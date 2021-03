Libri Fantasy: oltre 10 saghe da leggere (per adulti)

Dal fantasy epico ai fantasy romantici, umoristici o new weird: ecco le saghe fantasy per adulti che bisogna assolutamente leggere se vi piace il genere

Dal fantasy epico ai libri romantici, abbiamo selezionato le saghe fantasy per adulti da leggere almeno una volta nella vita o, perlomeno, da provare se vi piace il genere fantastico.

Alcuni cicli sono pietre miliari della narrativa fantastica (impossibile non conoscerli, ma abbiamo aggiunto delle informazioni curiose, che non tutti conoscono), altri cicli fantasy sono meno conosciuti ma altrettanto consigliati.

Ci auguriamo possiate trovare in questa lista di libri da leggere la nuova serie di romanzi, o di personaggi, di cui innamorarvi perdutamente.

Le saghe fantasy più epiche (Epic Fantasy)

Il Signore degli Anelli, J. R. R. Tolkien

“Nessun’opera di narrativa che ho letto, negli ultimi cinque anni, mi ha dato più gioia del Signore degli anelli“. Recensione storica di W. H. Auden, the New York Times (1955)

Un must. Impossibile non citare tra i romanzi fantasy più letti una delle più importanti opere letterarie mondiali del Novecento.

Composto da tre libri che hanno per protagonista lo hobbit Frodo Baggins, Il signore degli Anelli prende avvio dalla fine del precedente romanzo fantasy di Tolkien, Lo Hobbit, che ha invece per protagonista lo zio di Frodo, Bilbo.

Si tratta sicuramente di una delle saghe di riferimento del genere fantasy, che fa parte di una produzione letteraria unica e straordinaria: Tolkien ha creato un vero e proprio universo che sconfina in tutte le sue opere, tra cui anche Il Silmarillion, il tronco da cui ha avuto origine la sua narrazione.

Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin

“Martin ha un grande talento quando si tratta di mettere il lettore nelle teste dei suoi personaggi”. the Guardian

Uno dei più importanti cicli fantasy degli ultimi anni, anche grazie alla fama riscossa dalla trasposizione in serie TV: Il Trono di Spade.

Le atmosfere della saga ricordano l’Europa del Medioevo, le vicende si svolgono infatti in Sette Regni, governati con poteri assoluti da altrettante casate. L’autore ha dichiarato che il ciclo sarà composto da 7 libri.

Intrighi politici e amorosi, tradimenti e violenza sono forti motori della storia e per questo viene considerata una saga fantasy per adulti.

Shannara, Terry Brooks

Tra il 1977 e il 2020, lo scrittore statunitense Terry Brooks ha dato vita a un’impresa a dir poco mastodontica: la serie di Shannara, un ciclo di romanzi fantasy composto da ben trentaquattro opere, dalle quali è stata tratta la serie televisiva The Shannara Chronicles.

Parliamo di una serie ambientata in un mondo diverso da quello che conosciamo, un mondo abitato da Umani, Nani, Gnomi e Troll, un mondo sconvolto da Grandi Guerre che hanno abbattuto la nostra civiltà, catapultandoci in una sorta di contesto antico e naturale, in cui la magia ha preso il sopravvento.

Sono molte le forze oscure e demoniache che minacciano l’equilibrio, ed è compito della famiglia Ohmsford, erede dell’antica stirpe Shannara, difendere il Bene dall’invasione del Male.

“Uno dei migliori esempi di fantasy moderno”. Wired

Una saga da cui è stata tratta la serie TV Netflix, con Henry Cavill. Qui il nostro approfondimento su The Witcher.

Tradotti in tutto il mondo dal polacco, i 6 libri e le 2 raccolte di racconti che compongono questa appassionante saga con protagonista Geralt di Rivia hanno anche ispirato il celebre videogioco The witcher e una serie TV dal cast internazionale.

Il protagonista non è (del tutto) umano: è uno strigo, una sorta di potente guerriero mercenario che vive uccidendo demoni, orchi o elfi malvagi che terrorizzano i villaggi e su cui pendono laute taglie.

La storia si svolge in un’atmosfera medioevale, un mondo selvaggio e cinico, dove contano gli interessi personali e il potere e dove gli strighi sono temuti e emarginati. Geralt stesso viene considerato un mostro spietato, ma in realtà ha molta più dignità di tanti uomini che incontra nelle sue avventure.

Una saga fantasy per adulti da leggere assolutamente.

Libri fantasy per tutte le età

“Una storia piena di sorprese e battute; i confronti con Roald Dahl sono, questa volta, giustificati”. Recensione della prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, Sunday Times (1997)

Non del tutto ascrivibile al fantasy epico vero e proprio, gli 8 libri che hanno per protagonista Harry Potter sono la serie fantasy più venduta al mondo e, al pari del Signore degli Anelli, un mondo fantastico che ha forgiato l’immaginario di intere generazioni.

Malgrado i primi libri siano adatti a giovani lettori, la complessità della trama cresce a partire dal terzo romanzo e la saga diventa fruibile a più livelli. Senz’altro è una piacevole lettura anche per un pubblico di adulti.

Prima che Harry Potter e il mondo di Hogwarts diventassero un fenomeno di massa , grazie ai film tratti dalla serie, si dice che il passaparola sia stato innescato proprio dalle mamme dei ragazzi che lo leggevano. Harry Potter piaceva, insomma, a tutti e a tutte le età, già 20 anni fa.

Le cronache di Narnia, Lewis Clive S.



Quando si parla di libri fantasy non si può non citare un grande classico rivolto a lettrici e lettori di ogni età. Il capolavoro di C.S. Lewis, pubblicato nel 1949, vanta sette imperdibili capitoli che iniziano da Il leone, la strega e l’armadio.

Un viaggio tra creature fantastiche e battaglie memorabili, alla scoperta di luoghi ai confini del mondo e di avventure che ci conducono allo scontro più importante di tutti: quello tra male e bene.

“Tra i 100 libri da leggere assolutamente di tutti i tempi”. Recensione della Bussola d’oro, Newsweek

Spesso fraintesa per una lettura adatta soltanto ai giovani lettori, la trilogia di questo autore inglese è un capolavoro leggibile a più livelli di complessità e affronta tematiche complesse come l’idea di destino, le particelle subatomiche, i mondi paralleli…

A differenza di molti autori fantasy contemporanei che hanno Tolkien come punto di riferimento, Pulmann si è ispirato all’opera di Milton, Il paradiso perduto, creando un modo fantastico incredibilmente suggestivo e originale.

La serie è composta da 3 libri: La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra ed è ambientata in una Oxford parallela, gotica e affascinante.

Il Ciclo dell’Eredità, Christopher Paolini



È Christopher Paolini l’autore che ha firmato Il Ciclo dell’Eredità, una saga fantasy composta da quattro romanzi: Eragon, Eldest, Brisingr, Inheritance, ai quali si fanno seguire anche altre opere come la raccolta La forchetta, la strega, e il drago: Racconti di Alagaesia.

Al centro della vicenda vediamo le avventure di Eragon, un giovane eroico e coraggioso, destinato combattere il crudele Cavaliere dei Draghi, Galbatorix, per liberare il leggendario e incantato continente di Alagaësia. A farlo, però, non è solo: accanto a lui c’è un fedele e incredibile compagno, il suo drago Saphira.

Cronache del Mondo Emerso, Licia Troisi



Nessuno, nel Mondo Emerso, è come Nihal: grandi occhi viola, orecchie appuntite, capelli blu. È forte, indomita, agile, combatte per divertimento insieme ai suoi amici, ma non immaginerebbe mai che le sue capacità dovranno essere messe a servizio di una missione più grande: difendere gli innocenti che rischiano di cadere sotto il potere del terribile Tiranno.

Le sue gesta sono raccontate nella saga delle Cronache del Mondo Emerso, una trilogia firmata da Licia Troisi e pubblicata nel 2004. Il grande successo di quest’opera ha portato l’autrice a essere uno dei nomi di riferimento del genere fantasy italiano, conosciuta a livello nazionale e internazionale.

Del ciclo – dal quale sono stati tratti anche fumetti e un videogioco – fanno parte i romanzi: Nihal della terra del vento, La missione di Sennar, Il talismano del potere.

Percy Jackson , Rick Riordan



Inizia con il romanzo Il ladro di fulmini la saga di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che è già stata trasposta al cinema (i film sono tratti dai primi due libri) e che presto diventerà anche una serie tv in onda su Disney+.

La storia è narrata in prima persona da un ragazzo di nome Perseus Jackson, conosciuto da tutti come Percy, che all’età di 12 anni scopre di essere il figlio di Poseidone, divinità greca del mare e dei cavalli, e di essere quindi lui stesso una sorta di semidio.

In un mondo contemporaneo che si intreccia a un universo mitologico abitato da creature divine, satiri, ninfe, mostri, centauri e terrificanti mostri, si dipana una narrazione che si articola in cinque volumi, uno più avvincente dell’altro.

Tetralogia di Bartimeus, Jonathan Stroud



Pubblicata tra il 2003 e il 2010, la Tetralogia di Bartimeus è una storia ambientata in una Londra parallela del XX secolo, un mondo magico, in cui gli uomini sono governati da maghi.

Considerata una delle opere cardine tra i libri fantasy, la serie vanta quattro romanzi (L’amuleto di Samarcanda, L’occhio del golem, La porta di Tolomeo, L’anello di Salomone), tutti firmati dall’inglese Jonathan Stroud, che esplorano il fascino irresistibile del potere e la difficoltà di dominarlo.

Libri fantasy romantici (Romance)

“Quello che ha fatto qui Bradley è reinventare la mitologia che sottende alle leggende arturiane. È un risultato impressionante”. The New York Times

Tra intrighi di potere e d’amore, il ciclo è ispirato alla tradizione arturiana, tra i principali protagonisti ci sono infatti Artù e Lancillotto, così come Morgana la Fata (vera protagonista della storia) e il druido Merlino.

Al di là degli intrecci amorosi che avvincono il lettore, il tema di fondo che rende così unica questa serie fantasy è il conflitto tra pagani e cristiani, tra il sapere antico e magico dei druidi celtici e il pragmatismo politico degli invasori romani.

Una bellissima serie fantasy, ormai quasi introvabile.

“Coinvolgente, commovente, con un’austera eroina che conquista immediatamente la simpatia dei lettori”. Publishers Weekly

A cavallo tra romanzi storici e romanzi fantasy, questa saga è diventata anche una serie TV della Fox ed è caratterizzata da un forte mix di romance, ambientazione nel passato, viaggi nel tempo, avventura e suspense.

La storia è incentrata su Claire Randall che, durante una passeggiata nelle suggestive Higland scozzesi alla fine della Seconda Guerra mondiale, attraversa incidentalmente un cerchio di pietre antico… si ritrova all’improvviso nella Scozia del 1743, nel mezzo delle feroci lotte dei clan.

Intrighi politici e sentimentali movimenteranno così la sua vita.

Da leggere assolutamente se amate i romanzi storici e le saghe avventurose che non mettono da parte gli affari di cuore.

L’Attraversaspecchi, Christelle Dabos



Sono quattro i volumi che compongono la saga de L’attraversaspecchi, una serie di romanzi fantasy scritti dall’autrice francese Christelle Dabos.

Il primo, Fidanzati dall’inverno, è stato pubblicato nel 2013 ed è diventato immediatamente un caso editoriale. La capacità della scrittrice di mescolare fantasy, steampunk e Belle Époque, l’ha portata a essere paragonata dalla stampa francese alle saghe di J.K. Rowling e Philip Pullman.

L’inizio della storia vede come protagonista una giovane di nome Ofelia, ritrosa, timida e un po’ pasticciona. Ma dietro il suo carattere introverso e pacato, la ragazzina nasconde un potere unico: può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti.

Libri fantasy New Weird

Cos’è il New Weird? È un sottogenere della narrativa fantastica, caratterizzato dalla presenza di elementi fantasy (come la magia) ma anche fantascientifici, horror o fortemente gotici. Leggi l’approfondimento su Wikipedia.

Il ciclo di Eymerich, Valerio Evangelisti



“Si trova la stessa vis di Lovecraft… leggere oltre il velo del quotidiano e disvelarne i mostri che vi si nascondono o che hanno imparato così bene a mimetizzarvici”. Contorni di Noir – Leggi la recensione completa

Inquisitore domenicano inflessibile, astuto, a tratti sinistro e decisamente tormentato, Nicolas Eymerich è ispirato in realtà a un inquisitore catalano realmente vissuto.

In un’Europa medioevale particolarmente dark, il protagonista indaga su fenomeni misteriosi la cui risposta però si trova in altre dimensioni del tempo e dello spazio.

All’interno di questo sottogenere così particolare del fantasy facciamo rientrare anche La torre nera di Stephen King, un’opera che racconta il pellegrinaggio di un pistolero verso una misteriosa “Torre nera”, un luogo mistico che sembra essere il punto di snodo dell’intero universo…

In questo caso lo scrittore americano, considerato il maestro dell’horror, ha dato vita a una serie di otto romanzi che mescolano elementi fantasy con horror, western e metafisici, creando un mondo narrativo davvero singolare. Proprio per questo dalla saga è stata tratta una miniserie di fumetti della Marvel, nonché un film dal titolo omonimo diretto da Nikolaj Arcel.

Libri fantasy umoristici

“Rileggere la serie del Mondodisco letta anni fa mi ha ricordato il perché io ami così tanto la lettura”. The Guardian, Graeme Neill – Leggi la recensione completa (in inglese)

Composta da ben 41 libri, la maggior parte dei quali sono stati tradotti anche in Italia dalla casa editrice Salani, è la serie ambientata, appunto, nel Mondo Disco.

La descrizione di questo mondo, tratta dal primo libro della serie, Il colore della magia, illustra benissimo la cifra stilistica dell’autore:

In un remoto scenario multidimensionale, in un piano astrale mai destinato a volare, le volute di foschia stellare ondeggiano e si dividono…

Guarda…

Viene A’Tuin la Grande Tartaruga, nuotando lenta nel golfo interstellare, le membra poderose ricoperte d’idrogeno ghiacciato, l’enorme carapace antico bucherellato da crateri di meteore. Con occhi grandi come il mare, incrostati dai reumi e dalla polvere di asteroidi, fissa la Destinazione.

Nel suo cervello più grande di una città, con lentezza geologica, pensa soltanto al Peso.

Naturalmente la maggior parte del peso è sostenuta da Berilia, Tubul, Gran’T’Phon e Jerakeen, i quattro giganteschi elefanti sulle cui larghe spalle color delle stelle riposa il disco del Mondo, inghirlandato alla sua circonferenza dalla lunga cascata e sormontato dalla volta celeste del Cielo.

