I libri LGBTQ+ da leggere nella vita

La letteratura classica è ricca di relazioni omoerotiche, basti pensare alle tipologie d’amore descritte nel Simposio di Platone e più in generale alle relazioni tra eroi, a partire da Achille e Patroclo. Senza contare le scappatelle di Zeus con giovani attraenti, primo tra tutti Ganimede. In epoche un po’ più recenti i sonetti di Shakespeare dedicate al fair youth, il bel giovane, il suo Master mistress.

Per quanto riguarda l’omosessualità femminile in letteratura vanno ricordate, naturalmente, le poesie di Saffo, punteggiate dai suoi amori per le alunne, caratterizzati da “invidia verde” non appena esse si allontanavano dal tiaso per avviarsi verso il matrimonio. Ma anche le vampire vittoriane, a partire dalla protagonista di Carmilla di Sheridan Le Fanu, che trascorrevano le loro notti a sedurre vergini per poi cibarsi del loro sangue.

Per molto tempo però in letteratura si è notata l’assenza di personaggi transessuali, se si escludono i cliché della donna travestita che si spaccia cavaliere, e quello dell’uomo che si veste da donna per escamotage bellici, primo tra tutti Ulisse. Personaggi che a un certo punto, però, tornano indietro e riassumono l’identità di partenza.

Nonostante le molte opere scritte in epoca classica, però, la “letteratura LGBTQ+ “ ha subito la censura per secoli: nel 1500 in Gran Bretagna venne osteggiata, se non addirittura vietata, la pubblicazione di opere che trattavano amori omosessuali, solo per fare un esempio.

I tempi sono cambiati e ci si sta sempre più accorgendo dell’importanza di raccontare anche storie di personaggi lgbtq+, sempre più presenti non solo nel mondo della narrativa ma anche nell’arte, nei film e nelle serie tv. Per celebrare questo cambiamento in occasione del Mese del Pride, abbiamo preparato un percorso di lettura, che non ha la pretesa di essere esaustivo, di libri LGBTQ+ da leggere almeno una volta nella vita.

Sarebbero moltissimi, impossibili da citare tutti, i libri che tramite le loro storie affrontano questi temi. Anche per questa ragione la lista si limita ai classici della letturatura, alla narrativa contemporanea e ai graphic novel, ma sarebbero moltissimi i saggi e le opere di nonfiction da citare.

Grandi classici della letteratura a tema LGBTQ+

Pubblicato postumo, l’autore per tutta la vita lo tenne nascosto: il romanzo racconta la relazione di Maurice con il compagno di scuola Clive e la scoperta della propria omosessualità nell’Inghilterra vittoriana.

Pubblicato nel 1912 racconta l’attrazione di un anziano scrittore ormai all’apice del successo per un giovane. Il romanzo fa spesso riferimento alla letteratura greca.



Dedicato alla alla poetessa Vita Sackville-West, con cui l’autrice ebbe una relazione, racconta di Orlando, uomo ai tempi di Elisabetta I, che si risveglia donna secoli dopo.

Carlo Coccioli, Fabrizio Lupo



La storia di Fabrizio Lupo, omosessuale, raccontata a Coccioli, che la riporta in un libro che fece scalpore.

Il romanzo racconta di un gruppo di ragazzi del sottoproletariato romano, che vivono tra piccoli furti ed espedienti, tra cui la prostituzione maschile, tema ritenuto molto scabroso ai tempi dell’uscita del volume.

Gore Vidal, La statua di sale



Per una notte l’amicizia di Bob e Jim si trasforma in passione. Bob, come una statua di sale, aspetterà gran parte della sua vita di rivedere Jim.

Radclyffe Hall, Il pozzo della solitudine

Pubblicato nel 1928 e presto messo al bando, questo romanzo racconta di Stephen, aristocratico, scrittore, persino eroe di guerra che però nasconde un’identità femminile. A causa della sua storia d’amore con un’altra donna, la società farà di tutto per osteggiare le sue ambizioni.

Classici moderni della letteratura LGBTQ+

Patricia Highsmith, Carol



Riportato alla ribalta dal film diretto da Tod Haynes, è il primo romanzo in cui l’amore tra due donne ha un lieto fine. Scritto negli anni ’50 è tratto da un evento realmente accaduto all’autrice: l’incontro con una donna bellissima ai grandi magazzini.

Scrittore e omosessuale: Arenas riuscì a fuggire dal regime castrista, ma l’esilio gli rivelò altri orrori. Nella sua autobiografia ripercorre tutta la sua esistenza, fino a poco prima del suicidio.

Fannie Flagg, Pomodori verdi fritti al caffé di Whistle Stop



L’amore tra Ruth e Idgie sboccia presto, quando sono ancora ragazze, ma ci vorranno molti anni prima che possano vivere insieme e gestire il Whistle Stop Café.

Pier Vittorio Tondelli, Camere separate

Leo, scrittore e omosessuale dichiarato, è alle prese con l’enorme dolore della perdita del compagno, Thomas, un giovane musicista tedesco di belle speranze. L’ultimo, commovente, romanzo di Tondelli, che esordì con i racconti di Altri libertini.



Il racconto dell’attrazione improvvisa e travolgente che sboccia tra due ragazzi, Elio, in vacanza con la famiglia nella loro villa in Riviera e un giovane ospite, Oliver. I loro destini finiranno per riannodarsi molti anni dopo, tra le pagine del romanzo Cercami.

Hanya Yanagihara, Una vita come tante

Quattro studenti di New York dal brillante futuro professionale sono legati da una forte amicizia, ed è solo grazie a questa che Jude, segnato da una vita dai risvolti tragici e crudeli, riesce a sopportare i traumi del passato.

Aldo Busi, Sodomie in corpo 11

Il libro narra gli spostamenti dell’autore tra il Marocco e la Tunisia, passando per la Germania. I resoconti di viaggio si intervallano a una serie di riflessioni sulla scrittura e gli incontri sessuali del protagonista.

La biografia di uno dei più grandi geni del XX secolo racconta il suo grande contributo all’innovazione e alla storia, e di come di una delle menti più brillanti del periodo scomparve prematuramente a causa di un ambiente crudele e colmo di pregiudizi.

Walter Siti, Scuola di nudo

Il protagonista è un professore omosessuale, percorso da un profondo odio per cose e persone che lo circondano e da una disperata ricerca di sensazioni estetico-trasgressive.

Jeffrey Eugenides, Middlesex

Il libro racconta la vitta di Callie/Cal ermafrodito che fino ai 14 anni cresce come una ragazza, ma poi decide di fuggire di casa e abbracciare un’identità maschile.

James Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile

James è un diciottenne che non riesce a trovare il suo spazio nel mondo, ma la sua vita cambia quando un giorno decide di iscriversi con un falso nome in una chat per cuori solitari, un’esperienza che gli permetterà di mettersi in gioco e imparare a conoscere meglio se stesso.

Jeanette Winterson, Non ci sono solo le arance

In una cittadina della provincia inglese, presso la famiglia bigotta che l’ha adottata, Jeanette si innamora di una ragazza. Inizia così un percorso che la porta ad allontanarsi dalla famiglia e dalle sue regole oppressive.

David Leavitt, Ballo di famiglia

Una raccolta di racconti ambientati negli anni Ottanta, che affrontano da diversi punti di vista il tema dell’omosessualità. Un cult del genere.

Annie Proulx, I segreti di Brokeback Mountain

Nel cuore dell’America tradizionale, dove i ruoli sessuali sono rigidi, due mandriani si innamorano. Questo sentimento “proibito” è però destinato a scatenare sconvolgimenti nelle loro vite. Da questo romanzo è stato tratto il film omonimo.

David Ebershoff, The Danish Girl

Tratto da una storia vera, il romanzo da cui è stato tratto l’omonimo film, è ambientato nei primi del Novecento in Danimarca e racconta di un pittore e del suo processo di transizione per cambiare sesso.

Abigail Tarttelin, Golden Boy

Max è un “ragazzo d’oro”, ma nasconde un segreto: è intersessuale. Dopo aver subito una violenza sessuale, è costretto ad affrontare e mettere in dubbio la propria identità: dalle analisi risulta essere incinta.

Haruki Murakami, La ragazza dello Sputnik

Sumire incontra Myu, una quarantenne molto attraente e raffinata, e ne resta incredibilmente affascinata; col tempo capisce che ne è innamorata, e decide di mettere momentaneamente da parte le proprie aspirazioni letterarie per lavorare come sua segretaria.

Piper Kerman, Orange Is The New Black

La storia di Piper Kerman, da cui è stata tratta l’omonima serie di Netflix, tra amori lesbici e carcere: la protagonista, una donna delle New York bene, deve scontare alcuni mesi in carcere a causa di un traffico di droga architettato dalla sua ex fidanzata.



“Sono gay”, è quanto dice ad Abby il figlio Danny. Due parole che sconvolgeranno la vita di una famiglia modello del sud americano.

Jonathan Coe, La pioggia prima che cada

La storia d’amore tra Rebecca e Rosamund, nell’Inghilterra degli anni cinquanta, raccontata da quest’ultima in una serie di audiocassette incise per Imogen, una bambina cieca, e rinvenute solo dopo la sua morte.

Besson ci racconta la storia d’amore travolgente e impossibile che ha segnato la sua adolescenza e le sue future opere, nata in un’epoca in cui l’omosessualità era ancora un tabù.

Banana Yoshimoto, Kitchen



Mikage, rimasta sola dopo la perdita della nonna, viene invitata a vivere a casa di un amico e lì scopre che la madre di lui, in realtà è il padre che, rimasto vedovo, ha assunto un’identità femminile.

Edmund White, Il nostro caro ragazzo



Guy è un modello francese che si trasferisce a New York e lì scopre e indaga la propria identità, tra magnati innamorati di lui e spasimanti, finché ormai trentenne non trova l’amore in un giovane che lo considera suo mentore.

Simona Baldelli, La vita a rovescio

Tratto da una storia vera, il romanzo narra le vicende di Caterina, una giovane donna che nel Settecento si traveste da uomo e risponde al nome di Giovanni.

Stefano Moretti, Scappare fortissimo



La doppia vita di un uomo che tenta di nascondere la propria omosessualità raccontata nell’unico romanzo dell’autore, intellettuale amico di Elsa Morante, scomparso recentemente.

Fumetti e graphic novel LGBTQ+

La storia, sotto forma di graphic novel, di un adolescente alla scoperta della propria identità di genere negli anni zero, tra le difficoltà dell’accettazione del proprio corpo e la conquista dell’amore di sé.

Allison Bechdel, Dykes

La storia, a fumetti, di un gruppo di amiche lesbiche tra amori, lavoro, affanni quotidiani. Forse l’opera meno autobiografica dell’autrice che ha anche raccontato la propria omosessualità e quella del padre in altre due graphic novel.

Julie Maroh, Il blu è un colore caldo

Nella vita grigia di Clementine un giorno appare finalmente una macchia di colore: una chioma di capelli blu, quelli di Emma, con la quale nascerà un amore profondo, ostacolato da un mondo intriso di pregiudizi.

Alice Oseman, Heartstopper

Una sorprendente e tenere storia d’amore nasce tra i banchi di scuola: Charlie si scopre improvvisamente innamorato di Nick, uno dei ragazzi più popolari, e per questo pensa di non avere alcuna possibilità. Ma, come spesso accade, l’amore sorprenderà entrambi…