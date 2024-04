“CuorCode”: la nuova collana di Cairo Libri dedicata alla “narrativa passionale”, tra romance e fantasy

Anche la casa editrice Cairo Libri guarda al romance e ai generi narrativi più in voga su #BookTok. A pochi giorni dal debutto della collana Fiori Blu di Sem (Gruppo Feltrinelli) dedicata al romance new adult, nasce infatti la nuova collana CuorCode, per “dare voce alle passioni”. Un progetto editoriale dedicato “alla narrativa più avvincente, pulsante e travolgente”.

Una raccolta di libri per nuove lettrici e lettori “che amano storie forti e coinvolgenti, da condividere con una comunità sempre più ampia e appassionata” (anche grazie all’impatto sempre maggiore del #TikTok sull’editoria), spaziando tra diversi generi.

Dal romance “in tutte le sfumature più intense” – dai primi e più travolgenti incontri alle storie d’amore senza tempo – ai mystery e ai thriller da leggere tutti d’un fiato, fino ai fantasy e “romancy” per perdersi in universi da sogno, si spiega nella presentazione.

Si parte il 7 maggio con My Missing Piece – Quello che mi manca di Acacia Black, romanzo che racconta la storia dell’amicizia, degli intrighi e dei segreti della coppia formata da Luna e Liam.

Sempre dal 7 maggio sarà disponibile Sette minuti e cinque secondi di Callie Evermore. La storia di Vittoria, una ragazza che dopo un incidente non ha cicatrici visibili, ma segni indelebili che le scavano dentro. Un incontro inaspettato sembra però cambiare ogni cosa: tra il coraggio di superare le proprie paure, fidarsi l’uno dell’altra, ma soprattutto perdonarsi per quella notte che era apparsa la fine di tutto…

Eleanor Jones non è un’assassina di Amy Doak, in uscita anche questo il 7 maggio, racconta invece la vita di Eleanor Jones e della madre, sempre in procinto di trasferirsi in una nuova città. E deve essere un tragico scherzo del destino che il primo ragazzo a cui abbia rivolto la parola una volta trasferita, Angus Marshall, sia stato accoltellato e ritrovato infin di vita il giorno stesso del loro incontro. Mentre svela i segreti che circondano l’accoltellamento di Angus, Eleanor scopre il vero significato dell’amicizia e un terribile pericolo che si cela nel cuore della città.

In ultimo, in libreria da luglio Painted Whispers di Emily Shaqiri, la storia di Isabella, giovane pittrice, che si trasferisce a Roma dove conosce Eric, studente di Giurisprudenza di nobili origini. Un incontro del tutto casuale che dà il via a una serie di eventi destinati a cambiare per sempre il corso delle loro vite.