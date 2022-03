Harry Potter: libri, personaggi e tante curiosità

C’è un mondo intero dietro la saga fantasy di Harry Potter: libri, film e molto altro.

Dall’uscita del primo volume a oggi, l’universo magico creato da J.K. Rowling ha conquistato lettori e lettrici di ogni età. Harry Potter è diventato un classico della letteratura per ragazzi, e non solo, grazie alla capacità di farci sognare e di affrontare grandi temi come l’amore, la morte e l’amicizia.

Ci sarebbero tante cose da dire su questo straordinario fenomeno. Tante le forme e le dimensioni in cui si è espanso, dai videogiochi al merchandising passando per i parchi a tema. In questa sede, però, vogliamo soffermarci sulla vera origine di Harry Potter: libri e personaggi, ovvero la matrice narrativa che ha dato vita a tutto quello che è nato in seguito.

Harry Potter: libri in ordine di uscita

Harry Potter e la Pietra Filosofale (1998) Harry Potter e la Camera dei Segreti (1999) Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (2000) Harry Potter e il Calice di Fuoco (2001) Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2003) Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2006) Harry Potter e i Doni della Morte (2008) Harry Potter e la Maledizione dell’Erede (2016)





Come potrete immaginare esistono molteplici edizioni dei libri di Harry Potter, dalle prime a quelle più recenti, passando naturalmente per quelle speciali, corredate da incredibili illustrazioni e copertine (come per esempio quelle firmate dall’architetto Michele De Lucchi). Opere che diventano con il tempo sempre più preziose e che non smettono mai di stupire collezionisti di ogni età.

Le potete trovare sia in singoli volumi, sia nello scenografico cofanetto di Harry Potter. Sono tutte pubblicate dalla casa editrice Salani che, grazie a Luigi Spagnol, ha portato in Italia l’intera opera di J.K. Rowling, non solo i testi della saga, ma anche i romanzi firmati con lo pseudonimo di Robert Galbraith.

Ma veniamo adesso alle trame dei libri di Harry Potter più nel dettaglio.

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Primo capitolo della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale (qui in un’edizione progettata e illustrata da MinaLima – il pluripremiato studio che ha ideato l’aspetto grafico di tutti i film di Harry Potter e Animali fantastici) racconta la storia dell’ingresso ufficiale del protagonista nel mondo della magia. Da normale undicenne un po’ outsider, Harry scopre di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove non solo imparerà cosa significa diventare un mago ma conoscerà anche i suoi migliori amici: Hermione e Ron. Tra pozioni, incantesimi, troll che si aggirano nei bagni e specchi magici, Harry capirà di avere un compito molto importante: sconfiggere il mago più potente di tutti i tempi, il responsabile della morte dei suoi genitori, Lord Voldemort.

Harry Potter e la Camera dei Segreti

Nel secondo capitolo della saga (anche qui nella pregiata edizione di MinaLima da non perdere) vediamo Harry, Ron ed Hermione fare i conti con un misterioso diario e una tenebrosa Camera dei Segreti. Ci sono di mezzo un basilisco, fantasmi, una pozione polisucco che cambia i connotati e un passato che torna per vendicarsi ancora più potente di un tempo.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

È il terzo anno per i tre amici e sembra che le situazioni stiano diventando sempre più impegnative. Il clima si fa più teso e spaventoso, specialmente perché si diffonde la notizia dell’evasione di un rinomato assassino da Azkaban. Il suo nome è Sirius Black e tutti lo considerano estremamente pericoloso. Perfino Hogwarts potrebbe non essere più un luogo sicuro per Harry, Ron ed Hermione…

Harry Potter e il Calice di Fuoco

Il quarto volume dà una bella sterzata alla saga di Harry Potter, portando la trama verso una direzione più cupa e inquietante. Harry è stato scelto dal Calice di Fuoco per partecipare al celebre Torneo Tremaghi (si capisce subito che è un evento eccezionale perché Harry non ha l’età per gareggiare e viene nominato come quarto mago in gara). È una prova difficilissima e pericolosa, che vede il protagonista al centro di numerose sfide, tra draghi, sirene e labirinti. Ma ormai il Signore Oscuro sta riprendendo le forze per tornare, quindi anche un evento tradizionale come il Torneo diventa in realtà una trappola per trovare Harry e vendicarsi.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Hogwarts non è più un posto sicuro. Se i primi quattro libri di Harry Potter sono ambientati principalmente all’interno del magico castello, nel quinto volume della saga vediamo anche altri scenari. Questo permette subito al lettore di intuire che qualcosa di importante sta per succedere: si abbandonano i luoghi più scolastici per immergersi nella vera battaglia contro Lord Voldemort. È proprio in questo capitolo infatti che inizia a formarsi un esercito di maghi per sconfiggerlo, anche perché, ormai, tutti sanno che Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato è tornato, ha ripreso forze e non si fermerà finché non avrà ottenuto quello che vuole…

Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Voldemort è sempre più forte e crudele. Lo scontro finale si sta avvicinando. Harry sa che per sconfiggerlo definitivamente o lui o Voldemort dovranno morire (nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive). La posta da pagare è molto alta, i sacrifici e le perdite in nome del Bene sono sempre più dolorosi e pesanti. Ma Harry non ha paura e continua ostinatamente per la sua strada, sostenuto dai suoi amici e da nuovi affascinanti personaggi. In un moltiplicarsi di enigmi, magie e sorprendenti rivelazioni, il sesto volume della saga di J.K. Rowling intreccia una trama ricca di suspense, intrighi e paura.

Harry Potter e i Doni della Morte

Ed eccoci al tanto atteso finale: Harry Potter e i Doni della Morte (che nella versione cinematografica è stato diviso in due film, Parte 1 e Parte 2) è l’ultimo libro della saga (ma non dell’universo magico, come confermano i numerosi spin-off che sono stati scritti in seguito sempre da J.K. Rowling). È il momento della resa dei conti: in un crescendo di emozioni, colpi di scena, perdite e conquiste, ci avviamo verso una conclusione potente, ricca di luce e di risposte che permettono, a chi ha seguito tutte le avventure di Harry, di chiudere il cerchio. Una meravigliosa chiusura per una saga che, una volta finita, resta per sempre nel cuore di chi l’ha letta.

Inseriamo all’interno della saga anche Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, testo che nasce come spettacolo teatrale (ha debuttato a Londra il 30 luglio del 2016) ma che ha avuto molto successo anche come libro (in forma di drammaturgia – il soggetto è di J. K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, la sceneggiatura vera e propria di Jack Thorne). Ambientato circa vent’anni dopo la fine della serie, questo nuovo capitolo racconta le avventure di Albus Severus, secondogenito di Harry e Ginny Potter, e Scorpius Malfoy, figlio di Draco e Astoria.

I film di Harry Potter

Hanno contribuito al grande successo della saga creata da J.K. Rowling anche i film di Harry Potter. Come detto, a differenza dei libri, i lungometraggi sono otto (tutti prodotti da David Heyman e distribuiti dalla Warner Bros) e hanno visto diversi registi dietro la macchina da presa: Chris Columbus ha diretto il primo e il secondo, il terzo è stato girato da Alfonso Cuarón, Mike Newell si è occupato del quarto mentre David Yates ha firmato dal quinto all’ottavo.

Il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, è uscito nelle sale il 16 novembre 2001, riscuotendo da subito un successo incredibile. Anche oggi, a distanza di tantissimo tempo, quando i film della saga vengono trasmessi in televisione raggiungono il record di ascolti. Segnale quanto mai evidente che ormai Harry Potter è diventato un vero classico (per ragazzi e non solo).

A questo proposito, recentemente è stata organizzata una reunion del cast in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita del primo film. Harry Potter: Ritorno a Hogwarts (trasmesso su Sky) vede i principali protagonisti della saga di nuovo insieme. Non solo quindi Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron) e Emma Watson (Hermione), ma anche tanti altri celebri interpreti: Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), e molti altri.

Vederlo è un momento di grande commozione e nostalgia per tutti coloro che sono cresciuti con Harry e che hanno amato ogni capitolo della saga.

Harry Potter: i personaggi memorabili

Mettiamo le mani avanti e diciamo subito che tutti i personaggi di Harry Potter sono indimenticabili, e chi ha letto la saga completa di J.K. Rowling lo sa bene. Anzi, è stata proprio la capacità dell’autrice di creare figure estremamente sfaccettate che ha reso ancora più credibile e “vicino” il mondo dei maghi. Centrali o di passaggio che siano, i personaggi di Harry Potter hanno caratteristiche uniche e molto peculiari, che restano impresse nella mente molto più dei movimenti di trama della storia. Ecco quindi un breve identikit di quelli a cui ci siamo affezionati di più.

Harry Potter

Impossibile non partire dal protagonista, da cui prende nome l’intera saga. Harry è il bambino sopravvissuto, il prescelto, l’unico in grado di salvare il mondo della magia dalla minaccia di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. Lo incontriamo per la prima volta quando è un preadolescente come tanti, ancora ignaro della sorte che lo attende. È orfano (i suoi genitori sono stati uccisi da Voldemort) e vive con i suoi zii, i Dursley, stipato in un sottoscala in una casetta londinese al numero 4 di Privet Drive.

Il giorno del suo undicesimo compleanno scopre di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, così abbandona le vesti di ragazzino “normale” (o babbano, che dir si voglia) per immergersi in un universo di incantesimi, bacchette magiche, troll, draghi e creature fatate. Essendo “l’eletto” Harry è una leggenda: a differenza del mondo normale – dove era considerato uno sfigato, invisibile e irrilevante – nel mondo dei maghi è una vera e propria celebrità.

Tutti lo conoscono, bisbigliano il suo nome quando lo vedono passare (sanno chi è perché la cicatrice a forma di fulmine sulla sua fronte è uno stemma riconoscitivo); alcuni lo ammirano e lo vedono come una sorta di salvatore, altri invece lo detestano e lo vorrebbero morto. Anche se nel corso dei libri Harry Potter compie un arco di trasformazione completo, che lo porta a cambiare notevolmente rispetto al primo volume della saga, alla fine le sue caratteristiche principali restano sempre le stesse: l’onestà, il coraggio, l’umiltà e l’altruismo. Insomma, un vero Grifondoro.

Ron

Compagno, amico e spalla: Ron Wesley è uno dei tanti personaggi che aiutano Harry ad affrontare le molteplici sfide per sconfiggere Voldemort. Di certo il suo è un ruolo privilegiato rispetto alle altre figure di “aiutanti“, perché Ron è indubbiamente il più vicino a Harry. Anche per questo è quello che, nel corso della storia, finisce più spesso a scontrarsi con il protagonista.

Dopotutto, come dice nel quinto volume, non è facile stare sempre all’ombra del “predestinato”. Ma a dire il vero Ron nell’ombra non è praticamente mai: ha un cuore puro, il suo ruolo è fondamentale – lo si vedrà proprio negli ultimi capitoli della saga – e la sua personalità è unica e tremendamente simpatica. In fondo fa parte di una numerosissima famiglia tutta sopra le righe, che ama essere ospitale e generosa con chiunque.

Modi di fare goffi, capelli rossi e guance spruzzate di lentiggini: anche la fisicità è una parte importante di Ron perché contribuisce a dare al personaggio un carattere ancora più originale e geek.

Hermione

La terza (ma non per importanza) del trio è Hermione Granger. Hermione è la precisina che corregge chi non pronuncia bene Wingardium Leviosa durante le lezioni di incantesimi, la prima della classe, la voce della coscienza, “l’amica geniale” su cui si può contare in ogni momento. Nonostante il piglio severo e i toni un po’ pedanti, si capisce al primo sguardo che è una ragazza brillante, dal carattere gentile e sensibile.

Appassionata di libri e grande studiosa, Hermione ha un incantesimo in punta di lingua praticamente per ogni occasione. Sembra avere una conoscenza sconfinata (e in effetti non c’è mai un momento nei libri in cui venga colta impreparata), che le dona un fascino irraggiungibile. Anche lei Grifondoro doc, come Harry e Ron, ha un animo impavido e temerario, che mostra con fierezza specialmente quando le fanno notare con disprezzo di essere nata babbana (accusandola di essere una “lurida Sanguemarcio”).

Draco Malfoy

È proprio Draco Malfoy a pronunciare le parole “lurida Sanguemarcio” rivolgendosi a Hermione. Serpeverde a pieno titolo, Draco viene dalla casata purosangue dei Malfoy, nota per aver sostenuto l’ascesa dell’Oscuro Signore. Insolente, crudele e viziato, per i primi quattro libri riveste il ruolo dell’antipatico di turno, ma soltanto con il quinto libro il suo personaggio diventa più sfaccettato e interessante.

Combattuto tra l’essere quello che deve e quello che vuole, Draco vive sulla sua pelle la battaglia più dura di tutte: quella tra i lati bui e quelli luminosi che ci portiamo dentro.

Silente

Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Silente è un altro grande alleato di Harry. Lo affianca nella sua battaglia, lo protegge ed è pronto a sacrificarsi in nome del Bene. Di fatto, Silente incarna proprio la bontà più pura e sconfinata, ma non ingenua o banale. La sua è una figura che infonde luce e che sa guidare nelle avversità. “La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi…“, è una delle sue citazioni più ricordate, che indica proprio la sua indole speranzosa e saggia.

Esteticamente, appare come il classico mago: aria attempata, barba canuta, cappello e lungo mantello. Solo vederlo ci porta in un mondo magico, e forse non è un caso che sia proprio lui il primo dei personaggi di Harry Potter che incontriamo.

Piton

Uno dei personaggi di Harry Potter più sorprendenti è sicuramente Severus Piton. Di lui possiamo dire davvero pochissimo – per evitare di fare spoiler -, ma basti sapere che è una figura molto complessa, costruita fin dal primo libro della saga in modo preciso ed accurato. Molti lati del suo carattere fino alla fine della storia sono imperscrutabili, ma nel momento della resa dei conti tutto diventa chiaro e assume un profondo significato.

Prima di arrivare al fatidico momento rivelatore però, Piton si mostra come un professore severissimo e intransigente. Così spietato e duro che, a volte, sembra addirittura volersi opporre a Harry Potter e i suoi amici…

Voldemort

Chiudiamo con l’antagonista per eccellenza: Lord Voldemort, conosciuto anche come Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato, o Tu-Sai-Chi (un espediente molto comune, quello di privare il cattivo del proprio nome, per conferire alla sua figura ancora più potenza e mistero).

Voldemort è (o, meglio, era) il mago più potente e temuto di tutti i tempi, finché l’incantesimo che scaglia contro Harry neonato non si rivolta contro di lui, riducendolo a un’ombra senza corpo. Il suo scopo è quello di riprendere sembianze umane (cosa che accade nel quarto volume), uccidere Harry e ripristinare un regno di terrore, basato sulla purezza di sangue e sulla superiorità della popolazione magica nei confronti di quella babbana.

Qualche ultima curiosità: test e quiz su Harry Potter

Come abbiamo detto sin dall’inizio, il mondo di Harry Potter è davvero vasto, e sarebbe impossibile riuscire a racchiudere in un solo articolo tutte le iniziative che ogni anno nascono attorno alla saga di J.K. Rowling.

Per i più appassionati rimandiamo dunque ad altri contenuti di approfondimento sul tema: per esempio in questa lista trovate tanti spin-off e libri dedicati ad Harry Potter da leggere assolutamente, dai saggi filosofici ai manuali di cucina, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

Vi rimandiamo alla lettura di questo articolo, invece, se desiderate conoscere tutte le trame dei libri di Harry Potter nel dettaglio (ma non solo: anche tante altre curiosità).

Se infine vi è venuta voglia di immergervi completamente nel mondo della magia, allora abbiamo qualche test e quiz che vi permetterà di scoprire a quale Casa di Harry Potter appartenete, quale bacchetta si addice a voi, qual è il personaggio che vi rappresenta di più e quanto conoscete la saga.

Mettetevi alla prova!