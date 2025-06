“La mia raccolta di libri per bambine e bambini malati di cancro”

La 21enne Emily Bhatnagar ha ricevuto numerosi riconoscimenti per aver fondato “For Love & Buttercup”, un’organizzazione no-profit che si propone di raccogliere e donare libri ai bambini e alle bambine ricoverate in ospedale. Finora, negli Usa ha già raccolto 25mila titoli. Ecco la sua toccante storia (la lettura ha avuto un ruolo decisivo nel momento più difficile della sua vita)

Lei è Emily Bhatnagar, e ha ricevuto (meritatamente) premi e riconoscimenti per aver fondato un’organizzazione non profit che si propone di raccogliere e donare libri ai bambini e alle bambine ricoverate in ospedale.

Studentessa dell’Università della Pennsylvania, l’ideatrice del progetto For Love & Buttercup, oggi 21enne, ha iniziato questo percorso quando aveva 17 anni ed era al liceo. Suo padre Mike (che è ancora in cura) si ammalò quando lei aveva solo 15 anni, e la ragazzina viveva con la famiglia nel Maryland.

A raccontare per la prima volta del suo impegno, nel 2021, è stato il Washington Post. Al tempo, i libri donati attraverso For Love & Buttercup erano 7mila. Negli anni, i testi donati grazie all’impegno di Emily Bhatnagar e della sua associazione sono diventati oltre 25mila (soprattutto attraverso una “lista dei desideri” su Amazon).

Quando suo padre si ammalò, Emily, che a scuola non aveva molti amici, iniziò a soffrire di ansia (poi arrivarono anche i disturbi alimentari), e la lettura le diede molto conforto. I libri, infatti, per lei rappresentavano una via di fuga dal dolore e dai problemi. Da lì l’idea di For Love & Buttercup, all’inizio tramite l’app di quartiere Nextdoor. Emily, dopo la prima raccolta di libri da regalare, ricevette tantissime scatole di libri (e da allora continua a riceverne, da ogni angolo degli Stati Uniti). Da quei giorni è cominciata la sua nuova vita.

Sul sito dell’organizzazione (che ha sede nell’area di Washington) si spiega che, dopo aver ricevuto i libri in dono, il team di For Love & Buttercup organizza l’assortimento in base al genere e alla fascia d’età, ogni due settimane. A quel punto vengono spediti i libri, in base alle richieste specifiche di ogni ospedale. I libri donati devono essere nuovi o usati ma in buone condizioni (“Valutiamo i libri usati caso per caso”). Attualmente, la maggior parte dei libri viene donata agli ospedali della costa orientale degli Usa, come il Children’s National Hospital e il MedStar Georgetown University Hospital.

Fotografia header: Emily Bhatnagar nella foto tratta www.forloveandbuttercup.com