Giovanni, Marco Vichi, Gabriella Genisi, Tullio Avoledo e molti altri.

Tokyo nights

Ad aprile, nella collana CuorCode di Cairo, dedicata al romance (e al fantasy), verrà proposto Tokyo nights di Stella Paris, “la storia di un amore appassionante e salvifico tra le luci di una Tokyo sognante e nostalgica”: dopo la morte della sorella maggiore, l’adolescente Sara si sente persa e sola. Insieme alla madre, si trasferisce nella capitale giapponese, dove la sua visione di vita cambia grazie all’incontro con un suo coetaneo, Shiro. Tra i due nascerà un legame profondo che porterà Sara a maturare e a scegliere la vita, confrontandosi con il proprio dolore.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2025: saggi, manuali, reportage narrativi e biografie

Corteo

Proseguiamo la nostra selezione di libri da leggere nel 2025 con una sezione dedicata ai saggi, ai manuali, ai reportage narrativi e alle biografie. Partiamo dalla canadese Rachel Cusk, classe ’67, che è stata consacrata come una delle autrici più innovative grazie a opere com Resoconto (2018), Transiti (2019) e Onori (2020). A gennaio Einaudi propone Corteo, nella traduzione di Anna Nadotti e Isabella Pasqualetto: il libro, vincitore del Goldsmiths Prize 2024, è una sorprendente “galleria di esistenze”, che “affronta e supera le convenzioni dello storytelling raccontando di creazione artistica, relazioni familiari e del modo in cui ciascuno costruisce la propria identità”.

Inferno

Timothy Morton, docente presso il dipartimento di Letteratura inglese della Rice University di Huston, autore del blog Ecology Without Nature, ha scritto più di 160 tra articoli e saggi su filosofia, ecologia, letteratura, musica architettura e design. Tra i suoi libri pubblicati in Italia troviamo Iperogetti (Nero, 2018), Humankind – Solidarietà ai non umani (Nero, 2022) ed Ecologia oscura (Luiss University Press, 2022). Timeo propone Inferno – William Blake e l’ecologia cristiana, in cui l’autore cerca di far capire “una volta per tutte” che la dannazione eterna è nulla più che la misura che abbiamo imposto al mondo. “Il paradiso a cui aneliamo tornare non è mai esistito”. Il Romanticismo inglese, e in particolare i Canti dell’innocenza, incontra la fisica quantistica in questo testo nel quale Morton afferma che l’inferno non sono gli altri: “l’inferno siamo noi nel momento stesso in cui postuliamo l’alterità come concetto”.

Il volo di Francesca

Il 18 marzo esce nella collana Tagli di Feltrinelli Il volo di Francesca, firmato dal fisico Carlo Rovelli, con Giorgia Marzano, Massimo Tirelli e Francesca Zanini. L’autore di Sette brevi lezioni di fisica (Adelphi) racconta (a otto mani) un momento decisivo della sua esperienza giovanile, in un “memoir politico sulla libertà, l’identità di genere e sul potere dell’immaginazione collettiva per affrontare la sofferenza”. Una storia “d’amore, perdita, e malattia mentale”, ambientata negli anni della contestazione: quattro amici sono legati dalla comunanza di ideali, tra lotte politiche e rivoluzioni sociali, ma cosa succede quando una di loro piomba nella malattia mentale?

Spera – L’autobiografia

Spera – L’autobiografia di Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), in libreria per Mondadori dal 14 gennaio, è un’opera inevitabilmente attesa. Si tratta infatti della “prima autobiografia mai pubblicata da un Papa nella storia”. Un racconto intimo, arricchito da documenti personali e che ripercorre tutta la sua vita: le radici italiane, la scelta vocazionale, la maturità e l’attuale impegno come Pontefice. Il libro è stato scritto con Carlo Musso, già direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e poi fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno.

Il memoir di Fedez



Un’altra autobiografia in arrivo a marzo per Mondadori è quella di Fedez, descritta come un racconto “senza filtri” della vita di uno dei personaggi più controversi e discussi d’Italia. Il libro promette di esplorare i traumi e le cicatrici più profonde, sia passate che recenti, dando vita a “una biografia che ha l’efficacia di un libro terapeutico, un self help che ha la vitalità di una biografia”.

Source Code

Il 4 febbraio, per Mondadori (in contemporanea mondiale), Source Code, prima autobiografia autorizzata di Bill Gates, che copre i primi 20 anni della vita del fondatore di Microsoft Corporation. Dall’infanzia a Seattle alla decisione, a vent’anni, di lasciare Harvard e fondare Microsoft con l’amico Paul Allen, l’imprenditore visionario “condivide per la prima volta la sua storia, le relazioni, le lezioni e le esperienze che lo hanno portato ad essere uno degli imprenditori e filantropi più influenti e innovativi del nostro tempo”.

Essere qui è uno splendore – La vita di Paula M. Becker

Paula Modersohn-Becker è un’artista tedesca della fine del XIX secolo, pittrice, famosa in Germania e in molti altri paesi del mondo, ma quasi sconosciuta in Italia. “Non amava veramente essere sposata. Amava il budino di riso, la salsa di mele, le passeggiate nella brughiera, Gauguin, Cézanne, i bagni in mare, stare nuda al sole, leggere piuttosto che guadagnarsi da vivere, e Parigi”. Forse voleva un figlio: su questo punto i suoi diari e le sue lettere sono ambigui. È davvero esistita dal 1876 al 1907. In uscita a maggio per Crocetti Essere qui è uno splendore – La vita di Paula M. Becker (traduzione di Sofia Tincani) di Marie Darrieussecq.

Reality

Continuiamo a riscoprire vite di affascinanti figure del passato con Kerry Howley, firma del New York Magazine, che racconta la vera storia di Reality Winner: linguista dell’intelligence che condivise diversi documenti classificati e per questo fu arrestata. Con Reality (appena pubblicato da NR edizioni, con la traduzione di Iuri Moscardi e Clara Ramazzotti), Howley tratta i temi della privacy e della sua assenza, ricollegando le vicende – giudiziarie e non – di Winner a quelle di Edward Snowden, Julian Assange ma anche a Capitol Hill. Un saggio “tanto critico quanto attuale”, che unisce una prosa narrativa ad alcune delle domande fondamentali degli ultimi anni.

Salti mortali

Una (poetica) voce letteraria dal Belgio (dal 4 febbraio in Italia per il Saggiatore nella traduzione di David Santoro), quella di Charlotte Van den Broeck, classe ’91. Autrice di alcune raccolte di poesie, nel 2017 Van den Broeck vince il premio Paul Snoek con Timone notturno. Ora si aspetta la pubblicazione di Salti mortali, il suo debutto in prosa, già premiato con il Boekhandel: l’autrice presenta tredici storie di architetti, Gaston Eysselinck, Francesco Borromini, Lamont Young, Reginald Geare ed altri, con un tragico destino legato ad alcuni loro progetti mal riusciti. Viaggiando nei luoghi delle loro vite – da Turnhout a Roma, da Vienna alla Scozia, da Malta a Napoli – e visitando gli edifici incriminati, esamina la connessione tra il fallimento personale e quello pubblico. Dov’è la linea che separa il creatore dalla sua opera?

L’impero della neomemoria

Heriberto Yépez, punto di riferimento del movimento anticolonialista, firma un’opera interessante che unisce biografia e riscoperta. L’impero della neomemoria (traduzione di Daniel Di Schuler) si presenta inizialmente come un testo sulla vita del poeta americano Charles Olson e del suo unico viaggio in Messico, terra al centro della sua produzione, per “decodificare i geroglifici Maya”. Questo libro, in uscita per Timeo, si rivela poi essere un tentativo di riscattare l’eredità messicana, spesso presentataci attraverso la lente della letteratura moderna e postmoderna (con autori quali Burroughs, Artaud, Lawrence, Melville e Bradbury). Un tributo che elimina l’interpretazione occidentale ed esalta la memoria del proprio Paese.

Il demone dell’inquietudine

Tra i titoli di inizio 2025, segnaliamo Il demone dell’inquietudine (Neri Pozza, dal 25 marzo), il nuovo saggio narrativo di Erik Larson. Un’opera che punta a raccontare i cinque delicati mesi tra l’elezione di Abramo Lincoln e lo scoppio della guerra civile nel 1860. Una storia di tradimenti e ambizioni, basata sui diari e i registri dell’epoca e che rende lettrici e lettori partecipi di una pagina oscura del passato degli Stati Uniti.

Con parole precise – Nuovo breviario di scrittura civile

A maggio, per Feltrinelli, è previsto il ritorno di Gianrico Carofiglio, che firma Con parole precise – Nuovo breviario di scrittura civile. Per la casa editrice, l’ex magistrato ha pubblicato Della gentilezza e del coraggio – Breviario di politica e altre cose (2020) e La nuova manomissione delle parole (2021). Qui il nostro speciale sui romanzi e saggi-bestseller dello scrittore barese, celebre in particolare per i legal thriller della serie con l’avvocato Guido Guerrieri.

Sempre Feltrinelli prima dell’estate ha in uscita anche il nuovo libro di Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore triestino, e il nuovo saggio dello psicoanalista Massimo Recalcati, sul tema fratelli e sorelle.

Una chiara confusione – per Patrizia Cavalli

Esploriamo ora una serie di nuove uscite che pongono la letteratura al centro della scena, celebrando le voci delle autrici e degli autori, i protagonisti indimenticabili e le opere più iconiche. Con Leonetta Bentivoglio un viaggio nell’essenza della poesia di Patrizia Cavalli: a fine marzo Edizioni Clichy propone Una chiara confusione, un libro che esplora i versi di Cavalli (in collaborazione con l’erede), al di là e oltre l’icona pop che è stata costruita dopo la sua morte, avvenuta nel giugno 2022. Con quaranta ritratti fotografici della poetessa, in un ulteriore percorso dentro il suo sguardo.

Son qui: m’ammazzi – I personaggi maschili nella letteratura italiana

Francesco Piccolo torna a gennaio per Einaudi con la nuova edizione di “un saggio d’autore, inaspettato e personale”, in cui rilegge tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nelle nostre vite e “hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario, contribuendo a legittimare il mito della maschilità e la cultura virile”: Son qui: m’ammazzi – I personaggi maschili nella letteratura italiana.

Eroine

“Comincio a rendermi conto che eliminare il sé dai nostri saggi è una forma di repressione. Eliminare se stessi è come obbedire a un’imposizione di silenzio: fingere un’obiettività dove non c’è nulla di obiettivo nell’esperienza di confrontarsi, impegnarsi e appassionarsi per la letteratura”. L’ultimo giorno di dicembre 2009, Kate Zambreno, allora scrittrice inedita, aprì un blog chiamato Frances Farmer Is My Sister, nato dalla sua ossessione per il modernismo letterario e dal suo recente trasferimento ad Akron, Ohio, dove il suo compagno aveva trovato un lavoro in università. Ampiamente condiviso, il blog divenne la sede ideale per i suoi malinconici ritratti delle “mogli e amanti” moderniste, in opposizione frontale alle biografie tradizionalmente patologizzate di Vivienne Eliot, Jane Bowles, Jean Rhys e Zelda Fitzgerald. Scrittrici e artiste che servirono come muse per scrittori maschi solo per finire le loro vite nel silenzio obbligato, cancellate e rinchiuse. Nel corso di due anni, si crearono una comunità letteraria e un nuovo discorso femminista. Eroine, pubblicata per la prima volta negli Usa nel 2012, e dal 21 febbraio per nottetempo nella traduzione di Federica Principi, è un’opera di non fiction di culto.

Maestre

Un’autrice femminista dei nostri giorni, Carolina Capria, in Maestre – Disobbedire e ascoltare se stesse grazie a cinque scrittrici, dal 14 gennaio per HarperCollins Italia, mostra la forza immortale della letteratura, la sua capacità di portare coraggio e libertà. Perché di maestre nei libri ce ne sono moltissime, grandi scrittrici come Jane Austen e Toni Morrison, e grandi eroine come Jane Eyre, che ci insegna che una donna può salvarsi da sola…

Outsiders

Mary Shelley, Emily Brontë, George Eliot, Olive Schreiner e Virginia Woolf sono cinque straordinarie scrittrici, protagoniste, assieme ai loro rispettivi romanzi, di Outsiders (Fazi, traduzione di Sabina Terziani, in libreria dal 28 gennaio). Lyndall Gordon, attraverso la loro vita, in questa biografia racconta cosa significa crescere come donne in un mondo prettamente maschile e senza un modello femminile di riferimento; e perché leggere le loro storie è qualcosa di più: è vivere assieme a queste celebri autrici.

Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita

A metà gennaio torna per Feltrinelli Guendalina Middei, che dopo Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera firma Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita; libro in cui racconta, attraverso i grandi classici del passato, una storia di rinascita. Al centro, “le figure femminili e gli antieroi della letteratura antica e moderna”.

Se non posso ballare non è rivoluzione

Novantasette donne, novantasette brevi profili, idee, aneddoti, parole su cui riflettere: “è una Spoon River al contrario, allegra e combattiva”, quella narrata da Lella Costa in Se non posso ballare non è rivoluzione (Solferino), libro che nasce dal suo omonimo spettacolo teatrale. In queste pagine si passano un ideale testimone, di pensiero in pensiero e di epoca in epoca, donne che hanno contribuito, con la loro arte, la loro scienza, la loro vita, al progresso di tutte le altre e della nostra società intera.

Improvvisazioni Funk

Tamu edizioni porta in libreria, dal 17 gennaio, l’incontro “rivoluzionario” di bell hooks e Stuart Hall – due intellettuali di spicco della cultura afroamericana -, una conversazione che affronta e approfondisce molti temi: tra questi la maschilità, il desiderio, la malattia e la morte. Improvvisazioni Funk – Un dialogo contemplativo (traduzione di Emanuele Giammarco) non è dunque un saggio critico, ma uno spazio per ripercorrere le proprie esperienze e riflettere sul presente e sul futuro.

Ottimismo crudele

Lauren Berlant (1957-2021), tra le più importanti filosofe contemporanee, è stata docente presso la University of Chicago. La sua vasta produzione come autrice e curatrice è dedicata alle complesse interazioni fra genere, sessualità, psicanalisi e politica. Ottimismo crudele (in uscita per Timeo a gennaio nella traduzione di Chiara Reali) è tra i saggi di critica culturale più citati dell’ultimo decennio: seguendo una complessa rete di “scene” attraverso le lenti della psicanalisi, della queer theory e della fantascienza, Berlant fa emergere le dinamiche del processo proteiforme che lega realtà e ideologia, individualità e desiderio. E, nel farlo, porta alla luce le possibilità atrofizzate da una realtà che ci schiaccia nella “morte lenta”: “quella perversa rassicurazione che si prova a spegnersi a ritmo costante, senza imprevisti”.

La casa dell’attesa

Il 25 marzo esce per Laterza La casa dell’attesa di Fabio Geda, un reportage narrativo che esplora il lavoro di Medici con l’Africa Cuamm in Angola, raccontando storie di donne e uomini trasformati dall’incontro con questi medici. Attraverso il simbolo della “casa dell’attesa”, luogo di protezione per le partorienti, Geda – autore, tra gli altri, del bestseller Nel mare ci sono i coccodrilli (2010, Einaudi) – intreccia la bellezza del paesaggio angolano con la complessità di una storia segnata da guerre civili e sfide sociali. Un testo che invita a riflettere sul legame tra Europa e Africa, offrendo un nuovo sguardo sulla connessione umana.

Il Tevere brucia

Daniel López Valle, scrittore e giornalista spagnolo (che è stato anche concorrente di Saber y Ganar, l’equivalente del nostro Chi vuol esser milionario), firma per la casa editrice Blackie – con la quale collabora al Quaderno Blackie – Il Tevere brucia (con la traduzione di Sara Papini e Valeria Possi). Un libro, in uscita a febbraio, che racconta l’Altra Storia, al di là di cifre, date e grandi nomi: un omaggio a chi è stato capace di imprese sovrumane nonostante le proprie debolezze comuni, e a eventi che possono sembrare irrilevanti ma descrivono la vita umana, tra splendore e miseria.

Rompere il gioco

La protesta e la resistenza come contrasto alla sottomissione che sembra essere l’unica via suggerita nel mondo moderno: Fabrizio Acanfora parte dalla propria esperienza di attivista autistico per riflettere sul senso stesso della disabilità, dell’attivismo per i diritti civili e spinge a riconsiderare il nostro ruolo come singoli. Per effequ esce il saggio Rompere il gioco – L’attivismo nel ventunesimo secolo.

Perché la Palestina è perduta ma Israele non ha vinto

È possibile raccontare in maniera diversa una storia tragica sulla quale pare essere già stato detto tutto o quasi? Jean-Pierre Filiu sceglie di affrontare l’intricata complessità del conflitto israelopalestinese partendo da alcuni dei suoi aspetti meno analizzati e noti, tra cui spiccano le origini cristiane del sionismo e i rapporti ambigui, e spesso opportunistici, del mondo arabo con la causa palestinese: a gennaio per Einaudi Perché la Palestina è perduta ma Israele non ha vinto – Storia di un conflitto (XIX-XXI secolo), nella traduzione di Silvia Manzio.

Il mondo dopo Gaza

Il mondo dopo Gaza di Pankaj Mishra (saggista, scrittore e attivista indiano classe ’69), in uscita l’11 febbraio per Guanda nella traduzione di Tiziana Lo Porto, è un saggio inedito sulla questione israelo-palestinese attraverso le parole di chi ha vissuto gli effetti della colonizzazione sulla propria pelle. Ci sono tre drammi intrecciati che alimentano i conflitti odierni: Gaza, la Shoah e la colonizzazione. In che modo fanno parte della stessa storia?

Gaza – Uno sporco affare

Ancora un libro legato al conflitto israelo-palestinese: Andreas Malm, professore associato di Ecologia umana all’Università di Lund (Svezia), attivista e pensatore, torna in libreria a marzo con il saggio Gaza – Uno sporco affare, in uscita per Ponte alle Grazie. L’autore si sofferma su quanto questa guerra abbia legami con gli interessi economici di molti paesi e di molte multinazionali.

La ferocia – Pensare dopo Gaza

“La sola strategia che mi interessa è la diserzione dalla storia. Disertare il terrore e il terrorismo, disertare ogni partecipazione alla guerra. Disertare il genere umano, che non ha saputo e dunque non saprà mai emanciparsi dalla ferocia”. A due anni di distanza da Disertate, il filosofo Franco “Bifo” Berardi – che “ha saputo prevedere e interpretare il pensiero antilavorista, la nazificazione delle destre, l’esplosione di violenza terroristica, i mass shooting americani” – torna in libreria per raccontarci il suo orrore per la violenza e tracciare gli scenari più probabili della guerra in Medioriente: a metà gennaio per Timeo La ferocia – Pensare dopo Gaza.

La fine di Israele

Furio Colombo, noto giornalista e scrittore, riflette su Israele, il suo futuro e i suoi legami con la politica europea, e italiana, e in particolare la sua appartenenza “al mondo e ai valori della sinistra”. Nasce così La fine di Israele, il nuovo saggio dell’ex senatore, in uscita per Baldini+Castoldi a gennaio.

La Russia contro la modernità

Tra i temi fondamentali di questi anni, immancabilmente, c’è il conflitto russo-ucraino. A metà marzo, in La Russia contro la modernità (Bollati Boringhieri), Alexander Etkind – docente di Relazioni Russia-Europa e considerato tra gli “agenti stranieri” dal Ministero della Giustizia della Federazione Russa – riflette su quanto l’invasione russa non sia soltanto un’aggressione a un paese straniero ma abbia “un obiettivo più ampio: il mondo moderno della consapevolezza climatica, della transizione energetica e del lavoro digitale”.

Guerra o pace

A metà febbraio Giulio Tremonti firma per Solferino Guerra o pace – Le prospettive per l’Italia e l’Europa, libro in uscita mentre “il rischio di un disordine finanziario globale è alle porte a causa dell’enorme massa di debito globale”. In questa situazione, per l’autore, si rende necessario non più l’allargamento dell’Unione ma un compattamento dell’Europa da nord a sud, e da est a ovest. Un’unione che deve superare anzitutto l’ostacolo di una macchina politica europea obsoleta, “una cattedrale fondata su 384 chilometri lineari di Gazzetta Ufficiale”. Solo così, ricordando le sofferenze vissute dai popoli in Europa e la loro storia, si può superare l’attuale separazione artificiale tra “modernità” e “tradizione”.

2024 – Stati Uniti

A gennaio parte il nuovo progetto di Alessandro Masala con Mondadori: Breaking, un libro-rivista con cadenza semestrale che punta ad approfondire le questioni politiche, tecnologiche e culturali, e sfrutta l’utilizzo di analisi dati, grafici e il contributo di ospiti autorevoli. Masala, conosciuto sui social come Shy (Shooterhatesyou), conduce su Youtube lo show Breaking Italy, (canale che conta quasi 900mila iscritti) nel quale racconta e spiega le ultime notizie dal mondo.

Dobbiano parlare di Xi

Michael Dillon, docente di storia al King’s College di Londra, membro della Royal Historical Society e della Royal Asiatic Society, studia e frequenta la Cina da oltre cinquant’anni. A febbraio esce per Chiarelettere Dobbiano parlare di Xi – Cosa dobbiamo sapere del più importante leader mondiale: un “ritratto tra luci e ombre”.

Viaggio al termine della vita

A fine marzo per Crocetti Viaggio al termine della vita (traduzione di Giulia Ansaldo) di Tezer Özlü (Simav, 1943 – Zurigo, 1986). Dall’età di diciotto anni, l’autrice visse in fuga da una giovinezza reclusa, da donna libera, perseguitata dalla follia, innamorata degli uomini e della vita, tra Parigi, Ankara, Istanbul, Berlino e Zurigo, dove è morta di cancro. Soprannominata dalla critica “la principessa triste della letteratura turca”, in questo libro, all’incrocio tra diario di viaggio, biografia romanzata e prosa poetica, l’autrice conduce tra treni, aerei, autobus e stazioni, in un viaggio letterario nella Mitteleuropa degli anni Ottanta del XX secolo.

E ho smesso di chiamarti papà

“Sento il peso schiacciante di un doppio fardello: sono la figlia della vittima, ma sono anche la figlia del suo carnefice. Da quattro anni cerco di trovare un nuovo modo di esistere. In un solo istante mi hanno strappato via tutte le certezze su cui si reggeva la mia vita, lasciandomi sull’orlo di un abisso che dà le vertigini. Che tipo di futuro puoi costruire quando il tuo passato è stato raso al suolo completamente?”. Sarà la casa editrice Utet a pubblicare a febbraio E ho smesso di chiamarti papà, il libro di Caroline Darian (figlia di Giséle Pelicot, 72 anni, drogata e stuprata per almeno dieci anni dal marito Dominique, che le serviva di nascosto cocktail di farmaci e sonniferi per poi abusare di lei, documentando con video e foto quello che le infliggeva. Non solo: l’uomo ha ripetutamente aperto la porta di casa a più di cinquanta estranei, adescati su forum e chat online, offrendo loro ogni volta il corpo inerme e addormentato di Gisèle. La verità è venuta a galla quasi per caso di recente, dopo un fermo di polizia).

Sempre ribelle – Manifesto per le donne che non si arrendono

In libreria per Cairo a metà febbraio Sempre ribelle – Manifesto per le donne che non si arrendono: si tratta della “versione” di Cristina Seymandi, che firma il volume e che è reduce dalla rottura del fidanzamento “che ha scosso la Torino bene” nell’estate 2023. Una vicenda privata dell’autrice, un’umiliazione, un filmato virale “che diventa punto di partenza per un percorso di rinascita e si trasforma in simbolo di resilienza, dignità e forza interiore”.

Brave ragazze – Una storia di anoressia

Dai quattordici ai diciassette anni, Hadley Freeman, giornalista del Sunday Times e scrittrice (in Italia, il suo esordio, I fratelli Glass è uscito per Rizzoli nel 2023), ha vissuto in reparti psichiatrici dopo aver sviluppato l’anoressia nervosa. I suoi medici le dissero che il suo corpo stava cannibalizzando i muscoli e il cuore per nutrirsi, ma non poterono dirle molto altro: perché avesse questa malattia, cosa si provasse, come sarebbe stata la guarigione. A fine marzo esce per 66thand2nd il suo Brave ragazze – Una storia di anoressia, un’opera in cui descrive le sue esperienze con l’anoressia – la vergogna, la paura, la solitudine e la rabbia – e come l’ha “superata”, ma non solo.

L’amore è cambiato – L’era post-romantica

L’amore è cambiato. Questa è l’affermazione di Annalisa Ambrosio e il titolo del suo saggio (in uscita il 14 gennaio per Einaudi), che mira a raccontare l’amore nell’era post-romantica, dove non esiste più una sola definizione di relazione amorosa ma, anzi, le “possibilità sono tanto più varie e concrete quanto più siamo in grado di usare l’immaginazione”. L’autrice, laureata in filosofia e diplomata alla Scuola Holden, ricopre il ruolo di direttrice didattica di Academy, il corso di laurea triennale in scrittura creativa offerto dalla stessa Holden.

Io di amore non so scrivere

Giulia Muscatelli, torinese classe ’89, autrice di Balena (nottetempo, 2022) e del podcast Sotto le unghie (Mondadori Studios), scrive per diverse testate e collabora con la Scuola Holden come docente di corsi di scrittura di sé per adulti e adolescenti. Il 21 febbraio Add pubblica il suo nuovo libro, illustrato da Carolina Altavilla: Io di amore non so scrivere parte da domande e dialoghi, ed è il risultato di un viaggio, non metaforico ma reale, alla ricerca delle parole che gli adolescenti usano per raccontare l’amore oggi: quali i termini scelti per dire ti amo? Quanto pesano? Vengono digitati o pronunciati a voce? E poi?

Cosa serve ai nostri ragazzi

“I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti”: a metà gennaio Matteo Lancini pubblica con Utet Cosa serve ai nostri ragazzi. L’autore, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della fondazione Minotauro di Milano e insegna presso il dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Sono molti i paradossi che sembrano contraddistinguere questa nuova generazione di adolescenti, di fronte ai quali gli adulti si trovano spesso impreparati: narcisisti schivi e rinchiusi in se stessi, spiriti fragili e spavaldi, apatici e indisciplinati, ragazzi iperconnessi eppure soli…

Leggere Dante a Tor Bella Monaca

Dante è un fuoriclasse come Totti, un numero 10 come lui, anzi di più: basta riuscire a dimostrarlo… In Leggere Dante a Tor Bella Monaca (dal 9 gennaio 2025 per e/o), Emiliano Sbaraglia racconta la sua storia di insegnante in una scuola di frontiera, e di come i versi di Dante siano stati una chiave inaspettata per toccare il cuore dei suoi studenti, in un quartiere segnato dal disagio sociale e dall’abbandono scolastico.

Autobiografia della scuola

Giovani maestri e insegnanti medi di prima nomina sono andati per generazioni a imparare e professare il mestiere lontano da casa, nella propria regione o anche, spesso, più lontano, da Nord a Sud e da Sud a Nord. A partire dai diari, dai documenti ufficiali, dai romanzi e dalle lettere, Mario Isnenghi ricostruisce queste vicende di uomini e donne, maestre e maestri con la valigia. Per il Mulino è in uscita a metà marzo Autobiografia della scuola, la dichiarazione d’amore per la scuola dello storico, che non ha mai smesso d’essere un insegnante. L’autore ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Padova, Torino e Venezia.

Filosofia minima del pendolare

A fine gennaio torna nelle librerie italiane Björn Larsson con Filosofia minima del pendolare (Iperborea, traduzione di Andrea Berardini): l’autore ha alle spalle un’esistenza nomade e vagabonda a bordo di una barca, ma anche quarant’anni di sfiancante pendolarismo. Pendolare incallito tra Danimarca, Svezia e Italia per lavoro e per amore, durante i suoi numerosi viag­gi – in traghetto, treno, bus e qualche aereo – e migliaia di chilometri di andata e ritorno, senza mai veramente arrivare da nessuna parte, lo scrittore ha osservato e annotato dettagli e abitudini dei pendolari, incluso se stesso. Il risultato è un breve e divertente pam­phlet.

Il giramondo

Da Genova a Dakar, da Cape Town a Rio de Janeiro, da New York a Reykjavík, un giro dell’Atlantico (e non solo) in 121 giorni e 50 tappe. A maggio torna in libreria per TEA Massimo Cannoletta, con Il Giramondo – Da Zanzibar all’Islanda, passando per l’Amazzonia. Divulgatore di storia, arte, musica e cultura, instancabile viaggiatore (ha compiuto due volte il giro completo del mondo), Cannoletta è un noto volto tv, e ha già scritto Storie d’Italia.

In Sicilia con Franco Battiato

Un’originale guida a Catania e all’isola: a marzo per Giulio Perrone editore In Sicilia con Franco Battiato di Elvira Seminara: “La rotta seguita in questo viaggio non muove dall’infanzia alla maturità ma nel tempo dell’anima, che ha ritmi tutti suoi”.

Libri Brutti

Un atlante delle pubblicazioni più assurde del nostro Paese: “incredibili, eppure vere”. “Libri improponibili che dicono molto di noi. I loro autori – spesso sopra le righe, ciarlatani, freak – sono in mezzo a noi”. “Brutti per gli altri, bellissimi ai nostri occhi”. Così Auroro Borealo (a.k.a. Francesco Roggero, performer, cantante e autore) definisce i suoi Libri Brutti, la cui raccolta è diventata una missione di vita, alimentata da una pagina Instagram che ha ispirato anche l’omonimo podcast (da poco diventato anche un tour live): in primavera esce per Blackie il volume dedicato al progetto: Libri Brutti – Una storia d’Italia attraverso 20 libri brutti (ma per noi stupendi)…

Tradurre il dolore

Essere un’interprete medica significa tradurre ai pazienti diagnosi che non possono capire, accompagnarli alla scoperta di malattie, problemi e a volte della guarigione. Linda De Luca vive negli Stati Uniti dal 2013, dove si è specializzata in interpretariato medico, e lavora in diversi ospedali di New York. Il 31 gennaio, per Bollati Boringhieri, esce Tradurre il dolore, un libro che racconta i casi vissuti, l’ambiguità della traduzione e il rapporto col dolore; un libro che supera i confini della storia personale e diventa una riflessione sulle emozioni umane.

L’altra metà della cura

Quando si parla di malattia è difficile scindere la dimensione del corpo da quella della mente. Lo sa bene Luciana Murru, che per quarant’anni ha lavorato all’Istituto dei tumori, prima come infermiera e poi come psicologa. E durante la sua carriera ha osservato quanto siano fondamentali l’accoglienza, la solidarietà e il benessere psicologico durante le cure ospedaliere. Murru con L’altra metà della cura (a fine gennaio per marcos y marcos) racconta la nascita della psiconcologia in Italia e offre la sua testimonianza.

Agata e il futuro – L’arte di invecchiare con filosofia

A fine gennaio Beppe Severgnini firma per Rizzoli Socrate, Agata e il futuro – L’arte di invecchiare con filosofia. Il giornalista e saggista, con l’aiuto di una nipotina che insegna il disordine quotidiano (e mette i palloncini sul busto di Socrate), riflette sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando, invitando a indossare “con eleganza la propria età”. Per farlo serve” comprendere il potere della gentilezza, imparare dagli insuccessi, allenare la pazienza, frequentare persone intelligenti e luoghi belli, che porteranno idee fresche”. Serve “accettare che c’è un tempo per ogni cosa, e la generazione dei figli e dei nipoti ha bisogno di spazio e incoraggiamento. Non di anziani insopportabili”.

La filosofia del cane Norton

Håkan Nesser, autore svedese della serie che ha per protagonista il commissario Van Veeteren, torna dal 10 gennaio per Guanda con La filosofia del cane Norton (traduzione di Carmen Giorgetti Cima), “un memoir ironico, tenero e a tratti filosofico scritto dal punto di vista del suo cane”. Un’edizione speciale illustrata.

Tre cani enormi (e qualche umano)

Markus Zusak, autore del bestseller Storia di una ladra di libri (2005), dopo Il ponte d’argilla (2018) torna con un memoir, Tre cani enormi (e qualche umano), edito da Piemme il 21 gennaio, dedicato all’amore per i suoi cani e alla lotta per domarli. Il libro racconta un’epica quotidiana e l’amore verso gli animali che può scaturire improvvisamente, cambiando le dinamiche di una famiglia e la visione del mondo.

Le colline di fronte – Vita di Tullio Pericoli

Silvia Ballestra torna in libreria ad aprile per Laterza con un’edizione aggiornata di Le colline di fronte -Vita di Tullio Pericoli, biografia dedicata a uno degli artisti più significativi del Novecento italiano. Ballestra ripercorre la vita e la carriera di Pericoli, dai suoi inizi ad Ascoli Piceno fino all’affermazione nella Milano degli anni Sessanta, intrecciando il suo percorso artistico con incontri culturali di rilievo, tra cui Umberto Eco, Italo Calvino e Dario Fo. Un ritratto vivace e affascinante di un maestro dell’arte e della cultura.

La teoria del salto

Corrado De Rosa, classe ’75, psichiatra, autore di romanzi e di numerosi saggi sulla follia come strumento di manipolazione dei processi, a fine gennaio firma per minimum fax La teoria del salto, tra saggio storico, biografia e romanzo. L’autore ha ricostruito – con un minuzioso lavoro di ricerca – la vita di Philippe Halsman, il fotografo lettone naturalizzato statunitense famoso per le collaborazioni con Dalì, per le fotografie promozionali degli Uccelli di Hitchcock e per i ritratti di attori e attrici che saltano (celebre quello di Marilyn Monroe, ad esempio). Prima di affermarsi come fotografo negli Stati Uniti, Halsman era stato protagonista di un controverso processo che lo vedeva imputato per la morte di suo padre, caduto in circostanze misteriose durante una gita in montagna…

La rivoluzione della cura

Con Antonella Viola e Alessandro Aiuti, in libreria a febbraio per Einaudi “un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina”: La rivoluzione della cura spiega che in ogni cura c’è una “piccola rivoluzione” e che la terapia genica ne è la prova: la medicina sta facendo passi da gigante per malattie in passato considerate incurabili.

La letteratura come una delle arti equestri

Come prendere all’amo il lettore facendo letteratura e non marketing? E che cosa vuol dire fare letteratura? E ancora, che regole servono per un romanzo di genere? Fino a che punto si deve osare per diventare veri scrittori? Lo scrittore Hans Tuzzi torna a marzo per Italo Svevo con La letteratura come una delle arti equestri, una raccolta di diciotto elzeviri comparsi tra il 2022 e il 2024 sull’inserto Agorà di Avvenire.

Scegli la vita che vuoi

“Utilizzando gli strumenti dell’autogestione emotiva, potrai prendere il controllo del tuo benessere, anziché sperare e aspettare che le tue circostanze migliorino. Scegli la vita che vuoi è il tuo progetto per una vita migliore”. Arthur C. Brooks insegna Pratiche di leadership pubblica presso la Harvard Kennedy School e Management presso la Harvard Business School. Con Oprah Winfrey firma a marzo Scegli la vita che vuoi – L’arte e la scienza di essere più felici (Aboca).

Imparare a vedere

Una foresta? Un paesaggio affascinante. Un corvo? Un presagio sinistro. Il senso della vista può sembrare immediato, in realtà non lo è affatto, è frutto di una costruzione culturale. E se imparassimo a posare uno sguardo nuovo sul mondo che ci circonda? Se riuscissimo a vedere il mondo vivente nella sua alterità, nel suo essere portatore di propri significati e di proprie storie? Se provassimo a entrare in un mondo popolato di prospettive diverse dalla nostra, brulicante di storie, relazioni e significati insospettabili? Questa è la sfida che lancia Estelle Zhong Mengual con il saggio illustrato Imparare a vedere – Il punto di vista del vivente (a gennaio per Castelvecchi).

Domani si va al mare

Serena Marchi, giornalista e autrice veronese, già vincitrice del Premio Letterario “Gianni Mura”, a gennaio firma per Fandango Domani si va al mare – Wimbledon, anarchia, prigioni, esilio e nuovi mondi, libro scritto con Monica Giorgi, tennista e filosofa anarchica, da anni lontana dai riflettori, e che qui racconta la sua vita. Quando nasce a Livorno nel 1946, Monica è la terza figlia (dopo due gemelle) di una famiglia benestante, che presto la indirizza al tennis: femminista, antagonista, libertaria, ora racconta i suoi ideali alle ragazze e alle donne di oggi.

Monster Psycho Killer

Nel 1957, in un’apparentemente tranquilla fattoria nel cuore dell’America, vennero compiuti atti di impensabile depravazione che sconvolsero il mondo intero. L’uomo dietro il massacro era un contadino del Midwest, esile e senza pretese, con uno strano sorriso e un ancor più strano attaccamento alla propria madre. A maggio in libreria per TEA la storia dell’assassino che ha ispirato Il silenzio degli innocenti, Psycho e Non aprite quella porta: Monster Psycho Killer – La vera storia di Ed Gein di Harold Schechter.

Il mago delle parole

Giuseppe Antonelli, docente di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Cassino, propone un saggio narrativo che ci riporta a scuola. Può la lezione di italiano diventare il momento più entusiasmante della giornata? Tra le pagine de Il mago delle parole (in uscita per Einaudi il 14 gennaio) prende vita un racconto nel quale la grammatica non è affatto noiosa, bensì un momento di scoperta e gioco tra insegnante e studenti, un’esperienza che può anche cambiarti la vita, un po’ come è successo all’autore.

Illuminati dall’acqua

Un’ode all’arte della pesca e ai suoi ritmi pensosi e raccolti, che invitano a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo animale. A fine febbraio – nella collana I Corvi di Iperborea – esce Illuminati dall’acqua di Malachy Tallack (autore di Il grande Nord), nella traduzione di Stefania De Franco.

Un’altra idea di India

Matteo Miavaldi, di formazione sinologo, è giornalista e podcast producer. Dal 2011 ha vissuto e lavorato a lungo in India, di cui scrive e parla per numerose testate. Per Add a fine marzo firma Un’altra idea di India – Viaggio nelle pieghe del subcontinente: “oggi che la democrazia più popolosa del mondo, e una delle maggiori economie emergenti, mostra la sua faccia meno rassicurante, questo libro in forma di viaggio ci dà indicazioni su come la potenza indiana potrà tracciare la via per il futuro globale, in campo politico, economico e tecnologico”.

L’ira funesta – Contro la violenza del mondo contemporaneo

“Cantami, o Diva, del Pelide Achille l’ira funesta…” Menis, o ira, è una delle prime parole che definisce la civiltà occidentale e nell’Iliade di Omero segna un nuovo corso della guerra di Troia che durerà dieci lunghi anni. Originariamente la “violenza” indicava la pericolosità che un uomo poteva manifestare andando contro ai principi che regolano una comunità. Ma oggi i comportamenti “contro” le persone e contro le cose sono aumentati e hanno assunto forme nuove. È il momento d’interrogarsi dunque. Dal 21 gennaio per Solferino L’ira funesta – Contro la violenza del mondo contemporaneo, il nuovo libro di Vittorino Andreoli, studioso del cervello, psichiatra e autore di numerosi saggi.

Melanconia e fine del mondo

Non vi è epoca senza melanconia, senza una profonda tristezza individuale, senza un tormento interiore, un dolore dell’anima. Vi è, però, un’epoca in cui la melanconia cessa di essere un semplice sentimento individuale e diventa il tratto fondamentale della vita: la modernità. È solo nel mondo moderno, infatti, che la melanconia si accompagna a una radicale perdita del senso del mondo. Ne parla Paolo Godani in Melanconia e fine del mondo (a fine gennaio per Gramma).

Il ritorno della razza

Il ritorno della razza, in uscita a gennaio per il Mulino, è un saggio purtroppo attuale, nel quale Andrea Graziosi, docente di Storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II, ripercorre il ruolo e l’evoluzione del concetto di razza nella storia politica – antica e recente. Un percorso che giunge fino ai recenti genocidi e alle rivendicazioni di certi individui, che non rendono meno falso e pericoloso il discorso razziale.

Profezie bianche

A metà febbraio la Fondazione Feltrinelli pubblica Profezie bianche, un viaggio tra le voci di pensatori, attivisti, autrice e autori che, nel corso della storia, hanno osato immaginare un futuro senza conflitti, dove l’umanità possa vivere in armonia, guidata dai principi di pace e giustizia. A partire dalle intuizioni illuminanti di Erasmo da Rotterdam e Immanuel Kant, fino ad arrivare a figure iconiche come Virginia Woolf, Emma Goldman, Nelson Mandela e Italo Calvino, questa raccolta (con l’introduzione di Nicola La Gioia) “si addentra nelle visioni utopiche e rivoluzionarie di chi ha osato sfidare la brutalità della guerra e la violenza sistematica”.

Ipnocrazia – Trump, Musk e la nuova architettura della realtà

Per Janwei Xun, filosofo e teorico dei media all’esordio con L’era dell’Ipnocrazia (Tlon, traduzione di Andrea Colamedici), questa nuova era è in pieno svolgimento. Per l’autore abitiamo infatti un nuovo regime che manipola la percezione, trasformando radicalmente il nostro rapporto con la realtà. Figure come Donald Trump ed Elon Musk, per il saggista, sono i “sacerdoti” del nuovo paradigma. Insieme, infatti, modulano i desideri, riscrivono le aspettative, colonizzano l’inconscio. Xun mostra i meccanismi che regolano la nostra epoca di “narrazioni ipnotiche”, svelando come il potere non agisca mediante l’oppressione, ma attraverso le storie che consumiamo, condividiamo e a cui crediamo. Introducendo concetti originali come l’“edging algoritmico” e la “resistenza oscura”, l’autore offre strumenti per navigare tra sistemi di realtà diversi e attraversare consapevolmente gli stati alterati, mantenendo un nucleo di presenza critica.

I confini della storia

Le tante dimensioni della storia e la memoria ingannatrice, la crisi del luminoso mondo medievale e l’ingresso in una modernità senza limiti, gli intrecci tra Oriente e Occidente, il legame con Firenze e tante altre città del mondo, i maestri e i compagni di strada, la politica tra nuove e vecchie identità, la tensione tra fede e ricerca della verità: muovendosi ai confini della storia, nel libro-intervista I confini della storia, a metà gennaio per Laterza, Franco Cardini rimette in questione molte convinzioni diffuse sul passato e sul presente. L’intervista è a cura di Sergio Valzania.

Craxi – L’ultimo vero politico

A venticinque anni dalla morte di Bettino Craxi, il giornalista del Corriere della Sera, conduttore tv e autore bestseller Aldo Cazzullo ne traccia un ritratto umano nelle pagine di Craxi – L’ultimo vero politico, in libreria dal 14 gennaio per Rizzoli. Cazzullo ricostruisce in questo racconto illustrato, che contiene foto inedite e aneddoti poco noti, “la parabola umana e politica dell’uomo di potere osannato e odiato, capro espiatorio della stagione del malaffare, esiliato illustre per alcuni, latitante per altri”. Riportando alla luce quel nodo mai sciolto della fine della Prima Repubblica.

Ali di piombo

Una nuova edizione, con una nuova introduzione dell’autore, giornalista politico di Repubblica, per Ali di piombo – 1977: cronaca di un anno tragico e appassionato di Concetto Vecchio, in libreria a fine gennaio per Utet. L’autore è tornato nei teatri in cui si è fatta la storia, Bologna, Roma e Torino, ha incontrato decine di testimoni, giornalisti, studiosi e ricostruito “con la precisione del cronista e il passo svelto del narratore” i fatti che hanno segnato quei mesi. Restituendoci alla fine “il vibrante ritratto dell’anno in cui l’Italia repubblicana perse la sua innocenza”.

La macchina del fango

Un’inchiesta costruita su documenti inediti e che, attraverso la vicenda politica ma anche umana del presidente della Dc De Gasperi, racconta “l’eterna maledizione italiana”. Quella, cioè, di “un paese a libertà vigilata e condizionata, al quale non è consentita la facoltà di costruirsi una politica autonoma, non eterodiretta da poteri e interessi stranieri”. Oggi sono gli americani, all’epoca furono gli inglesi. Finita la guerra e caduto il fascismo, l’Italia prova a voltare pagina. A fine febbraio per Fuoriscena La macchina del fango di Giovanni Fasanella e Mario José Cereghino.

I Kamikaze 1944-1945 – Le loro storie, i loro ultimi scritti

In uscita il 9 maggio per l’Ippocampo, un testo che ripercorre una pagina importante e drammatica della storia recente del Giappone. Con I Kamikaze (traduzione a cura di Silvia Cavenaghi), Christian Kessler, professore all’Università Musashi di Tokyo, presenta un centinaio di lettere, poesie e testamenti inediti che ricostruiscono le vicende degli uomini che formarono il “corpo di attacco speciale”.

Investire in parole povere

A fine gennaio esce per Corbaccio Investire in parole povere di Aminata Gabriella Fall, conosciuta sui social come @Pecuniami (e/o “l’amica che parla di soldi in parole povere”), apprezzata per l’approccio pratico attraverso cui divulga le materie economiche e finanziarie. Dopo un’esperienza ventennale in banca, l’autrice ha deciso di dedicarsi pienamente all’attività di divulgazione. Il suo libro è un manuale che parla di economia ai giovani e alle donne, offrendo strumenti e basi consapevoli per entrare nel mondo degli investimenti; “perché investire è importante quanto risparmiare per migliorare la propria vita, indipendentemente dall’entità della somma di denaro a disposizione”.

I mercanti nel palazzo

Com’è nata la legge che regola i rider del food delivery? Come ha cambiato i destini di Uber e delle aziende di micromobilità il loro approccio alla politica? E come avrebbero potuto avere vita più facile in Occidente aziende come Huawei o TikTok? I mercanti nel palazzo, in uscita a gennaio per il Mulino, è una guida per manager, imprenditori e professionisti del settore, per navigare il complesso mondo delle relazioni tra potere economico e potere politico. L’autore, Giacomo Lev Mannheimer ( attualmente Head of Government Affairs di Apple, ha lavorato per startup e multi-nazionali, società di consulenza e think tank, candidati politici e istituzioni), svela i segreti di queste interazioni, mostrando – attraverso casi concreti – come possano generare valore tanto per le imprese quanto per la collettività.

La globalizzazione è finita

Rana Foroohar, giornalista statunitense esperta di economia (è editorialista del Financial Times e collaboratrice della Cnn), firma per Fazi La globalizzazione è finita – La via locale alla prosperità in un mondo post-globale, in uscita a febbraio: un saggio che invita a riconsiderare profondamente il modello che ha dominato l’economia nell’ultimo mezzo secolo.

Visioni della disuguaglianza

Negli ultimi anni la questione della disuguaglianza è tornata con forza al centro del dibattito internazionale. Branko Milanovic ne ha mostrato le conseguenze sulle società occidentali nel pieno della globalizzazione, rivoluzionando gli studi economici al riguardo. Nel saggio Visioni della disuguaglianza (dal 10 gennaio per Laterza), riporta al centro la categoria di conflitto sociale analizzando come i sei più influenti economisti della storia – Quesnay, Smith, Ricardo, Marx, Pareto e Kuznets – hanno ragionato sulla disuguaglianza del loro tempo. L’autore, tra i più noti esperti internazionali sul tema della disuguaglianza, è professore alla City University of New York.

Propaganda

Nel corso degli ultimi due secoli il termine “propaganda” si è sempre più diffuso e ha assunto una connotazione negativa, spesso perché legata alle pratiche comunicative dei regimi totalitari. Nel saggio Propaganda, che uscirà il 17 gennaio per Treccani, Denis McQuail (sociologo e studioso della comunicazione scomparso nel 2017) analizza l’evoluzione storica e la centralità delle pratiche propagandistiche nella comunicazione politica. In aggiunta, l’introduzione di Massimiliano Pananari (professore associato di Sociologia della comunicazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) attualizza l’analisi dell’autore inserendola nel contesto dei nuovi movimenti politici.

Surrogata per tutti – Rovesciamo la famiglia

Mentre nel mondo si inizia a legiferare per regolamentare la maternità surrogata (a luglio 2024 anche la cattolicissima Irlanda ha votato a favore), in Italia si pensa a dichiarare la GPA (gestazione per altri) reato universale. A febbraio Fandango propone Surrogata per tutti – Rovesciamo la famiglia di Sophie Lewis (traduzione di Alice Spano). Paul B. Preciado scrive del libro della teorica e critica americana: “Sophie Lewis è al vertice di una nuova generazione che pensa alla trasformazione del travaglio gestazionale nel capitalismo farmacopornografico contemporaneo. Né semplicemente naturale né banalmente culturale, la gestazione appare come il nucleo impensato della politica di genere e sessuale e la chiave di un’imminente rivoluzione del grembo materno: il trans-Marx incontra la politica dei mammiferi!”.

Utero con vista

Utero con vista – Formidabile guida di orientamento genitale (a febbraio per effequ) di Domitilla Pirro e Benedetta Petroni è un libro “che desidera gettare uno sguardo empatico e intersezionale sulla salute riproduttiva femminile, destreggiandosi in mezzo agli stereotipi più radicati”. Per farlo utilizza esperienze personali dirette e indirette, ricerca sul campo e raccolta di dati, confidenze e convalescenze.

La famiglia naturale non esiste. Intervista di Maria Novella De Luca

Chiara Saraceno, tra le sociologhe più note, arriva in libreria per Laterza il 21 febbraio con La famiglia naturale non esiste. Intervista di Maria Novella De Luca. In questo dialogo, Saraceno riflette sulla famiglia come costruzione culturale e storica, affrontando temi di disuguaglianza, esclusione e cambiamenti sociali. Il libro indaga l’impatto delle politiche normative italiane, evidenziando le sfide legate a nuove forme di unione e filiazione, e offrendo un contributo fondamentale per chi cerca letture capaci di approfondire temi cruciali della contemporaneità.

Cambiare insieme

“La menopausa è un’avventura epocale nella vita di una donna”. La dottoressa Elisa Caruso, dalla sua esperienza come ginecologa e come divulgatrice su Instagram, nel libro Cambiare insieme (a fine gennaio per Ponte alle Grazie) guida con ironia e competenza in questo passaggio esistenziale.

Io, noi, loro

Tra i saggi da leggere nel 2025 anche testi dedicati al mondo del digitale tra cui Io, noi, loro – Le relazioni nell’era dei social e dell’AI (dal 24 gennaio per il Mulino), in cui Giuseppe Riva, docente di Psicologia della comunicazione all’Università Cattolica di Milano e direttore dello Humane Technology Lab, affronta il complesso rapporto tra social media, intelligenza artificiale e la salute mentale dei giovani. Il volume ruota attorno a una tesi basata su recenti studi di neuroscienze sociali e cognitive: l’intelligenza artificiale e le strategie di engagement delle piattaforme online stanno progressivamente erodendo la capacità degli individui di partecipare a comunità non digitali.

Il computer impossibile

Una tecnologia che promette molte rivoluzioni, dalla medicina alla finanza: ne parlano Giuliano Benenti, Giulio Casati e Simone Montangero (tre docenti di fisica) nel saggio Il computer impossibile – Come il calcolatore quantistico universale cambierà il mondo, in uscita per Raffaello Cortina a febbraio.

Volare oltre il cielo – I segreti dell’esplorazione spaziale

Paolo Ferri, fisico, ha lavorato per quasi quarant’anni per l’Agenzia spaziale europea (ESA) a Darmstadt, in Germania. È stato a capo del dipartimento di operazioni spaziali dell’Agenzia e responsabile di varie missioni, tra cui Rosetta, Mars Express e ExoMars. È stato inoltre il primo italiano a essere introdotto nella Hall of Fame della International Astronautical Federation e nel 2020 ha ricevuto dal presidente Mattarella l’onorifi cenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A gennaio firma per Raffaelo Cortina Volare oltre il cielo – I segreti dell’esplorazione spaziale.

Storia della fama – Genesi di otto miliardi di celebrità

Dopo il saggio La guerra dei meme, con Storia della fama – Genesi di otto miliardi di celebrità (a marzo per effequ), Alessandro Lolli allarga la prospettiva: il concetto di fama ha una lunga storia, che ha subìto almeno due accelerazioni decisive nel corso degli ultimi anni: la prima con il divismo e la nascita della celebrità moderna, la seconda con l’avvento dei social network. In questo saggio il concetto di fama diventa essenziale per definire la mutazione antropologica imposta dalle nuove forme di socialità virtuale, e va a prendere il posto di analogie di ordine psicologico come narcisismo, egocentrismo, mitomania spesso adoperate confusamente per descrivere il nostro comportamento su internet.

Farmaci

Dietro al mondo farmaceutico spesso si nascondono domande e dubbi: come funzionano i farmaci, qual è il reale costo della loro produzione, in cosa consiste la sperimentazione… Silvio Garattini, medico e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche – IRCCS Mario Negri, cerca di rispondere a questi e altri quesiti facendo luce su un settore a volte poco discusso. In uscita il 24 gennaio, per il Mulino, Farmaci – Luci e ombre.

Il medico e lo sciamano

Un medico e un apprendista sciamano, un padre e suo figlio, mettono a confronto le proprie esperienze sulla cura e la guarigione in un appassionato scambio di idee che porta tra le popolazioni autoctone dell’Amazzonia. Da un lato, il racconto dei rituali sciamanici: l’assunzione dell’ayahuasca – bevanda allucinogena –, i canti intonati come mezzi di guarigione, l’importanza delle diete vegetali e dei sogni; dall’altro, la spiegazione dei meccanismi neurofisiologici legati a queste pratiche e una particolare attenzione alle proprietà farmacologiche dell’ayahuasca, di cui vengono rivelati sia i rischi sia il sorprendente potenziale terapeutico. Arthur Laurent e Stéphane Laurent firmano per Carocci Il medico e lo sciamano – Dialogo sulla cura e la guarigione.

La parola ai morti

La parola ai morti di Philippe Boxho, caso editoriale francese, arriva in libreria in primavera per Ponte alle Grazie: alla scena del crimine alla sala autoptica, tra pratica medica e inchiesta poliziesca, raccoglie storie dove l’apparenza inganna o la realtà sembra fantasia, storie vere, raccolte in più di 3mila autopsie. L’autore è professore di medicina legale in Belgio ed ex vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici.

Con la testa sott’acqua – Il mondo visto da chi nuota

Da sempre l’umanità ha un rapporto speciale con l’acqua, e così accade ancora oggi: che sia quella del mare per una nuotata rilassante o quella di una piscina durante gli allenamenti. Cristina Chiuso – più volte primatista, capitana della nazionale italiana, insegnante e giornalista – racconta cosa significano il nuoto e l’acqua in un testo che supera i confini del saggio e della biografia. Con la testa sott’acqua (dal 17 gennaio per ADD) attraversa la storia e la psicologia, lo sport e il femminismo, per provare a descrivere come il nuoto sia “un modo di vivere e di vedere il mondo”.

Libera università

In casa Einaudi a febbraio è previsto il ritorno di Tomaso Montanari con Libera università: per lo storico dell’arte e saggista, rettore dell’Università per stranieri di Siena dal 2021, “la vera difesa del sistema universitario italiano sta nella sua capacità di mantenere vivo e reattivo il pensiero critico”.

La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre

Eva, Sara, Giuditta e Maria Maddalena: protagoniste ma spesso dimenticate e nascoste. Marilù Oliva, scrittrice, saggista e docente di lettere, con La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre (in uscita a metà gennaio per Solferino) vuole dare voce a queste e alle altre donne della Bibbia. Un racconto corale che ricostruisce gli episodi biblici, ma esprime le emozioni e la visione di queste figure, di volta in volta curiose, coraggiose e fragili.

Se il tempo è matto

Se il tempo è matto… – Come il cambiamento climatico cambia il nostro corpo e la nostra mente di Clayton Page Aldern, in uscita per Aboca, è un libro che affronta un argomento ancora nuovo, le neuroscienze del cambiamento climatico, fornendo le strategie di adattamento a un mondo in trasformazione. Il giornalista e neuroscienziato Clayton Page Aldern si è dedicato a lungo a questo tema, facendo dialogare tra loro le ultime scoperte relative alle neuroscienze, alla psicologia, all’economia, per mostrare che l’eco-ansia è solo la punta dell’iceberg…

Il mito infranto – Come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto

In uscita il 22 gennaio Il mito infranto – Come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto, il nuovo saggio di Antonio Galdo, autore di programmi radiofonici per Radio 2 e Radio 3, scrittore e direttore del sito nonsprecare.it. In questo libro, pubblicato da Codice Edizioni, l’autore affronta il tema della sostenibilità e di come questa parola abbia perso “il significato essenziale”. Galdo non si limita ad analizzare le contraddizioni della società moderna e le nuove disuguaglianze globali, ma propone soluzioni concrete per salvaguardare il pianeta.

I diari del lupo

“Forse c’è davvero qualcosa di speciale nell’occhio del lupo, come credevano o ancora credono civiltà antiche e nuove. Qualcosa che ci tocca, in cui immedesimarci più facilmente rispetto ad altri animali, che ci dà l’impressione di poter parlare una stessa lingua non fatta di parole”. A febbraio, nella collana animalia di nottetempo, I diari del lupo di Andrea Cassini.

Una creatura chiamata Terra

Ferris Jabr svela una nuova e radicale visione della Terra, in cui foreste lussureggianti rilasciano acqua, polline e batteri per evocare la pioggia; animali giganti progettano gli stessi paesaggi in cui si muovono; microbi masticano la roccia per modellare i continenti; e plancton microscopico rinnova l’aria e il mare. A febbraio per Aboca Una creatura chiamata Terra – Come la vita ha trasformato il pianeta.

Leggere gli alberi

Immaginiamo di essere in un bosco di conifere, o in una foresta pluviale. Crediamo di esserci persi, ma non lo siamo davvero. Ogni albero che incontriamo ci può parlare, se sappiamo ascoltarlo, e spiegare dove siamo, e forse anche chi siamo davvero. Gli indizi non sono difficili da scovare, se abbiamo qualcuno capace di indicarci dove cercarli. E nessuno sa essere una guida migliore, più erudita e allo stesso tempo più scanzonata, di Tristan Gooley, lo “Sherlock Holmes del mondo naturale”, come lo ha definito la BBC. A marzo è in uscita per il marchio Altrecose (del Post, con Iperborea, nella traduzione di Stefania De Franco), Leggere gli alberi. L’autore, navigatore ed esploratore britannico, esperto di tecniche di navigazione basate sull’osservazione della natura, da più di vent’anni insegna alle persone l’arte di leggere gli alberi. Membro del Royal Institute of Navigation e della Royal Geographical Society, è l’unica persona al mondo ad aver attraversato l’Atlantico, sia in volo sia per mare, completamente da solo.

Il richiamo della montagna

Sylvaticus significa appartenente alla selva, alla foresta e si contrappone a domesticus. “È una voce, un richiamo profondo che si manifesta talvolta in brivido di piacere, oppure smarrimento o addirittura estasi, misticismo, esperienza sublime e spirituale”. È questa l’idea di “selvatico” che Matteo Righetto pone al centro delle sue riflessioni sul richiamo della montagna. Dal 25 febbraio per Feltrinelli Il richiamo della montagna, “una celebrazione della simbiosi tra l’uomo e l’ambiente selvatico”.

Giardini perduti

Sandra Lawrence e Lucille Clerc (illustratrice) conducono alla scoperta di luoghi speciali, veri e propri paradisi terrestri che manifestano la bellezza della natura ma anche lo scorrere del tempo. Le fontane di Villa d’Este, le sculture surrealista di Las Pozas, il Jardin Majorelle sono solo alcuni dei Giardini perduti (con la traduzione di Teresa Ciuffoletti) protagonisti del volume pubblicato da L‘Ippocampo e in libreria dal 27 febbraio.

Un mondo senza api

Dopo La vita segreta delle api, a fine marzo Marco Valsesia (apicoltore piemontese classe ’92) torna a raccontare la vita delle api (in Un mondo senza api, Longanesi), questa volta con un grido d’allerta: il loro futuro è a rischio. Il libro è un invito urgente a riflettere su come possiamo proteggere il nostro ambiente.

Il giardino per caso

A febbraio, Ponte alle Grazie porta in Italia il nuovo libro di Richard Mabey, tra i botanici e gli scrittori di natura più famosi nel Regno Unito. Con Il giardino per caso, Mabey porta alla scoperta della natura, del susseguirsi delle stagioni e di tutti quei piccoli fenomeni meravigliosi che troppo spesso dimentichiamo o non consideriamo.

Passeggiata sull’Himalaya

Passeggiata sull’Himalaya (a inizio febbraio per Adelphi, nella traduzione di Franca Cavagnoli) è dedicato al suggestivo viaggio di Jamaica Kincaid alle pendici della più mitica catena montuosa al mondo, e a quello, altrettanto fascinoso, dentro sé stessa. La passione dell’autrice per piante e fiori risale a quando, ancora bambina, imparando a leggere sulla Bibbia, ha esplorato il suo primo giardino, l’Eden.

La nuova collana Morsi di Blackie

Prima dell’estate debutta in casa Blackie Morsi, “una nuova collana di testi brevi per raccontare il mondo di oggi, e soprattutto di domani”: si parte con Merdoni – o del perché i commenti ci rovinano la vita di Chiara Galeazzi (autrice dell’apprezzato Poverina e voce di Radio Deejay) e con Sugo – O del perché è proprio vero che siamo quello che mangiamo di Mariachiara Montera, content creator e copywriter, che propone “un’indagine nelle dispense nostre e altrui, per capire come quello che mettiamo nel piatto influenza le nostre idee sui corpi, sul genere, sulle relazioni, sulla politica e sul mondo. Insomma, su tutto”. La casa editrice parla di libri come “manifesti che portano avanti una singola tesi precisa sulla realtà” e che trattano temi centrali nella società di oggi. E presenta così il progetto: “Viviamo un momento storico in cui è fondamentale immaginare scenari futuri e decidere chi vogliamo essere. Blackie vuole partecipare a questo dibattito, per esporre punti di vista non scontati di autori affermati e voci emergenti…”.

Morso dopo morso

Aimee Nezhukumatathil, autrice di quattro libri di poesia (che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti), con Un mondo di meraviglie è entrata nella lista dei bestseller del New York Times e si è fatta apprezzare anche in Italia. La scrittrice, che insegna Inglese e Scrittura creativa nel programma mfa dell’Università del Mississippi, a metà marzo esce per nottetempo con Morso dopo morso: un libro lirico (con illustrazioni a colori) di brevi saggi sul cibo, “un delizioso banchetto di gusti, odori, ricordi, associazioni e fantastiche curiosità”. Traduzione di Federica Principi.

Medicina in cucina

Giulia Ciccarelli è specialista in medicina interna e su Instagram condivide ricette salutari e consigli per contrastare l’infiammazione cronica e diversi disturbi gastro-intestinali. A febbraio, arriva il manuale messo a punto dalla dottoressa Ciccarelli: Medicina in cucina (Mondadori) è “un piano d’azione” che si concentra sugli alimenti e sulle loro proprietà, un ricettario che ha lo scopo di rendere la dieta più sana e consapevole.

Il piatto

Annabelle Hirsch, autrice di lingua tedesca, giornalista franco-tedesca, ha firmato l’apprezzato Una storia delle donne in 100 oggetti, e a inizio marzo torna per Corbaccio con Il piatto – Una storia di donne, di appetiti e di emancipazione in un oggetto quotidiano: un’insolita carrellata di cene e di piatti, attraverso cui l’autrice riflette sull’invenzione sociale della casalinga, sull’alimentazione femminile, sugli scioperi della fame e, allo stesso tempo, sul godimento del cibo come manifestazione della libertà e emancipazione della donna.

La settimana verde

Con il libro La settimana verde (in uscita per Mondadori a gennaio), Clarissa Morena, conosciuta sui social con il nome di Mrs Veggy, propone ricette, consigli ed esercizi per migliorare un giorno alla volta. Si parte dal cibo e si arriva all’ambiente e alla mobilità, perché se è vero che lo stile di vita attuale ha forti conseguenze sulla salute e sul pianeta, è anche vero che un passo alla volta si può modificare il nostro comportamento per essere più sostenibili.

Erbe aromatiche

Dopo Potatura facile, tornano in libreria per Gribaudo Matteo Cereda e Pietro Isolan, con un nuovo manuale illustrato per coltivare, curare e utilizzare al meglio le piante aromatiche: Erbe aromatiche, dal 25 febbraio, contiene illustrazioni e schede pratiche, ed è presentato come una guida “per scoprire e valorizzare oltre trentacinque piante aromatiche del nostro clima”.

Le vie dei suoni – La musica del mondo in 51 storie

Tra la pagine di Le vie dei suoni (in uscita per Garzanti il 17 gennaio, con la traduzione di Aimone Gronchi), leggiamo l’evoluzione del rapporto tra l’essere umano e la musica, una storia lunga migliaia di anni e fatta di incontri, intuizioni e casualità. Graeme Lawson, archeologo e musicista, scrive un viaggio, dal Perù alla Cina, passando per il Vallo di Adriano e racconta quanto la musica sia parte della vita umana, da sempre.

La musica per me – Un invito all’ascolto

In La musica per me – Un invito all’ascolto (Einaudi), il giornalista, saggista e conduttore Corrado Augias racconta la sua passione per la musica classica, che sia sinfonica o da camera o lirica. Un volume che nasce dai ricordi di una vita di attento e curioso ascoltatore, ma anche dall’esperienza di divulgatore in molte trasmissioni tv, tra le quali la più recente è stata La gioia della musica. Un “invito all’ascolto” non specialistico, ma ricco di storie e aneddoti, nella vena autobiografica di La vita s’impara.

Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica

Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica di Elijah Wald è un volume che non può mancare nella libreria di chi ama la musica e il Menestrello del rock. Un libro che ritorna con una nuova edizione (dal 10 gennaio per Vallardi, nella traduzione di Nicola Ferloni) in occasione dell’uscita al cinema di A Complete Unknown, film su Dylan (interpretato da Timothée Chalamet). basato sulla biografia di Wald e che, attraverso ricerche, interviste, lettere, diari di fan e registrazioni originali ricostruisce la leggenda di Bob Dylan – musicista, poeta e premio Nobel per la letteratura – e la sua “rivoluzione elettrica”: considerato il più importante rappresentate della musica folk, nell’estate del 1965 decise di salire sul palco accompagnato da una rock band e imbracciando una chitarra elettrica.

Essenza

A marzo Mondadori porta in libreria Essenza (a cura di Giordano Casiraghi), una raccolta dei pensieri e delle frasi di Franco Battiato, riordinate per trasmettere il pensiero e la filosofia dell’artista siciliano scomparso nel 2021. Il libro si inserisce tra le attività della Fondazione Franco Battiato, istituita di recente e che vede alla presidenza Grazia Cristina Battiato, nipote del cantautore e compositore. La Fondazione, che si occupa della produzione musicale e, in generale, di mantenere viva la memoria di Franco Battiato, ha debuttato a maggio con la “Messa arcaica” a Milano.

Il cinema in cucina

Restiamo sempre in tema con Il cinema in cucina – Ricette per chi ama gustare i grandi film di Giulia Ceirano (autrice dei testi e collaboratrice del nostro sito) e Viola Bartoli (illustratrice), volume che celebra il legame inscindibile tra cibo e cinema, e propone un viaggio tra le cucine dei film più iconici e i piatti che li hanno resi indimenticabili. A metà tra una guida culinaria e un omaggio alla settima arte, il volume (in uscita per Hoppípolla Edizioni) propone 30 ricette cinematografiche corredate da illustrazioni.

Il mondo è pieno di bugiardi

Thomas Erikson, esperto comportamentale e autore del libro di successo Il mondo è pieno di cretini, torna in libreria con una guida per riconoscere ogni menzogna e smascherare i bugiardi, arricchita di test, grafici e tabelle. Arriva il 17 gennaio Il mondo è pieno di bugiardi, pubblicato da Tre60, con la traduzione di Maddalena Togliani.

Resisti – Il potere del NO in un mondo che pretende solo dei Sì

La psicologo di fama internazionale e docente alla Cornell University, Sunita Sah analizza le ragioni che rendono la spinta a conformarsi una delle forze più corrosive della società moderna. Resisti – Il potere del NO in un mondo che pretende solo dei Sì, pubblicato da Corbaccio e in uscita il 21 febbraio, parte da esempi concreti e offre a lettrici e lettori gli strumenti per agire in accordo con i propri valori, senza più tacere e chiudere un occhio.

La luna – vista dai maestri della stampa giapponese

Anne Séfrioui cura un cofanetto dedicato al Giappone e ai maestri della stampa. La Luna (dal 27 febbraio per L’Ippocampo con la traduzione di Sara Clamor) è un omaggio ai maestri dell’ukiyo-e quali Hiroshige, Hokusai e Kunisada, capaci di cogliere e rappresentare la bellezza della Luna, non tanto satellite della Terra ma luce nella notte e musa per artisti e poeti durante riti e feste.

Ultras

A fine febbraio per SEM Ultras di Lamberto Ciabatti, autore tv e documentarista: mentre montano le inchieste sulle infiltrazioni della criminalità organizzata negli stadi, questo volume racconta l’anima autentica e irriducibile del tifo estremo. L’autore cerca di decifrare il mistero di una passione per molti incomprensibile, ma al tempo stesso umana, troppo umana.

Joker scatenato – Il lato oscuro della comicità

La nostra è tuttora una “società del divertimento”, ma la comicità non è più soltanto un innocuo gas esilarante: è l’arma con cui si combattono duelli politici all’ultimo sangue e guerre culturali ferocissime. Un umorismo cinico e sarcastico si è impadronito del discorso pubblico. L’avvento della troll culture raccontato da Guido Vitiello in Joker scatenato – Il lato oscuro della comicità, l’11 febbraio per Gramma.

Grande figlio di p***na

A fine gennaio per Feltrinelli Grande figlio di p***na, il libro di Eleazaro Rossi, stand-up comedian di successo, che propone “dieci storie piene di miasmatico cinismo e malcelato disprezzo per i nostri vizi e tic mentali”. L’autore, nato a Forlimpopoli nel 1982, si è appassionato al teatro fin da piccolo, e al grande pubblico è arrivato attraverso il canale YouTube di Comedy Central. Dal web si è poi spostato sul palco, recitandovi per la prima volta nel 2018. Nel 2022 è sbarcato anche in televisione, facendo da spalla comica insieme a Max Angioni a Le Iene.

Occulto – Storia e iconografia

Sono molti i misteri e le leggende che accompagnano la storia dell’umanità. Che si parli di incantesimi, di cabale, di pietre filosofali o di tarocchi, il fascino esercitato nel corso degli anni non è diminuito. Peter Forshaw, professore associato di Esoterismo occidentale presso il Centro per la storia della filosofia ermetica dell’Università di Amsterdam, svela segreti e significati dietro a questi simboli con una guida iconografica pubblicata da L’Ippocampo e in arrivo il 27 febbraio: Occulto – Storia e iconografia (traduzione di Federico Taibi).

Smetti di andare in fissa

Pia Callesen è una psicologa specializzata in terapia metacognitiva, metodo che ha appreso direttamente dal suo fondatore, Adrian Wells. Ha fondato e dirige i centri Cektos, i primi specializzati nella Terapia Metacognitiva in Danimarca. E Smetti di andare in fissa!, manuale di self-help dal 21 gennaio in Italia per Longanesi nella traduzione di Giuseppe Maugeri, spiega i principi di questo nuovo approccio ai disturbi depressivi.

Conoscere, amare, guarire il tuo bambino interiore

A febbraio è in arrivo Conoscere, amare, guarire il tuo bambino interiore, scritto per Vallardi dalla psicoterapeuta e autrice Stefania Stahl. Un libro pensato per fornire a lettrici e lettori gli strumenti per riconnettersi con il proprio bambino interiore, guarire le ferite dell’infanzia e vivere più serenamente il presente.

I segreti del Canal Grande

I segreti del Canal Grande dello scrittore veneziano Alberto Toso Fei è appena tornato – con una veste rinnovata – a quindici anni dalla sua prima edizione per raccontare leggende e misteri, intrighi e passioni della Serenissima. Il libro, pubblicato da Editoriale Programma, naviga nei secoli di storia di Venezia e mostra un lato spesso nascosto di una delle più belle città al mondo.

Le vie del Grand tour

Mettersi sulle tracce dei protagonisti del Grand Tour, calcando le loro strade in Europa, significa ricostruire le vie attraverso le quali si è irradiata la cultura fra Seicento e primo Ottocento, sulla quale si sono formate intere generazioni di aristocratici e alto-borghesi, in un vero e proprio rito iniziatico di formazione e di accrescimento culturale. Dalle vie continentali alle rotte marittime, passando per i valichi alpini, Attilio Brilli, esperto di letteratura di viaggio, firma per Il Mulino Le vie del Grand tour, un ritratto di un fenomeno tanto celebrato, ma poco conosciuto nella sua completa dimensione continentale.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2025: poesia

milk and honey

In occasione del decennale dall’uscita del bestseller di Rupi Kaur, dal 4 febbraio torna per Tre60 in una nuova edizione milk and honey, raccolta di testi di amore, perdita, trauma, violenza, guarigione e femminilità. Con 40 poesie inedite, 20 nuove illustrazioni, annotazioni scritte a mano da personalità del mondo della cultura (tra cui Malala) e pagine del diario dell’autrice.

Poesie dell’inizio

Riscoperte tra le carte di Milo De Angelis dall’amico poeta Angelo Lumelli, le 51 poesie raccolte in Poesie dell’inizio (scelte dallo stesso autore) vennero composte tra i 16 e i 22 anni, prima dei versi che confluirono poi nella raccolta d’esordio Somiglianze (1976). “Sono testi che da un lato colmano una lacuna, dall’altro indicano già un percorso unitario di senso, andando a costituire a tutti gli effetti un libro nuovo e compatto, il ritratto del poeta al di qua e al di là dei vent’anni, già segnato da uno sguardo concentrato, da una voce dolce e perentoria”. In uscita a febbraio per Mondadori.

Elegie

Nata a Glasgow nel 1955, figlia unica di genitori cattolici appartenenti alla classe operaia, Carol Ann Duffy è una delle voci più rappresentative della poesia contemporanea inglese. Il 25 gennaio esce per Crocetti Elegie, che raccoglie liriche sul dolore, sulla perdita e sulla morte. Introduzione e traduzione di Floriana Marinzuli e Bernardino Nera.

Il brusìo

Tra le uscite di inizio 2025 anche la racconta di poesie Il brusìo (Einaudi, dal 14 gennaio) di Tiziano Rossi, milanese classe ’35, che, con uno sguardo a volte comprensivo e a volte disilluso, racconta il mondo. Tra questi versi ritornano alcuni motivi già noti nella poetica di Rossi, come la guerra e i ricordi familiari, le fantasie dei bambini e la frenesia della città.

Poesia dal silenzio

Quando vince il premio Nobel per la letteratura, nel 2011, Tomas Tranströmer (venuto a mancare nel 2015) è da tempo un autore di culto, non solo in Svezia. Il 10 gennaio Crocetti propone in una nuova edizione Poesia dal silenzio (nella traduzione di M. C. Lombardi): il suo metodo compositivo si manifesta nella creazione di nuove formazioni linguistiche, nell’accostamento di elementi appartenenti a diverse aree semantiche, nella creazione di immagini inconsuete, nella semplicità formale soltanto apparente, in realtà sintesi di complesse riflessioni concentrate in un conciso schema metrico e, soprattutto, nell’uso sorprendente di metafore, che diventano anche proiezioni di processi inconsci.

La ragione del contendere

Immaginazione, pensiero e suono: sono queste le tre parole chiave per provare a raccontare La ragione del contendere (Garzanti, dal 28 febbraio), la nuova raccolta in versi di Giancarlo Pontiggia, classe ’52, “che con chiarezza e profondità segna una nuova tappa della poesia contemporanea”.

Cinquantacinque poesie

Le poesie di Emily Dickinson scelte da Jorie Graham e raccolte in Cinquantacinque poesie (sugli scaffali da fine gennaio per Crocetti) “rappresentano un campionario esemplare della vastissima produzione della poetessa”, e racchiudono i motivi più rilevanti e le caratteristiche stilistiche principali della sua poetica. Introduzione e traduzione di Maria Borio (con Jacob Blakesley).

L’isola tra le selve

L’isola tra le selve di Umberto Piersanti (in uscita a febbraio per Marcos y Marcos) è un’antologia poetica che attraversa decenni, dagli anni Quaranta ai giorni nostri, intrecciando l’esperienza personale dell’autore con i grandi eventi della storia. I temi ricorrenti includono il tempo dell’amore e della contemplazione, i luoghi perduti della memoria e l’infanzia mitica, nonché il legame struggente con il figlio Jacopo, affetto da autismo, che riporta il poeta a un confronto profondo con il reale. Nonostante le difficoltà della vita, emerge un amore viscerale per la natura e un’intensa celebrazione della vita stessa. Piersanti, candidato al Nobel per la letteratura 2024, è una delle voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, con una produzione che spazia dalla poesia alla narrativa e al cinema.

Sonetti

Perché una nuova traduzione di questo capolavoro? Molti nomi nobili si sono cimentati nella sfida difficile e meravigliosa di tradurre i Sonetti del Bardo: basti ricordare Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale sul versante delle traduzioni d’autore, Lucia Folena, Nemi d’Agostino, Sergio Perosa sul versante accademico. William Shakespeare era un genio popolare, e da genio popolare si rivolgeva a tutti. “La sfida di Massimiliano Palmese è proprio questa: offrire una traduzione ‘pop’; musicale, immediata, ‘da strada’; una traduzione ‘di oggi’, fresca, agilmente comprensibile: poetica, certo, ma anche estremamente naturale”. In libreria a febbraio per marcos y marcos, con l’introduzione di Edoardo Zuccato.

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2025: fumetti, graphic novel e manga

Shin Nosferatu

Il 2 gennaio (in concomitanza con l’uscita nelle sale del nuovo remake di Nosferatu diretto da Robert Eggers) esce per Edizioni BD Shin Nosferatu (traduzione di Marco Cedric Farinelli), rilettura a fumetti della storia del celebre vampiro di Murnau a firma di Roberto Recchioni. “Un racconto gotico e oscuro, sospeso tra orrore, malìa ed eros”.

Il grande libro dei Peanuts

In occasione del 75esimo anniversario, Magazzini Salani esce a fine febbraio con Il grande libro dei Peanuts, e il ritorno degli amatissimi personaggi del fumetto realizzato da Charles M. Schulz, pubblicato negli Stati Uniti d’America dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000. In libreria arriva l’enciclopedia dei Peanuts, con gli schizzi più rari e gli oggetti che hanno fatto impazzire i collezionisti. Spazio a ogni tappa dell’evoluzione e aò metodo di lavoro utilizzato da Schulz per Snoopy, Charlie Brown e tutta la banda…

Atomi

Nato come webcomic e ora pubblicato da Bao Publishing, arriva a inizio 2025 Atomi, racconto autoconclusivo che pone al centro il rapporto con sé stessi e i propri alter ego. Atomica, passando dal genere horror a quello umoristico, descrive una ragazza che si sente incompleta e che chiede aiuto “a un’agenzia che si occupa di problemi metafisici”. La soluzione non sarà quella sperata e la giovane si ritroverà alle prese con… il suo doppio.

Lovecraft – Memorie dell’abisso

E se le visioni che perseguitarono H. P. Lovecraft non fossero state solo incubi, ma vere e proprie presenze? Questa è la storia ideata da Hans Rodionoff che Rizzoli Lizard pubblica adattata da Giffen e con le illustrazioni di Enrique Breccia (già illustratore delle trasposizioni a fumetti dei racconti di Lovecraft). Lovecraft – Memorie dell’abisso (in uscita l’11 febbraio con l’introduzione di John Carpenter) unisce il mistero e l’horror alla biografia di uno dei più importanti scrittori statunitensi.

Gli occhi del gatto

Edizioni BD recupera e pubblica in Italia Gli occhi del gatto, un volume unico (tradotto da Marco Cedric Farinelli) in cui per la prima volta collaborano Alejandro Jodorowsky e Moebius, originariamente uscito nel 1978. Tre punti di vista, tre vite, si incociano in questo fumetto poetico e apocalittico.

Laika

Tra i fumetti da non perdere a inizio 2025 c’è Laika di Nick Abadzis, a metà gennaio per Tunué nella traduzione di Omar Martini. Un’opera che ha già vinto diversi premi, tra cui l’Eisner Award e il Premio Micheluzzi, e che viene presentata da Garth Enni: è il 3 novembre 1957 quando il satellite russo Sputnik 2 lascia l’atmosfera terrestre e raggiunge finalmente lo spazio. Ma non c’è un uomo a bordo, bensì Laika, una cagnolina randagia, maltrattata e abbandonata a se stessa. Un viaggio magnifico e terribile, dal quale non farà mai ritorno. In questo spaccato del nostro recente passato, l’autore racconta una storia tragica e straziante che ci invita a riflettere su noi stessi.

Parker Girls

Nel 1993 debutta con una serie diventata subito di culto, Strangers in Paradise. Ora torna con un’avventura thriller – autoconclusiva – che riprende la mitologia della serie SIP. A inizio anno, Bao Publishing pubblica Parker Girls, il nuovo lavoro di Terry Moore, fumettista tra i simboli della scena indipendente.

Veil

Tra le novità della prima parte del 2025 di J-Pop Manga troviamo il primo volume di Veil di Kotteri! (traduzione di Marco Cedric Farinelli). Una delicata storia d’amore, in una città coperta dalla neve tra un poliziotto e una donna bellissima e non vedente.

Lucio Battisti? Non sono mica io!

Una graphic novel che racconta Lucio Battisti sfuggendo ai classici (e talvolta tediosi) canoni delle biografie. Parliamo di Lucio Battisti? Non sono mica io!, a metà gennaio per Feltrinelli Comics. L’autore è Antonio Vinci (suo anche Nonni e O ’ Stablmend). Il titolo ha una sorta di doppio significato: c’è il punto interrogativo (difatti, il personaggio di Lucio non si vedrà mai in faccia nei disegni, proprio come voleva lui) e un “non sono mica io”, frase che ripeteva spesso, ogni volta che non voleva essere riconosciuto…

Impenetrabile

Impenetrabile è il nuovo fumetto di Alix Garin, artista belga classe ’97 conosciuta per Non mi dimenticare. Una nuova storia, profonda e intima, che tocca due temi tanto attuali quanto importanti: il proprio corpo e il proprio desiderio sessuale. Impenetrabile è in uscita a marzo per Bao Publishing.

Monsieur Il Gatto

Philippe Geluck è tra gli artisti di satira più apprezzati nel mondo francofono, e Gallucci ha portato di recente in Italia una raccolta di vignette che prendono in giro vizi e virtù della società contemporanea, Monsieur Il Gatto (traduzione di Emanuelle Caillat).

Tutte le volte che sono diventato grande

Giulio Macaione con il suo nuovo fumetto (in arrivo a maggio per Bao Publishing) porta lettrici e lettori nella Palermo degli anni Novanta. Lì incontriamo Lucio, che fin da piccolo vive con molte più responsabilità rispetto ai suoi coetanei. E mentre ciò che lo circonda crolla e lo spinge a farsi molte domande, Lucio vorrebbe solamente stare chiuso nella sua camera a disegnare. Tutte le volte che sono diventato grande racconta “una storia (quasi) autobiografica”.

Buster

Una vita in bilico tra felicità estrema e malinconia dilaniante, quella di Buster Keaton, genio e figura cardine del cinema muto, diventato un’icona di sperimentazione visiva grazie alle sue magistrali performance fisiche. A raccontarla, a metà febbraio per Tunué, è Buster, un fumetto biografico di Andrea Fontana, illustrato da Ilaria Palleschi: dall’infanzia nel Vaudeville al successo nel cinema, dall’alcolismo alla riabilitazione, fino al meritato riconoscimento di Hollywood e al riavvicinamento con i figli.

30 anni

Proseguiamo a parlare dei fumetti più attesi del 2025: Giuditta, Anna e Ginevra sono tre donne di 30 anni in tre epoche diverse: il 1964, il 1994 e il 2024. Al bivio della propria esistenza, si ritroveranno di fronte a uno dei più grandi interrogativi: seguire sé stesse e i propri desideri o essere come vorrebbero gli altri? A metà marzo per Feltrinelli Comics 30 anni di Wally Pain (Luana Francesca Belsito). L’autrice, nata a Cosenza nel 1992, nel 2023 ha firmato Corpi.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2025: libri per ragazzi e ragazze

Cose che fanno piangere Tolstoj

Un modo per avvicinare ragazzi e ragazze alla letteratura è narrare la vita dei grandi autori. E Katya Guščina sceglie di raccontare Lev Tolstoj a partire dai suoi diari, illustrandoli, e facendo emergere le emozioni dello scrittore russo. In particolare, scopriamo quanto Tolstoj fosse incline alle lacrime, da bambino e da adulto, piangendo di rabbia, di felicità e di paura. Il 28 gennaio Rizzoli pubblica Cose che fanno piangere Tolstoj, con la prefazione di Paolo Nori. Libro consigliato dai 10 anni.

Fratellino

Tra i libri per ragazzi da leggere nel 2025 segnaliamo Fratellino, la vera storia di un viaggio drammatico e toccante, la storia di Ibrahima Balde che lascia la Guinea per andare alla ricerca del fratello, partito con lo scopo di raggiungere l’Europa e mai giunto a destinazione. Questa nuove edizione (da marzo 2025, per Feltrinelli) vede la collaborazione di Ibrahima Balde con il poeta Amets Arzallus Antia, e con Marcella Onzo per le illustrazioni. Un racconto più volte citato da Papa Francesco, che lo ha regalato ai vescovi italiani.

Il mio amico Percy e Buffalo Bill

Il 19 febbraio, per la collana I Miniborei di Iperborea, Il mio amico Percy e Buffalo Bill di Ulf Stark. Nella traduzione di Laura Cangemi, ecco dunque il terzo volume della trilogia di Percy, in cuicontinuano le avventure dell’improbabile e straordinaria amicizia tra Ulf e Percy. Un libro che farà scoprire che nulla è impossibile. A partire da 10 anni.

Cara nonna, caro nipote

Dal 14 gennaio per il Battello a Vapore Cara nonna, caro nipote, libro firmato a quattro mani dalla scrittrice Lia Levi e da Simone Calderoni: Lia, nonna e autrice, e Simone, nipote da poco approdato nel mondo della scrittura, si confrontano sui temi della vita: ricordi di infanzia, sogni, giochi, studi, primi passi nel lavoro, e letteratura.

Il carillon – 1. Benvenuta a Pandorient

Ancora una novità per ragazze e ragazzi del 2025. Per il suo ottavo compleanno la piccola Nola riceve in regalo il vecchio carillon della sua amata madre Anna. Quella scatolina si rivela subito un oggetto preziosissimo per Nola, ma ben presto la bambina scopre che nasconde molto di più di quanto sembri: il carillon è infatti un portale magico per Pandorient, un universo fantastico ricco di musica e magia. Dal 6 febbraio per Tunué Il carillon – 1. Benvenuta a Pandorient di Carbone (con la traduzione di Stefano Andrea Cresti e le illustrazioni di Gijè). Dai 10 anni.

Rumore

Graphic novel candidato all’Eisner Award, vincitore dell’ALA Notable Children’s Book 2024, Rumore (a gennaio per Il Castoro) di Samuel Sattin e Rye Hickman affronta con delicatezza temi come la salute mentale e i pensieri intrusivi, e lo fa mettendo al centro un ragazzino. Del disturbo ossessivo-compulsivo fornisce una rappresentazione visiva geniale, attraverso uno sciame di tenere api che disturbano pensieri, concentrazione e relazioni con gli altri e con il mondo. Una storia (dai 10 anni) di toccante umanità, che aiuta chi non soffre di questi disturbi a comprenderli meglio, e chi ne è affetto a sentirsi rappresentato.

Casa libera tutti – I bambini di Sciesopoli sopravvissuti alla Shoah

Carico di emozioni e di speranza, tratto da una storia vera, il 14 gennaio esce Casa libera tutti – I bambini di Sciesopoli sopravvissuti alla Shoah (Salani) di Lorenza Cingoli, autrice della Melevisione e dell’Albero Azzurro e scrittrice di libri per ragazzi venuta a mancare nel 2023. Protagonista del libro Nina, in fuga dalla guerra, e gli altri bambini che abitano nella casa-comunità di Sciesopoli: orfani che insieme impareranno a costruire il loro futuro.

Out on a limb – La biblioteca di Daphne

Out on a limb (in uscita l’11 febbraio nella collana La biblioteca di Daphne di Rizzoli e nella traduzione di Laura Scipioni) è una storia d’amore attuale e che parla di diversità. Protagonisti del romanzo di Hannah Bonam-Young sono Win e Bo: lei ha una malformazione alla mano e si è travestita da pirata con un uncino alla festa in maschera; lui ha subito un’amputazione al ginocchio e il suo costume è quello di un pirata dalla gamba di legno. Il loro è un incontro segnato dal destino, ma dopo quella che doveva essere solo l’avventura di una notte, la ragazza scopre di essere incinta. Win e Bo decidono di conoscersi meglio, come amici e niente più, mentre sanno che qualsiasi decisione prenderanno questa sconvolgerà le loro vite.

Heartsong. Il canto del cuore

Nel 2025 torna uno scrittore statunitense apprezzatissimo. Heartsong – Il canto del cuore (a fine gennaio per Mondadori Ragazzi, nella traduzione di Alice Arcoleo) è il nuovo romanzo di T.J. Klune, autore noto per La casa sul mare celeste (Mondadori). Un fantasy romance che parla di famiglia, lealtà e tradimento attraverso il personaggio di Robbie Fontaine: un giovane che dopo la morte della madre passa da un branco all’altro stringendo solo legami provvisori. Ma la chiamata dal presidio dei Lupi di Caswell gli mostrerà finalmente cosa significhi avere una casa e dei compagni con la quale condividerla. Purtroppo scoprirà anche quanto sia facile perdere ciò che si ama…

Streghetta – Il diadema di Morgana

Gisella Laterza pubblica con Salani una storia per ragazzi e ragazze che ci porta nella leggendaria Avalon, l’isola di Re Artù, Lancillotto e Morgana… E proprio alla potente strega, Miriam e Priscilla si rivolgono per un aiuto, dopo che la loro compagna di classe si è trasformata in un cavallo. Arriva il 14 gennaio Il diadema di Morgana (con le illustrazioni di Stefano Tambellini), un nuovo libro che prosegue la serie Streghetta.

Willow e la foresta magica

Willow si è appena trasferita nella vecchia casa della zia con il padre, in cerca di stabilità. Durante il trasloco, scopre di aver ereditato anche la foresta vicina: un luogo misterioso con il quale la giovane sente un forte legame. Decisa a scoprire cosa si nasconde tra gli alberi, incontra una volpe che la guida a una curiosa casetta su un albero. All’interno un grimorio le rivela che la zia era una strega e che Willow ne ha ereditato i poteri. Ma per ottenerli dovrà superare diverse prove… Sabine Bohlmann, con le illustrazioni di Simona Ceccarelli, ci porta alla scoperta di un mondo incantato in Willow e la foresta magica, in uscita a febbraio per Gribaudo.

When The King Falls

“Dark e sensuale”, sorprendente… “un romantasy con echi regency”. Per Gribaudo a gennaio The King Falls, primo volume della dilogia La sposa di sangue, bestseller tedesco protagonista anche su TikTok: in una Londra dominata dai vampiri scoppia una ribellione organizzata in clandestinità a cui prenderà parte anche Florence, la sposa di sangue. L’autrice, Marie Niehoff, nata nel 1996, nutre fin dall’infanzia una grande passione per le storie fantastiche.

Il ragazzo vuoto – Lockwood & Co. Vol. 3

Prosegue la serie fantasy per ragazzi Lockwood & Co. di Jonathan Stroud (autore anche della serie di Bartimeus). In Il ragazzo vuoto (in uscita per Salani il 24 gennaio, con traduzione di Licia Troisi) la celebre agenzia di investigazione deve affrontare nuove e mortali sfide: oscure presenze creano scompiglio tra le strade di Londra e l’ingresso di una nuova assistente mina gli equilibri della squadra…

Incontriamoci alla fine del mondo

Veniamo alla narrativa Young adult: nella collana Hotspot del Castoro a febbraio esce Incontriamoci alla fine del mondo, esordio di Nadia Mikail (che ha vinto il Waterstones Children’s Book Prize 2023): se arrivasse la fine del mondo, cosa metteresti in cima alla tua lista di cose da fare? L’amore, la famiglia, gli amici? Aisha, diciasette anni, si trova di fronte a questa scelta. E scopre che la vita forse è fatta di ogni singolo momento del presente, di ogni singolo incontro che facciamo lungo la via.

Un pallone tra le stelle

Filippo Galli, ex campione del Milan, ha scritto con Ludovico Jacopo Cipriani, autore di libri per ragazzi, Un pallone tra le stelle (a metà febbraio perFeltrinelli), una storia che parla alle nuove generazioni, ma anche ai loro genitori e agli addetti ai lavori del mondo del calcio dilettantistico. Centrale nell’opera è il tema del riscatto, così come quello dell’amicizia e del coraggio davanti a una scelta difficile. Dai 10 anni.

Era sirena

Alice Rohrwacher, regista e sceneggiatrice, racconta una storia dal sapore antico: Era sirena (Mondadori Ragazzi, in uscita il 4 febbraio) è un albo con le illustrazioni di Lida Ziruffo. Peppi’Nata è un ragazzo che ama il mare e passa le giornate sulla costa. Per gli abitanti del villaggio, quel giovane è solo un buono a nulla, ma loro non sanno che cosa si nasconde tra le onde del mare. Un racconto a metà strada tra leggenda popolare e opera teatrale, in cui l’acclamata regista, tra gli altri, di La chimera e Lazzaro felice, dipinge la storia di un amore immaginifico ambientato in un Sud senza tempo. Dai 10 anni.

Lucy Undyng

Romanzo fantasy gotico, Lucy Undying di Kiersten White (a febbraio per Il Castoro Off) è un retelling di uno dei classici più famosi della letteratura, Dracula. Libro complesso e stratificato, come le protagoniste, mescola elementi noti alle lettrici e ai lettori appassionati del genere gotico e la modernità tipica del romance.

Giulietta e Romeo Untold – L’ultima adunanza

La storia d’amore più celebre dell’universo ha un altro finale. E un nuovo inizio… Giulietta e Romeo Untold – L’ultima adunanza, a gennaio per SEM, rilegge il capolavoro di Shakespeare in chiave romantasy, aggiungendo temi come l’ambiente, la giustizia, la libertà e la lotta tra il bene e il male. A firmarlo è Alyssa Woods, lo pseudonimo sotto cui si cela il genio creativo di Paula Boschi (responsabile editoriale Live Action di Rainbow/Colorado, gruppo che ha ideato la saga delle Winx) e Alessio Posar (sceneggiatore, specialista di narrative design applicato anche al gaming, story editor e docente alla Scuola Holden).

Senza scorciatoie

Nicola Gratteri, magistrato che vive sotto scorta, e Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, saranno in libreria dal 18 marzo con una storia di sport e corruzione, Senza scorciatoie (Mondadori Ragazzi). Luigi ha 13 anni e trova nel calcio una via di fuga da ciò che di brutto succede a casa. Ma quando la corruzione e la ludopatia entrano nella sua vita, il giovane dovrà trovare il coraggio di affrontarle, anche grazie alla sua squadra e a un educatore speciale…

TORNA ALL’INDICE

Libri da leggere 2025: libri per bambini e bambine

Lucciole, squaletti e un po’ di pastina

Tra le uscite più attese del nuovo anno, a fine febbraio, il debutto nella letteratura per l’infanzia della scrittrice Donatella Di Pietrantonio (qui le sue riflessioni e i suoi racconti inediti ospitati da ilLibraio.it), che per Salani firma Lucciole, squaletti e un po’ di pastina. L’autrice abruzzese a luglio 2024 ha vinto il premio Strega con L’età fragile, e in precedenza aveva ottenuto il premio Campiello con L’Arminuta (entrambi i bestseller sono editi da Einaudi). Racconta Di Pietrantonio: “Negli ultimi quindici anni ho lavorato in parallelo ai miei romanzi e sui denti dei più piccoli. Oggi sento di poter chiudere con la professione a cui ho dedicato tanta parte della mia vita, ma è davvero difficile separarmi dai bambini. Mi hanno parlato tanto e non voglio lasciarli a mani vuote. Nel corso del tempo ho scritto per loro delle storie che ora Salani raccoglie in un libro, con le toccanti illustrazioni di Andrea Tarella. Con Lucciole, squaletti e un po’ di pastina saluto i miei piccoli pazienti, ma anche tutti i bambini che avranno il piacere di leggerli”.

Il quaderno delle tabelline

Veniamo ai libri per bambine e bambini in uscita nel 2025. Dopo il successo di Non sbaglio più (Vallardi, 2024), Maria Federica De Gasperis, nota sui social come @maestrafede_, torna in libreria per aiutare i più piccoli a ricordare le tabelline. In uscita a gennaio per Vallardi, Il quaderno delle tabelline, arricchito di esercizi, disegni e molti autotest per mettersi alla prova…

La valle dei Mumin

Nati nel 1946 dalla fantasia di Tove Jansson, i Mumin sono una famiglia di troll particolari, simili a buffi e amichevoli ippopotami. Avventurosi, eccentrici, comici e poetici, si distinguono per l’ospitalità e l’apertura al mondo, che li porta a circondarsi di una galleria di altri curiosi personaggi, a metà tra le fattezze umane e quelle degli animali più strani. Il 19 marzo esce per Iperborea La valle dei Mumin (traduzione di Alessandra Scali), a cura di Cecilia Davidsson, Alex Haridiee, Cecilia Heikkilä, in veste di autori e illustratori. Un albo a partire dai 3 anni.

Avventure infinite – La terra delle cose perdute

L’autore della serie (pubblicata da Salani) La casa sull’albero di 13 piani torna con una nuova storia in cui chi legge è protagonista. Il 10 gennaio esce per Salani, con le illustrazioni di Bill Hope, Avventure infinite – La terra delle cose perdute di Andy Griffiths.

Il viaggio di Oregon

Il viaggio di Oregon di Rascal e Louis Joos è un storia d’amicizia, un classico della letteratura d’infanzia francese (pubblicato per la prima volta in Italia il 22 gennaio da Edizioni Clichy, nella traduzione di Tommaso Gurrieri) che unisce un testo poetico alle immagini delicate per raccontare quanta strada dobbiamo percorrere per conquistare la libertà. Consigliato dai 4 anni.

Grigio

Ancora una novità per bambini e bambine in uscita nel 2025: la coppia formata dalle celebri autrici inglesi pluripremiate Laura Dockrill e Lauren Child firma Grigio (a gennaio per Il Castoro): un albo delicato, che esplora le emozioni attraverso i colori e la loro assenza, senza mai nominarle. Per accompagnare i più piccoli nell’attraversare le oscillazioni dell’umore, aiutandoli a esprimere gli stati d’animo più complessi, e regalando un messaggio d’amore e accettazione. Dai 4 anni.

Zelda Zanzazar

Zelda è una piccola e giovane zanzara, figlia di un’importante famiglia che da sempre eccelle nel Tuffo Auricolare Professionistico, specialità delle Mini-Fastidiolimpiadi (che consiste nell’arrecare il massimo disturbo possibile a un umano dormiente, emettendo un potente ronzio ed eseguendo complesse acrobazie). Ma quando Zelda si presenta alla gara, si accorge di essere la più piccola della classe e la paura di deludere la sua famiglia aumenta… In uscita il 22 gennaio, per Edizioni Clichy, Zelda Zanzarar di Ece Çiftçi: una storia di crescita e scoperta di sé. Un albo consigliato dai 3 anni.

Storia di topino

Tra le uscite di aprile troviamo il primo libro per bambini della conduttrice tv Sveva Sagramola, Storia di topino (Mondadori Ragazzi). L’albo, illustrato da Cristiano Sagramola, presenta a lettrici e lettori Topino che, con il suo musino di peluche e il vestitino a forma di carota, da sempre accompagna Petra durante la sua crescita e la scoperta del mondo…

Tra gli alberi e il cielo

Per volare servono le ali, ma a volte bastano anche quelle dell’amicizia… Joseph Coelho, poeta e autore inglese, tra le voci più apprezzate della letteratura per ragazzi britannica, Children’s Laureate in Gran Bretagna 2022-24, eletto Fellow della Royal Society of Literature e quest’anno vincitore della Carnegie Medal, torna in Italia a gennaio per Il Castoro dopo il successo di Zombierentola, con Tra gli alberi e il cielo (con David Barrow). E lo fa nella collana dei Miniromanzi (dai 7 anni), che propone storie illustrate a colori, in cui la parola prevale (con font ad alta leggibilità). Protagonista è Matt, un bambino che ama arrampicarsi sugli alberi facendo arrabbiare il signor Barton. Ma quando il bambino trova un pappagallino smarrito, scopre che c’è altro dietro alla maschera da vecchio brontolone del signor Barton.

Sarò il tuo porto sicuro

Stefano Rossi, noto psicopedagogista, firma a marzo per Feltrinelli Sarò il tuo porto sicuro (illustrazioni di Paolo d’Altan), un libro sul potere dell’incoraggiamento, per imparare l’arte di mettere il cuore sicuro nel giovane cuore dei figli. Una fiaba per imparare fin da piccoli a volersi bene e ad avere

fiducia in se stessi.

Un desiderio al giorno

Tra le novità di inizio 2025, una favola su desideri e talenti nascosti: per Mondadori Ragazzi è in uscita il 18 marzo Un desiderio al giorno, premio Andersen 2024 di Luca Tortolini, con le illustrazioni di Giulia Vetri. Protagonista è Lepre che, a differenza degli altri animali di Bosco Atavico, non sa cosa desiderare; ma attraverso un viaggio con i suoi amici scoprirà la bellezza dello stare insieme. Dai 7 anni.

Zoe – I guardiani della terra

Un’avventura che invita i piccoli lettori e le piccole lettrici (dagli 8 anni) a interagire con la storia: un modo per farli appassionare alle tematiche ambientali, e per renderli consapevoli di un’emergenza cruciale, oggi più che mai. Dal 23 gennaio per Tunué Zoe – I guardiani della terra di Marco Greganti, con le illustrazioni di Alessandro Giampaoletti.

Hello! Prime parole in inglese. Impara con Peppa Pig

In uscita nei primissimi giorni di gennaio, Hello! Prime parole in inglese (Giunti, dai 3 anni in su) è il libro per imparare le prime forme di saluto in inglese, insieme a Peppa Pig e alla sua famiglia. Un libro, curato da Silvia D’Achille, che si presenta come un ottimo modo per avvicinare sin da subito i più piccoli alle lingue attraverso il divertimento.

Di notte il latte dorme, però

Dopo Mamma, latte!, Giorgia Cozza pubblica con la Coccinella Di notte il latte dorme, però: un aiuto concreto per gestire le richieste notturne dei più piccoli. L’autrice è specializzata in libri per bambini e manuali di aiuto alla genitorialità.

The book of love

Vita Murrow, con le illustrazioni di Annelies Draws, raccontano l’universalità dell’amore e raccolgono in The book of love (Fabbri Editore): cento parole per dire “ti voglio bene” in altrettante lingue del mondo, senza scordare gesti e tradizioni che esprimono questo straordinario sentimento.

Come zucchero che si scioglie nel latte

Una bambina si è da poco trasferita a vivere con i suoi zii in un nuovo continente, lontana da casa e dai suoi affetti più cari. Ambientarsi sembra impossibile, almeno finché la zia non le racconta la storia del sovrano persiano che cercava rifugio per il suo popolo e di un bicchiere di latte e un cucchiaino di zucchero che cambiano tutto… Come zucchero che si scioglie nel latte di Thrity Umrigar, a gennaio per il Battello a Vapore, è un albo dalle illustrazioni “raffinate e avvolgenti”, una storia universale che parla di migrazione e integrazione.

Colori

Colori, in uscita per la Coccinella, è un’opera d’autore, per educare al bello fin dall’infanzia. A firmarlo, una premiata “paper cut artist” giapponese, Chihiro Takeuchi: un libro-gioco che è un “gioiello di design”, un’affascinante sequenza di pagine fustellate attraverso cui cui sbirciare, per individuare le tante figure nascoste tra le colorate texture tono su tono. Quanto alle illustrazioni, è stata usata la tecnica del collage.

Io e il mio amico Vuoto

Io e il mio amico Vuoto (in uscita il 14 gennaio) è una storia capace di raccontare il dolore e l’accettazione della perdita, un libro commovente scritto da Azam Mahdavi e illustrato da Maryam Tahmasebi. Un albo a colori pubblicato da Emme Edizioni e tradotto da Giuditta Campello. Dai 5 anni.

Troll

Diversità, accoglienza e amicizia: questi sono i temi dell’albo a colori Troll (in uscita il 4 febbraio per Emme Edizioni, nella traduzione di Laura Pelaschiar), scritto da Frances Stickley e illustrato da Stefano Martinuz. Al centro di questa storia per bambini (consigliata dai 5 anni) troviamo Troll, che passa il suo tempo a insultare i passanti dal suo nascondiglio sotto il ponte… Ma un giorno Coniglietta decide di entrare in quella tana che mai nessuno aveva visitato. Troll avrà il coraggio di offendere l’inattesa ospite, guardandola negli occhi?

Dov’è il gatto?

Per Fabbri Editore, a gennaio, esce Dov’è il fatto? di Eva Eland, un albo che con tenerezza racconta il rapporto tra Suzy e il suo amato gattino, che ama nascondersi… Dai 5 anni.

Prime parole

Prime parole è il “libro indistruttibile” in uscita il 15 gennaio per Giunti. Un libro pensato per iniziare a prendere familiarità con il linguaggio e per essere morso, bagnato, piegato e portato in tasca… Consigliato dai 3 anni.

TORNA ALL’INDICE