Dramione: il fenomeno di fanfiction arriva in libreria

Da coppia immaginata dai fan a protagonista in libreria: il fenomeno Dramione, nato nel cuore delle fanfiction online, esplode tra nuove uscite editoriali, fan art virali su TikTok e storie da migliaia di letture. In un’epoca in cui lettrici e lettori riscrivono le regole, l’amore tra Draco Malfoy ed Hermione Granger – mai esistito nei libri di Harry Potter – diventa un simbolo di desiderio e riscatto. Non più solo un hobby segreto, ma una nuova forma di narrativa pop…

C’è una magia più potente del “Avada Kedavra“: è quella che trasforma un’ossessione da fandom in un fenomeno editoriale. Parliamo di storie che non arrivano dall’alto, ma crescono dal basso: scritte nei ritagli di tempo da chi ha amato un universo al punto da volerlo riscrivere. È il caso del Dramione, la coppia non-coppia che – pur non esistendo davvero nei libri-longseller di J.K. Rowling (pubblicati in Italia da Salani) – si sposta sempre più dalle piattaforme online ai cataloghi delle case editrici.

Harry Potter non è mai davvero finito

Harry Potter, del resto, non è mai davvero finito. Anche ora che i film sono alle spalle e i libri sono diventati classici da rileggere (e in attesa della mostra itinerante pronta a far tappa a Milano), il mondo magico continua a espandersi e reinventarsi.

Dopo musical, parchi tematici e spin-off teatrali, arriva una nuova ondata di vitalità narrativa: quella delle riscritture. La serie TV reboot in arrivo è solo la punta dell’iceberg. Il vero “terremoto” arriva dalla base, dal sottosuolo creativo di internet, da quel territorio traboccante di immaginazione e desiderio di raccontare che chiamiamo fanfiction.

Cos’è il fenomeno Dramione?

Tra le tante forme che l’amore per Hogwarts ha preso, una brilla più delle altre: Dramione. Nome in codice per una delle più popolari – e controverse – ship dell’intero fandom. Lei, Hermione Granger: brillante, coraggiosa, nata babbana. Lui, Draco Malfoy: aristocratico, tormentato, cresciuto nell’ideologia della purezza del sangue.

Tra loro, nei libri originali, ci sono solo sguardi di disprezzo e un famoso schiaffo (diventato un pugno nell’adattamento cinematografico) rimasto indimenticabile dal Prigioniero di Azkaban. Ma per milioni di lettrici e lettori, in quelle scintille di odio si nascondeva una tensione che aspettava solo di esplodere.

Ed è esplosa.

Il fascino del Dramione non si limita alla trasgressione del canone. La loro è la perfetta incarnazione del trope romance più amato di sempre: enemies to lovers. Due nemici giurati costretti a confrontarsi, scoprirsi vulnerabili, simili, e infine… travolti dalla passione. Dove i libri originali avevano offerto un più rassicurante friends to lovers tra Hermione e Ron, le fanfiction hanno preferito il fuoco del conflitto, la tensione erotica, il rischio. Il proibito.

Un universo parallelo, che ora arriva in libreria

E così, dai primi esperimenti su varie piattaforme, il Dramione è diventato un universo parallelo. Un “sottosopra” oscuro e irresistibile del mondo creato da J.K. Rowling, dove le regole si riscrivono e i finali cambiano rotta. Adesso, però, quel mondo underground sta venendo alla luce. Il 2025 è l’anno in cui il Dramione si materializzerà nelle librerie, con più case editrici protagoniste. In altre parole: è ufficiale, le fanfiction sono uscite dal fandom.

E così a luglio Newton Compton porta sugli scaffali Rose in Chains, firmato da Julie Soto (nella traduzione di Tessa Bernardi). Titolo originale della fanfiction: The Auction, testo cult che ha fatto impazzire la community. Il plot? Una principessa venduta all’asta in un mondo fantasy, un erede crudele che potrebbe salvarla (o rovinarla), un amore torbido e magnetico. I nomi sono cambiati, certo, ma la sostanza è inconfondibilmente Dramione. È il primo volume di una trilogia che promette brividi, sospiri e un bel po’ di ossessioni. Stephanie Garber, autrice della serie Caraval, l’ha definito “una favola nera che mi ha spezzato il cuore prima di ricomporlo”.

A fine settembre è poi in programma l’uscita per Rizzoli di Alchemised. Dietro questo titolo elegante si nasconde Manacled, fanfiction monumentale scritta da SenLinYu, che ha ridefinito il concetto di “dark Dramione”. Un’opera lunga quasi 900 pagine in cui Voldemort ha vinto, Harry e Ron sono morti, Hermione è prigioniera e privata della memoria. Draco è il suo custode. E il loro passato – e presente – è un puzzle di traumi, desideri repressi e sopravvivenza. Manacled non è per tutti: contiene scene di violenza, torture psicologiche, contenuti triggeranti. Ma la sua potenza emotiva è tale che molte lettrici e lettori, dopo averlo finito in lacrime, confessano di volerlo ricominciare subito.

E sempre a luglio, anche se solo per il pubblico americano (almeno per ora), arriverà Irresistible Urge to Fall for Your Enemy di Brigitte Knighyley. L’autrice aveva già spopolato con Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love, fanfiction brillante e ironica, e torna ora con un romantasy slow burn che promette dolori, cambiamenti interiori e passione. Anche in questo caso i nomi sono stati cambiati, ma la chimica tra i protagonisti è fin troppo familiare. Le fan riconoscono il Dramione anche sotto il mantello dell’invisibilità.

Ovviamente, c’è un altro elemento che ha giocato un ruolo fondamentale nel portare tutto questo alla luce. Parliamo di TikTok, la piattaforma che ormai da tempo spessa detta le regole del successo, specialmente quando si tratta di titoli autopubblicati e fenomeni nati dal basso. Lo stesso è accaduto con le fanfiction – e con il Dramione in particolare.

Il ruolo di TikTok

Basta sfogliare l’hashtag per ritrovarsi in un vortice visivo ed emotivo fatto di citazioni che spezzano il cuore, fan art, edit carichi di pathos con sottofondo di Lana Del Rey e commenti da centinaia di migliaia di like. Su TikTok tutto si amplifica, si trasforma in tendenza, in suono, in lacrima condivisa. Ed è proprio lì che queste storie hanno trovato nuova linfa, intercettando e conquistando un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Dramione, del resto, è più di una semplice coppia. È un’idea. Il simbolo del cambiamento possibile, della redenzione, del superamento dell’odio. È la possibilità che anche il più arrogante dei puristi possa imparare ad amare ciò che ha sempre disprezzato. È la rivincita dell’intelligenza sulla violenza, della curiosità sulla paura. Hermione non è più solo la studiosa del trio. Draco non è più solo il bullo biondo. Insieme, attraversano quelle zone grigie che i libri originali hanno appena sfiorato.

Non più solo un hobby segreto, ma una nuova forma di narrativa pop

Ecco perché il Dramione continua a moltiplicarsi in ogni forma. Fanfiction ambientate nell’”ottavo anno” a Hogwarts, dove i protagonisti tornano a scuola dopo la guerra e imparano a conoscersi. Mistery post-bellici in cui Hermione e Draco lavorano insieme per risolvere delitti e svelare segreti. Avventure spicy in mondi alternativi. Rom-com in cui scoprono di essere coinquilini per errore. Ogni emozione, ogni trama, ogni genere: c’è un Dramione per ogni tipo di lettrice e lettore.

E se pensate che sia un fenomeno passeggero, vi sbagliate: ci sono tante altre storie che hanno mandato in visibilio il fandom, basta citare All the Young Dudes, fanfiction su Remus e Sirius, o The Last Enemy, saga sui Malandrini durante la Prima Guerra Magica.

L’industria editoriale, da parte sua, ha riconosciuto il potenziale di questo sottobosco creativo – non così distante, in fondo, da quello che ha fatto esplodere i successi recenti nati su Wattpad. Ma con il caso Dramione è andata oltre: non si è limitata ad attingere a un serbatoio di storie, ha fatto delle fanfiction qualcosa di pienamente visibile, legittimo. Qualcosa di vivo. Non più solo un hobby segreto, ma una nuova forma di narrativa pop. E Dramione, da sempre tra le espressioni più iconiche del fandom, ne è oggi la punta di diamante. Un amore che nei libri non esisteva ma che, ormai, è diventato più reale che mai.